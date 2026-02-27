Un anno di iniziative in ricordo di Pia Pera, autrice di “Al giardino ancora non l’ho detto”

Nel 2026 cade il decimo anniversario dalla pubblicazione del libro “Al giardino ancora non l’ho detto” della scrittrice, saggista e traduttrice Pia Pera (1956-2016). A dieci anni dalla sua scomparsa, i fondatori dell’Associazione Pia Pera Orti di Pace hanno deciso di ricordare e celebrare l’intellettuale lucchese, dando vita al progetto “Un anno per Pia Pera”. Spazio alle riedizioni delle sue opere, a podcast, a convegni, premi, spettacoli teatrali ed eventi che “mettono al centro la natura” – I particolari

Nel 2026 cade il decimo anniversario dalla pubblicazione del libro Al giardino ancora non l’ho detto della scrittrice, saggista e traduttrice Pia Pera (1956-2016), che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni.

Le case editrici Ponte alle Grazie e Salani, Emanuela Rosa-Clot direttrice di Gardenia, insieme a Mariagrazia Mazzitelli e Marco Vigevani, eredi della proprietà intellettuale dell’autrice e fondatori dell’Associazione Pia Pera Orti di Pace, con Cristina Palomba editor di Ponte alle Grazie, che ha seguito l’opera di Pera sin dagli inizi, hanno deciso di ricordare e celebrare l’intellettuale lucchese, dando vita al progetto Un anno per Pia Pera.

L’iniziativa comprenderà una serie di eventi e attività che partiranno a fine febbraio 2026 e andranno avanti per tutto l’anno.

“Sarà un modo per celebrare una delle voci più originali e irregolari della letteratura italiana contemporanea, creare momenti di memoria attiva e ricordare la sua voce attraverso convegni, incontri, riflessioni e riletture della sua opera, affinché il suo pensiero continui a circolare, a interrogare, a nutrire”, si legge nella nota degli organizzatori.

Pia Pera, scrittrice e slavista, femminista ante litteram e donna di giardino, “ha attraversato la letteratura con uno sguardo libero, fatto di rigore e delicatezza, pensiero e corpo, parola e paesaggio”.

“Nei sessant’anni della sua vita libera e intensa, Pia Pera ha esercitato un numero notevole di talenti, sempre tuffandosi senza risparmio nel nuovo esperimento, sempre facendo le cose nell’unica maniera in cui vale la pena di farle: come se fossero le ultime che facciamo”, ha scritto l’amico Emanuele Trevi nella prefazione a Il diario di Lo (Ponte alle Grazie, 1995)

Lo stesso Trevi ha anche scritto di Pia Pera in Due vite (Neri Pozza, vincitore del premio Strega 2021), libro che racconta la profonda amicizia che lo legava alla scrittrice e a Rocco Carbone.

Attività e iniziative per ricordare Pia Pera

La casa editrice Ponte alle Grazie ha in programma diverse iniziative per ricordare la scrittrice, in collaborazione con fiere e festival italiani e coinvolgendo scrittrici, scrittori e altre protagoniste e protagonisti del mondo culturale.

Spazio inoltre alle nuove edizioni dei volumi Al giardino ancora non l’ho detto (in libreria dallo scorso dicembre), L’orto di un perdigiorno (ora sugli scaffali), Diario di Lo (in arrivo a maggio), La bellezza dell’asino (prevista dopo l’estate).

In aggiunta a questo, saranno distribuite a libraie e librai e a lettrici e lettori 3000 bustine di semi, ognuna delle quali dosata per coprire 1 mq di prato fiorito.

Seminari e convegni dedicati a Pia Pera

Il 10 aprile l’Università di Parma ospiterà un convegno dedicato a Pia Pera, promosso dalle professoresse Maria Candida Ghidini e Giulia De Florio, insieme al direttore dell’Orto Botanico Renato Bruni. Tra gli oratori, oltre agli slavisti e agli italianisti, gli scrittori Edoardo Albinati, Nicola Gardini e Maria Pace Ottieri.

