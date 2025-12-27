Quali sono i nuovi libri da leggere nel 2026, a partire dai primi mesi dell’anno? Quali i romanzi, i saggi e le raccolte di racconti e poesie da non perdere e le novità più attese da chi ama fumetti, manga e graphic novel? Nel nostro speciale, in anteprima centinaia di consigli di lettura per tutte le età

Il momento di rispondere è arrivato: in questo speciale, infatti, vi anticipiamo alcune delle novità più attese in arrivo sugli scaffali delle librerie nel nuovo anno, le pubblicazioni “imperdibili” da qui alla primavera, i titoli da appuntarsi, da regalare e regalarsi.

Inevitabilmente troverete una selezione ampia, con consigli di lettura per tutti i gusti e le età: oltre 380 ultime uscite (disposte non in ordine d’importanza), scelte tra migliaia di pubblicazioni previste.

All’interno tanti nomi noti, italiani e internazionali, della narrativa e della saggistica degli ultimi anni, tra cui, per citarne alcuni, Niccolò Ammaniti, Stefania Auci, Maurizio de Giovanni, Mieko Kawakami, Stephen King, Maurizio Maggiani, Michela Murgia, Yasmina Reza, Salman Rushdie, Zadie Smith, Rebecca Solnit, Ece Temelkuran e Irvine Welsh.

Una gamma di proposte vasta, quella che abbiamo preparato, ma che non può certo avere la pretesa di essere esaustiva: si comincia con la narrativa (tra grandi nomi della letteratura contemporanea, thriller e gialli da non mancare, nuovi romance, fantasy e horror, saghe e narrazioni avventurose), per poi arrivare alla saggistica, alla varia e alla poesia.

Nel nostro articolo sui nuovi libri da leggere nel 2026 c’è naturalmente spazio anche per fumetti, manga e graphic novel, come pure per le novità pensate per ragazze, ragazzi, bambine e bambini.

Anche questa volta abbiamo invece preferito dedicare un approfondimento a parte ai tanti esordi italiani del nuovo anno: ecco perché nella lista qui di seguito non troverete romanzi o raccolte di racconti firmati da autrici e autori italiani al debutto.

Al tempo stesso, in vista del 27 gennaio 2026, uscirà poi uno speciale tutto dedicato ai nuovi romanzi, ai nuovi saggi e alle nuove biografie pubblicate in occasione del Giorno della Memoria 2026.

Se invece, tra tante novità, vi fosse venuta voglia di iniziare il nuovo anno con la lettura di un classico, qui potete trovare oltre 1000 libri rappresentativi dei principali generi, dai migliori romanzi storici di sempre ai thriller psicologici più coinvolgenti, passando per celebri gialli e leggendarie opere di fantascienza, fumetti cult, e saggi immortali, sulla filosofia, la scienza o la psicologia.

Chi, invece, non vuole tornare così indietro, ha a disposizione una selezione di 34 libri “caldamente” consigliati usciti nel corso 2025 e, sempre in relazione all’annata appena archiviata, qui può trovare il meglio dei gialli, dei noir e dei thriller italiani e internazionali dello scorso anno.

Adesso, però, è davvero arrivata l’ora di scoprire quali sono le nuove uscite da non mancare nel 2026, e di cominciare questo viaggio, non breve ma ci auguriamo sorprendente, tra i libri da non perdere nella prima parte dell’anno…

Libri da leggere 2026: romanzi, racconti ed epistolari

L’alba dei leoni – La saga dei Florio

Iniziamo questo percorso dedicato ai libri da leggere nel 2026 con uno dei romanzi più attesi del nuovo anno: L’alba dei Leoni – La saga dei Florio di Stefania Auci, che dopo i bestseller I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni, firma un nuovo capitolo della saga, sempre edito da Nord, dedicato alla storia della famiglia che ha appassionato oltre 1 milione e mezzo di lettrici e lettori in Italia (diventando anche una serie tv di successo). Il terzo libro della serie, in libreria il 13 gennaio, si concentra sulle origini della famiglia, e narra “il percorso tormentato e straordinario che la porta da Bagnara Calabra a Palermo e gli avvenimenti che hanno segnato per sempre il suo destino”.

Il custode

Rimaniamo a parlare delle novità più attese dell’anno. A marzo 2026 si arricchisce la produzione di uno dei più amati autori italiani, Niccolò Ammaniti, che per Einaudi Stile Libero firma Il custode, romanzo in cui “torna a raccontarci le ombre dell’adolescenza”: “dopo aver esplorato il confine diafano tra innocenza e colpa in Io non ho paura e la fragilità dei legami in Io e te, ora Ammaniti scava nei desideri più nascosti e bui di Nilo Vasciaveo, un ragazzino che vive nell’oscurità di un sottoscala in cui abita un antico e pauroso segreto…”.

La vecchia

Tra i libri da leggere nei primi mesi del 2026 anche La vecchia di Georges Simenon (Liegi, 1903 – Losanna, 1989), per la prima volta tradotto nel nostro Paese (da Simona Mambrini) e in uscita per Adelphi il 27 gennaio. Il romanzo, del 1959, nel teatro o nel cinema si definirebbe un huis clos, cioè una vicenda la cui azione si svolge quasi interamente in un interno. In questo caso si tratta di un appartamento dell’Île Saint-Louis, a Parigi, in cui quattro donne, che diffidano l’una dell’altra, si osservano e si spiano, pronte in ogni momento a umiliare e a colpire…

Partenze

A gennaio 2026 è in uscita il nuovo libro di Julian Barnes, grande scrittore inglese – vincitore e più volte finalista del Booker Prize – che il 19 gennaio festeggerà 80 anni. Portato in Italia da Einaudi, Partenze (disponibile dal 20 gennaio con la traduzione di Susanna Basso) è un romanzo “che attraversa i territori della memoria, spesso ingannevole, dell’amore, con le sue inevitabili contraddizioni, e della vita, con tutto ciò che porta con sé, incluso il momento in cui qualcosa finisce”. Al centro della storia troviamo Stephen e Jean, prima giovani amanti e poi anziani, uno scrittore che si chiama Julian e Jimmy, un cane che non sa di esserlo…

Il mondo senza inverno

Parlando di novità di inizio 2026, assisteremo anche al ritorno alla climate fiction dello scrittore e traduttore Bruno Arpaia: Il mondo senza inverno (dal 20 gennaio per Guanda), che esce a 9 anni da Qualcosa, là fuori. Arpaia ha quindi deciso di occuparsi nuovamente di temi come il cambiamento climatico e il rapporto uomo-scienza, senza tralasciare l’avanzare dell’intelligenza artificiale. Il suo nuovo romanzo proietta chi legge nel 2028: dopo un’estenuante migrazione attraverso un’Europa devastata, Marta, sua figlia Sara e il giovane Miguel sono riusciti ad arrivare in Scandinavia. Qui le condizioni climatiche permettono ancora una vita civile organizzata, mentre il resto dell’Europa è nel caos…

L’ultimo colpo

Veniamo a un’altra delle novità da non mancare a inizio 2026, in particolare per chi apprezza i thriller: L’ultimo colpo (HarperCollins Italia, traduzione di Alfredo Colito), del maestro del crime Don Winslow. Una raccolta di sei racconti (disponibile dal 27 gennaio) in cui si fondono umanità, azione e dramma. Dall’ultimo colpo di un leggendario rapinatore al dilemma di un poliziotto onesto, dai sogni infranti di un ragazzino che consegna alcolici illegali alla trasformazione di un uomo, da devoto marito a freddo assassino… Dall’ultimo racconto, Collisione, sarà tratto un film con Jake Gyllenhaal.

Tutta la morte davanti

Restiamo in ambito di thriller e noir. Con Tutta la morte davanti, a febbraio con Longanesi nella traduzione di Federica Garlaschelli, seguiamo la seconda indagine della coppia di investigatori creata da Jeffery Deaver e Isabella Maldonado (ex ufficiale FBI), già autori di Fatal intrusion. Tra le colline dorate di Hollywood, un ricevimento di nozze si trasforma in incubo quando uno degli sposi muore in un incidente. Sul luogo della tragedia sopraggiungono l’agente Carmen Sanchez e il suo collega Jake Heron, esperto di sicurezza digitale. Ciò che inizialmente appare come una crudele fatalità rivela presto una verità ben più inquietante: questo infatti è il terzo matrimonio che si conclude con la morte di uno degli sposi…

L’inquilina

E continuiamo a parlare di nuovi libri thriller internazionali. Autrice bestseller (basti pensare a Una di famiglia), Freida McFadden dà alle stampe a fine marzo per Newton Compton L’inquilina: Blake Porter rischia di perdere la casa, oltre che il lavoro, e così trova una coinquilina. Questa nuova presenza sembra offrirgli una via d’uscita. Tra silenzi e sospetti, la sua vita inizia, però, a scivolare verso qualcosa di oscuro ed estremamente pericoloso…

Love, Mom – Vuoi sapere un segreto?

