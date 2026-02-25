Il programma di Bookcity Milano sarà curato da Marco Balzano

Novità nell’organizzazione di Bookcity Milano. Dopo 14 edizioni, infatti, a curare il programma della manifestazione non saranno più Oliviero Ponte di Pino ed Elena Puccinelli. La Fondazione BookCity Milano annuncia la nomina di Marco Balzano come curatore del programma della quindicesima edizione, che si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2026.

A Ponte di Pino ed Elena Puccinelli “va il ringraziamento della Fondazione per il fondamentale lavoro svolto in questi anni“.

Nella nota si spiega che “con questa nomina si apre una nuova fase per BookCity“: a partire da quest’anno si prevede la designazione di un curatore, “con l’obiettivo di aprirsi a nuove visioni progettuali e stimolare nuove prospettive nella costruzione del programma, in continuità con i valori di diffusione e partecipazione cittadina che da sempre animano la manifestazione”.

Via social Balzano commenta: “Sono molto felice di questa notizia e consapevole dell’impegno che comporterà. Sono orgoglioso di poter fare la mia parte per Milano cercando di costruire, assieme al gruppo che mi ha nominato, qualcosa di inclusivo e coinvolgente. È chiaro che da soli non si va lontano, quindi da questo momento la prima cosa che farò sarà ascoltare e valorizzare chi ha delle idee. La porta è aperta e l’unica volontà che mi anima è realizzare qualcosa di nuovo per chiunque pensi ancora che le storie e le parole possano donare uno sguardo più complesso su noi stessi, il mondo e il nostro tempo. Ringrazio anch’io, da autore più volte presente a BookCity, i curatori che mi hanno preceduto”.

Ricordiamo che Bookcity è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori.

Fotografia header: Marco Balzano (nella foto di Elena Di Vincenzo