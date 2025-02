“Notes to John”, in arrivo l’inedito postumo di Joan Didion

Ad aprile uscirà “Notes to John”, libro postumo di Joan Didion, autrice iconica, di culto per più di una generazione. Il volume raccoglie gli appunti della scrittrice e giornalista sulle sedute con una psichiatra. Tra i temi affrontati, l’alcolismo, l’adozione, la depressione, l’ansia, il senso di colpa e la straziante complessità del rapporto con la figlia…

Parliamo di una delle uscite editoriali più attese della primavera: ad aprile Il Saggiatore pubblicherà infatti, in contemporanea mondiale, Notes to John, il nuovo e inedito libro postumo di Joan Didion, autrice iconica, di culto per più di una generazione.

Ritrovato in uno schedario portatile accanto alla scrivania di Joan Didion dopo la sua morte (nel 2021), Notes to John si apre nel dicembre del 1999, poco dopo che Didion – nata a Sacramento nel 1934 – aveva iniziato a vedere uno psichiatra. Come scrisse a un’amica, la sua famiglia aveva attraversato degli “anni difficili”. Per diversi mesi annotò con estrema precisione le sedute con lo specialista.

I primi incontri si concentrarono su temi come l’alcolismo, l’adozione, la depressione, l’ansia, il senso di colpa e la straziante complessità del rapporto con la figlia, Quintana. Con il tempo, le conversazioni inclusero anche il suo lavoro, che trovava sempre più difficile portare avanti con continuità.

Discussero anche della sua infanzia – le incomprensioni e la mancanza di comunicazione con i genitori, la sua precoce inclinazione ad anticipare le catastrofi – e del tema dell’eredità o, come disse lei stessa, “di quanto è valso tutto questo”.

Questi dialoghi furono fondamentali per la comprensione dei temi che Didion avrebbe poi esplorato nelle sue opere successive: Da dove vengo, L’anno del pensiero magico e Blue Nights.

Ricordiamo che nel 2023 la New York Public Library ha acquisito le carte di Joan Didion e John Gregory Dunne. La collezione aprirà al pubblico il 26 marzo 2025.