Le nuove edizioni dei libri di Ursula K. Le Guin

“Ha usato la scrittura – e la fantascienza – come metafora per descrivere la società contemporanea”. Oscar Moderni Mondadori presenta la Uniform Edition delle opere di Ursula K. Le Guin (1929-2018), con nuove traduzioni, nuove copertine e introduzioni d’autore. L’obiettivo? “Ridefinire la figura di questa grande scrittrice, liberandola dall’etichetta di genere e collocandola a pieno titolo nel canone” dei grandi autori e delle grandi autrici del Novecento” – I particolari e le uscite in programma fino al 2026

“Io scrivo fantascienza, e la fantascienza non riguarda il futuro. Non so del futuro più di quanto ne sappiate voi, probabilmente meno. […] Non sto prevedendo, né prescrivendo. Sto descrivendo. Sto descrivendo alcuni aspetti della realtà psicologica nel modo in cui lo può fare una romanziera, ovvero inventando bugie elaborate e dettagliate”. Parola di Ursula K. Le Guin (da La mano sinistra del buio).

“Ha usato la scrittura e la fantascienza come metafora per descrivere la società contemporanea”

Quando parliamo di Ursula K. Le Guin (1929-2018) parliamo di una delle autrici più influenti e amate della fantascienza del ‘900. Penna prolifica, Le Guin ha usato la scrittura come metafora per descrivere la società contemporanea. La sua capacità di creare mondi complessi e credibili, la presenza di temi di stretta attualità come l’ecologia, la differenza di genere, il capitalismo, il pacifismo, l’impronta femminista e anarchica, sono elementi identificativi della sua produzione.

Ecco perché Oscar Moderni Mondadori ha deciso di inserirla nel suo catalogo: un’operazione, realizzata in collaborazione con Donzelli Fietta Agency, che si propone di “ridefinire la figura di questa grande scrittrice, liberandola dall’etichetta di genere e collocandola a pieno titolo nel canone” dei grandi autori e delle grandi autrici del Novecento (operazioni analoghe sono infatti state fatte per le opere di Philip K. Dick e Ray Bradbury, per fare due esempi non a caso).

Nuove copertine e nuove traduzioni

La Uniform Edition di Le Guin prevede la pubblicazione (o ripubblicazione) di sette titoli nel 2025 e di due titoli nel 2026 (entro il 2026 verranno pubblicati negli Oscar Moderni Mondadori tutti i romanzi del ciclo dell’Ecumene). Il tutto con nuove traduzioni e contributi inediti di autori italiani e stranieri, tra cui Emanuele Trevi, Veronica Raimo, Silvia Pareschi, Loredana Lipperini e Shruti Swami, e nuove introduzioni inedite firmate dalla stessa Le Guin, oltre a materiali aggiuntivi da lei stessa selezionati prima della scomparsa. Spazio inoltre a nuove copertine, a cura di Rodrigo Corral.

Mentre sono già nel catalogo degli Oscar Mondadori La mano sinistra del buio (Oscar Cult, 2021) e Lavinia (Oscar Fantastica, 2023), oltre alla saga completa di Terramare (2018) e la sua edizione integrale illustrata da Charles Vess (2020), nel corso del 2025 usciranno, dunque, Il mondo della foresta, Ritrovato e perduto, I reietti dell’altro pianeta, Il pianeta dell’esilio, Il mondo di Rocannon, La falce dei cieli e Sempre la valle, mentre nel 2026 sarà la volta di Città delle illusioni e La salvezza di Aka.