A inizio marzo potremo leggere, con Longanesi, un misterioso caso editoriale americano, Love, Mom – Vuoi sapere un segreto? (traduzione di Luca Bernardi): l’autrice del thriller, Iliana Xander, usa infatti uno pseudonimo. Autopubblicato oltreoceano nel 2024, intercettato dal colosso Penguin, il romanzo è in uscita in 34 Paesi. “Unisce vecchi e nuovi stilemi della narrativa di suspense”: una giovane protagonista un po’ ribelle, un amico nerd complice, una figura materna ingombrante. E una struttura che procede per rivelazioni, grazie a un espediente apparentemente obsoleto: la lettera…

Gone before goodbye

A proposito di thriller internazionali, sempre Longanesi in primavera ci proporrà il primo romanzo a quattro mani di Reese Witherspoon (attrice premio Oscar, da anni anima fondatrice di uno dei più seguiti bookclub americani, il Reese’s Book Club) e Harlan Coben, autore bestseller e “padre del domestic thriller“: Gone before goodbye (titolo originale) ha per protagonista una brillante chirurga militare. Una serie di tragedie, però, la travolge: perde il lavoro, la reputazione e, soprattutto, la fiducia in sé stessa. Ma proprio quando tutto sembra finito, un ex collega le offre un incarico misterioso: assistere un paziente segreto in un’isolata clinica di lusso dall’altra parte del mondo…

The Talisman 3 (titolo originale)

Ancora un’anticipazione, che vede protagonista il “maestro dell’horror”, Stephen King, con il seguito del romanzo Il talismano, uscito in Italia nel 1986. Il libro racconta le vicende del dodicenne Jack, alle prese con la ricerca di un leggendario cristallo, il Talismano, dotato di poteri magici e in grado di guarire sua madre, malata di cancro. Per poterlo raggiungere, il ragazzo deve attraversare un universo parallelo, dominato da forze misteriose, in cui solo poche persone possono entrare. Il seguito del romanzo dello scrittore bestseller – autore di celebri titoli come It, Shining e Misery, da cui sono stati tratti diversi adattamenti – si intitola The Talisman 3 (titolo originale, in attesa di quello italiano, ndr) e sarà pubblicato nel corso dell’anno da Sperling & Kupfer; riprende la storia partendo da un significativo salto temporale per il protagonista, ormai sulla cinquantina…

Nessuna via d’uscita

Restiamo a parlare di nomi internazionali noti a lettrici e lettori. A chi è in cerca di un thriller ad alta tensione, segnaliamo – a febbraio per Piemme – Nessuna via d’uscita, il nuovo romanzo del maestro statunitense Michael Connelly, che segna il ritorno di Mickey Haller, l’avvocato della Lincoln reso celebre dai libri e dalla serie Netflix. Questa volta Haller si trova al centro di un’indagine quanto mai attuale: una causa contro una potente società di Intelligenza Artificiale. Il suo compito? Scoprire se davvero un chatbot possa aver spinto un sedicenne a uccidere la sua ex fidanzata. Un’indagine che si muove tra tecnologia, responsabilità morali e scenari mai visti prima.

Quattro presunti familiari

Lo abbiamo conosciuto attraverso le storie piene di emozioni e le sue poesie, poi ci ha sorpresi con un libro per i più giovani… A gennaio Daniele Mencarelli vedrà arrivare sugli scaffali il suo primo romanzo giallo, Quattro presunti familiari, che esce per Sellerio il 13 gennaio e ruota attorno al ritrovamento di un cadavere, da anni ormai nascosto nei boschi di Norma, in provincia di Latina. Chiamate a identificare la vittima, quattro persone (i possibili parenti) saranno costrette a riaprire vecchie ferite e sopiti dolori, mostrando così a lettrici e lettori l’anima “nerissima” di una città che per molti si chiama ancora Littoria.

Il ritorno della serie dei Bastardi di Pizzofalcone

A proposito di gialli italiani, a marzo 2026 torna, con Einaudi Stile Libero, una delle serie noir più apprezzate, firmata dall’autore bestseller Maurizio de Giovanni: Figli – Per i Bastardi di Pizzofalcone è il 13esimo titolo della serie, cominciata nel 2012. Spazio nuovamente alle indagini, ambientate a Napoli, dell’ispettore Giuseppe Lojacono…

Lo stesso de Giovanni sarà poi in libreria anche a maggio con il suo secondo romanzo per Feltrinelli: il seguito di L’orologiaio di Brest.

Sempre Feltrinelli in primavera pubblicherà, tra gli altri, La ragazzina, nuovo libro di Valeria Parrella, C'è ancora domani, la sceneggiatura dell'amatissimo film di Paola Cortellesi, e il nuovo romanzo di Roberto Emanuelli, Scegliti sempre.

La notte nel cuore

In La notte nel cuore (ad aprile per Einaudi, con la traduzione di Cinzia Poli), Nathacha Appanah racconta invece tre storie di donne vittime della violenza dei loro compagni, una delle quali è proprio la stessa Appanah. Il volume rientra tra i libri dell’anno in Francia (Prix Femina 2025, Prix Renaudot des Lycéens e Prix Goncourt des Lycéens).

La vita sempre

La vita sempre, edito da Guanda, segna il ritorno in libreria (il 24 marzo) di Elena Varvello. L’autrice torinese, docente alla Scuola Holden, ha vinto diversi premi, come il Settembrini e il Premio Bagutta Opera Prima (per la raccolta L’economia delle cose, edita da Fandango), ed è stata selezionata al Premio Strega. Tra i suoi romanzi si ricordano La luce perfetta del giorno (Fandango), La vita felice e Solo un ragazzo (Einaudi). Con questa nuova storia, la scrittrice esplora le vite intrecciate di Francesco e Teresa e della loro comunità di Alba, dal primo dopoguerra fino alla Seconda Guerra Mondiale. I due sono molto diversi, eppure si attraggono, si innamorano e, mentre il mondo va in fiamme, si trovano a difendere il loro amore e la figlia. “Una riflessione profonda sul rapporto tra destini personali e grandi narrazioni collettive, che è anche affresco complesso delle dinamiche familiari, delle aspirazioni giovanili e dei meccanismi sociali che caratterizzano gli anni ’20 e ’30, piccole storie private che diventano metafora di più ampi processi storici e sociali…”.

La fine del mondo

Francesco Pecoraro è uno degli autori italiani contemporanei più apprezzati dalla critica. A metà febbraio Ponte alle Grazie pubblicherà il suo nuovo libro, La fine del mondo, in cui l'autore "dipinge un affresco di Roma con un monologo interiore che alterna ironia, rabbia, nostalgia e lucidità: un flusso di pensieri in cui la decadenza del corpo si intreccia a quella del pianeta". Il protagonista, infatti, è un uomo anziano, solo nel suo appartamento, che osserva il mondo con la lucidità e la stanchezza di chi ha già visto tutto. "Fuori, la città si disfa lentamente: un corpo stanco, corroso dal tempo, dalle guerre lontane e da un caldo che non finisce mai". Dentro, l'uomo ripercorre la propria vita… Con La vita in tempo di pace (2013), Pecoraro ha vinto il premio Viareggio ed è stato finalista allo Strega, e con Lo stradone (2019) è arrivato in finale al Campiello.

La sonnambula

Ispirandosi a un ritaglio di giornale di fine Ottocento, Bianca Pitzorno, autrice di romanzi come Quando eravamo piccole, La bambola dell’alchimista, La casa sull’albero, ma anche di tanti amatissimi libri per bambini e ragazzi, firma La sonnambula (Bompiani), sugli scaffali dal 5 gennaio. La trama segue la vita di Ofelia Rossi, “rinomata sonnambula”, donna sola e fiera, che nel suo salotto in via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire, per lo più a signore in preda a inquietudini e desideri. La sonnambula le fa confidare poi, simulando una trance, impugna una penna d’oca e scrive il suo responso. Fino a quando gli eventi prendono una piega inaspettata e il passato torna a bussare alla sua porta…

Non scrivere di me

Ancora una nota autrice italiana. A febbraio, per Einaudi, Veronica Raimo ci presenta “un romanzo potente sull’ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, sul fallimento e il suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna”. Non scrivere di me ha per protagonista S., che serve ai tavoli di un bar quando viene a sapere che Dennis May è morto. Quello che per il mondo è solo un ex attore e regista di culto ormai dimenticato, per lei è stato l’oggetto della sua devozione ma, soprattutto, l’artefice della sua umiliazione…

Alaska

Con Alaska (in uscita il 27 febbraio per Bollati Boringhieri), la scrittrice e traduttrice Valentina Maini – che ha esordito con il romanzo La mischia – torna con uno di quei titoli che entrano subito nella lista dei libri da leggere nel 2026, specialmente per chi ama le storie che interrogano la mente e l’identità. La protagonista, Maia, ventenne con un talento per l’arte visiva, si trasferisce a Venezia per inseguire i suoi sogni: l’incontro con Sergio, uomo sposato e più grande di lei, la trascina in una relazione difficile. Tra fantasie ricorrenti di un’isola misteriosa e una lenta perdita di aderenza alla realtà, Maia scivola in un limbo che la segue anche negli anni della sua affermazione artistica. Con un’atmosfera che ricorda i film di David Lynch, Maini costruisce una storia magnetica, che ci chiede quanto il passato, l’amore e la famiglia possano determinarci – e se sia davvero possibile liberarsene.

