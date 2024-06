Un manga che riflette sui manga: “Tokyo Higoro” del maestro Taiyo Matsumoto

Taiyo Matsumoto, dopo i successi di “Sunny”, “Ping Pong”, “I gatti del Louvre” e “Number 5”, torna con una miniserie in tre volumi: “Tokyo Higoro”. È la storia di un editor di manga che riflette sulla sua vita (e su cosa rappresenta per lui questa arte) dopo un fallimento professionale

Dopo aver portato lettrici e lettori all’interno di uno dei musei più famosi al mondo, con I gatti del Louvre, e nel mondo magico e desertico di Number 5, il maestro Taiyo Matsumoto racconta dall’interno l’editoria manga con una toccante miniserie: Tokyo Higoro (Edizioni BD – JPop, traduzione di Valentina Vignola).

Taiyo Matsumoto – classe 1967 – torna nelle librerie e fumetterie italiane con un manga intimo, disponibile anche in un formato di pregio per collezionisti (una box che racchiude tutti i volumi di Tokyo Higoro).

Come già in Ping pong, l’autore giapponese indaga i sentimenti dei personaggi: tra amicizie, ambizioni e crescita personale, si conferma così un artista attuale e capace di raccontare l’intimità dell’essere umano. Con questo lavoro, tra l’altro, è stato candidato per due anni consecutivi al Tezuka Osamu Cultural Prize, dopo aver già vinto, tra gli altri riconoscimenti, per due volte il Premio Eisner e un Premio Boscarato.

IL NUOVO MANGA

E veniamo alla storia: con l’ascesa al trono dell’imperatore Naruhito e l’inizio dell’era Reiwa, il Paese è travolto da una ventata di rinnovamento. In una Tokyo viva e affascinante, il protagonista di questa storia in tre volumi è Kazuo Shiosawa, storico e importante editor che, dopo un fallimento lavorativo, si ritrova a riflettere sulla sua vita e su cosa significhi per lui il manga: è una forma d’arte, un ambiente di amicizia e affetti o solo lavoro?