Nei libri ci aspetta una vita migliore

Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol, che pubblica Il Libraio, ha compiuto vent’anni anni e ha voluto verificare la relazione tra lettura di libri e felicità commissionando

una ricerca al Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre – CeSMeR. I risultati sono andati oltre le attese. Si è scoperto un enorme influsso benefico della lettura dei libri, un potere rigenerativo e riparativo, uno sviluppo di maggiore felicità e capacità empatica, un contributo al benessere individuale, una passione per i giovani lettori, tra le attività del tempo libero pari solo allo sport.

Il Libraio ha alle spalle almeno 50 tra editori, direzioni editoriali e editor che cercano in tutto il mondo libri che, per una ragione o per l’altra, valga la pena pubblicare. Solo in Europa ogni anno si pubblicano più di 500 mila libri, in più circa 20 mila manoscritti in italiano vengono sottoposti alle nostre case editrici da ogni parte d’Italia. In nome e per conto dei lettori – diversi sono i lettori, diversi i gusti delle case editrici – viene dunque scelto cosa pubblicare ogni anno dagli editori senza pregiudizi, censure (ahimè sempre più spesso invocate senza rifletterci troppo), snobismi. Dunque Il Libraio vuole spiegare le ragioni per le quali quei libri tra i tanti hanno meritato di vedere la luce. Il fatto che molti degli autori e delle autrici oggi più amati e gli esordi di maggior successo siano stati tenuti a battesimo in queste pagine ci conferma di aver scelto bene cosa sottoporvi tra gli 80 mila libri che ogni anno si pubblicano in Italia. Aiutarvi a leggere bene e tanto – che si tratti di saggi eruditi o di romanzi che appassionano alla lettura giovani lettori o lettrici – è, alla fine, il nostro scopo.

Vediamo dunque alcune tra le novità più interessanti di questo numero. Elena Varvello, una delle autrici italiane più apprezzate all’estero, ci regala La vita sempre, una grande storia d’amore e di guerra, ma soprattutto un libro sulla resistenza ostinata della vita alla Storia, sulla forza dei legami quando tutto sembra crollare.

Attesissima, Stefania Auci torna alle origini della saga dei Florio con L’alba dei Leoni, restituendo il senso profondo di un inizio: non solo la nascita di una famiglia, ma l’atto fondativo di un destino collettivo, fatto di lavoro, ambizione, orgoglio e memoria. Il tema delle scelte e delle loro conseguenze attraversa Tre nomi di Florence Knapp, un esordio folgorante che mostra come un gesto apparentemente banale – dare un nome a un figlio – possa aprire vite diverse. Scelte che diventano riscatto e coraggio anche nel romanzo storico di Barbara Bellomo, L’incartatrice di arance, dove l’inventiva e il talento femminile si misurano con un mondo che spesso non concede spazio alle donne.

Non mancano i romanzi capaci di avvincere. Love, Mom di Iliana Xander è un romanzo implacabile, dove la verità ci sorprende capitolo dopo capitolo. Faticavo davvero a staccarmene e ho capito perché più di 200 mila giudizi positivi ne hanno consacrato l’autopubblicazione negli Stati Uniti.

Anna non dimentica di Adriano Giotti conferma la vitalità del thriller italiano, che ha ancora molto da dire, mentre la ripubblicazione di Un caso complicato per l’avvocato Ligas di Gianluca Ferraris restituisce ai lettori un noir di qualità, da riscoprire.

Momenti di gioia imperfetta di Catherine Newman racconta invece emozioni più intime, quotidiane, appunto imperfette, ma proprio per questo autentiche.

Francesco Pecoraro, con la sua prosa inconfondibile, affida a La fine del mondo una riflessione radicale sul tempo e sul declino di una civiltà che fatica a riconoscersi.

La relazione con gli altri – e con se stessi – è al centro di Le stelle non sono mai sole di Ameya Gabriella Canovi: un invito a pensare agli incontri come luoghi di trasformazione, spazi in cui la fragilità non è una mancanza ma una possibilità.

Infine, Gherardo Colombo, in La giustizia italiana in 10 risposte, offre uno strumento chiaro e necessario per comprendere il funzionamento della giustizia e il senso profondo delle regole democratiche, chiamando i lettori a una cittadinanza più consapevole anche alle soglie di un referendum molto controverso.

Maqueste sono solo alcune tra le numerose proposte di questo numero: come sempre, a voi la scelta. E buone letture!