Diventare grandi senza fare rumore: “Alison” di Lizzy Stewart

Cosa fa la grandezza di un artista?

Siamo abituati a studiare le vite – dissolute, chiassose e talvolta anche violente – dei grandi artisti e ad associare il genio alla sregolatezza. Difficilmente, poi, si riesce a richiamare alla mente la biografia di un’artista donna, quando nella storia dell’arte a emergere sono stati soprattutto gli uomini.

La graphic novel Alison di Lizzy Stewart sorprende proprio perché racconta la vita di una donna e la sua strada verso l’affermazione personale e artistica, il suo svolgersi senza clamore, per lenti e impercettibili spostamenti, attraverso le sue relazioni.

Ha solo 18 anni, Alison Porter, quando sposa il suo primo amore, Andrew. Ha vissuto un’infanzia di cui sappiamo pochissimo – lo spazio che occupa una sola pagina – se non che è avvenuta nel Dorset, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Della sua famiglia dice: “Credo fossimo felici. Di certo eravamo ordinari, il che ci illudeva di essere felici”. Ma Alison, all’interno di quel matrimonio, è inquieta; quando incontra Patrick Kerr, un affascinante artista londinese, di quasi trent’anni più vecchio, il suo percorso di vita deraglia dai binari. Alison segue il suo cuore fino a Londra, dove lentamente, iniziando come modella e musa, esplora il mondo dell’arte che la circonda fino a diventarne una parte attiva.

Lizzy Stewart è un’illustratrice diplomata all’Edinburgh College of Art e oggi vive a Londra. Alison è il suo esordio nella narrativa a fumetti, pubblicato nel 2022 da Serpent’s Tail e tradotto da Claudia Durastanti per Coconino Press. Il libro è un esperimento visuale che alterna fumetto, testo e illustrazione: la narrazione si dilata attraverso tavole “mute”, o in cui i dialoghi sono rarefatti, portando il lettore in una bolla ovattata circondata dal fragore di una Londra degli anni ‘60 e ’70, fatta di feste private e mostre d’arte.

Alison porta alla luce la vita di una giovane donna cresciuta in provincia che, accompagnata da un uomo più influente e poi da una grande amica, scopre il proprio talento e si afferma come artista, soprattutto, come individuo.



Lizzy Stewart, Alison è il suo primo romanzo grafico: una storia di formazione fatta di tanti silenzi e di pochi grandi snodi narrativi. Come le è arrivata questa storia?

“La storia è arrivata dal personaggio, direi. Alison era liberamente ispirata a mia nonna, che si chiamava così. Sebbene la Alison del libro sia molto diversa da mia nonna, avevano origini e una sensibilità simili, credo. Dopo aver chiarito i contorni del personaggio, nella mia testa è stato molto facile immaginare come si sarebbe comportata in situazioni diverse. C’era una certa logica sottostante, direi. Oh, pensavo, se avesse incontrato quest’uomo avrebbe detto questo e ciò significa che potrebbe accadere quest’altro. Ritengo che fosse uno di quei rari casi in cui immaginare una storia sia venuto molto naturale”.

E qual è stata la sfida più grande?

“La cosa più difficile è stato sapere quando fermarsi… Continuo a pensare a cose che Alison potrebbe fare o dire, ma non ho più un libro in cui inserirle!”.

Di Alison Porter ha affermato che è cresciuta “senza fare rumore” sulla costa del Dorset, ma che ha potuto sviluppare sé stessa solo trasferendosi a Londra. Perché la città è così importante?

“Le città sono importanti per molte persone, in particolare per coloro che non hanno ancora trovato la loro nicchia. La città rappresenta movimento e potenziale, che è ciò che mancava alla sua vita nel Dorset. Deve andarsene da casa per scoprire cosa potrebbe essere la sua vita”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Nei ringraziamenti si legge che ha iniziato a scrivere questa storia durante il lockdown del 2020. La pandemia ha influenzato la sua scrittura?

“Sinceramente non saprei. Non credo che si rifletta nella trama o nel mood della storia, almeno non consciamente. In quel periodo ero bloccata in casa, il mio studio era troppo lontano da raggiungere. I miei lavori da insegnante e da illustrazione erano stati cancellati, avevo tanto tempo a disposizione ed ero profondamente annoiata. Scrivere e disegnare il libro mi ha dato qualcosa su cui concentrarmi e penso mi abbia impedito di impazzire!”.

Alison non è cresciuta in una famiglia ricca o privilegiata. Non si leggono molte biografie come la sua. Ci sono tante altre Alison nella storia dell’arte?

“Certo. La maggioranza delle persone non viene da situazioni di benessere, ma ciò non li esclude dall’avere ambizioni o talenti o curiosità e ancora così poche persone, nello schema delle cose, riescono a esplorare le loro passione. Quindi sì, ci sono molte Alison…”.

E invece, nel caso specifico?

“La storia dell’arte è piena di grandi uomini e delle loro muse. Ci stiamo soltanto affacciando nella scoperta delle biografie di quelle donne, e anche uomini, le cui biografie erano consumate dagli artisti famosi con cui avevano delle relazioni. Quella di Alison è una storia di finzione, ma non è assolutamente lontana dalla storia di tante donne, altrettanto capaci di cose geniali”.

Fotografia header: Lizzy Stewart - foto per gentile concessione della casa editrice