Ragazza di vento

Veniamo a un’altra uscita particolarmente attesa nei primi mesi dell’anno. Andreea Simionel, nata in Romania e trasferitasi a Torino dal 2007, è già autrice di Straniera vita (Gemma Edizioni) e Male a est (Italo Svevo). Il 24 febbraio sarà la volta di Ragazza di vento (edito da Rizzoli), che racconta di “una protagonista dalla voce dolente e vulnerabile, per questo potentissima”. Il romanzo tratta del peso dell’identità, del rapporto feroce tra corpo e sguardo, dell’amore ribelle tra sorelle, del rifugio inaspettato nei libri e anche della “forza nascosta di chi non smette di resistere e torna a respirare”.

Finimondo

A maggio, con Nutrimenti, esce il nuovo libro di Antonio Moresco, Finimondo, presentato come “un’opera narrativa che esplora i confini sfumati tra vita e morte, realtà e immaginazione”. Il romanzo segue il viaggio del protagonista, Antonio, attraverso una metropoli ultraterrena, la “città dei morti”, dove le coordinate spazio-temporali si dissolvono e i personaggi storici, mitologici e letterari “convivono in un universo sospeso e metamorfico”. Il risultato è un racconto che attraversa epoche e dimensioni, in cui trovano spazio Hitler, Freud, Maradona, Dante e Pasolini. Al centro, le contraddizioni del potere, i meccanismi di manipolazione collettiva e le pulsioni distruttive che caratterizzano la società contemporanea.

Interno indiano (titolo provvisorio)

Passiamo a un’altra anticipazione. Uscirà in Italia, nel mese di aprile, anche il romanzo vincitore dell’International Booker Prize 2025, Interno indiano (edito da Frassinelli – il titolo è provvisorio, ndr), della scrittrice, giornalista e attivista indiana Banu Mushtaq. Scritto in lingua Kannada, il libro, composto da 12 racconti, porta lettrici e lettori in uno spazio che “raramente si lascia vedere”: la zenana, il cuore nascosto delle case musulmane dell’India del Sud dove, lontano dallo sguardo degli uomini, si muovono le vite delle donne.

La nuova collana Feltrinelli UE Novecento

Ora una novità legata ai classici e ai tascabili. In casa Feltrinelli a gennaio arrivano infatti i primi titoli di UE Novecento, nuova collana “dedicata ai grandi autori che con le loro opere hanno segnato la storia della narrativa del secolo scorso”. Una selezione dei titoli più significativi del catalogo, riproposti per essere scoperti da nuove lettrici e lettori, per essere riletti dalle generazioni che hanno già appassionato in passato. Per l’occasione, entra nel catalogo UE Novecento Tonio Kröger e Tristano di Thomas Mann e, sempre in gennaio, saranno riproposti Il Gattopardo, Cecità, L’amante e Il buio oltre la siepe. Nel corso dell’anno sono previste 25 uscite.

Woman Down

Tra i titoli da non perdere nel 2026 non può mancare Woman Down (Sperling & Kupfer). Nel suo nuovo romanzo l’autrice bestseller Colleen Hoover (qui il nostro speciale dedicato ai suoi libri) ci consegna Petra, scrittrice in cerca di ispirazione dopo aver subito un linciaggio mediatico. Una tranquilla baita sembra la soluzione migliore, ma l’incontro con un detective potrebbe cambiare le carte in tavola… Il libro, in contemporanea mondiale, uscirà il 13 gennaio.

Meglio così

Fra i titoli Voland più importanti del 2026 c’è ovviamente il nuovo romanzo di Amélie Nothomb, Meglio così, in libreria – come di consueto a fine febbraio – nella traduzione di Federica Di Lella, sua voce italiana ormai consolidata. Il libro della prolifica autrice è dedicato alla figura della madre (scomparsa nel 2024), finora assente nelle sue opere: tutto comincia nell’estate del ’42, quando a causa dei bombardamenti, la piccola Adrienne fugge da Bruxelles.

Nessuno canta il mio nome

Yann Martel, autore del bestseller Vita di Pi, approda in libreria nel mese di aprile con Nessuno canta il mio nome (Piemme), un romanzo che reinterpreta la guerra di Toria seguendo un doppio filo: da una parte il racconto di Psoas di Midea, figlio di un capraio che si unisce alla guerra e muore; dall’altra la storia, ambientata nei giorni nostri, dell’accademico canadese Harlow Donne, che secoli dopo scopre il poema epico di Psoas, The Psoad.

Remain (titolo originale)

Tra le novità della primavera 2026 anche la collaborazione tra due nomi molto noti: Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan. Il primo, autore di bestseller come Le pagine della nostra vita, Le parole che non ti ho detto e I passi dell’amore, da cui sono stati tratti celebri film, è apprezzato per le sue storie d’amore bestseller; il secondo, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, è conosciuto per aver girato thriller soprannaturali come Il sesto senso (da cui ha ottenuto due candidature all’Oscar), Il predestinato e i due sequel, Split e Glass. In arrivo a maggio con Sperling & Kupfer, Remain (titolo originale) affronta temi come la perdita, il mistero e il limite tra vita e aldilà.

Men in Love

Quando parliamo di Trainspotting parliamo di un romanzo (e di un film) decisamente cult. E, a maggio 2026, assisteremo al lancio di Men in Love (per Guanda), il sequel del libro più celebre di Irvine Welsh. La trama porta in Gran Bretagna, a fine anni ’80: mentre l’era della Thatcher è vicina al tramonto, il gruppo di Trainspotting è pronto a un nuovo inizio. Dopo un affare di droga finito male, Renton, Sick Boy, Spud e Begbie sono decisi a lasciarsi alle spalle l’eroina, determinati a trovare un brivido che li faccia sentire vivi. Adesso è il romanticismo a muoverli, tra rave e notti selvagge. Ma…

Alice nel paese delle idee

Domande e risposte, di questo si potrebbe dire che parla il libro Alice nel paese delle idee (Longanesi, traduzione di Alba Bariffi), atteso per il 27 gennaio. Protagonista del romanzo di Roger-Pol Droit (filosofo e divulgatore francese) è un’adolescente, Alice, che come ogni adolescente vuole delle risposte ai suoi quesiti. E quale miglior posto dove cercare se non il paese delle idee? Lì, convivono antichi saggi e filosofi, da Platone a Freud, da Nietzsche a Hegel, passando per Lao Tzu e Avicenna, pronti a essere interrogati…

Il dio per metà donna

Tra le uscite di inizio 2026, segnaliamo poi Il dio per metà donna di Perumal Murugan, dal 20 febbraio per Utopia nella traduzione dal tamil di Dorotea Operato. L’autore, nato nel 1966 nel sud dell’India, figlio di contadini, è oggi una delle voci di punta della letteratura in lingua tamil. I suoi scritti accademici, le ricerche sulla lingua e le edizioni critiche di testi classici costituiscono infatti “una delle mappature più autorevoli della tradizione letteraria tamil“. Ma veniamo al libro, che porta nell’India rurale, e che ha al centro il matrimonio tra Kali e Ponna, adombrato dall’infertilità. Il silenzio che domina nella loro casa, un tempo felice, è infranto dall’eco incessante dei pettegolezzi del villaggio, che li giudica e li spinge verso il baratro dell’angoscia, fino a quando…

Un secolo di nebbia

A maggio, con Voland, il nuovo romanzo di Matei Vișniec, secondo drammaturgo romeno dopo Ionesco a imporsi nel panorama teatrale europeo. Un secolo di nebbia (traduzione di Mauro Barindi) intreccia biografia e storia, realtà e finzione, “snodandosi tra dramma collettivo e personale”. In precedenza Voland ha pubblicato altri libri di Vișniec, come Sindrome da panico nella Città del Lumi (2021) e Il venditore di incipit per romanzi (2023).

Colpevolezza

Bruce Holsinger, autore e accademico statunitense, arriva per la prima volta nelle librerie italiane, l’11 febbraio, con Colpevolezza (e/o, traduzione di Dario Diofebi). Il libro, nella lista dei migliori del 2025 per il New Yorker, porta avanti una riflessione sulla responsabilità morale e sulle conseguenze etiche dell’intelligenza artificiale. A dare inizio alla vicenda un incidente, causato dal 17enne Charlie che, al posto di guida, si scontra con il veicolo proveniente in senso opposto, uccidendo una coppia di anziani. L’auto, però, è a guida autonoma. Di chi è davvero la colpa?

