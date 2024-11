Ecco i migliori libri del 2024 per il New York Times

Da Sally Rooney a Salman Rushdie, tra romanzi, racconti, saggi e biografie: ecco la selezione dei migliori libri del 2024 per il New York Times

Quali sono i libri più importanti dell’anno, i romanzi e saggi che hanno segnato gli ultimi mesi?

Per rispondere, torna puntualissima anche quest’anno la selezione dei migliori libri del 2024 per il New York Times (a cura della redazione The New York Times Book Review).

Spazio ad autrici e autori noti e meno noti, a libri già usciti in Italia (o in arrivo nei prossimi mesi) e ad altri che, probabilmente, dalle nostre parti non saranno tradotti. Spazio poi a generi narrativi molto diversi, e a saggi che guardano al passato, al presente e al futuro.

E veniamo, dunque, ai libri del 2024 per il quotidiano americano, la più importante e letta testata al mondo. C’è spazio per Intermezzo di Sally Rooney, che presto sarà pubblicato anche in Italia da Einaudi, e per un altro big apprezzato anche dalle nostre parti, Richard Powers, con Playground.

In lista troviamo anche Godwin di Joseph O’Neill e (a proposito di autrici e autori apprezzati in Italia), anche Rachel Kushner con Creation Lake, James (La Nave di Teseo) di Percival Everett (qui la nostra recensione), Stelle vaganti di Tommy Orange (pubblicato da Mondadori) e Il cacciatore di Tana French (uscito in Italia per Einaudi Stile Libero).

Nella classifica dei migliori libri del 2024 della redazionale culturale del NYT troviamo inoltre Dolly Alderton con Avete presente l’amore? (Rizzoli) e Martire! di Kaveh Akbar (La Nave di Teseo)

Non poteva mancare La vita in pugno, romanzo di esordio di Rita Bullwinkel, pubblicato da Bollati Boringhieri (qui il nostro articolo).

Tanti i saggi (con molta politica), ma non solo: nell’articolo dedicato ai libri del 2024 il New York Times dà spazio a Selling Sexy di Lauren Sherman e Chantal Fernandez, sull’ascesa e la caduta di Victoria’s Secret, e a Health and Safety: A Breakdown di Emily Witt.

Tra i nomi noti, quello di Salman Rushdie, con Coltello (Mondadori).

A proposito di classifiche, ricordiamo che nei mesi scorsi lo stesso New York Times ha pubblicato la lista dei 100 migliori libri degli ultimi 25 anni. Al primo posto assoluto spicca la presenza di un libro italiano, L’amica geniale di Elena Ferrante. A votare, una giuria internazionale di grandi nomi della letteratura e della cultura…

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…