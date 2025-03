In cerca delle più interessanti novità in arrivo in libreria? Nel nostro speciale troverete un’ampia selezione di romanzi, saggi e fumetti, grandi nomi internazionali e nuove voci. Un viaggio (con alcune sorprese) tra i libri del momento e tra le ultime uscite da non perdere ad aprile 2025

Quali sono le nuove uscite da non perdere ad aprile 2025? Quali i nuovi libri da non mancare e le novità più interessanti nella narrativa e nella saggistica? Per chi è in cerca di consigli di lettura, ecco in soccorso il nostro speciale, con una selezione dei romanzi, dei saggi, dei fumetti e delle raccolte di poesie e racconti più attese. Spazio a grandi nomi italiani e internazionali come pure a esordienti, con l’obiettivo di offrire suggerimenti per tutti i gusti.

Una selezione di nuovi libri da leggere questa primavera che, naturalmente, non ha la pretesa di essere esaustiva.

E adesso è il momento di scoprire quali sono alcune delle più rilevanti uscite da qui a fine aprile (a proposito, trovate qui il precedente speciale, dedicato alle novità arrivate sugli scaffali a marzo 2025):

M – La fine è il principio

Dopo il successo della serie Sky M. L’uomo del secolo, in vista del 25 aprile, a 80 anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, Antonio Scurati l’8 aprile pubblica per Bompiani il quinto e ultimo libro della sua serie bestseller (premiata anche dallo Strega): M – La fine è il principio si concentra sugli ultimi 600 giorni della vita di Benito Mussolini e dell’Italia fascista, quella che viene definita “la pagina più sanguinosa e incredibile del ‘900 italiano”. All’indomani della seduta del Gran Consiglio che lo depone, il 28 luglio 1943 il Duce viene deportato a Ponza. Ma su quell’isola dove il regime ha confinato decine di dissidenti, rimane giusto il tempo per celebrare, solo, il suo sessantesimo compleanno; poi viene spostato alla Maddalena e quindi a Campo Imperatore. Ha perso tutto, non spera più niente, ma… Parliamo di una delle novità in libreria più attese di aprile (qui potete trovare il nostro speciale su tutti i romanzi e i saggi di Scurati, ndr).

L’amante perduta di Shakespeare

Felicia Kingsley, autrice bestseller e grande protagonista del romance italiano, torna l’8 aprile con L’amante perduta di Shakespeare (Newton Compton), un romanzo tra mistero e passione, che svela le origini di Nick Montecristo, personaggio già protagonista di Prima regola: non innamorarsi. Al centro della trama di uno dei libri più attesi in uscita ad aprile 2025 ci sono un ladro gentiluomo, un antico manoscritto conteso e un’ereditiera che ribalta tutti i piani… A proposito, qui potete trovare il nostro speciale dedicato a tutti i libri di una delle scrittrici più vendute degli ultimi anni.

Guilty. Burn for love

Veniamo a un’altra autrice romance amatissima. Dopo il successo di The Truth Untold (2022) e Sindrome (2023), Rokia (partita su Wattpad nel 2016 con lo pseudonimo di Clarine Jay) torna in libreria con il seguito di Guilty. Drunk in love. Con Guilty. Burn for love (pubblicato da Magazzini Salani, come tutte le opere dell’autrice) segue le vicende di Arthur, due anni dopo aver perso Lavinia. Deciso a vendicarsi, Arthur vive isolato in Groenlandia, e quando tutto sembra pronto per lo scontro, si imbatte in Yasmine: una ragazza che ha perso i ricordi del suo passato e che ha le stesse sembianze di Lavinia…

Diario per John

Diario per John, dal 25 aprile per il Saggiatore nella traduzione di Sara Reggiani, è una delle uscite più attese del mese. Il libro postumo di Joan Didion è, ineluttabilmente, un evento editoriale internazionale: nel 2021, poco dopo la scomparsa della scrittrice americana, è stato rinvenuto un diario dattiloscritto intimo e personale, iniziato nel dicembre del 1999, in cui l’autrice di Sacramento racconta le sue sedute con il dottor MacKinnon, lo psichiatra che la seguiva, rivolgendosi direttamente al marito, John Gregory Dunne. A lui sono destinati tutti i suoi dubbi, le intuizioni profonde, l’incapacità di leggere i sentimenti della figlia, così fragile e così amata…

Il tallone da killer

Tra le novità consigliate a lettrici e lettori che apprezzano i gialli italiani, segnaliamo il nuovo libro di Alessandro Robecchi, Il tallone da killer (dal 15 aprile per Sellerio), in cui non mancano le atmosfere legate alla malavita milanese e l’umorismo tipico dell’autore. Al centro della storia i due killer, fondatori e unici soci, della Snap s.r.l.: il Biondo e Quello con la cravatta. “Tra appostamenti e pedinamenti, cadaveri necessari, capannoni abbondonati, ville super blindate, borsoni pieni di banconote e pallottole scansate”, la trama corre rapida verso un finale d’azione. Un libro che ricorda il ritmo dei film di Quentin Tarantino.

Il segreto del vecchio signor Nakamura

Ancora una novità per chi ama il genere giallo: Il segreto del vecchio signor Nakamura (Longanesi), il nuovo libro di Tommaso Scotti, che si è trasferito in Oriente nel 2010, è ispirato a un’incredibile storia vera, e conduce in un Giappone stravolto dai cambiamenti, una terra a tratti luminosa e a tratti oscura. La trama porta a Tokyo, tra il 1968 – quando il giovane Nakamura, brillante e infaticabile ispettore della polizia, è pronto ad affrontare una sfida che ritiene si concluderà in breve tempo – e il 2018…

Presunto colpevole

Quando Aaron, figlio adottivo della compagna, viene accusato di aver ucciso la sua fidanzata, Rusty Sabich, giudice ormai in pensione, decide di rimettersi in gioco e diventare l’avvocato difensore del ragazzo. Aaron si professa innocente ma gli indizi sembrano mirare proprio contro di lui… Scott Turow (scrittore bestseller, vincitore del Raymond Chandler Award e avvocato penalista) torna in libreria per Mondadori con un thriller dalle forti connotazioni sociali: può il sistema a cui Rusty ha dedicato una vita intera garantire giustizia a chi è Presunto colpevole?

Win

Per lettrici e lettori che amano le atmosfere thriller e mistery, proseguiamo con Win (Longanesi), che segna il ritorno dello scrittore bestseller Harlan Coben: il protagonista è Windsor Horne Lockwood III, per gli amici Win: rampollo di una famiglia facoltosa, amante degli abiti di sartoria e delle scarpe inglesi fatte a mano, assiduo frequentatore delle app di incontri, non sopporta le ingiustizie nei confronti dei più deboli, di cui prende spesso le difese. E lo fa con qualunque mezzo lecito… o illecito.

L’ultima estate a Villa Domus

Spostiamoci ora in Italia, dove l’ispettrice Anita Landi ha per le mani due intricati casi. La neopromossa commissaria, da poco trasferitasi a Talamone con la figlia Alice di due anni e mezzo, indaga sul cadavere non identificato semi sepolto nel parco della Maremma. Lo stesso giorno, Costanza Bernardini, ricchissima industriale milanese, incarica l’avvocato Francesco Gazzola di rivedere le carte processuali sull’omicidio di Arianna, la figlia dodicenne… L’ultima estate a Villa Domus di Domenico Wanderlingh arriva in libreria pubblicato da Guanda.

La donna della mansarda

Nell’ottobre del 2013, mentre il commissario Vincenzo Arcadipane e il suo mentore Corso Bramard indagavano su un omicidio in una valle del cuneese, a Torino una donna di trentasette anni scompariva senza lasciare tracce. Niente di clamoroso, se la donna in questione non fosse stata Tina, pittrice di fama internazionale che da tempo viveva rinchiusa nel suo appartamento-studio all’interno della Prora, il bizzarro palazzo progettato dal bisnonno architetto… Davide Longo torna per Einaudi Stile Libero con La donna della mansarda, uno dei noir italiani consigliati in uscita ad aprile.

Danzate su di me

Sempre in tema noir e crime fiction, Massimo Carlotto ha firmato per SEM Danzate su di me, che raccoglie racconti sulla condizione femminile, tra patriarcato, differenza di classe, subalternità e riscatto. Un libro su quattro personaggi da cui emerge il ritratto di “un Italia complessa, contraddittoria ma di grande fascino e bellezza”.

Almeno tu

Tra le novità di genere thriller, a inizio aprile c’è il nuovo romanzo di Carlo Lucarelli: Almeno tu (Einaudi Stile Libero) narra la vendetta di un uomo qualunque. Quella di Vittorio è una vita come tante, fino a quando l’unica figlia, adolescente, muore mentre è con un gruppo di amici. Un incidente, così sembra, poi qualcuno insinua un dubbio…

Sarah, Susanne e lo scrittore

Una storia d’amore che finisce, una moglie che si allontana da casa per mettere pressione al marito, e una serie di eventi imprevedibili e sconvolgenti: Éric Reinhardt con Sarah, Susanne e lo scrittore (Fazi, traduzione di Anna D’Elia, in uscita l’8 aprile) scrive un romanzo con protagoniste due donne (di cui solo una è reale) e il loro divorzio. Da un lato Sarah, donna altoborghese e madre di due figli, dall’altro Susanne, il suo alter ego creato dallo scrittore. Cosa accade quando Sarah cerca di riconciliarsi con il marito? E cosa accade a Susanne?

La strada giovane

Tra i nuovi romanzi in arrivo ad aprile citiamo anche, a inizio mese, l’esordio narrativo del comico e regista Antonio Albanese, con La strada giovane (Feltrinelli): l’attore si ispira a una storia di famiglia per raccontare, “in pagine cariche di tensione e tenerezza”, la storia di Nino, un giovane panettiere siciliano, che dell’armistizio non ha capito granché, e che viene catturato dopo l’8 settembre. Nel 1944 percorre a piedi lo Stivale, partendo da un campo di prigionia nazista, per tornare a casa, in Sicilia.

Le domande proibite

Dal 25 aprile per Guanda un romanzo d’esordio raffinato, Le domande proibite di Éric Chacour. Siamo al Cairo, negli anni cruciali tra la Guerra dei sei giorni, l’omicidio di Sadat e gli sconvolgimenti degli anni Duemila. Si narra di una famiglia e dei legami spezzati dal peso delle convenzioni, della vergogna e dei non detti. Il libro (tradotto da Luigi Maria Sponzilli) è il racconto di un amore impossibile e di un uomo alla ricerca della propria verità.

Sundown, yellow moon

Mattioli 1885 porta in libreria Sundown, yellow moon, romanzo di Larry Watson (autore, originario del North Dakota, classe ’47, che ha firmato, tra gli altri, Uno di noi, romanzo dal quale è stato prodotto un film con Kevin Costner e Diane Lane). E veniamo al nuovo libro (tradotto da Nicola Manuppelli), che narra una storia di amore e tradimento, adolescenza e ricordi: in una gelida giornata di gennaio del 1961, a Bismarck, in North Dakota, un sedicenne rincasa da scuola con il suo migliore amico, Gene. L’improvviso suono delle sirene mette entrambi in allerta, rivelandogli una scioccante notizia: il padre di Gene ha sparato a un carismatico senatore per poi impiccarsi. Il terribile omicidio-suicidio spinge gli abitanti a farsi varie idee sul movente. Ma alla fine, la verità viene seppellita. Tuttavia, la tragedia segna un punto di svolta nella vita dei due ragazzi. E circa quarant’anni dopo…

Io sono lei

Inserito nelle liste dei libri del 2024 dal New Yorker e dal New York Times Book Review, Io sono lei (dal 18 aprile per NN) è il memoir della transizione di Lucy Sante da uomo a donna, all’età di sessantasette anni. Intrecciando al racconto autobiografico le pressioni psicologiche, culturali e familiari che accompagnano la sua decisione, Sante ripercorre paure e speranze in un percorso verso l’accettazione e la conoscenza più profonda di sé e della sua nuova identità.