Devozione

Charlotte Wood, autrice di Il weekend, romanzo finalista al Booker Prize, in primavera consegna al pubblico italiano Devozione (edito da Fazi, nella traduzione di Manuela Francescon), comparso nelle liste dei migliori libri del The New Yorker, The New York Times e The Washington Post. La scrittrice australiana narra di una donna di mezza età che, esausta e in cerca di solitudine, lascia Sydney per tornare nel luogo in cui è cresciuta, rifugiandosi in una piccola comunità religiosa. Ma tre eventi inquietanti la riscuotono dalla sua esistenza solitaria e le pongono davanti il suo passato…

Il libro di Möbius

Un romanzo con due trame e due copertine, che si può leggere dall’inizio o dalla fine: parliamo di Il libro di Möbius (edizioni Sur, traduzione di Teresa Ciuffoletti, disponibile da marzo), dell’americana Catherine Lacey, già autrice di Biografia di X e Nessuno scompare davvero, il suo esordio. In questa nuova uscita, la scrittrice racconta in maniera originale della fine inaspettata di una storia d’amore: da un lato del libro narra la propria esperienza in modalità autobiografica, dall’altro ne prende spunto per una novella, un incontro notturno fra due vecchie amiche turbato da un fatto di sangue. Tra realtà e finzione, il racconto prosegue, spingendo lettrici e lettori a proseguire la lettura in maniera non canonica, richiamati dai continui rimandi tra le due storie.

Apriti

Non solo romanzi: il nostro articolo dedicato alle uscite consigliate del 2026 prosegue con la raccolta di racconti Apriti (Sur, traduzione di Martina Testa). Composto da cinque storie e candidato al Dylan Thomas Award, il libro del gallese Thomas Morris si concentra sui maschi, sulle loro paure e sulle vulnerabilità, sul desiderio di rivalsa e sul senso di inadeguatezza. Protagonisti, tra gli altri, un bambino allo stadio, un vampiro e un cavalluccio marino…

Momenti di gioia imperfetta

Veniamo adesso a una lettura di inizio 2026 luminosa e coinvolgente, ideale per chi ama le storie familiari “autentiche e imperfette”. Nel suo primo romanzo pubblicato in Italia, Momenti di gioia imperfetta (in uscita il 27 gennaio per Bollati Boringhieri nella traduzione di Manuela Faimali), l’editorialista del New York Times Catharine Newman firma una narrazione fatta di risate, ricordi e affetto. A Cape Cod, Rachel affronta una settimana con la famiglia al completo, nella casa delle vacanze: tra il caos dei figli ormai cresciuti e i nonni venuti “per aiutare”, con ironia e delicatezza la protagonista (e narratrice) racconta cosa significhi crescere insieme mentre tutto cambia.

Il Dream Hotel

Tra i migliori libri del 2025 per il New Yorker, Il Dream Hotel (tre60, con la traduzione di Maddalena Togliani, dal 17 febbraio), trasporta lettrici e lettori in una Los Angeles di un futuro molto prossimo. Laila Lalami – nata a Rabat, vincitrice di numerosi premi e finalista al Booker Prize, al Premio Pulitzer per la narrativa e al National Book Award – dipinge una società in cui i sogni possono essere controllati: è così che Sara Hussein, la protagonista, si trova rinchiusa a Madison, un centro di prevenzione del crimine, perché bollata come “potenzialmente pericolosa”. La donna non ha commesso alcun reato, eppure l’algoritmo del dispositivo ha previsto che potrebbe farlo, e contro chi ama di più: suo marito…

Le ottanta domande di Atena Ferraris

È ora il momento del nuovo romanzo di un'autrice italiana molto amata: "Avere tante domande senza risposte non è mica semplice. Parola di Atena Ferraris, che sarei io…". Con Le 27 sveglie di Atena Ferraris Alice Basso ha inaugurato la sua nuova serie, e a fine gennaio, sempre per Garzanti, presenta il secondo atteso capitolo, Le ottanta domande di Atena Ferraris…

L’invenzione del colore

Christian ha 50 anni e ultimamente continua a sognare il padre scomparso ormai dieci anni prima. Un uomo la cui storia si unisce al grande cinema del passato, grazie a un’invenzione rivoluzionaria, rimasta però “una leggenda privata”… Scrittore e insegnante (che nei mesi scorsi ha fatto parlare per le critiche al ministro Valditara), Christian Raimo torna alla narrativa con una nuova storia, consigliata a chi ama i romanzi di formazione e le saghe familiari: L’invenzione del colore esce il 13 gennaio per La Nave di Teseo (per Raimo, dunque, anche una nuova casa editrice).

Duramadre

Dopo l’apprezzato esordio con La grande sete, Erica Cassano, classe ’98, propone a metà marzo per Garzanti Duramadre, un romanzo che cala una protagonista controcorrente (Celeste) in un paese pieno di mormorii, in una famiglia dove nulla è come sembra e in una tradizione che non riesce a capire il nuovo. La protagonista, una forestiera venuta da Napoli, sfida dunque i pregiudizi di un paesino della Calabria, dove basta un dettaglio per segnarti. Celeste vuole essere accettata per quello che è, ma, allo stesso tempo, ne è spaventata. Accanto a lei Tonio, che sta cercando la sua strada, ma ha radici che lo osteggiano…

Il rivoluzionario e la maestra

Il rivoluzionario e la maestra (Marsilio, in uscita il 3 febbraio) è il nuovo libro di Gaja Cenciarelli: un romanzo in cui la storia personale di una donna che ha perso i soldi, la famiglia e gli amici, si lega alla Storia. Quando, durante l’ennesimo trasloco, la protagonista si imbatte in un libro su Adolfo Wasem e Sonia Mosquera (rapiti nel ’72 durante la dittatura in Uruguay), capisce che un filo lega tutte le esistenze, e quel filo si chiama libertà…

La professione del padre

Memoria e finzione si mescolano nel nuovo romanzo dello scrittore francese Sorj Chalandon, che arriverà in libreria il 10 marzo. Dopo libri come Chiederò perdono ai sogni, La quarta parete e La furia, vincitori di diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Terzani, Chalandon, che in passato ha lavorato anche come reporter di guerra, firma La professione del padre (Guanda): il protagonista, che ha lo stesso nome dell’autore, ha 17 anni ed è costretto a lasciare Lione, portando con sé poche cose, tra cui una cartolina raffigurante il Libro di Kells, un manoscritto miniato del IX secolo. Un anno dopo il ragazzo, che ha cambiato il suo nome in “Kells”, è a Parigi, dove incontrerà dei militanti dell’estrema sinistra e farà della solidarietà e della militanza il suo nuovo credo. Ma una tragica vicenda metterà di nuovo tutto in discussione…

Le nostre madri

Nata nel 1975 a Sabadell, Gemma Ruiz Palà nel 1997 inizia a lavorare per la Televisió de Catalunya specializzandosi in cronaca culturale. Esordisce nella narrativa nel 2016 con Argelagues, che racconta le vicende di tre donne impiegate nell’industria tessile durante la guerra civile, e nel 2020 pubblica il suo secondo romanzo, da Wenling, tradotto anche in inglese. Vincitore del prestigioso Premio Sant Jordi 2022, Le Nostre madri ha ricevuto in Catalogna e, nella sua versione spagnola, in America Latina, una notevole attenzione. A portarlo in Italia a febbraio è Voland, nella traduzione di Tiziana Camerani e Francesco Ferrucci. Le dieci protagoniste di questo romanzo, nate negli anni ’50 durante la dittatura franchista, non hanno il permesso di rivelare il loro talento. Ma, coraggiosamente, resistono agli stereotipi, si ribellano ai ruoli imposti e cercano vie per esprimere sé stesse.

Amras

Continua la pubblicazione delle opere di Thomas Bernhard (1931-1989) da parte di Adelphi: il 10 febbraio è la volta di Amras (traduzione di Magda Olivetti): sprofondati nelle tenebre della torre di Amras, emblema di un sobborgo di Innsbruck, “due fratelli illuminano lo sfacelo di un’intera civiltà…”.

Distanza di sicurezza

Ed ecco adesso un romanzo italiano che porta invece in Portogallo. Distanza di sicurezza (dal 3 marzo per Neri Pozza), il terzo capitolo della saga portoghese di Romana Petri, dopo Ovunque io sia e Pranzi di famiglia. La storia tra Luciana Alberti e Vasco Dos Santos è ormai arrivata a un punto di non ritorno: Vasco ha abbandonato la donna senza dare spiegazioni; Luciana si è vista costretta a tornare a Roma, lasciando a Lisbona la casa e l’uomo che amava. Ma, mentre lei sente che una separazione così violenta può dare nuova linfa alla sua arte, l’uomo sembra non trovare il coraggio di rivelare il vero motivo dietro la sua fuga. Petri, vincitrice di numerosi premi in carriera (tra cui il Mondello, il Rapallo Carige, il Grinzane Cavour e il Bottari Lattes, finalista due volte al Premio Strega), “rende universale anche la cosa più privata che c’è: la fine di un amore”.

