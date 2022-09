Come trovare il tempo per leggere quando di tempo non ce n’è?

Dagli audiolibri ai bookclub: in vista dell’autunno e dell’inverno, quando tra impegni scolastici, lavorativi e familiari il tempo per leggere per molte persone diminuisce, ecco in soccorso i consigli di Valentina Ghetti, insegnante e booktoker, che su ilLibraio.it suggerisce come trovare spazi da dedicare a romanzi e saggi anche quando, apparentemente, di tempo libero ce n’è assai poco…

Ci siamo lasciati alle spalle un altro agosto ed è ora di riprendere la routine invernale.

Molti lettori tireranno un respiro di sollievo (con grande sorpresa ho scoperto che tantissimi e tantissime hanno grandi difficoltà a leggere in estate), mentre altri si preparano a vedere i loro tempi di lettura allungarsi, insieme alla crescente tbr.[1]

Quindi come fare trovare il tempo per leggere quando di tempo non ce n’è? Ecco alcuni consigli per inserire i libri nella vostra quotidianità e ottimizzare i tempi:

Ascoltare audiolibri

Riprende la routine e riprendono tutte quelle faccende da portare a termine fuori e dentro casa, la radio è un’ottima compagnia, ma se volete ottimizzare i tempi di lettura quando avete le mani occupate a reggere l’aspirapolvere o a stringere il volante, gli audiolibri sono ciò che fa per voi. Da Audible a Stoytel, passando per Rai3 (Ad alta voce), sono tantissime le piattaforme dove potete trovare classici e nuove uscite, narrati da voci coinvolgenti.

Leggere sui mezzi

“Nel 2022 le macchine voleranno!”, questo è quello che pensavano i nostri avi e che ci ripetiamo spesso in momenti di profondo imbarazzo verso il genere umano. Eppure, non solo nel 2022 le macchine non volano, ma non esiste nemmeno il teletrasporto, ciò implica che il tempo passato negli spostamenti è ancora parecchio. Come investire quel tempo? Leggendo! Il mio consiglio è quello di portare sempre con voi un libro sui mezzi, perché se è vero che il tempo vola quando ci si diverte, grazie a una lettura appassionante vi sembrerà di aver provato il teletrasporto.

Limitare il tempo di utilizzo dei social

Come content creator potrete immaginare che lasciare da perte il cellulare per me è un concetto pressoché impossibile. Eppure è altrettanto necessario ritagliarsi del tempo per sé stessi, quindi invece di continuare a leggere un post dopo l’altro (magari facendosi venire il sangue amaro a causa di certi utenti dalle opinioni “discutibili” e dalla grammatica incerta), vi consiglio di premere il pulsante di blocco schermo e raggiungere il dispositivo elettronico in carta e inchiostro più vicino a voi. Ovviamente è più che valido anche il ricorso all’e-reader, per gli amanti della tecnologia.

Seguire le live di lettura di Megi Bulla

A volte, però, lasciare da parte il cellulare è veramente troppo difficile (gli utenti di TikTok lo sanno molto bene). Proprio le mille distrazioni che troppo spesso interrompono la lettura sono state l’ispirazione per Megi Bulla (in arte La biblioteca di Daphne) che, nell’aprile 2021, ha proposto la prima live di lettura su TikTok, un format originale e amatissimo dalla community, che segue da allora tutti gli appuntamenti del lunedì e del giovedì dalle 21 alle 23. Quindi, se volete lasciare veramente da parte il cellulare e leggere per due ore di fila, vi invito a connettervi sul profilo di Meg il primo lunedì o giovedì disponibile.

Non vivere la lettura come una gara di velocità

Non c’è frase più dannosa di “devo darmi una mossa perchè ho tantissimi libri da leggere”. È una frase innocente, in teoria, ma molti sprovveduti la pronunciano non conoscendo la sua vera natura. Questa frase è infatti un richiamo per il temuto e odiato blocco del lettore che si nutre dell’ansia per intrappolare la sua vittima e impedirle di aprire il libro. Ricordate sempre che la lettura è un viaggio, e che ogni momento va assaporato senza fretta.

Scegliere titoli adatti alle esigenze del momento

È innegabile, quando si studia o si lavora la concentrazione non è al massimo. Tornare a casa e trovare un bel mattone sulla retrospettiva socioeconomica della middle class inglese durante la prima rivoluzione industriale – eh? – è la ricetta assicurata per il sonno istantaneo. Quindi non abbiate remore nel preferire letture più leggere e scorrevoli in periodi che richiedono grande stress mentale e fisico, come il rientro dalle vacanze.

Leggere insieme

Dopo più di un anno al timone di vari gruppi di lettura ho capito una cosa, tantissime persone sono spronate a leggere proprio grazie alla possibilità di potersi confrontare con altri lettori su un libro. Quindi spulciate sui social, trovate il gruppo di lettura adatto a voi e preparatevi a partire per un viaggio in ottima compagnia. E se non sapete da dove cominciare l’esplorazione vi presento i miei gruppi attivi.

Sperando che i miei consigli vi possano aiutare vi auguro un buon inizio di settembre e buona ripresa della vecchia, ma spesso rassicurante, routine.

[1] To be read: la lista di libri che ci si prefigge di leggere.

L’AUTRICE – Valentina Ghetti vive in provincia di Brescia ed è molto seguita su TikTok con la pagina @book.addicted. Ha studiato lettere moderne ed editoria all’Università Cattolica, sognando da sempre di lavorare nel mondo dei libri. Insegna in una scuola media e ogni giorno parla di libri e letture sui social (in particolare su Instagram e su TikTok), rivolgendosi in particolare a un pubblico di giovanissimi. Qui la nostra intervista e qui i suoi articoli scritti per ilLibraio.it.