Donnaregina

Scrittrice affermata e collaboratrice del Corriere della Sera, di Sette e la Lettura, Teresa Ciabatti torna a quattro anni dall’uscita di Sembrava bellezza (di cui ha parlato in questa intervista su ilLibraio.it) con Donnaregina (Mondadori). Nel romanzo, in uscita l’8 aprile, una giornalista che si è sempre occupata di adolescenti, si ritrova a intervistare un superboss accusato di rapina, associazione mafiosa e quasi 200 omicidi… Rappresentano due mondi lontani, eppure quando l’uomo, detto o’Nasone, parla del suo passato, degli amici perduti e degli affetti familiari la distanza sembra ridursi, forse addirittura annullarsi. La protagonista decide così di mettersi sulle tracce del figlio del boss per le strade di Napoli, ma capisce ben presto che in realtà cerca altro: la figlia che le sta sfuggendo.

L’hotel del tempo perso – Non rubare

I dieci comandamenti raccontati da 10 scrittrici italiane: in libreria per Rizzoli una nuova serie collettiva di racconti lunghi, che parte (il 22 aprile) con La bambina che vola – Non avrai altro Dio all’infuori di me di Dacia Maraini, Sabbie mobili – Onora il padre e la madre di Veronica Raimo e L’hotel del tempo perso – Non rubare di Ilaria Gaspari, storia in cui tutti i personaggi nascondono un segreto, e nessuno può dirsi davvero innocente. Gaspari firma un giallo a tinte filosofiche che omaggia Agatha Christie e le sue atmosfere, raccontando le conseguenze del furto più grave che un essere umano possa subire…

Correzione automatica

Per chi ama le storie brevi, a inizio aprile esce per Feltrinelli Correzione automatica di Etgar Keret, scrittore israeliano apprezzato per i suoi racconti. Un libro (che ne raccoglie 33) “terribilmente divertente e profondamente umano”, in cui non mancano storie stravaganti e surreali. Il conflitto israelo-palestinese fa capolino solo in un paio: Sigarette della salute e Fervore, in cui Keret accenna al tragico attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel contesto di una storia il cui candido protagonista cerca di cambiare la drammatica realtà grazie a una fervida preghiera e alla potenza della sua ingenua fede religiosa. Ma “forse la realtà israeliana è percepibile nel senso di disperazione che pervade molti testi e nella presenza costante della morte“. Un libro da affiancare a quelli citati in questa selezione di oltre 80 racconti di ieri e di oggi fortemente consigliati…

Cartagloria

Autrice di libri come Costellazione familiare, Cuore di mamma, Libera la Karenina che è in te, Lourdes, Rosa Matteucci torna in libreria a inizio aprile per Adelphi con Cartagloria, il racconto di “un viaggio interiore al termine della notte dei Lumi, cercando quell’antico Trascendente smarrito nel Novecento e inseguito dall’India dei santoni ai Pirenei di Bernadette“. Quello della scrittrice è percorso “mistico e comico negli abissi dell’infelicità, tra le scorie di una non educazione religiosa mai davvero conclusa”.

Il detective sonnambulo

Da non perdere anche il nuovo romanzo di Vanni Santoni (disponibile dall’8 aprile), che si presenta come una storia investigativa ma anche d’amore e denaro. Il detective sonnambulo (Mondadori) porta lettrici e lettori a Parigi, dove Martino si innamora di Johanna, ragazza tanto affascinante quanto capace di sparire per giorni. Ma quando questo periodo di lontananza inspiegata aumenta, Martino decide di cercarla ovunque, finendo per immergersi nel mondo dei bitcoin…

Nella lobby dell’hotel dei sogni

Proseguiamo con Nella lobby dell’hotel dei sogni (dal 4 aprile per minimum fax, nella traduzione di Francesca Montuschi), primo romanzo di Genevieve Plunkett che tratta il tema della malattia mentale. Protagonista della storia è Portia, una donna libera e amante della musica, che suona in una band e passa il suo tempo a osservare albe e tramonti con Theo. Ma, una volta uscita dall’hotel dei sogni, Portia è un’ex paziente psichiatrica, che assume psicofarmaci per gestire il suo disturbo bipolare… Forse però, Portia ha smesso di assumere quei farmaci e suo marito Nathan se n’è accorto: tra vecchi ricordi e momenti di smarrimento si sviluppa così una narrazione nella quale le responsabilità familiari si scontrano con il desiderio di libertà. L’autrice, che ha pubblicato racconti su diverse riviste, ha già scritto la raccolta Prepare Her, ancora inedita in Italia (anche lei suona la chitarra in una band).

Terra di anime spezzate

Se potessimo riavvolgere il nastro, a quale istante torneremmo per cambiare il corso del destino? Tra dramma giudiziario, thriller e storia d’amore: a fine aprile per Nord esce Terra di anime spezzate (traduzione di Emanuela Damiani) di Clare Leslie Hall, romanzo scelto da Reese Witherspoon per il suo Book Club e la cui casa di produzione ha già acquisito i i cui diritti cinematografici sono stati acquisiti proprio dalla casa di produzione di Witherspoon.

L’insieme delle parti

Siamo a Johannesburg, a dieci anni dalla fine dell’apartheid: quattro uomini, un addetto al censimento, un tecnico idraulico, un artista e un esperto di cartellonistica per cantieri edili, percorrono la città in lungo e in largo, mettendone in luce le ipocrisie e le contraddizioni della società. L’insieme delle parti è il secondo romanzo di Ivan Vladislavić portato in Italia da Utopia (nella traduzione di Carmen Concilio), un’opera suddivisa in più sezioni capaci di unirsi con armonia.

Intimità senza contatto

Anche questo mese non mancheranno novità per chi è alla ricerca di romanzi distopici: in un mondo in cui il contatto fisico è vietato e le relazioni sono ottimizzate dalle macchine, quale destino attende l’essere umano? Il 18 aprile esce per la collana Asia di Add Intimità senza contatto della scrittrice taiwanese Lin Hsin-Hui (traduzione di Lorenzo Andolfatto, illustrazione di Lucrezia Viperina): l’autrice segue la vita di una donna la cui generazione è la prima a sperimentare una “società senza contatto”, governata da un’intelligenza artificiale centralizzata. In questo contesto i temi attuali come cos’è l’umanità, affrontare una società che tende a isolare sono raccontati attraverso una narrazione fantascientifica.

Tokyo Sympathy Tower

Tra le novità in uscita ad aprile (il 10) anche il debutto della casa editrice L’ippocampo nella narrativa contemporanea, con Tokyo Sympathy Tower di Rie Qudan, libro vincitore della 170esima edizione del Premio Akutagawa, prestigioso riconoscimento letterario giapponese. L’autrice (che sarà ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025) ha confessato di aver utilizzato l’Intelligenza Artificiale in fase di scrittura, scatenando discussioni sia in patria sia a livello internazionale. L’integrazione dell’AI (coinvolta nel 5% del testo), “è il mezzo per raccontare la contemporaneità e le sue contraddizioni attraverso tematiche scomode come l’impoverimento e l’evoluzione del linguaggio, la dimensione etica della prigionia vissuta anche come autocensura quotidiana e il rapporto tra arte e artista”.

Quattro giorni all’hotel Majestic

Una cittadina della provincia inglese è lo sfondo davanti al quale si sviluppa la storia di Quattro giorni all’Hotel Majestic di Benjamin Myers (a metà aprile per Bollati Boringhieri nella traduzione di Simona Garavelli). Lì, Dinah – amante della musica ma intrappolata in una vita insoddisfacente – e Earlon ‘Bucky’ Bronco – ex cantante ora in lutto – si incontrano e costruiscono un’imprevista amicizia che li pone per la prima volta davanti al proprio passato e quello che hanno perso nella loro vita.

Noi carne fresca

Autrice di racconti pubblicati da Granta e altre riviste, la giovane autrice britannica Colwill Brown debutta nel romanzo con Noi carne fresca (dall’8 aprile per Sellerio, nella traduzione di Benedetta Dazzi). Una storia ambientata sul finire degli anni ’90, in Inghilterra: in un contesto grigio, misogino e post-industriale, seguiamo tre ragazze ribelli e vulnerabili nel pieno dell’adolescenza.

Il mio traditore

Nel romanzo Il mio traditore (a metà aprile per Guanda), lo scrittore francese classe ’52 Sorj Chalandon racconta “con intensità e dolore” la sua amicizia con Denis Donaldson, leader dell’IRA e dello Sinn Féin, che si rivelò un traditore e venne giustiziato dai suoi ex compagni. La trama porta nella Belfast del 1977… Lo scorso anno sono usciti in Italia La furia e La quarta parete.

Un lampo di fortuna

Dopo il pluripremiato esordio Resta con me, nel nuovo romanzo Un lampo di fortuna (La Nave di Teseo, traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini), finalista al Man Booker Prize, l’autrice Ayòbámi Adébáyò apre una finestra sulla Nigeria di oggi, un paese diviso tra chi detiene il potere e chi vive ai margini, una società frammentata in disuguaglianze e contraddizioni.

Il figlio del diavolo

Astoria prosegue la pubblicazione delle opere della scrittrice inglese Georgette Heyer (1902 – 1974) e l’11 aprile arriva in libreria Il figlio del diavolo (con la traduzione di Anna Luisa Zazo). Spedito in Francia dopo aver preso parte a un duello, Dominic Alastair, marchese di Vidal, decide di rapire la sua ultima conquista, la giovane e ingenua Sophia. Ben presto, il marchese si rende conto di aver rapito la sorella Mary, una ragazza tanto seria quanto determinata. Ma chissà che da questa vicinanza forzata non possa nascere qualcosa…

Le alternative

Per chi ama la narrativa irlandese contemporanea, arriva in Italia con Atlantide Caoilinn Hughes, autrice del premiato romanzo Le alternative (traduzione di Marilena Motta): quattro sorelle, un legame indissolubile e un’eredità che pesa come un macigno. Il libro è il ritratto di una famiglia sull’orlo di un precipizio, tra segreti inconfessabili, ambizioni contrastanti e il desiderio di riscrivere il proprio destino.

Brooklyn Crime Novel

Mentre per chi vuole approfondire la narrativa americana contemporanea a fine aprile La Nave di Teseo pubblica Brooklyn Crime Novel, il nuovo romanzo di Jonathan Lethem (nella traduzione di Andrea Silvestri): l’autore di La fortezza della solitudine e Brooklyn senza madre propone “un viaggio tumultuoso, lungo cinquant’anni di storia e di esistenze memorabili, in uno dei quartieri simbolo di New York“. La storia parte negli anni ’70, quando, tra le strade di Brooklyn, si consuma il rito quotidiano della sopravvivenza: scambi di denaro, crimine e potere. La violenza è l’unica moneta, conosciuta e usata da chiunque…

L’abisso di San Sebastiano

Tra le novità di aprile anche L’abisso di San Sebastiano, romanzo dello scrittore americano Mark Haber pubblicato da Marcos y Marcos (con la traduzione di Marco Zapparoli). Una storia di amicizia e arte: il narratore e Schmidt sono diventati famosi per via di due saggi sull’appena riscoperto Abisso di San Sebastiano, un capolavoro del Rinascimento pittorico olandese… Ma dopo viaggi in giro per il mondo, una frase, una “cosa terribile” causa la rottura tra i due uomini. Ora, dopo quindici anni di silenzio, il narratore ha deciso di ritrovare l’amico – ormai morente – e la verità ultima sul capolavoro a cui hanno dedicato l’intera vita.