Anima amante – Storia di Tosca

In Anima amante – Storia di Tosca (tre60, in arrivo il 14 aprile), Tosca si rivolge a lettrici e lettori, volgendosi indietro, ricordando e raccontando la sua vita nella Bari dagli anni ’70 a oggi: il rapporto con una madre triste e anaffettiva e con un padre dolce e rassegnato, la determinazione a sganciarsi dalle origini povere e ancora le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all’ambizione… La donna nasce dalla mente di Raffaello Mastrolonardo, vincitore di diversi riconoscimenti, che ha esordito con il romanzo Lettera a Léontine, cui sono seguiti La scommessa, Gente del Sud – Storia di una famiglia e altri.

Così celeste

A marzo potremo leggere per Voland il nuovo romanzo di Roberta Lepri, Così celeste; l’autrice, nel 2024, ha vinto il premio Chianti con La gentile, firma una storia “sulla capacità evocativa dei luoghi odiati e sul potere curativo della natura e dei sogni”. Nata a Città di Castello nel 1965, Lepri vive in Maremma e ha scritto dieci romanzi e una raccolta di racconti.

Ogni altro tempo è pace

Vittorio Giacopini firma poi Ogni altro tempo è pace (Nutrimenti, dal 6 febbraio). Nel romanzo si narrano le giornate di due uomini, distanti nei secoli ma vicini nella loro quotidianità: entrambi, infatti, vivono in tempo di guerra. Con una serie di rimandi, rocambolesche avventure, drammatiche visioni, l’autore “intercetta i timori e le assurdità del mondo in cui viviamo, dove la storia sembra ripetersi e gli errori degli uomini non insegnare mai a tutelare i preziosi tempi di pace”. Nato a Roma nel 1961, giornalista e conduttore di Radio3, Giacopini ha firmato diversi saggi e romanzi.

Hammerklavier

Siamo nel 1997 e Yasmina Reza è già un’autrice teatrale affermata, ma, per modestia o per soggezione, non pensa affatto alla narrativa. Quando il suo editore le chiede se ha qualcosa da pubblicare, è senza grandi aspettative che si decide a tirare fuori dal cassetto qualche breve pagina di aneddoti, scenette, riflessioni – “fotografie soggettive della vita”, che per lo più vedono protagonisti amici e familiari. Hammerklavier nasce così, “quasi per caso”: e sarà, in Francia, un immediato successo di pubblico e di critica. Il libro esce per Adelphi il 24 febbraio, nella traduzione di Daniela Salomoni.

Se campo più di voi

Tra le novità di questi primi mesi del 2026 arriva da oltreoceano anche un esordio che parla di diversità e integrazione: Se campo più di voi (a metà marzo per Fazi, nella traduzione di Stefano Tummolini e Silvia Castoldi) di Jonathan Escoffery, scrittore di origine giamaicana e cresciuto a Miami. Il romanzo, finalista al Booker Prize, racconta di una famiglia immigrata e nera che negli anni ’70 fugge a Miami dalla violenza consumata nella loro Kingston. Gli Stati Uniti si dimostrano ben diversi dall’idea di “terra promessa” ma, anche quando tutto sembra andare a rotoli, la famiglia rimane motivata da quella che il figlio minore, Trelawny, chiama “la squisita, snervante costrizione a sopravvivere”.

Domanda numero 7

Come può un bacio dare inizio a una catena di eventi che si conclude con la bomba atomica? La risposta risiede nel nuovo romanzo di Richard Flanagan, Domanda numero 7 (in uscita il 23 gennaio con La Nave di Teseo, con la traduzione di Elena Malanga). L’autore australiano, già vincitore del Booker Prize con La strada stretta verso il profondo nord, si muove tra i generi e tra eventi realmente accaduti, con personaggi come Albert Einstein, Rebecca West e H. G. Wells…

Joanna degli incanti

Un altro ritorno tra le novità in arrivo nella primavera 2026: la magistrata siciliana Simona Lo Iacono, autrice di romanzi come Le streghe di Lenzavacche (e/o), vincitore del Premio Chianti e selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016, e Virdimura (Guanda), che ha ottenuto il Premio Vittorini e il Premio Asti d’Appello, esce per Guanda con Joanna degli incanti, il 21 aprile. Il libro racconta la storia di una donna del sedicesimo secolo, Joanna De Austa, che nel corso della sua vita si troverà a reinventarsi più di una volta, tra avventure imprenditoriali in un opificio, l’apertura di una casa editrice e un’amicizia che dura nel tempo…

Sacrificio di regina

Tra le novità da appuntarsi, anche un libro in cui la Storia si mischia al romanzo. Al centro di Sacrificio di regina c’è Larisa Rejsner, una rivoluzionaria e una scrittrice, amica di Lenin e musa di Pasternak, che, trovati dei piani segreti in Afghanistan, cercherà in tutti i modi di cambiare il mondo… Il libro esce il 21 gennaio, edito da Edizioni Settecolori (traduzione Monica Pesetti), e scritto dal tedesco Steffen Kopetzky.

L’ultima nebbia

Tante anche le voci da riscoprire nei primi mesi del 2026. Tra queste, quella della scrittrice cilena María Luisa Bombal (1910-1980), che con la sua opera influenzò autori dal calibro di Gabriel García Márquez e Juan Rulfo. In L’ultima nebbia (a gennaio per edizioni Sur, con una nuova traduzione a cura di Francesca Lazzarato) è raccolta tutta l’opera narrativa dell’autrice – due romanzi brevi e alcuni racconti – “una delle voci più dirompenti del Novecento latinoamericano”. Come si spiega nella presentazione, Bombal “coniuga realismo e soprannaturale, per esplorare il mondo interiore della donna, le relazioni e soprattutto il desiderio, nel contesto della società tradizionalista e patriarcale del suo tempo”. Le sue sono storie “d’amore e di disamore, d’illusioni e poche certezze…”.

Maledetti uomini

Continuiamo questo percorso dedicato a una selezione delle novità del 2026 parlando di Maledetti uomini (Iperborea, con la traduzione di Laura Cangemi, in libreria dal 15 gennaio), esordio in Italia dello scrittore, giornalista ed editorialista svedese Andrev Walden. Il libro è un romanzo di formazione che narra la storia di Andrev e dei suoi sette padri, uno per anno. Il Mago delle Piante, Il Ladro, il Canoista, sono solo alcune delle figure maschili con cui il bambino dovrà avere a che fare, “maschio tra maschi mediocri”, che si chiede che uomo diventerà…

Quando la nonna ballava sotto la pioggia

Ad aspettarci nel corso del 2026 anche diverse nuove saghe: in particolare, il 10 febbraio Quando la nonna ballava sotto la pioggia (Fazi, traduzione di Lucia Barni) inaugura una nuova trilogia, questa volta proveniente dalla Norvegia. Trude Teige, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, firma una storia familiare al femminile, ambientata tra la Norvegia e la Germania del secondo dopoguerra. Protagoniste tre generazioni di donne, legate dall’amore e da un tragico segreto sepolto tra i ricordi, in una storia che racconta come il passato continui a plasmare il destino delle discendenti.

La ragazza di Cinecittà

Un’altra saga data alle stampe nel 2026 sarà La ragazza di Cinecittà (Rizzoli), della scrittrice e sceneggiatrice Silvia Cinelli, che ha firmato con Rai Eri Noi, i Medici – Ascesa di una famiglia al potere, legato alla fiction I Medici. Nel 2024 è stata la volta della serie bestseller L’elisir dei sogni – la saga dei Campari, mentre, in questa nuova avventura, in arrivo a fine marzo, Cinelli racconta di una protagonista sfrontata, determinata e piena di immaginazione, che si fa strada tra set, registi e volti destinati alla leggenda, in una Cinecittà appena nata ma subito diventata “simbolo di ambizioni, desideri e possibilità”.

