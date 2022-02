Libri per chi ama gli alberi (e vorrebbe proteggerli)

Oggi più che mai gli alberi e la natura sono in pericolo, a causa dell’innegabile impatto che le attività umane hanno sul pianeta. I libri non rimangono indifferenti a queste problematiche, e sempre più autrici e autori, studiosi e professionisti, decidono di scrivere a riguardo, un po’ per sensibilizzare, un po’ per semplice amore della natura

Alberi secolari. Alberi dalle foglie lucide che brillano dopo la pioggia. E di notte, alberi che tendono i loro rami alle stelle. La loro forma, i loro colori, gli odori e i comportamenti trasmettono un senso di pace e di tranquillità, spesso riuscendo ad avvicinarci e a connetterci a qualcosa di più profondo, quasi spirituale.

Oggi più che mai, tuttavia, gli alberi e la natura sono in pericolo, a causa dell’innegabile impatto che le attività umane hanno sul pianeta. I libri non rimangono indifferenti a queste problematiche, e sempre più autrici e autori, studiosi e professionisti, decidono di scrivere a riguardo, un po’ per sensibilizzare, un po’ per semplice amore della natura. Senza dimenticare che spesso nei romanzi, gli alberi, da elementi paesaggistici, diventano personaggi della storia.

In questa selezione vi proponiamo tre nuove uscite editoriali che hanno come protagonisti gli alberi: un saggio dell’esperto forestale Peter Wohlleben, un libro sull’affascinante disciplina della dendrocronologia di Valerie Trouet e un libro illustrato dell’autrice per bambini Tony Johnston e dell’artista Tiffany Bozic.

Autore: nato a Bonn, in Germania, Peter Wohlleben ha studiato scienze forestali e ha prestato servizio per più di vent’anni presso il Corpo Forestale. Dopo essersi licenziato per mettere in pratica le sue convinzioni ecologiche, oggi dirige un’azienda forestale ambientalista in cui pratica il ritorno alla foresta vergine. Nel 2017 per Garzanti esce il suo primo libro La saggezza degli alberi, al quale seguono, per la stessa casa editrice, La saggezza del bosco (2018), La saggezza degli animali (2019) e La rete invisibile della natura (2020).

Editore: Garzanti, con la traduzione di Giuliana Mancuso.

Genere: un saggio sul nostro legame con la madre Terra.

Pagine: 278.

Trama: Peter Wohlleben è convinto che la nostra connessione con la natura e con il suo magnifico e perfetto meccanismo sia molto più stretta di quanto non ne siamo consapevoli. Grazie a decenni di osservazioni personali, ci aiuta a scoprire, per esempio, che la pressione sanguigna si normalizza in prossimità degli alberi, che il colore verde è in grado di rasserenare, che all’interno di una foresta i sensi si risvegliano e si è in grado di vedere meglio, ascoltare meglio, sentire meglio gli odori.

Consigliato a… chi crede in un cosmo meraviglioso in cui l’uomo è parte integrante del pianeta, e che non è troppo tardi per iniziare a proteggere la natura e quindi noi stessi.

Cosa ci è piaciuto di più: è risaputo che le piante portino numerosi benefici all’uomo: avvalendosi delle ultime scoperte scientifiche e delle sue osservazioni, l’autore ci spiega che questa relazione sa essere benefica anche nel senso contrario e che le piante possono reagire positivamente al contatto umano.

Autrice: professoressa presso la University of Arizona, dove insegna al Laboratory of Tree-Ring Research, Valerie Trouet è una dendrologa belga naturalizzata statunitense. Gli anelli della vita ha ricevuto vari premi, fra cui il Jan Wolkers Prize 2020 per la sezione Natura.

Editore: Bollati Boringhieri, con la traduzione di Bianca Bertola.

Genere: un inno alla straordinaria influenza degli alberi.

Pagine: 288.

Trama: anche i bambini sanno che basta contare i cerchi concentrici di un tronco per conoscere l’età di un albero. Pochi però sanno che l’apposita branca che studia questi anelli, la dendrocronologia, ha dato uno straordinario contributo alla conoscenza del clima sulla Terra e delle complesse relazioni uomo-ambiente. La datazione comparata di questi preziosi archivi geo-biologici permette di studiare anche il passato più remoto, non solo analizzando quanta anidride carbonica un albero ha immagazzinato, ma ricostruendo le dinamiche climatiche di zone molto distanti fra loro.

Consigliato a… chiunque voglia entrare nelle pieghe dell’affascinante disciplina della dendrocronologia, guidati dall’esperienza personale, frutto dei numerosi e avventurosi studi sul campo in giro per il mondo, di una delle massime esperte in materia.

Cosa ci è piaciuto di più: l’autrice spiega il declino di grandi civiltà del passato, causato dallo sfruttamento intensivo delle foreste, intercalando storie sul bottino dei pirati, sul violino di Stradivari o sul segreto delle vittorie di Gengis Khan.

Autrice: Tony Johnston è una pluripremiata autrice di oltre 100 libri per bambini. Nel corso della sua carriera, ha lavorato in una libreria per bambini, ha tenuto un corso sulla scrittura di libri illustrati all’UCLA e ha studiato scrittura di poesie per bambini con Myra Cohn Livingston.

Editore: Nord-Sud.

Genere: in parte poesia, in parte celebrazione della natura.

Pagine: 40, illustrate.

Trama: forti. Alti. Magici. Antichi. Avete mai pensato davvero agli alberi? La scrittrice Tony Johnston e l’elegante artista Tiffany Bozic danno vita al loro primo libro insieme celebrando la poesia di tutti gli alberi che popolano la Terra.

Consigliato a… chi vuole esplorare una foresta fantastica attraverso bellissime illustrazioni: ogni pagina di questo libro porta i lettori più a fondo nel maestoso mondo degli alberi.

Cosa ci è piaciuto di più: l’illustratrice debuttante Tiffany Bozic ha creato una grande opera d’arte dipingendo direttamente sulla corteccia d’albero e l’autenticità traspare in questo lavoro meditativo.