Aysuun – Figlia della steppa

Avventura, lotta e passione: sono questi tre elementi che contraddistinguono una delle prossime uscite in casa Fazi, Aysuun – Figlia della steppa di Ian Manook nella traduzione di Maurizio Ferrara. Il libro è un viaggio nella terra di Yeruldelgger, nella Mongolia selvaggia, tra bivacchi sotto le stelle e cavalcate senza meta, saggi sciamani e inquietanti superstizioni.

Chiedimelo ancora

Chiedimelo ancora (NN, traduzione di Chiara Mancini), romanzo d’esordio dell’americana Clare Sestanovich (tra i cinque migliori scrittori Under 35 dalla National Book Foundation, e finalista al PEN/Robert W. Bingham Prize con la raccolta di racconti Objects of Desire), è la storia di Eva e Jamie, due persone “normali” che nell’amicizia trovano la chiave per diventare adulti insieme, affidandosi al proprio modo di sentire il mondo e le persone, così da coglierne l’essenza.

Galveston

Il 18 aprile arriva in Italia Galveston (minimum fax, traduzione di Giuseppe Brescia), romanzo scritto dall’autore e creatore della serie cult True Detective Nic Pizzolatto. Un noir definito “malinconico” che porta lettrici e lettori in viaggio: Roy Cady, dopo aver scoperto di avere un male incurabile, è in fuga dal boss per il quale lavorava come “persuasore” e con sé porta Rocky, una prostituta adolescente le cui storie possono rovinare molte persone potenti. Qualcuno però è già sulle loro tracce…

Anima nera

Un romanzo inquietante, che mescola realtà e surrealismo, esplorando il confine tra il visibile e l’invisibile. Parliamo di Anima nera di Susan Barker (dall’11 aprile per Mercurio nella traduzione di Anna Mioni): due sconosciuti si incontrano per caso in un aeroporto. Jake ha perso la sua migliore amica a Londra dieci anni prima. Mariko, suo fratello gemello, morto di recente in Giappone. Due storie segnate dallo stesso dettaglio inspiegabile: un’anomalia fisica che nessuno aveva mai riscontrato in vita, scoperta solo dopo la morte, e l’incontro con un’enigmatica donna dai capelli scuri..

Delitto per gioco

Ultimo dell’anno, un albergo sul mare di Devon – l’Hamlet Hall – e una cena con delitto per divertirsi. Le premesse sono le migliori ma quando la serata inizia il clima peggiora: tra segreti vecchi di anni e malumori, tra giornalisti in cerca di notizie e ospiti in cerca di attenzione il giallo messo in scena si trasforma in un vero caso. Tom Hindle firma per Bompiani Delitto per gioco, una delle novità in libreria da aprile.

Tutti conoscono tutti

Dopo Qualcuno che conoscevo (Longanesi), la piemontese Francesca Mautino firma Tutti conoscono tutti (in libreria dall’8 aprile). Tornano le atmosfere torinesi in cui si muove la protagonista della serie, Valentina Bronti, che ha imparato a convivere con l’incertezza: quella del suo nuovo lavoro di podcaster investigativa, quella delle relazioni sentimentali e quella di una vita che sembra sospesa. L’unica certezza? La telefonata periodica dalla scuola per qualche nuovo guaio combinato dalle sue tre pestifere gemelline…

Una parola per non morire

Una libreria, una ragazza scomparsa e una giornalista piena di intuito, Elena, che all’improvviso si accorge del tempo che passa e dell’età che avanza inesorabilmente. A fine aprile per Garzanti Una parola per non morire, il nuovo romanzo di Sandra Bonzi, dopo i due precedenti libri della serie, Nove giorni e mezzo (2022) e Il mio nome è Due di Picche (2023).

La profezia del povero Erasmo

Ad aprile Andrea Vitali, amato e prolifico autore di Bellano, torna con una tragicommedia fatta di bugie e fraintendimenti, fughe e cattive conseguenze. I protagonisti di La profezia del povero Erasmo (a metà aprile per Rizzoli) sono Cletto e Gioietta. Lui è il figlio di un fruttivendolo che si rifiuta di prendere in mano la bottega dopo la morte del padre; lei ha il sogno di Cinecittà e farebbe qualsiasi cosa per allontanarsi dalla madre… Il caso, o forse il destino, fa incontrare questa coppia di “sfaccendati Bonnie e Clyde di provincia” e dà inizio a un’escalation comica e terribile.

Death Valley

Scrittrice americana di romanzi, racconti, saggi e poesie, Melissa Broder firma dal 4 aprile per NN Death Valley, “un viaggio allucinato di fuga e rinascita che esplora i confini dell’amore e della perdita e il ruolo della cura per le donne”. L’autrice di Affamata narra la storia “comica e allucinata” di una donna che, di fronte alla malattia degli uomini più importanti della sua vita, sceglie di sottrarsi, di non essere per loro cura e rifugio. E lo fa con umorismo e un pizzico di follia…

Quando le gru volano a sud

Lisa Ridzén, svedese classe ’98, è dottoranda in sociologia e sta conducendo una ricerca sull’impatto della mascolinità nelle comunità rurali dell’estremo nord svedese, dove lei stessa è cresciuta. L’idea per il suo romanzo d’esordio, Quando le gru volano a sud (per Neri Pozza da metà aprile, nella traduzione di Laura Cangemi.) è nata dalla scoperta degli appunti che l’équipe di cura di suo nonno ha consegnato alla famiglia alla fine della sua vita. In un’epoca in cui la terza età è la protagonista invisibile, l’autrice racconta di Bo, che ha 89 anni: la sua solitudine viene ormai interrotta soltanto dalle visite degli assistenti domiciliari che si prendono cura di lui.

La biblioteca del censore di libri

Negli ultimi, negli Usa e non solo, si è spesso discusso di libri censurati e boicottati: il 25 aprile astoria porta in libreria il romanzo La biblioteca del censore di libri di Bothayna Al-Essa, al tempo stesso un omaggio alla tradizione distopica e post-moderna del Novecento, e un inno ai libri e alla lettura. Il Nuovo Mondo è una terra di prosperità e progresso, in cui il Sistema si occupa di garantire la libertà e la felicità dei cittadini. Qui, al Ministero della Censura, lavora un piccolo ma fondamentale ingranaggio del Sistema: un Censore di libri, fresco di nomina. La sua fede nei principi della Rivoluzione è cieca, com’è indefesso il suo impegno nel mettere al bando ogni testo bollato come pericoloso. Eppure, sulla placida superficie della sua esistenza, si stanno formando delle crepe…

Climax

Veniamo a quello che viene definito “un romanzo d’avventura dei tempi moderni“, in cui “amicizia e amore, ambiente ed ecologia, si intrecciano fra loro per raccontare, in modo originale, potente e inquietante, la fine di un mondo che sta scomparendo davanti ai nostri occhi”: il riferimento è a Climax di Thomas B. Reverdy, in libreria dal 24 aprile per Edizioni Clichy nella traduzione di Tommaso Gurrieri. L’autore francese, classe ’74, porta lettrici e lettori nell’estremo nord della Norvegia, in un villaggio di pescatori. Davanti, dall’altra parte del canale, una piattaforma petrolifera. Tutto inizia proprio da quella piattaforma, con un incidente…

Blackout

Justin Torres, vive a Los Angeles, e con l’esordio (Noi, gli animali, Bompiani, 2012), è stato tradotto in quindici lingue ed è stato adattato in un lungometraggio per il cinema. Ora Einaudi Stile Libero propone Blackout (traduzione di Gianni Pannofino), libro vincitore del National Book Award. La trama? Nel deserto, in un luogo decadente chiamato Il Palazzo, un giovane americano di origini portoricane si presenta al capezzale di un vecchio amico, Juan, per accompagnarlo nei suoi ultimi giorni. I due, una notte dopo l’altra, ripercorrono le loro esistenze condividendo la vergogna di essere cresciuti omosessuali in famiglie in cui non era tollerato. E, parallelamente, discutono di un progetto letterario…

Il primo desiderio

Nel suo nuovo libro, Il primo desiderio (dall’8 aprile per Neri Pozza), Rossella Milone mostra “come sia l’occhio a creare l’oggetto del desiderio e come l’oggetto in sé stesso sia solo un’invenzione”. Isabel, la protagonista, è una donna inquieta, egoista, sfuggente. In ogni persona che ha incontrato, ha lasciato un’impronta diversa, quasi che la sua stessa forma mutasse di continuo. E, nell’amarla, odiarla, temerla, guardarla, tenerla a distanza, ognuno di loro mostra il proprio primordiale desiderio di esistere, di resistere. E, forse, di salvarsi…

Pathemata – O, la storia della mia bocca

Tutti noi abitiamo un corpo capace di provare amore e dolore, patimenti e passioni, tutti noi siamo presi nello sforzo costante di connetterci con gli altri: è di questo, in fondo, che parla Maggie Nelson in Pathemata – O, la storia della mia bocca (dall’11 aprile per nottetempo); già autrice nel 2009 di Bluets, la scrittrice e poetessa americana classe ’73 ha firmato diverse premiate opere, tra cui Gli Argonauti, pubblicato nel 2015 dal Saggiatore.

Mortacci mia

Mortacci mia è il primo romanzo di Piero Salabè, già autore del libro di poesie Il bel niente (entrambi pubblicati da La nave di Teseo) e che da anni lavora nell’editoria tedesca. In una Roma in cui il confine tra realtà e immaginazione è sempre più labile, Pintor è un medico innamorato della scienza e del suo lavoro come medico al Policlinico Felisberto II. Un giorno, senza lasciare alcuna motivazione, scompare… Suo figlio Fabio decide di cercarlo mentre il resto della famiglia lo dà per morto: si troverà così a leggere i diari del padre e a seguire gli indizi fino al Policlinico, nel frattempo chiuso e abbandonato.

Vanishing World

Un’uscita imperdibile per chi ama la letteratura giapponese è il nuovo romanzo di Murata Sayaka che, dopo La ragazza del convenience store (2018, vincitore del Premio Akutagawa), I terrestri (2021), La cerimonia della vita (2023) e Parti e Omicidi (2024), firma sempre per e/o Vanishing World (traduzione di Anna Specchio). In questo romanzo l’autrice immagina un Giappone in cui tutti si riproducono unicamente attraverso l’inseminazione artificiale e il sesso è ormai escluso dal matrimonio e relegato ai rapporti extra-coniugali…

Dove si ricamano le nuvole

Yuki Ibuki ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2008, vincendo il Premio speciale Popular Publishing Novel Award. Molti dei suoi successivi lavori sono stati adattati in film e messi in scena in teatro. Il 22 aprile esce per Garzanti Dove si ricamano le nuvole (traduzione di Daniela Travaglini). Veniamo alla trama del libro: quando Mio appoggia sulle spalle lo scialle rosso, sente il suo calore cullarla. È un tepore familiare e confortante, quello che avverte. La riporta ai giorni felici dell’infanzia nell’azienda dei nonni Kayo e Kojiro, dove i telai erano ancora mossi dalle mani di sapienti artigiani. È proprio in quel paese sperduto del Giappone che Mio sta tornando dopo anni…

La casa solitaria

Da una piccola casa con balcone sulle alture che circondano Sarajevo, il narratore di La casa solitaria (dall’8 aprile per Crocetti nella traduzione di Alice Parmeggiani, con la postfazione di Božidar Stanišić) riceve le visite di quattordici personaggi, figure illustri come umili ignoti, tutti ex abitanti della città, che raccontano le storie che hanno fatto questa città. Il testamento narrativo di Ivo Andrić, premio Nobel nel 1961.