Johanna – L’impero dei Forster

Anne Jacobs, autrice di saghe come Villa delle Stoffe e quella dei von Dranitz, ritorna il 14 gennaio con Johanna – L’impero dei Forster (Giunti, traduzione di Simona Morani). Nel primo capitolo di una nuova trilogia, la scrittrice narra la storia di una giovane donna che, nel 1860 a Danzica, rifiuta le convenzioni e lotta per la sua libertà. Una donna, Johanna, che di fronte al portone dal quale è fuggita sei mesi prima, a cui è seguita una folle fuga d’amore, non sa ancora che la sua vita cambierà per sempre…

Come animali

Come animali (La Nuova Frontiera, traduzione di Camilla Diez), vincitore del Premio Librerías de Madrid 2023, porta lettrici e lettori in un piccolo paese tra i Pirenei francesi, dove vive la stessa autrice, Violaine Bérot, classe ’67. Laureata in Filosofia, in Italia è stata già pubblicata da Edizioni Clichy (Le parole mai dette e altri). Nel suo nuovo libro, in uscita il 20 marzo, riflette sulla differenza, sulla marginalità, sulla vulnerabilità delle donne e di chi sceglie di vivere fuori dalle regole. In un villaggio tra i monti, segnato da leggende e antichi misteri, una donna si è trasferita con suo figlio, un ragazzo dotato di una forza straordinaria, che riesce a comunicare con gli animali. Poco dopo compare nel bosco una bambina, la cui identità è ignota. Ma, da quel momento, la comunità si ritrova esposta, attraverso le testimonianze degli abitanti e le canzoni di un misterioso coro, che ricorda una tragedia greca…

Io e la lepre

Passiamo adesso all’opera di esordio dell’inglese Chloe Dalton, consulente ed esperta di politica estera. Durante la pandemia l’autrice decide di ritirarsi in campagna, per prendere le distanze dal suo ruolo istituzionale. Un incontro insolito con una piccola lepre la porta a scrivere Io e la lepre, in libreria a fine marzo per Neri Pozza, con la traduzione di Marinella Magrì. Dalton decide di prendersi cura della creatura, in un tentativo di colmare la distanza tra uomo e animale che la porterà a osservare il mondo da una prospettiva completamente diversa. “Un libro che è al tempo stesso memoir, saggio naturalistico e riflessione esistenziale”.

L’invenzione di Tristan

Nato ad Avignone nel 1986, fondatore della casa editrice Sous Sol, Adrien Bosc a fine gennaio firma per Guanda L’invenzione di Tristan (traduzione di Laura Bosio), dopo il premiato Prendere il volo (2015), La traversata (2018) e La volontaria (2023). Zachary Crane, un giovane giornalista americano in crisi, compie un viaggio tra Parigi e gli Stati Uniti, “tra solitudini e amori, per riportare alla luce non solo una voce, ma una vita”, riproponendosi di ricostruire la vicenda di Tristan Egolf, autore spagnolo caduto nell’oblio, morto suicida nel 2005, a 33 anni.

Fabbricare una donna

Due amiche che vivono esistenze opposte: una fa una vita tranquilla in provincia, l’altra è all’insegna dell’eccesso. Questo il preambolo di Fabbricare una donna (Crocetti editore, sugli scaffali dal 20 gennaio). Marie Darrieussecq, scrittrice francese che ha vinto il Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2024 per questo titolo, e già edita in Italia con Essere qui è uno splendore, racconta qui la storia di due donne che vorrebbero essere l’una nei panni dell’altra e delinea un “doppio roman d’apprentissage al femminile”.

Le belve

Gli anni ’80 nei Paesi Baschi sono stati anni di piombo, durante i quali il territorio era diviso tra il terrorismo dell’ETA (Euskadi ta Askatasuna, “Patria basca e libertà”) e il “terrorismo di Stato”. Questa è l’atmosfera in cui Clara Usón, autrice spagnola, vincitrice del Premio Lumen e del Premio Biblioteca Breve Seix Barral con Corazón de napalm, fa immergere lettrici e lettori con Le belve (dal 20 gennaio per Sellerio, nella traduzione di Silvia Sichel). Protagonista del romanzo è Miren, un’adolescente con una storia familiare particolare, la cui vita si intreccia con quella di Idoia López Riaño, conosciuta come la Tigre, una delle più sanguinarie terroriste dell’ETA.

Euforia

Il 3 febbraio Adelphi (con la traduzione di Mariagrazia Gini) dà alle stampe Euforia di Lily King, “un omaggio scrupolosamente documentato alla mente indomita di Margaret Mead e un attento ritratto dell’antropologia occidentale nel suo apogeo primitivista” (per The New York Times Book). I protagonisti sono, con nomi diversi, tre personaggi fuori scala dell’antropologia novecentesca: Margaret Mead, Reo Fortune e Gregory Bateson. La scenografia? Le misere capanne dei tre sulle sponde del fiume Sepik, a Papua. “L’azione coincide con il lavoro sul campo del trio, in ciò che aveva di lievemente comico” (la corsa ad accaparrarsi la tribù più esotica, o più interessante da studiare) e in ciò che conteneva, invece, di esaltante (la nascita, dal vivo, di molte delle idee che continuiamo a usare, nel tentativo di conoscere ciò che è altro da noi).

Una libraia per amica

Tra le novità della primavera in casa Corbaccio troviamo Una libraia per amica di Faith Hogan, autrice apprezzata per i suoi pieni di speranza. Il libro – un successo nel Regno Unito – racconta l’arrivo di Joy a Ballycove, dove un misterioso quadro la conduce da Robyn e da sua madre, due donne legate al passato di suo marito. “Tra libri, segreti e nuove connessioni, Joy scopre che alcune verità richiedono tempo e che le famiglie possono nascere nei modi più inattesi”…

La carità carnale

Dopo l’apprezzato esordio (premiato e tradotto all’estero) del 2023 con Uvaspina, a fine febbraio Monica Acito ci propone il suo secondo romanzo, La carità carnale (Bompiani). Cresciuta in Campania e passata dalla Scuola Holden (qui i suoi articoli per il nostro sito, ndr), Acito racconta di Marianeve, che ha i capelli bianchissimi ma trascorre le sue giornate nella penombra del retrobottega di suo padre Sarchiapone, che gestisce una pizzicheria nel cuore del Cilento. Marianeve è disprezzata dalle compagne per via del mestiere di suo padre, ma lo ama di un amore purissimo, che lui ricambia. Sarà Napoli, dove si trasferirà per l’università, a metterla di fronte a sé stessa come uno specchio rivelatore. Proprio qui, infatti, si consumò l’esistenza di suor Giulia Di Marco, protagonista di un grande scandalo all’inizio del Seicento. E come suor Giulia predicava “in lode della carità carnale”, così Marianeve “scoprirà le virtù segrete del proprio stesso corpo e dovrà decidere cosa fare del suo immenso, impudico potere…”.

La via delle stelle

Una coppia di trentenni a Venezia, il ricordo di un padre, e le stelle. Questi gli elementi alla base di La via delle stelle (edito da nottetempo, in libreria dal 27 marzo) di Sandro Frizziero, già autore di Confessioni di un neet (Fazi), Sommersione (Fazi) con cui ha ottenuto il secondo posto al Premio Campiello 2020, e Il bene che ti voglio (Mondadori). Frizziero racconta la storia di due trentenni di oggi, che “galleggiano nell’epoca post-ideologica definendosi di sinistra, ma affermando con orgoglio di non sentirsi rappresentati da nessuna forza politica”. Lui, che non viene mai chiamato per nome, pensa spesso al padre, che amava osservare le stelle e sognava di assistere all’ultima eclisse totale di sole in Messico. Non ci è mai riuscito, ma ha trasmesso questo desiderio al figlio…

Lunario dei giorni insonni

“Spigolosa e stralunata” è Iris, la protagonista di Lunario dei giorni insonni (Einaudi, in arrivo il 20 gennaio), il nuovo romanzo di Elvira Seminara, già autrice di L’indecenza (Mondadori), La penultima fine del mondo (Nottetempo) e Atlante degli abiti smessi (Einaudi), tra gli altri. La trama segue le vicende della donna, quasi cinquantenne, alle prese con la sua solitudine, durante un’estate senza fine, passata in un residence sul mare che è “un perfetto campo di osservazione delle piccole assurdità umane”. Pensa spesso ad Alert, l’insediamento umano più a nord del pianeta, dove ha riposto in ibernazione tutti i sogni che non ha realizzato. Qualcosa comincia a cambiare quando, durante le sue lunghe passeggiate notturne, in preda all’insonnia, incontra Aida, una vecchia vicina con cui si crea un legame “così strambo da apparirle innocuo”.

L’imperdibile

Eleonora Marangoni, vincitrice del premio Neri Pozza per il suo romanzo Lux, entrato anche nella dozzina del Premio Strega e vincitore del Premio Opera Prima, racconta ne L’imperdibile (Feltrinelli, in libreria dal 20 gennaio) del suo viaggio per le strade americane sulle tracce di Walter Hunt, “mente geniale e uomo qualunque”, creatore di oggetti che rivoluzionarono la vita quotidiana di milioni di persone, come la penna stilografica, il clacson e la spilla da balia. Un uomo la cui vita è stata “un susseguirsi elettrico di colpi di genio e occasioni mancate”.