Il 6 novembre sarà invece l’Université de la Côte d’Azur di Nizza a dedicare una giornata di studi alla scrittrice, il cui titolo sarà Pia Pera: Un arcipelago di scritture. La giornata di studi sarà organizzata dalla professoressa Elisa Veronesi.

Eventi che “mettono al centro la natura”

Come si diceva, le iniziative per ricordare Pia Pera coinvolgeranno vari ambiti, compreso quello naturalistico. A proposito di questo, infatti, Emanuela Rosa-Clot afferma che “a dieci anni dalla scomparsa di Pia Pera ci rendiamo conto di quanto fosse visionario il suo pensiero, che mette il rapporto con la natura al centro dell’esistenza. E di come sia attuale e importante ritornarci in tempi di cambiamenti feroci come questi”.

Ad esempio, nel corso del 2026 la rivista Gardenia ospiterà mensilmente i migliori articoli dell’intellettuale toscana nell’ultima pagina del giornale, corredandoli con illustrazioni di Sofia Paravicini.

Ancora, a marzo sarà piantato un albero di magnolia dedicato a Pia Pera nel Parco 8 marzo di Milano (Porta Vittoria). L’evento è sponsorizzato da Ilaria Borletti Buitoni a nome dell’associazione WeTree, presieduta da Maria Lodovica Gullino. Il progetto sarà disegnato dall’agronoma paesaggista Laura Gatti.

Pia Pera sarà inoltre ricordata durante la Tre Giorni per Il Giardino che il Fai organizza dal 1 al 3 maggio al Castello di Masino, in Piemonte. Nadia Nicoletti, in collaborazione con l’Oasi Zegna, terrà dei laboratori per grandi e piccoli.

Tra il 23 e il 24 maggio Antonio Perazzi ricorderà Pera durante il festival di Doppiozero nell’incontro Oltre i giardini: storie di piante, persone e futuro sostenibile organizzato da Marco Belpoliti e Riccardo Fedriga, nel giardino della villa Sommi Picenardi in Brianza.

La scrittrice sarà poi celebrata in altre manifestazioni di giardinaggio: Orticola a Milano, sempre a maggio, Murabilia a Lucca, a settembre, e Orticolario a Cernobbio, a ottobre.

Il 25-26 luglio al Convento di San Cerbone a Lucca si terrà l’incontro Il giardino, la parola con il Cardinale José Tolentino de Mendonça.

Altre attività

Il 12 marzo, giorno del compleanno di Pia Pera, sarà online la prima puntata di Il giardino segreto, il podcast in tre episodi sul testo dello spettacolo di Pia Pera interpretato da Lorenza Zambon, tratto dal libro omonimo di Frances Hodgson Burnett, un progetto realizzato con l’ispirazione e il sostegno dell’Associazione Pia Pera Orti di pace.

Il 26 luglio andrà in scena a Lucca la nuova edizione di Al Giardino ancora non l’ho detto: lo spettacolo, interpretato da Lorenza Zambon, sarà poi presentato in diverse altre manifestazioni, e a novembre, in occasione di BookCity Milano si terrà l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pia Pera.

A ottobre il Festival della terra, organizzato da Laterza a Lucca, renderà omaggio alla scrittrice. L’evento sarà curato dalla Fondazione Giuseppe Pera, presieduta dalla professoressa Ilaria Milianti, in collaborazione con l’associazione Pia Pera Orti di Pace.

Concorsi e premi

Infine, La seconda edizione di Venice Gardens Foundation Natura – Premio Letterario Giovani Lettori, prevede una Sezione Orti e Giardini con il sostegno di Venice Gardens Foundation e la collaborazione di Pia Pera Orti di Pace. Per l’assegnazione del Premio della sezione Orti e Giardini, la giuria si avvarrà del parere di un comitato scolastico composto da classi della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Pia Pera di Lucca, diretto dalla professoressa Elisabetta Giannelli. La premiazione avrà luogo il 5 ottobre 2026 presso l’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore a Venezia.

Fotografia header: nella foto di ©Andrew Lawson