Sono stato

Sono stato, in uscita da Einaudi, è il libro postumo di Ernesto Franco, scrittore e direttore generale della casa editrice di via Biancamano, venuto a mancare nel settembre scorso all’età di 68 anni. Come si spiega nella presentazione, “questo singolare autoritratto di fantasia è una scommessa narrativa che sfida l’esperienza individuale per farsi letteratura, trascendendo ciò che esiste di piú intimo e personale, cioè il racconto della propria vita, per rivolgersi proprio a tutti”.

Iris, la libertà

In vista del 25 aprile, Walter Veltroni con Iris, la libertà (in uscita l’8 aprile per Rizzoli) racconta la storia di Iris Versari, che a ventun anni decide di arruolarsi nella banda di Silvio Corbari, con il quale intreccia poi una relazione. Nonostante sia sempre in prima linea pronta allo scontro, gli altri partigiani la vedono come la donna del capo. Poi la tragica fine: un giorno di agosto del 1944 Iris si sacrifica dopo aver ucciso una SS per permettere ai compagni di scappare dalla milizia di fascisti e nazisti che li cerca tra le montagne della Romagna… Un sacrificio che non evita la morte anche a Corbari e agli altri partigiani: trovati e uccisi, i loro corpi (compreso quello di Iris) verranno esposti in piazza a Forlì. Veltroni sceglie di recuperare questa pagina di storia fatta di amore, coraggio e lotta.

L’acquario

Elio Pecora, classe ’36, tra i più noti poeti italiani contemporanei, firma per Neri Pozza L’acquario (dall’11 aprile). Protagonisti sono cinque amici e il dolce ricordo di un’indimenticabile stagione della vita. Lo scrittore e saggista firma una “nostalgica autobiografia“, che esprime “sia la fragilità dell’individuo sia la profondità della memoria e dei sentimenti”.

Per espresso desiderio

Uno scrittore raffinato come Edgardo Franzosini, nel romanzo Per espresso desiderio (dall’8 aprile per Gramma), racconta un altro autore, il critico e poeta Paul Léautaud, morto ultraottantenne nel 1956, ormai da quarant’anni lontano dal mondo letterario, isolato, ostile a tutto quello che lo circondava: “Ho trovato cosa mettere come epigrafe sulla mia tomba: Rimpiango tutto” scrisse non a caso nel settembre 1921.

L’ultima acqua

Chiara Barzini, scrittrice e sceneggiatrice, ha vissuto e studiato negli Stati Uniti, e ora firma per Einaudi L’ultima acqua – Il sogno perduto di Los Angeles, un libro in cui la California ha un ruolo centrale. Durante il tour di presentazione per il suo primo romanzo, l’autrice riceve un pacco misterioso. Tornata a casa, scopre che si tratta del rarissimo manuale originale usato per la costruzione dell’acquedotto di Los Angeles del 1913, autografato dall’ingegnere William Mulholland. Quando un famoso regista di Hollywood si dichiara interessato a trarre un film dal suo romanzo, il manuale diventa per lei un talismano, un oracolo sulle sorti creative sue e di un luogo amato…

Una strada tranquilla

Per lettrici e lettori che amano i libri thriller psicologici, a metà aprile per Fazi Una strada tranquilla di Seraphina Nova Glass, romanzo ambientato in un sobborgo americano pieno di segreti. L’autrice è assistente universitaria e drammaturga residente presso l’Università del Texas, ad Arlington, dove insegna Cinematografia e Drammaturgia, e ha firmato cinque romanzi. La traduzione è di Daniela de Lorenzo.

La casa sull’albero

Tra le novità in ambito thriller di aprile 2025 c’è poi La casa sull’albero (a metà mese per Giunti) di Vera Buck, autrice dell’apprezzato Bambini lupo: viene descritto come un “romanzo che ha il respiro della natura selvaggia e il passo della crudeltà umana”. È tempo di vacanze: Henrik e Nora hanno deciso di andare in Svezia, nella vecchia baita di famiglia, con Fynn, il figlio di cinque anni. Ma, una volta arrivati, si rendono conto che qualcuno li sta spiando…

Luci nel bosco

Una morte indecifrabile, un’indagine scomoda, un gioco di maschere e sospetti: questo, in sintesi, il mix che caratterizza Luci nel bosco (Tre60), il nuovo romanzo dello scrittore e traduttore Massimo Gardella, una novità consigliata a chi apprezza i thriller italiani. La trama porta nei fitti boschi di una delle zone montane più aspre e suggestive d’Italia (una località montana della Val Brembana non distante dal valico che conduce in Valtellina).

Lascia stare i morti

Ciparisso Briganti è un investigatore privato che quattro anni prima ha seguito una complessa indagine che gli è costata la carriera in polizia. Ora, l’uomo che si era dichiarato colpevole è morto e ha fatto sapere di essere innocente. Briganti si trova costretto a riaprire l’indagine, e soprattutto a scavare nel torbido della sua città. Lascia stare i morti (Ponte alle Grazie) è il nuovo romanzo di Claudio Panzavolta, una storia investigativa che si muove tra le strade di provincia degli anni Ottanta, tra gli insabbiamenti, recrudescenze fasciste e nuovi pericoli…

Forse è così che si diventa uomini

Giorgia Lepore, archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca e insegna storia dell’arte al Liceo da Vinci di Fasano. A inizio aprile la ritroviamo in libreria, per e/o, con Forse è così che si diventa uomini, libro che vede nuovamente al centro le indagini del suo ispettore Gerri Esposito (già in I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode e Il compimento è la pioggia), e che presto sarà protagonista di una serie tv su Rai1. La trama inizia così: in una mattina calda e umida di fine marzo, in una chiesa rupestre nella periferia di Bari, viene ritrovato un cadavere maschile di mezza età, supino di fronte all’abside, vestito di tutto punto ma con il cranio sfondato e segni di inaudita violenza. Sul corpo, un serpente, anch’esso morto…

Bel modo di morire

Chi ha ucciso Anthony Wistern (ricco, potente e con un talento speciale nel raccogliere nemici e amanti come altri collezionano orologi di lusso)? L’8 aprile esce per HarperCollins Italia Bel modo di morire di Bella Mackie (con la traduzione di Ilaria Katerinov).

Dimenticate

Alla fine di un’estate insolitamente calda, i lavori in un cantiere di Telegrafholmen, piccola isola dell’arcipelago di Stoccolma vicino a Sandhamn, portano alla luce dei resti umani. Thomas Andreasson prende in mano le indagini, mentre l’amica pm Nora Linde, tormentata dal fallimento del suo ultimo caso e in pausa forzata, decide di seguire un’altra pista. Per lei non è un’inchiesta come le altre… A inizio aprile in casa Marsilio una novità per chi apprezza il noir scandinavo, Dimenticate di Viveca Sten (traduzione di Alessandra Scali).

La casa dell’attesa

Per chi ha apprezzato il suo Nel mare ci sono i coccodrilli, Laterza pubblica il nuovo libro di Fabio Geda, La casa dell’attesa, reportage narrativo che porta in Angola, sugli altopiani al confine con la Namibia, dove le donne della provincia vanno a vivere in comunità prima del parto, per proteggere sé stesse e i loro figli dagli imprevisti dell’ultimo mese di gravidanza.

Malanima

Cresciuta a Favignana, “un’isola nell’isola capace di insegnarle che, tra il dire e il fare, c’è davvero di mezzo il mare”, Rosita Manuguerra (che ha frequentato la Scuola Holden di Torino) l’8 aprile debutta per Feltrinelli con Malanima, una storia di formazione, quella di due ragazze, in cui riverbera e si compie il racconto di emancipazione delle loro madri. Un libro in cui l’ambientazione (una piccola isola) gioca un ruolo centrale. Un viaggio “nell’indole umana”.

L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte

Romanzo secondo classificato Premio nazionale di narrativa di Neo Edizioni 2024, L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte, in libreria a inizio aprile, potrebbe tranquillamente essere scambiato per un romanzo scritto da un autore nordamericano. E invece a firmarlo è Manuela Montanaro, autrice nata e cresciuta in una provincia del Sud Italia, che scrive del South Dakota, di riserve indiane, di un’America dimenticata, come se ci vivesse dentro da sempre. A confermarlo, anche la prefazione, firmata dallo scrittore Chris Offutt.

Fare il possibile

Fare il possibile di Claudio Bagnasco, in uscita il 10 aprile per Terrarossa edizioni, è un romanzo fatto di brevi racconti. Si va dall’infanzia all’età adulta del narratore, tra malinconia e piglio ironico, esaltazione e rimpianti. L’autrice, nata a Genova nel ’75, racconta le tensioni e le promesse della giovinezza e lo spaesamento dell’età adulta.

Il palio delle rane

Una storia che unisce la favola e il rito tribale, nella quale si avverte un confronto tra la natura umana e quella animale. Il palio delle rane (Mondadori) non è solo il titolo del nuovo romanzo di Alessio Torino (premiato scrittore marchigiano) ma anche la festa in costume che ogni anno viene celebrata a Luceoli, nel cuore dell’Appennino. E come ogni festa c’è bisogno di qualcuno che se ne occupi: la giovane Raniera è la Gran Custode del Palio, lei si prende cura dei piccoli anfibi, li nutre e li prepara ma un giorno la sua quotidianità viene interrotta da Das Lubbert, un personaggio che “di quelle rane è fratello“…

La principessa d’argento – La saga dei Guggenheim

Veniamo a una novità di aprile per chi apprezza le grandi saghe familiari internazionali. Siamo nel 1908, e una fotografia mostra tre sorelle vestite di bianco che sorridono innocenti all’obiettivo. Sono il simbolo di un sogno infranto. Il sogno di un erede maschio. Perché le bambine sono le figlie di Benjamin Guggenheim, uno degli uomini più ricchi del mondo. Tra loro c’è Peggy, che nella foto si distingue per lo sguardo deciso… Rebecca Godfrey firma con Leslie Jamison La principessa d’argento – La saga dei Guggenheim (Garzanti, traduzione di Roberta Scarabelli).

Il sentiero tra le risaie

Giornalista freelance, biellese, Cinzia Panzettini vive a Tenerife da qualche anno. Esce per Corbaccio Il sentiero tra le risaie, il suo primo romanzo, già segnalato all’edizione 2023 del Premio Italo Calvino. Siamo nel Piemonte del 1949, sullo sfondo di un’Italia di provincia appena uscita dalla guerra: un pugno di case e tutt’intorno risaie a perdita d’occhio, punteggiate qua e là di cascine: la trama porta infatti Rondò di Risera, un paesino del vercellese che ogni anno ai primi giorni dell’estate si riempie di mondine.

La fabbricante di stelle

Mélissa Da Costa, autrice francese già nota in Italia, torna sempre per Rizzoli con una storia commovente che ha per protagonista l’amore di una madre per il figlio. La fabbricante di stelle (traduzione di Elena Cappellini) si apre con Clarisse e Arthur: la donna sta spiegando al figlio di cinque anni che è costretta a partire per Urano, un pianeta lontano abitato da creature straordinarie… Molti anni dopo ritroviamo quel bambino, Arthur è diventato uomo e aspetta che la compagna dia alla luce la loro primogenita. E in quel momento ripensa alla favola di sua madre, a quella bugia utilizzata per spiegare un addio. Mentre riflette su quanto quelle parole abbiamo avuto addolcito la lontananza, Arthur capisce veramente il significato di quel gesto.