La perfezione dei finali imperfetti

Sarah ha appena compiuto cinquant’anni e vive immersa in una routine di piccoli rituali e gesti di cura, caratterizzata da un’insolita compulsione: i “compimenti”. Nella casa di riposo dove lavora, capita infatti di continuo che un anziano muoia prima di finire un puzzle, un lavoro a maglia o un romanzo giallo. Così è proprio Sarah a comporre le tessere rimanenti, a sferruzzare i punti mancanti o a leggere ad alta voce gli ultimi capitoli davanti alla tomba del defunto… Esce ad aprile per Nord La perfezione dei finali imperfetti della danese Kim Andrea Brofeldt, che narra una storia “tenera e commovente”, che parla di perdite e di seconde possibilità, di famiglie sbagliate e di nuove famiglie possibili…

Il nuovo nome della felicità

A maggio, per Corbaccio, potremo leggere invece Anna Johnston, autrice australiana di successo, che nelle sue trame porta il suo amore per le storie commoventi e divertenti, firma Il nuovo nome della felicità, libro opzionato da Netflix e selezionato tra i Top Ten Library Reads. Attraverso un esilarante caso di scambio d’identità, il suo romanzo racconta “una storia di famiglia, perdono e seconde possibilità”.

Futuri terrestri

Joe Mungo Reed (già in Italia con Magnifici perdenti, Bollati Boringhieri) torna il 20 febbraio per NN con Futuri terrestri, romanzo epico che intreccia “saga familiare e destino dell’umanità, in un paradosso fantascientifico tra futuro e passato”. Siamo nel 2023 in Scozia: la scienziata Hannah incontra un ragazzo che afferma di venire dal futuro. È Roban, il suo pronipote nato su Marte, tornato dall’anno 2108 per consegnarle il segreto di un reattore a fusione capace di cambiare il destino dell’umanità. Ma la morte del ragazzo interrompe la trasmissione del sapere, e Hannah finirà i suoi giorni sola, ossessionata da un progetto che nessuno ha voluto finanziare. Decenni dopo, la nipote Kenzie, anche lei scienziata, trova i quaderni della nonna… La traduzione è di Michele Martino.

Le parti rosse – Autobiografia di un processo

Dal 6 febbraio, per nottetempo, un libro che è al tempo stesso un memoir, un originale true crime e una riflessione sulla violenza, la giustizia e l’empatia: parliamo di Le parti rosse – Autobiografia di un processo di Maggie Nelson. Un testo “provocatorio”, che interroga “l’ossessione americana per la violenza” e la “donna bianca scomparsa”.

Universality

Durante il lockdown, in una fattoria nello Yorkshire occupata da un collettivo anarchico, un rave illegale degenera: un giovane viene colpito con un lingotto d’oro e rimane privo di sensi, mentre l’arma (dal valore di quasi un milione di sterline) scompare misteriosamente. L’episodio diventa il cuore di un’inchiesta giornalistica, che diventa subito virale, trasformando le vite dei protagonisti… Con Universality (suo secondo libro dopo l’apprezzato esordio del 2021, Assembly), dal 13 febbraio per NN nella traduzione di Martina Testa, l’inglese Natasha Brown, classe ’89, è entrata nella longlist del Booker Prize 2025 ed è finalista all’Orwell Prize. Un’indagine tra thriller e satira, dove media e politica “si intrecciano in un’alleanza distruttiva”.

Io non parlo russo

Bratislava e “quell’Est a cui ormai si richiama una porzione rilevante dell’Occidente” sono i luoghi di Io non parlo russo (Feltrinelli), nuovo romanzo della scrittrice Jana Karšaiová, che ha cominciato a imparare l’italiano da autodidatta nel 2002 e che con il suo primo romanzo, Divorzio di velluto, è stata selezionata nella dozzina dei finalisti del premio Strega 2022. La trama narra di Hana, che è tornata nella capitale slovacca per votare e seguire le elezioni come inviata di una radio italiana. Superata la frontiera, la donna si rende conto dei cambiamenti, nel paese e nella sua famiglia. Quando scopre che all’interno dell’amata chata di famiglia il padre ha nascosto un giovane uomo georgiano, immigrato illegalmente, le riaffiora il ricordo di quando lei stessa era stata straniera, in Italia, e aveva faticato per ottenere la cittadinanza. Intanto i sentimenti nei confronti dell’uomo mutano: mentre sulle prime ha paura di lui, poi ha paura per lui, perché vi si rispecchia.

La legge di Yellowstone

Una vecchia baita di legno, nel Montana, in cui vivono due fratelli che lottano per non affondare sotto il peso dei debiti: Thad, il maggiore, cerca di tenere insieme i pezzi, mentre Hazen è molto diverso, più legato alla natura che li circonda che alle questioni materiali. Quando un misterioso straniero propone loro un affare rischioso in cambio di denaro, l’equilibrio si rompe e nulla sarà come prima… Questa, in estrema sintesi, la trama di La legge di Yellowstone (Neri Pozza, traduzione di Ada Arduini, in libreria dal 10 febbraio) che, nato dalla penna di Callan Wink – autore su The New Yorker, Granta e The Best American Short Stories (tra gli altri) – dipinge una storia in cui riecheggiano “le voci della grande narrativa pastorale americana”.

Il grande verde

Tra le novità dei primi mesi del 2026 anche Il grande verde (Crocetti editore a cura e con la traduzione di Antonella Leo, sugli scaffali il 24 febbraio), terzo romanzo della scrittrice Evghenia Fakinu, nata ad Alessandria d’Egitto e cresciuta ad Atene, da cui è stato tratto il film Green Sea, disponibile su Netflix. La trama segue l’arrivo inatteso di Ioanna in Tessaglia. Copista di icone bizantine in crisi esistenziale, è partita da Atene per sfuggire a una vita all’insegna dell’ordinario e per provare ad ascoltare i suoi sogni e le sue passioni…

Il treno infernale per l’Angelo rosso

Passiamo a una novità di gennaio 2026 pensata per chi apprezza i thriller: dopo l’accoglienza positiva ottenuta con 1991, Fazi il 20 gennaio ripropone (con una lettera inedita dell’autore a lettrici e lettori italiani) il romanzo d’esordio di Franck Thilliez, Il treno infernale per l’Angelo rosso, in cui il commissario Franck Sharko è alle prese con il caso più difficile della sua carriera, e l’assassino e il poliziotto si inseguono in una macabra spirale di morte e violenza. La nuova traduzione dell’autore francese è affidata a Daniela De Lorenzo.

Il silenzio dei colpevoli

Tra i thriller da non perdere in uscita a gennaio 2026 c’è pure Il silenzio dei colpevoli di Angela Marsons. Nel nuovo capitolo della serie (dal 13 per Newton Compton, nella traduzione di Marialuisa Amodio), la detective Kim Stone si trova davanti a un caso agghiacciante: due uomini torturati e uccisi, e un’intera famiglia svanita nel nulla. Mentre gli indizi si accumulano, emerge un segreto che lega le vittime – un segreto che qualcuno, all’interno della polizia, sembra determinato a proteggere a qualsiasi costo. Un romanzo teso e serrato, ambientato nella Black Country, in Inghilterra.

La morte non sa leggere

Per gli appassionati del mystery, sarà invece di nuovo sugli scaffali, con 66thand2nd, La morte non sa leggere (ad aprile, con la traduzione di Marina Calvaresi), firmato dalla baronessa Ruth Rendell, autrice di gialli, thriller psicologici e murder mysteries, alcuni firmati con lo pseudonimo di Barbara Vine. Molti dei suoi romanzi e racconti sono stati adattati per la tv. La storia ha il sapore del true crime: la carneficina di una tranquilla famiglia della middle class nasconde una verità che affonda le radici nella struttura classista della società inglese…

Buio

A chi ama i thriller suggeriamo poi la scrittrice tedesca Vera Buck, già nota per Bambini lupo e La casa sull’albero, con Buio (edito da Giunti con la traduzione di Gaia Bartolesi), in arrivo il 25 febbraio. L’autrice porta lettrici e lettori in Italia, dove un’architetta è riuscita ad acquistare una casa per un euro: un vero colpo di fortuna per Tilda, che vuole allontanarsi completamente dalla sua vita precedente. Ma il villaggio che ospita la dimora, che all’inizio sembra completamente disabitato, ben presto si anima in maniera inquietante. Sembra nascondere un terribile segreto: nell’estate dell’82, quella della vittoria dei Mondiali di calcio dell’Italia in finale sulla Germania, una sparatoria uccise tutti gli abitanti del paesino… ma cosa accadde davvero quel giorno?