L’indomabile e misteriosissima Miles Franklin

Un romanzo tutto dedicato a una figura femminile leggendaria: Miles Franklin, donna intraprendente, sempre pronta a combattere per i suoi ideali: Alexandra Lapierre, autrice di biografie e romanzi incentrati su personaggi dimenticati della Storia, pubblica con e/o L’indomabile e misteriosissima Miles Franklin (traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca). Nel 1901, a vent’anni, Stella Miles Franklin pubblica il suo primo romanzo, La mia brillante carriera, un bestseller. Per mantenere l’anonimato, si nasconde dietro ad un pseudonimo maschile, ma quando la sua identità viene svelata, si trova ad affrontare i pregiudizi misogini dell’epoca…

L’artista e il signore di Urbino

Una corte immersa nell’arte… un assassino da smascherare… una donna pronta a dipingere il volto della verità. Per chi ama gli intrecci tra arte e narrativa, Chiara Montani torna per Garzanti con L’artista e il signore di Urbino. L’autrice porta nel cuore della Urbino rinascimentale, in cui arte e potere convivono in precario equilibrio. Tornano due personaggi come Lavinia Alinari e Piero della Francesca, in una storia che fonde mistero e sentimenti proibiti, in un affresco minuzioso di un’epoca che non smette di affascinare.

Bruciare

Dal 24 aprile per Wudz edizioni Bruciare, romanzo d’esordio della scrittrice e docente universitaria inglese Naomi Booth, che nella sua narrativa esplora, “tra le altre cose, paesaggi strani, oggetti concentrici, svenimenti compulsivi, gravidanza, pelle, natura, contaminazione ambientale“. Il suo lavoro accademico, tra l’altro, si concentra sulla storia letteraria dello svenimento e sulla narrativa contemporanea, specialmente in relazione alle rappresentazioni dell’ambiente e del corpo. Bruciare è stato definito un romanzo fantascientifco, ma anche un horror, un giallo speculativo e un manifesto femminista. La trama? Alice, una giovane donna incinta, e il suo compagno Pete, hanno chiuso con la città. Da quando l’aria si è fatta irrespirabile, il cielo grigio, e un’epidemia misteriosa minaccia la popolazione, Alice non ne vuole più sapere. Meglio andare a vivere tra le campagne, vicino a un grande bosco, in una nuova casa di montagna isolata. Ma…

Cavallo scosso

Al centro di Cavallo scosso (Il Saggiatore, traduzione di Paola Moretti), libro di Kathryn Scanlan, c’è una donna che ha costruito la propria esistenza nell’universo rude e brutale delle corse di cavalli, fatto di gloria e miseria, di fatica e sopravvivenza, di vittorie e sacrifici.

Il fuoco nella carne

È da poco in libreria, per la prima volta pubblicato in Italia il romanzo d’esordio di Garibaldi Mario Lapolla Il fuoco nella carne (readerforblind, traduzione di Erika Silvestri). Lapolla è stato uno degli scrittori più importanti della letteratura italo-americana e in questo testo (originariamente pubblicato nel 1931) intreccia due linee narrative: da un lato una storia d’amore segnata dal desiderio, dall’altro la scalata sociale costruita sulla determinazione. Nelle pagine di Lapolla emergono così le tensioni sociali e le contraddizioni che lui stesso aveva osservato.

Il colore dell’acqua

Pubblicato per la prima volta nel 1995, Il colore dell’acqua (a fine aprile per Fazi nella traduzione di Roberta Zuppet), è l’esordio, autobiografico, di James McBride: nato nel 1957 da padre afroamericano e madre ebrea esule dalla Polonia, dopo una formazione come giornalista l’autore esprime il suo poliedrico talento come musicista jazz e come sceneggiatore per Spike Lee, giungendo alla popolarità nel 1995 con questo libro, nel quale rievoca le proprie origini composite attraverso il toccante ritratto della figura materna. Fazi ha pubblicato anche The Good Lord Bird, vincitore del National Book Award 2013, Il diacono King Kong e L’Emporio del Cielo e della Terra, di cui Steven Spielberg ha acquisito i diritti cinematografici.

Il vecchio incendio

Passiamo ora a parlare di letteratura francese contemporanea: in uscita ad aprile per Elliot Il vecchio incendio (traduzione di Massimo Ferraris) dell’autrice classe ’92 Élisa Shua Dusapin. Il libro, già vincitore di diversi premi oltralpe, è una storia intima e potente: Agathe dopo molti anni torna in Francia per aiutare la sorella minore a svuotare la casa di famiglia. Tra le due non c’è (e forse non c’è mai stata) intimità eppure il legame d’affetto e protezione di un tempo riemerge in questa nuova quotidianità, fatta anche di ricordi dolorosi.

Congiuntivi sbagliati

Da non perdere anche Congiuntivi sbagliati, il primo romanzo di Chiara De Silva, autrice salernitana classe ’99, pubblicato da Marsilio: viene proposto come un libro “dinamico e spiritoso sul trash, sul dialetto e sull’arte popolare“. Jessica, la protagonista, insegna italiano alla scuola media, nella periferia campana. Adora i suoi studenti e vive con una gatta sorda color mozzarella e con Joshua, il fidanzato gioielliere dal dna scomodo. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, fino a quando…

Brutale

Nato ad Alessandria nel 1998, formatore sulle tematiche LGBTQ+, dopo l’esordio con L’arte di rialzarsi (Marsilio), Salvatore Falzone firma per 66thand2nd il suo secondo romanzo, Brutale, che “accende i riflettori sull’omosessualità e affronta temi pressanti come il sesso, il consenso, la violenza e cosa significhi davvero far parte di una comunità”.

Bellissima

Continuiamo questa selezione con la prima uscita di una nuova collana di Pidgin edizioni, Stormo, diretta da Mattia Grigolo e dedicata a romanzi brevi o racconti lunghi di autrici e autori italiani dalla “prosa viscerale” e dalle “ambientazioni underground“: si parte con Bellissima di Yasmin Incretolli (già autrice di Mescolo tutto, Tunué – qui i suoi articoli per ilLibraio.it), che racconta la storia di Neve, una giovane donna che cerca disperatamente conferme nel desiderio altrui, fino a spingersi in una spirale autodistruttiva di chirurgia clandestina, relazioni tossiche e dipendenze. Il libro esplora il tema della violenza di genere, dell’identità e della marginalità con uno stile evocativo.

Altavìa

A chi ama le narrazioni ambientate in montagna suggeriamo Altavìa, il secondo libro di Sergio Peter, a più di 10 anni dall’esordio con Dettato (2014). Nato a Como nel 1986, libraio a Milano, l’autore “intreccia paesaggi, memorie e incontri in un romanzo che esplora il nostro bisogno di perderci per ritrovarci“. Un libro sul “misterioso legame tra l’uomo e la natura selvaggia, tra il familiare e l’ignoto”.

Rosso profondo

Lettrici e lettori che amano le narrazioni true crime dall’11 aprile troveranno sugli scaffali Rosso profondo, scritto a quattro mani da Antonio Paolacci e Paola Ronco. Il secondo libro del nuovo marchio Ubagu press racconta la storia di Franca Demichela, ancora oggi ricordata come “la signora in rosso“, il cui corpo venne ritrovato sotto un cavalcavia della tangenziale torinese nel 1991. Dopo una serie di indagini, che hanno coinvolto il marito e le persone che la donna frequentava, l’omicidio è rimasto ed è tutt’ora irrisolto.

La belva di San Gregorio

Ancora una novità per chi ama i true crime: La belva di San Gregorio – Il caso Rina Fort di Marta Barattia, a fine aprile per Giunti: siamo nella Milano del 1946, e un delitto sanguinoso e terribile ha luogo tra le mura domestiche di una tranquilla abitazione in via San Gregorio: Rina Fort uccide brutalmente la moglie e i tre figli del suo amante. Ma chi è? E cosa è accaduto davvero quella notte?

Storie della tua vita

Per lettrici e lettori che apprezzano la letteratura speculativa contemporanea, in uscita a inizio aprile in una nuova edizione per Ne/On, Storie della tua vita e altri racconti di Ted Chiang (traduzione di Marinella Magrì), “un libro che ha definito la fantascienza del 21esimo secolo”. L’autore è stato inserito dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo sul tema dell’intelligenza artificiale.

Unrepentaint – Impenitenti

Per lettrici e lettori che amano le atmosfere romance, è in libreria per Magazzini Salani Unrepentaint – Impenitenti di Ribes Halley, autrice italiana sotto pseudonimo partita dalla piattaforma Wattpad: Kerys Westwood, la protagonista del nuovo libro, è stata rapita, drogata e tenuta segregata per due settimane da un misterioso carnefice sparito nel nulla dopo la sua liberazione. Non ricorda quasi niente di quell’esperienza terribile, che tuttavia l’ha cambiata per sempre. Ribes Halley narra “un irresistibile gioco di morte e seduzione che potrebbe non avere via d’uscita”.

Hacked Heart – L’algoritmo dell’amore

Laraine Moonstone è lo pseudonimo di una giovane autrice italiana che vive a Napoli, e che scrive sin da piccola. Nel 2023 ha iniziato a pubblicare le sue storie su Wattpad e ora Newton Compton pubblica Hacked Heart – L’algoritmo dell’amore, il suo romance d’esordio: la storia, ambientata in una scuola piena di misteri, di un ragazzo criptico ed enigmatico e di una ragazza che vuole la verità. Tra amore, rompicapi e sfide impossibili…

Koster Academy – Lezione due

Ci sono due tipi di persone al mondo: chi si batte e chi smette. Beatrix van den Berg appartiene di certo alla prima categoria. Glielo ha insegnato la vita, con le sue mancanze, e glielo ha insegnato Ramses Hofman, con le sue manipolazioni e i suoi silenzi. Trix sa che non può fidarsi di nessuno, ma è intenzionata a perseverare nella ricerca delle sue origini e a mettere alla prova l’uomo di cui si è innamorata, anche se le ha mentito. Nel frattempo, nuovi protagonisti emergono per seminare il caos… A metà aprile Marilena Barbagallo firma per Magazzini Salani Koster Academy – Lezione due, tra lotta per il potere e fascinazione per il proibito…

A feather so black – La maledizione del cigno

Tra le novità Young Adult di aprile troviamo A Feather so Black – La maledizione del cigno (dall’8 aprile per Il Castoro Off, nella traduzione di Tiffany Vecchietti): l’autrice, Lyra Selene, “è cresciuta nutrendosi di mitologia, folklore e fantasia“, e “ora scrive storie di magie oscure, amori proibiti e paesaggi cupi”: la protagonista, Fia, è una rara changeling, e viene scambiata da bambina con la principessa Eala, rapita dal malvagio Popolo Fatato. Ma la regina, invece di trattarla come una reietta e abbandonarla, la accoglie e la addestra come spia, facendone la sua arma. Solo quando viene scoperto un Varco per il regno del Popolo Fatato, però, Fia comprende il suo vero ruolo…

Game of Desire – Devozione

Veniamo a un’altra novità in ambito romance. Aphrodite Lively non è mai stata libera di scegliere il proprio destino. Figlia di Crono, cresciuta nel lusso e nel pericolo dell’Olimpo, l’isola dove il gioco d’azzardo si mescola a segreti inconfessabili, ha sempre creduto che nella sua famiglia il suo valore non risiedesse nei sogni o nell’intelligenza, ma unicamente nella bellezza. E così, quando tre ragazze con i suoi stessi tratti vengono trovate morte, il messaggio è chiaro: lei è la prossima. Per proteggerla, suo padre le assegna una guardia del corpo… Hazel Riley (autrice italiana che scrive sotto pseudonimo) firma per Sperling & Kupfer Game of Desire – Devozione.

Fearless – Coraggio e destino

In contemporanea mondiale, dall’8 aprile per Newton Compton Fearless – Coraggio e destino di Lauren Roberts (traduzione di Valentina Cabras e Matilde Piccinini), autrice del bestseller Powerless. Potere e inganno e di altri successi. La trama? Dopo tante peregrinazioni, Paedyn è tornata a Ilya. Ad attenderla, però, c’è un destino peggiore della morte: un matrimonio con un uomo che non ama e che non vuole per nessuna ragione al mondo…

Sonetti

E veniamo a una novità di aprile 2025 per lettrici e lettori che amano la grande poesia: con marcos y marcos, una nuova edizione dei Sonetti di William Shakespeare nella traduzione di Massimiliano Palmese. Tra i più alti componimenti lirici di tutti i tempi, sono proposti in una traduzione “immediata, musicale, in rima”, che si affianca al testo originale. Il risultato? Un libro “che canta l’amore e celebra la carne, medita sul tempo inarrestabile, la caducità del corpo e la morte”. Dove, alle roventi liriche dedicate al giovane amato, seguono quelle per la dark lady, oscura donna che vuole rubargli l’amore…

Ciò che abbiamo detto ci perseguiterà

A chi ama la poesia europea contemporanea suggeriamo Ciò che abbiamo detto ci perseguiterà (Crocetti, testo originale a fronte, traduzione e cura di Piero Salabè) di Nikola Madzirov, poeta, saggista e traduttore macedone, nato nel 1973 a Strumica, vicino al confine con la Bulgaria e la Grecia, in una famiglia di esuli delle guerre balcaniche. Nella raccolta trovano spazio la storia recente dei Balcani e le riflessioni sull’esilio.

Ogni maledetta mattina – Cinque lezioni sul vizio di scrivere

Tra le uscite di aprile anche il nuovo libro di Alessandro Piperno, curatore della collana I Meridiani e già premiato autore di Con le peggiori intenzioni, Di chi è la colpa e Aria di famiglia (di cui l’autore ha parlato in un’intervista con Ilaria Gaspari pubblicata sul nostro sito). Ora torna in libreria con Ogni maledetta mattina – Cinque lezioni sul vizio di scrivere (sempre per Mondadori), nel quale Piperno si interroga sul senso del mestiere di scrittore, sul richiamo quasi quotidiano e su quel “vizio” che è la scrittura. E nel farlo richiama a sé alcuni grandi autoricome Flaubert, Woolf, Fitzgerald, Capote e Kafka che, con la loro vita e le loro motivazioni, sembrano affermare che scrivere non è un diritto o un dovere, bensì è una necessità.

Piccolo dizionario delle malattie letterarie

I libri sono una febbre bellissima, e tutti noi ne siamo malati. Ma che succede quando vi viene la sindrome di Salinger? E che cos’è l’intellettualite? Avete mai avuto il complesso di Henry Miller o la paranoia di Pessoa? E il flaubertismo, o il singhiozzo di Dickinson? Le risposte? Nella nuova edizione di Piccolo dizionario delle malattie letterarie dello scrittore e traduttore Marco Rossari, pubblicato per la prima volta da Italo Svevo Edizioni nel 2016 e ora aggiornato per la nuova edizione Einaudi.

Il libro brutto dei libri brutti

Dopo il successo del podcast – e della pagina Instagram – Libri Brutti (condotto con Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio), Auroro Borealo è pronto per raccontare alcune delle pubblicazione più incredibili del nostro Paese, proprio attraverso un libro: per Blackie edizioni esce il 18 aprile Il libro brutto dei libri brutti. Un atlante del grottesco e dell’improbabile che però, sottolinea Borealo, “racconta la nostra società in maniera spietata, a volte ridicola, a volte serissima, a volte esilarante, molto più dei libri belli”.

Una fiera di merendine

Proseguiamo con un diario in uscita ad aprile per Mondadori: Una fiera di merendine di David Sedaris, tra gli scrittori e umoristi più noti oltreoceano. Un diario particolare, nel quale Sedaris racconta la sua visione del mondo, ovviamente arricchita da commenti ironici e sarcastici, nella quale tutto è lecito e nessuno può salvarsi: dagli ultimi presidenti americani al periodo del Covid. Emerge così l’immagine di una società trasformata eppure reale, in cui l’amaro e il dolce si mischiano…

Il grande Gatsby

“Penso che il romanzo sia una meraviglia… Possiede una vitalità eccezionale e grande glamour…”. Così l’editor Maxwell Perkins a Francis Scott Fitzgerald. A 100 anni dall’uscita, Garzanti propone una nuova edizione del capolavoro di Fitzgerald, Il grande Gatsby (che fu pubblicato nel 1925) nella traduzione di Claudia Durastanti, che firma la postfazione di uno dei romanzi più noti del ‘900 americano.

Opere scelte

Philip K. Dick nei Meridiani Mondadori: Opere scelte è una novità significativa per uno dei più importanti scrittori postmoderni, tra i classici della letteratura contemporanea, e visionario della fantascienza. Il Meridiano è curato da Paolo Parisi Presicce ed Emanuele Trevi ed è tradotto da Paolo Parisi Presicce e Marinella Magri. I due tomi offrono, tra l’altro, versioni inedite di Eye in the Sky e della cosiddetta Trilogia di Valis, oltre a un cospicuo apparato di commento per gli undici romanzi scelti, e alla bibliografia, che dà conto della messe di contributi critici pubblicati nell’arco di oltre mezzo secolo all’estero e in Italia. Qui il nostro speciale sui romanzi e i racconti di Philip K. Dick, lo “scrittore che ha inventato il futuro”.

Luminose cose morte / Portare

Tra le novità di aprile 2025 legate alla poesia, segnaliamo anche Luminose cose morte / Portare (dall’11 aprile per la Nave di Teseo nella traduzione di Marilena Renda): per la prima volta in Italia, in un unico volume, le poesie finaliste al National Book Award, al Pen/Jean Stein Book Award e vincitrici del National Book Critics Circle Award. Un percorso attraverso la perdita, l’identità, le relazioni umane, l’inesorabile scorrere del tempo.

Lettera d’amore a Giacomo Leopardi

Antonio Moresco, scrittore di culto, l’8 aprile firma per Solferino Lettera d’amore a Giacomo Leopardi, una lettera d’autore al poeta che, forse più di ogni altro, ha raccontato i tormenti del suo presente e la difficoltà di trovare un proprio posto nel mondo, aprendo al contempo spazi di sovrumani silenzi e profondissima quiete dove portare in salvo i suoi lettori e le sue lettrici, almeno per un attimo. Per Moresco Leopardi è “il compagno di viaggio di tutta una vita, e allo stesso modo può esserlo per noi: un amico che non ci tradisce, che non ci abbandona, che sa farci sognare ma anche colpirci con la verità”.

La donna isola

Prosecuzione ideale de L’uomo seme, La donna isola (Playground, traduzione dal francese di Monica Capuani) di Katell Merrien (1939-2023) è il racconto una comunità di donne degli anni cinquanta in un’isola della Bretagna costrette ad affrontare l’assenza di uomini, attirati in mezzo al mare dall’apparizione di due squali elefante. Una testimonianza “dell’intelligenza collettiva” delle donne.

La vita segreta delle librerie e delle biblioteche

Quando varchiamo la soglia di una libreria o di una biblioteca, non entriamo semplicemente in un negozio qualsiasi o in un magazzino, ma ci immergiamo in spazi vivi e vibranti, dove i libri prendono vita e l’immaginazione si accende. Insieme a Matt Eversmann, James Patterson, autore-bestseller e da sempre sostenitore del valore della lettura, ha voluto celebrare la magia di questi luoghi e il lavoro instancabile di chi, con passione e dedizione, si impegna ogni giorno a custodire e diffondere l’amore per i libri. In uscita per Tea nella traduzione di Elena Ravera La vita segreta delle librerie e delle biblioteche – Storie vere sulla magia dei libri e della lettura, una lettura ideale per chi ama i libri sui libri (e le librerie…).

I sogni si spiegano da soli – Immaginazione, utopia, femminismo

Abbiamo recentemente parlato della Uniform Edition targata Oscar Moderni Mondadori delle opere di Ursula K. Le Guin (1929-2018), con nuove traduzioni, nuove copertine e introduzioni d’autore. In casa Sur arriva invece una nuova edizione, con due testi aggiuntivi, di I sogni si spiegano da soli – Immaginazione, utopia, femminismo, nella traduzione di Veronica Raimo. Emerge un’intellettuale anticonformista e radicale, dotata di una sensibilità pacifista, ambientalista e femminista.

La scoperta dell’Olanda

Scrittore e viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare le vite di personaggi fuori dall’ordinario e i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, dal 24 aprile Jan Brokken torna nelle librerie italiane per Iperborea con La scoperta dell’Olanda (nella traduzione di Claudia Cozzi), questa volta sulle orme dei pittori e degli artisti dell’hotel Spaander, un luogo imprevedibile che ha segnato la storia dell’arte moderna.

La chiamata – Storia di una donna argentina

Nel 1976, durante la dittatura di Videla in Argentina, Silvia Labayru fu rapita, torturata, ridotta in schiavitù e costretta a dare alla luce la sua prima figlia in una stanza del centro di detenzione clandestino in cui era rinchiusa. All’epoca aveva vent’anni ed era una militante di Montoneros, un gruppo armato di matrice peronista. Fu rimessa in libertà nel giugno del ’78 e, sull’aereo diretto a Madrid, pensò che l’inferno fosse finito. Ma ad aspettarla c’era il sospetto dei compatrioti in esilio: com’era possibile che fosse sopravvissuta e che avesse ancora con sé la bambina? Su di lei giravano voci di ogni genere. Fu accusata di aver tradito e di aver collaborato con i suoi aguzzini. Nel ripudio generale, riuscì a poco a poco a rifarsi una vita accanto agli amici rimasti. Nel 2018 Labayru è tornata in Argentina, dove ha poi denunciato gli abusi sessuali subiti in cattività. A raccontare la sua storia nel libro La chiamata – Storia di una donna argentina (dal 9 aprile per Sur, traduzione di Maria Nicola) è la giornalista Leila Guerriero.

A spasso con il cane

Scritti nelle domeniche oziose, “solo con la voglia di raccontare storie avvincenti”, i brevi testi di Giorgio Vallortigara, docente di Neuroscienze e Cognizione animale all’Università di Trento, raccolti da Adelphi in A spasso con il cane e la luna, offrono un saggio dell’onnivora curiosità che è la molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come l’autore, “per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell’incesto nelle falene…”.

Sono parte dell’infinito

Un’interessante novità per chi ama i libri biografici e la scienza, ma non solo: Egea porta in libreria la storia di uno degli scienziati più importanti e rivoluzionari dello scorso secolo, Albert Einstein. Sono parte dell’infinito di Kieran Fox pone particolare attenzione alla spiritualità di Einstein, a ciò in cui credeva e a ciò che lo ha ispirato, dalla filosofia platonica al pensiero buddista, attingendo a lettere, conferenze e nuove ricerche d’archivio.

Dove comincia l’uomo – Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana

Nel loro nuovo saggio, Dove comincia l’uomo – Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana (Solferino), Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi raccontano gli ultimi aggiornamenti scientifici su alcune domande che riguardano le nostre origini (e il nostro futuro) con l’idea che, dalle risposte a queste domande, possano derivare indicazioni preziose per capire che cosa rende unici (cioè diversi a modo nostro, non speciali né superiori) noi Homo sapiens, come entriamo in relazione con l’ambiente e con i nostri simili. E, soprattutto, in che modo possiamo imparare dai nostri difetti e indirizzare al meglio il futuro.

L’eleganza del vuoto – Di cosa è fatto l’universo

Veniamo a un saggio perfetto per le appassionate e gli appassionati di fisica e astronomia: a fine aprile Feltrinelli propone L’eleganza del vuoto – Di cosa è fatto l’universo: l’autore, Guido Tonelli, ripercorrendo le tappe fondamentali della fisica teorica e sperimentale, esplora uno dei concetti più affascinanti e misteriosi della fisica contemporanea: il vuoto. Non un semplice nulla, ma un’entità ricca di energia e di difficile definizione.

Rapsodia marziana



Dal mito dell’invasione aliena alle missioni spaziali, dalle utopie del passato alle ambizioni del presente: un viaggio nel Pianeta Rosso attraverso cinema, letteratura e scoperte scientifiche. Dal 9 aprile per Codice edizioni Rapsodia marziana – Scienza, fiction e ideologia nell’immaginario di Marte di Silvia Kuna Ballero (con la prefazione dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri).

Simulacri digitali

Tra i nuovi saggi in arrivo in libreria segnaliamo Simulacri digitali – Le allucinazioni e gli inganni delle nuove tecnologie: una riflessione controcorrente sulla deriva delle nuove tecnologie e sul loro impatto sulla nostra vita e società, di cui siamo più o meno consapevoli. A firmarla è il giornalista e podcaster (con l’interessante Crash – La chiave per il digitale) Andrea Daniele Signorelli. L’autore punta a decostruire narrazioni e distorsioni, e a porre domande e visioni alternative.

Fascismo in famiglia

E veniamo al nuovo libro della giornalista Barbara Serra, Fascismo in famiglia, per Garzanti dall’8 aprile: tutto parte da una lettera, datata 16 maggio 1938 e indirizzata al nonno, trovata per caso nella villa di famiglia in Sardegna. Sulla carta ingiallita dal tempo è impresso il timbro di una svastica e accanto, sopra la firma illeggibile, campeggia la scritta “Heil Hitler!“. L’autrice precipita così in un passato inquietante, che chiede di essere riportato alla luce. Attraverso documenti d’archivio, fotografie e testimonianze, il libro ricostruisce una storia che affonda le proprie radici nell’aspra terra del Sulcis e nel destino di un uomo costretto a una scelta lacerante.

Nero indelebile

A metà aprile Mirella Serri torna con Nero indelebile (Longanesi), libro in cui la giornalista e saggista rintraccia le origini e identifica il filo comune tra i movimenti razzisti, neofascisti e neonazisti dell’estrema destra francese degli anni Sessanta e la “destra di destra” del governo Meloni. Tra gli ultimi libri di Serri, ricordiamo testi come Claretta l’hitleriana – Storia della donna che non morì per amore di Mussolini (2021); Mussolini ha fatto tanto per le donne! (2022), Uomini contro – La lungamarcia dell’antifemminismo italiano (2023).

La Costituzione a pezzi – Come cambiare la nostra Carta restando antifascisti

Anna Mastromarino, docente di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Torino, e membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e della Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, firma per Bollati Boringhieri il saggio La Costituzione a pezzi – Come cambiare la nostra Carta restando antifascisti: per l’autrice, un Paese democratico può cambiare la propria costituzione al mutare dei tempi, ma solo se c’è un progetto chiaro e condiviso e un obiettivo da raggiungere che migliori la vita di tutti. È dunque necessario passare dalla sacralità alla ritualità quotidiana della Costituzione, anche nel caso la si voglia cambiare: perché modificarla è possibile, a patto di sapere dove vogliamo andare e da dove siamo partiti.

I 14 mesi

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, dall’8 aprile, con Chiarelettere, una nuova edizione aggiornata (con contenuti inediti) di I 14 mesi – La mia Resistenza di Enzo Biagi. Un omaggio alla Resistenza nella testimonianza di uno dei più importanti giornalisti italiani di tutti i tempi. A cura di Loris Mazzetti.

Andare per i luoghi della Resistenza

Già professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Pisa, Paolo Pezzino dal 2018 è Presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ora torna in libreria per il Mulino con Andare per i luoghi della Resistenza: “Il periodo dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 – scrive l’autore – è stato uno di quelli nei quali i cittadini, volenti o nolenti, si sono trovati a dover compiere scelte politiche‚ dalle quali dipendeva non solo la loro sorte personale, ma anche quella della patria”. La resistenza italiana è un fenomeno articolato, che ricomprende oggi non solo partigiani e combattenti, internati militari italiani, deportati politici, ma anche l’azione dei tanti civili che si opposero all’occupazione tedesca e al fascismo, a partire dalle donne.

Radio Cora di Piazza D’Azeglio e altre due radio clandestine

Il 18 aprile esce per Giuntina Radio Cora di Piazza D’Azeglio e altre due radio clandestine di Gilda Larocca, la partigiana che, insieme ad altri esponenti di spicco della Resistenza toscana, fece parte del gruppo di Radio Cora, una delle radio clandestine, fino alla loro cattura da parte dei nazifascisti. Una storia che viene edita per la prima volta in versione integrale, dopo anni di circolazione informale. Con la prefazione di Marta Baiardi dell’Istituto storico della Resistenza.

Lotta armata e rivoluzionaria nell’Italia repubblicana

La storia dell’Italia repubblicana è anche una storia di sangue. Terrorismo, stragismo, lotta armata, violenza politica hanno colpito la fragile democrazia nata dalla Liberazione, lasciando un’eredità che ancora oggi incide sulla vita civile e politica del Paese. Ne scrive, in cerca delle origini storiche, il giornalista Simone Cosimelli in Lotta armata e rivoluzionaria nell’Italia repubblicana (Newton Compton).

Capitalismo di guerra – Perché viviamo già dentro un conflitto globale

Un contratto di acquisizione concluso nel 2024 tra due delle principali società italiane contiene una clausola che consente il recesso qualora dovesse scoppiare un conflitto che coinvolga l’Italia. Non era mai successo prima. Fino a poco tempo fa, nell’Unione europea clausole simili sarebbero state impensabili. Non è che l’ultimo passo di un fenomeno che viene da lontano. Numerose battaglie economiche, non solo tra competitor strategici come Usa e Cina, ma anche tra alleati come Stati Uniti e Unione europea, potrebbero rapidamente degenerare. Non accadeva dalla fine della Seconda guerra mondiale. Se ne parla nel libro attualissimo, Capitalismo di guerra – Perché viviamo già dentro un conflitto globale permanente del professor Alberto Saravalle e di Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell’Istituto Bruno Leoni, in libreria per il marchio Fuoriscena.

Il capitalista riluttante

E arriviamo al libro del finanziere, imprenditore, manager, collezionista d’arte, pianista, sostenitore di numerosi progetti culturali e di start up Francesco Micheli, che a metà marzo esce per Solferino con Il capitalista riluttante – Confessioni di una volpe nel cuore del capitale. Per la prima volta Micheli svela aneddoti e retroscena in un’autobiografia ricca di nomi illustri che è anche il viaggio nel potere italiano degli ultimi decenni.

L’Italia senza casa

L’Italia senza casa (Laterza) di Sarah Gainsforth è un saggio attuale, che racconta un Paese in cui (soprattutto nelle grandi città e nelle località turistiche) non si trovano più case e, quando ci sono, hanno prezzi stellari. I centri storici hanno visto l’espulsione di centinaia di migliaia di residenti e l’afflusso incontrollato di turisti mordi e fuggi. Per moltissimi, la coabitazione è diventata una costante della propria vita. Su tutto, per l’autrice domina la rendita e la finanziarizzazione e la politica è completamente scomparsa. Al tempo stesso, forse, un’altra città è possibile, e anche facile da realizzare…

La vita sessuale delle donne africane

Dall’esperienza di una comunità queer in Egitto a quella poliamorosa in Senegal, fino al rapporto tra religione e piacere in Camerun: nel libro La vita sessuale delle donne africane (dal 4 aprile per Garzanti, nella traduzione di Simona Garavelli), la giornalista e attivista Nana Darkoa Sekyiamah esplora le sfaccettature dell’amore e del desiderio, e il modo in cui amore e desiderio inevitabilmente definiscono chi siamo. Quello dell’autrice femminista ghanese è un inno alla libertà di amare contro ogni tabù.

Cronache di un mondo in movimento

Veniamo a un libro purtroppo molto attuale: in Cronache di un mondo in movimento (Gramma, traduzione di Gioia Guerzoni), attraverso undici reportage, Anna Badkhen non descrive solo la disperazione e lo straniamento che “il mondo in movimento” di una migrazione epocale senza precedenti produce, ma anche i legami, le inaspettate fratellanze, le nuove comunità che la “mappa delle lacerazioni” ricompone in nome della comune appartenenza al genere umano.

Un altro futuro è possibile

Un altro futuro è possibile: il titolo del nuovo libro di Noam Chomsky (con C. J. Polychroniou, dall’8 aprile per Ponte alle Grazie) è quanto di più impellente si possa dire sulle drammatiche sfide che oggi ci troviamo davanti, dalla crisi climatica alle ripercussioni della guerra in Ucraina fino all’aggravarsi della minaccia nucleare…

Mare aperto – Storia umana del Mediterraneo

Nel saggio Mare aperto – Storia umana del Mediterraneo centrale (dall’8 aprile per Einaudi), il giornalista del Post Luca Misculin fa un vero e proprio carotaggio storico, raccontando la stratificazione di popoli, uomini e miti che si sono succeduti nel corso dei secoli. E, allo stesso tempo, racconta il Mediterraneo di oggi, le sue isole e i suoi porti, i suoi uccelli migratori e i cavi sottomarini che lo attraversano, i suoi luoghi più inaccessibili, come basi militari abbandonate o piattaforme petrolifere.

Fondato sulla sabbia

Per capire cosa è diventato Israele dopo il terribile attacco del 7 ottobre 2023 dobbiamo innanzitutto chiederci cosa stesse diventando già prima di quel giorno. Israele è un paese giovane, dove l’età media è di ventinove anni e dove le cose cambiano con una rapidità che in Italia è difficile immaginare. È anche un paese ricco di contraddizioni… Ne parla Anna Momigliano, autrice e giornalista che ha vissuto a lungo in Israele e negli Stati Uniti, nel libro Fondato sulla sabbia – Un viaggio nel futuro di Israele, in libreria per Garzanti dal 22 aprile.

Il tempo delle tartarughe

Parlando invece del mondo animale, segnaliamo tra le nuove uscite Il tempo delle tartarughe – Come l’animale più longevo ci insegna a prenderci cura di noi e del mondo (Aboca edizioni) di Sy Montgomery (naturalista, avventuriera e autrice di molti volumi). Il saggio, ricco di curiosità e nozioni, si concentra – ovviamente – sulla vita delle tartarughe, uno degli animali più diffuso al mondo, con le sue 350 specie.

Sull’origine delle specie

Nel 1858, Charles Darwin e Alfred R. Wallace presentarono congiuntamente alla Linnean Society di Londra la sintesi di una teoria rivoluzionaria – quella dell’evoluzione delle specie per selezione naturale – a cui erano pervenuti indipendentemente. L’anno dopo, Darwin pubblicò uno dei testi più celebri nella storia della scienza, L’origine delle specie. In uscita per Bollati Boringhieri nella traduzione di Michele Luzzatto, Sull’origine delle specie. Comunicazione alla Linnean Society (1858).

Cattivi custodi

“Durante un reportage in Zambia ho sentito parlare per la prima volta di un ambizioso club di benefattori bianchi che gestisce un’enorme fetta di terra africana. La storia mi ha colpito: chi sono, cosa vogliono?”. Dopo tre anni di viaggi e inchieste, Olivier van Beemen racconta la più grande organizzazione per la salvaguardia della natura africana con un fatturato di oltre 120 milioni di euro ma che, oltre ai piani di crescita, nasconde ben altro. L’11 aprile per Add (nella traduzione di Olga Amagliani e Chiara Nardo) esce Cattivi custodi – Storia e affari di un ambizioso club di benefattori bianchi in Africa.

Black Time – Scritti sull’invisibile

Secondo volume della collana afterwords (curata da Maaza Mengiste per la casa editrice wetlands books), dedicata ai giovani intellettuali africani e della diaspora, Black Time – Scritti sull’invisibile di Fatin Abbas (scrittrice e giornalista nata in Sudan e cresciuta a New York ) è una meditazione che nasce dal contatto tra una scrittrice afrodiscendente e la città di Venezia. Nel susseguirsi di calli, isole, chiese e mostre, Venezia diventa un portale attraverso cui Fatin Abbas riflette sui grandi temi di oggi, dai rapporti di potere tra il Nord e il Sud del mondo al dramma della guerra e del genocidio, dal patriarcato al nostro rapporto con la natura e l’ambiente, dal cosmopolitismo alle trincee della migrazione.

La mela e il serpente

Tra le novità anche un saggio di Armanda Guiducci (traduttrice, scrittrice, critica per numerose riviste), uscito per la prima volta nel 1974. nottetempo ripubblica ora La mela e il serpente – Autoanalisi di una donna, un libro di culto che riflette sulla condizione delle donne.

Passaggio di consegne – Vivere fra sociologia e femminismo

Nel saggio Passaggio di consegne – Vivere fra sociologia e femminismo (Enciclopedia delle donne), Marina Piazza, sociologa e femminista, consegna un patrimonio di pratiche e di pensieri “necessari al nostro tempo confuso” per cercare di controllare le scelte e non farci adattare all’andamento del mercato. Tanti i temi trattati: formazione, lavoro, maternità, salute, vecchiaia, età della vita.

Brave ragazze – Una storia di anoressia

Proseguiamo con un testo dal tema importante: Hadley Freeman firma per 66thand2nd Brave ragazze – Una storia di anoressia (traduzione di Milena Sanfilippo). In queste pagine, l’autrice (che nel suo diario nel 1995 scrisse: “Gli ultimi tre anni della mia vita li ho passati in vari ospedali psichiatrici. Allora perché sono più pazza di prima????”) offre un messaggio di speranza a tutte le persone che soffrono di disturbi alimentari.

Andy Warhol – 1963. Destinazione: Los Angeles

Deborah Davis (autrice di Truman Capote e il party del secolo e produttrice cinematografica), firma per Accento edizioni Andy Warhol, 1963. Destinazione Los Angeles (traduzione di Sara Reggiani): anche questa volta Davis prende le mosse da un episodio particolare della vita dei suoi protagonisti per ricostruire una biografia insolita, ricca di aneddoti e dettagli illuminanti.

Amblimblè

Tra le nuove uscite, in libreria dall’11 aprile per Manni arriva Amblimblè del giornalista e critico letterario Piero Dorfles. Un testo che unisce ai ricordi d’infanzia una riflessione sul presente: Dorfles racconta i giochi più diffusi di un tempo nel quale ci si divertiva per strada e in compagnia, canticchiando filastrocche e conte, un mondo forse perduto nel quale le attività collettive erano per i più piccoli uno strumento per imparare le regole e per sviluppare la fantasia.

Tre isole – Storie di mare, esilio e dissidenza

Le vite straordinarie di tre rivoluzionari e dissidenti ottocenteschi sono l’occasione per un affascinante libro di viaggio (Tre isole – Storie di mare, esilio e dissidenza, dal 16 aprile per la collana I Corvi di Iperborea, nella traduzione di Luca Fusari) e per una riflessione sull’esilio e sui suoi effetti. Al centro della nuova opera dello scrittore britannico William Atkins ci sono l’isola di Nuova Caledonia, nell’Oceano pacifico, Sant’Elena, al largo delle coste africane, e l’isola siberiana di Sachalin.

Easy Japan

Un libro pensato per lettrici e lettori affascinati dalla cultura nipponica, firmato da Eriko Kawasaki, in arte Erikottero, insegnante di giapponese, youtuber e content creator: Easy Japan (a metà aprile per Longanesi) è ideale per mettersi il Giappone in tasca imparando le basi della lingua e scoprendo curiosità, storia, cultura e tradizioni di un paese eternamente affascinante. Organizzato in tre sezioni, il volume offre strumenti e spunti per affrontare situazioni quotidiane durante un viaggio, come ad esempio ordinare al ristorante, muoversi sui mezzi di trasporto,visitare un tempio o fare acquisti al mercato. Ma non si limita all’aspetto linguistico…

Parliamo arabo! Viaggio nella lingua e nella cultura palestinese

Nata nel 1983, di origine palestinese, Maha Yakoub vive da alcuni anni in Italia, dove ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere. Madrelingua araba e appassionata di studio delle lingue, insegna arabo attraverso il suo canale YouTube. Per Gribaudo è in uscita Parliamo arabo! – Viaggio nella lingua e nella cultura palestinese.

Storia della fama

Il concetto di fama ha una lunga storia, che ha subìto almeno due accelerazioni decisive nel corso degli ultimi anni: la prima con il divismo e la nascita della celebrità moderna, la seconda con l’avvento dei social network. Ne parla nel suo nuovo saggio, Storia della fama – Genesi di otto miliardi di celebrità, Alessandro Lolli, già autore nel 2019 di La guerra dei meme. Il concetto di fama diventa essenziale per definire la mutazione antropologica imposta dalle nuove forme di socialità virtuale, e va a prendere il posto di analogie di ordine psicologico come narcisismo, egocentrismo, mitomania, spesso adoperate confusamente per descrivere il nostro comportamento online. Per l’autore, gran parte dell’umanità, in realtà, è immersa in quella che prima di essere una condizione psicologica è una condizione sociale: la prospettiva di una celebrità allargata all’umanità intera. E le conseguenze di questa intuizione sono espresse in ciò che viviamo oggi, anche in senso politico.

Gli italiani non hanno più voglia di lavorare (e hanno ragione)

“Ormai gli italiani non hanno più voglia di lavorare. Non vogliono sopportare l’impegno, gli orari, le condizioni contrattuali…”. Già, ma quali sono davvero queste condizioni? Basta poco per accorgersi che molto spesso sono irregolari: precariato diffuso, diritti azzerati, stipendi da fame, montagne di false promesse, e soprattutto scarsissime (per non dire nulle) possibilità di ambire a un futuro sereno e indipendente. La giornalista Charlotte Matteini ne parla nel libro in uscita per Solferino Gli italiani non hanno più voglia di lavorare (e hanno ragione).

Wojtyla, i giorni dell’addio – Tutta la verità

Il giornalista Orazio La Rocca firma la cronaca degli ultimi giorni di Giovanni Paolo II, venuto a mancare il 2 aprile 2005: Wojtyla, i giorni dell’addio – Tutta la verità (Piemme) racconta, tra luci e ombre, un pontefice che ha cambiato per sempre la storia della Chiesa e del mondo. Con i contributi di Lucio Caracciolo, Liliana Segre e Walter Veltroni.

Dio era morto – Riscoprire il divino senza cadere nelle nuove superstizioni

Autore e interprete di monologhi teatrali a sfondo letterario, filosofico e satirico, Rick DuFer, alias Riccardo Dal Ferro (qui la nostra intervista di un paio di anni fa), porta avanti un progetto di divulgazione letteraria e filosofica online attraverso il suo canale YouTube e il programm Daily Cogito. Il suo nuovo libro, Dio era morto – Riscoprire il divino senza cadere nelle nuove superstizioni, esce per Feltrinelli a fine aprile. Tracciando una breve storia del divino, l’autore “si interroga sul nostro imperituro bisogno di Dio, tra settarismi, nuove superstizioni, religioni che zombificano e oracoli algoritmici”.

Danzare sulla corda – Storie della mia vita

Veniamo a una novità ideale per le appassionate e gli appassionati di alpinismo: Danzare sulla corda – Storie della mia vita di una leggenda come Kurt Diemberger, l’unico alpinista vivente ad aver salito due ottomila mai scalati prima: “In questo libro (dal 18 aprile per Corbaccio nella traduzione di Irene Affentranger, ndr) racconto di enigmi, di fortuna e di maledizione in montagna, ma non solo. Parlo soprattutto di quello che mi piace chiamare la ‘danza sulla corda’ della mia vita. Brevi episodi che risalgono ai miei inizi sulle Alpi, ma anche esperienze decisive che mi hanno fatto capire dove può condurre un cammino spesso pericoloso: a momenti esaltanti e a crisi profonde vissuti sulle vette dell’Himalaya, a misteri affascinanti di paesi lontani, per poi tornare nuovamente a casa, alla vita con i miei cari e con gli amici, nella danza sulla corda della quotidianità”.

Una mente prodigiosa

Illusionista matematico, esperto in arti marziali, autentico calcolatore umano, Vanni de Luca è l’unico artista italiano a portare in scena il numero più complesso mai ideato nella storia del mentalismo: in pochi minuti, e contemporaneamente, Vanni risolve un cubo di Rubik, scrive al contrario e recita a memoria un canto della Divina Commedia scelto liberamente dal pubblico. Vallardi pubblica il suo Una mente prodigiosa, in cui ripercorre le storie esemplari dei più grandi metalisti del passato, e stimola a seguirlo in un percorso di esercizi, pratiche e trucchi, in grado di farci sviluppare portentose capacità mentali.

Prova a non ridere

Tra le uscite più attese di aprile 2025, proprio a inizio mese, il ritorno di uno dei nomi più amati da bambini e bambine: Pera Toons. Esce infatti per Tunué Prova a non ridere (consigliato dai 7 anni): un volume “che fa ridere e giocare“, ma fa anche qualcos’altro: “ci ricorda che la lettura è prima di tutto un piacere“. Qui il nostro speciale con tutti i suoi libri-bestseller.

Marvel Comics for dummies

Quando parliamo di Marvel Comics parliamo di una delle principali case editrici di fumetti statunitensi, che annovera tra i suoi personaggi supereroi come Spider-Man e Capitan America e team come gli Avengers e i Fantastici 4: Marvel Comics for dummies, pubblicato in Italia da Hoepli, è la guida ufficiale a questo mondo. A firmare il volume, ideale per amanti del fumetto e dei supereroi, è Troy Brownfield.

Morire non importa

Per lettrici e i lettori che amano i fumetti e la musica rock anni ’80, a fine aprile Feltrinelli Comics propone Morire non importa – The cure: le radici del mito, graphic novel firmato da Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro (già autori, non a caso, di È mia la colpa – La vita dei Joy Division). Un fumetto biografico, sui primi anni della band di Robert Smith (da poco tornata con un grande disco) e sulla nascita del gothic e dell’estetica dark.

C’era una volta l’est

A fine aprile è prevista l’uscita di un altro interessante graphic novel: C’era una volta l’est di Boban Pesov, edito da Tunué: il racconto di una coppia in crisi, che parte per un viaggio verso la Macedonia del Nord dopo aver ricevuto la notizia del malore della madre del protagonista. Durante il tragitto, i due affronteranno tensioni e ricordi, intervallati da flashback del passato della famiglia di lui: dalla fuga del padre durante la guerra in Jugoslavia agli anni dell’infanzia vissuti con la madre e il fratello.