Darkness

Restiamo a parlare di nuove uscite legate alla crime fiction internazionale. Dopo Butterfly, siamo lieti di riaccogliere in Italia la scrittrice finlandese Martta Kaukonen: a inizio febbraio Longanesi pubblica Darkness (traduzione di Giulia Pillon). La trama? La giovane Ira lavora ad Helsinki nel giornale più popolare della Finlandia insieme al padre Arto, con il quale ha da poco riallacciato i rapporti. La sua vita scorre tranquilla, finché un ricordo sconvolgente non riaffiora nella sua mente: ha ucciso un uomo con un’ascia…

Sorelle d’ombra

Tra le novità in uscita a febbraio (il 20, per astoria, nella traduzione di Chiara Libero) c’è poi Sorelle d’ombra, romanzo d’esordio di Betsy Lerner, dedicato alla profondità del legame tra sorelle. Da un lato Olivia Shred, bellissima, popolare ed estroversa; dall’altra Amy, la sorella minore, in tutti i sensi. A poco a poco, però, l’energia di Ollie si trasforma in qualcosa di più oscuro e distruttivo. Un libro che, tra le altre cose, affronta il tema del disturbo bipolare.

Nostalgia

Quattro case e un desiderio struggente di trovare il proprio posto nel mondo, nel momento in cui il proprio mondo – Israele e le infinite anime che lo compongono – è sconvolto dall’assassinio del primo ministro Ytzhak Rabin. Gramma riporta in libreria Nostalgia, il primo libro di Eshkol Nevo, con una postfazione dell’autore, classe 1971, tra gli scrittori israeliani più noti, che contestualizza il romanzo nel nostro presente. Il libro, infatti, inizia nel 1995, l’anno dell’omicidio di Rabin, assassinato da un estremista della destra israeliana vicina al Likud. Tra “immedicabili” risentimenti, odi violentissimi e incredibili atti d’amore, che si consumano tra un autobus esploso e l’altro, “un romanzo corale in cui la violenza della guerra e la crudeltà della vendetta vengono sconfitte da una bruciante volontà di vivere, di ritrovare il proprio posto nel mondo”. La traduzione dall’ebraico è a cura di Elena Loewenthal, con la revisione di Raffaella Scardi.

La vita operosa

Per Luigi Pirandello, “Massimo Bontempelli è un autore che filtra il mondo attraverso una lente unica… è il più originale di tutti”; mentre per Italo Calvino è il “maestro della generazione, uno scrittore dall’immaginazione geometrica e cristallina”. Utopia continua la riproposizione delle opere di uno dei più innovativi scrittori italiani del ‘900, autore di Gente nel tempo e di Il figlio di due madri, esponente di spicco del realismo magico, nonché saggista, drammaturgo e traduttore. Il 23 gennaio esce La vita operosa (1878 – 1960): un’opera di Bontempelli, premio Strega nel 1953, bizzarra, a tratti surreale, che coniuga sperimentazione e divertimento. La storia inizia nel 1919, a Milano, la città operosa per eccellenza, dove niente può essere più come prima, all’indomani della Grande guerra. Il protagonista, un letterato che per molti aspetti ricorda l’autore, è appena rientrato dal fronte…

Il libro delle ore perdute

Un luogo fuori dal tempo che custodisce Storia e memorie, un mistero che intreccia epoche, sentimenti e destini, due giovani donne capaci di viaggiare attraverso i ricordi: a maggio 2026, per Nord, Il libro delle ore perdute di Hayley Gelfuso, un romanzo “che ci interroga sul valore inestimabile della memoria e su ciò che siamo disposti a sacrificare per proteggere coloro che amiamo”.

Le infinite notti

Con Orbital, Samantha Harvey (considerata una delle maggiori autrici in lingua inglese contemporanee) ha vinto all’unanimità il Booker Prize 2024. E a fine gennaio le librerie italiane si apprestano ad accogliere Le infinite notti (NN, traduzione di Gioia Guerzoni): nel 2016 Harvey smette di dormire, e l’insonnia assedia le sue notti: ore passate a rovistare nei ricordi, a cercare invano una chiave. A innescare il panico è la morte improvvisa del cugino Paul, trovato senza vita nel suo appartamento dopo giorni. Le notti diventano così un terreno di follia lucida. Un memoir in cui la scrittrice “affronta la sua insonnia come un’anatomia letteraria della gioia e del dolore”.

Le ragazze di Tunisi

E proseguiamo con il nuovo romanzo del prolifico Luca Bianchini, Le ragazze di Tunisi (come i precedenti edito da Mondadori). Il libro, in uscita a febbraio, conduce lettori e lettrici in Tunisia, a cavallo degli anni ’60. Là ha cercato fortuna la famiglia Brancata, composta da un padre sempre al lavoro, Maria, la madre attenta alle figlie e, per l’appunto, Anna, Vitina e Pupetta. Se inizialmente tutto sembra vivace e felice, con l’indipendenza dello Stato qualcosa cambia..

L’ora del lupo

Ispirata da una storia vera ascoltata nel cimitero di Unisław Śląski, Joanna Bator, autrice polacca insignita del premio Nike, il più prestigioso riconoscimento polacco, e in Italia con il romanzo Montagna di sabbia (Voland), in L’ora del lupo (dal 24 marzo per Feltrinelli, traduzione di Barbara Delfino) narra la storia di una famiglia “piena di buchi a forma di uomo”, che attraversa quasi un secolo, dal 1938 a oggi. Protagonista è Kalina Serce, erede riluttante e testarda di una dinastia di donne segnate dall’assenza, dall’abbandono e da una rabbia “che si trasmette nel sangue, nei gesti, nei silenzi”.

La stanza delle donne

Pegah Moshir Pour è nata in Iran nel 1990 e si è trasferita in Italia con la famiglia quando aveva nove anni. Oggi è consulente e attivista per i diritti umani e digitali, e nel 2024 ha pubblicato La notte sopra Teheran. Sempre con Garzanti ad aprile proporrà La stanza delle donne: al centro della storia Shady. Sua madre vuole che si impegni a studiare (secondo lei questo è l’unico modo per costruire un futuro e andarsene da Teheran). Shady, invece, vorrebbe far qualcosa per il suo Paese. Usare ciò che ha imparato per costruire un Iran diverso, più libero…

Daddy

Autore di saggi e romanzi, docente di letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford e presidente di Salani, Nicola Gardini firma per Mondadori Daddy: rimasto vedovo dopo trent’anni di matrimonio, il protagonista apre le porte di Grindr e scopre di incarnare uno dei “modelli” più richiesti del mondo gay: il daddy, cioè l’uomo d’esperienza, protettivo e capace d’ascolto, che provoca nel giovane, il cucciolo, dolci fantasie di remissività. Il romanzo è “una storia d’amore o, ancor meglio, la storia di un’ossessione, che attraverso gli ambigui appagamenti del corpo cerca la via della felicità…”.

Cinque benedizioni per un matrimonio

Spostiamoci in Giappone per parlare di Cinque benedizioni per un matrimonio (e/o, traduzione di Letizia Guarini) di Seo Maiko, autrice e sceneggiatrice delle versioni cinematografiche dei suoi romanzi. Il libro, che esce a fine gennaio, racconta la storia di Yuko, che ha perso la madre da bambina ed è passata da una casa all’altra, da una famiglia all’altra; eppure, ogni gesto d’affetto ricevuto le ha fatto capire che l’amore può avere forme diverse. Ma quando l’ultimo patrigno non approva il suo fidanzamento, decide di partire per un viaggio nel tempo: andare a trovare tutte le sue famiglie e ottenere da loro una benedizione, così da convincere anche lui. Tra rivelazioni inaspettate e conti in sospeso, Yuko riuscirà a scoprire tutta la verità sul suo passato…

Water Moon

Esiste un posto, a Tokyo, che solo chi si è perso può trovare. Un negozio che offre il bene più prezioso che esista: la pace dell’anima. Per ottenerla bisogna dare in cambio i propri rimpianti… Dal 24 febbraio, per Nord, nella traduzione di Claudine Turla, Water Moon di Samantha Sotto Yambao, autrice che vive a Manila e che è ora al suo debutto italiano. Per il Guardian l’atmosfera del romanzo “ricorda una produzione dello Studio Ghibli”.

Le sorelle in giallo

Una Tokyo brulicante di usurai spietati, criminalità di bassa lega, notti che si allungano senza promettere nulla, una ragazza senza padre, una donna esuberante in cui vedere una figura materna e poi il Bar Lemon, “un luogo minuscolo che diventa casa, rifugio e teatro di battaglie quotidiane”. Questi gli ingredienti alla base di Le sorelle in giallo (e/o, traduzione di Gianluca Coci), il nuovo romanzo di Mieko Kawakami, l’acclamata scrittrice giapponese di Seni e Uova, con cui ha vinto il Premio Akutagawa, Heaven e Gli amanti della notte (tra gli altri). L’uscita del libro, tra le novità più attese di inizio 2026, è prevista per il mese di marzo.

Un mondo pieno di vuoto

Non manca la fantascienza, tra le novità di inizio 2026. A questo proposito, il 20 febbraio arriva Un mondo pieno di vuoto (add, traduzione di Ozumi Asuka) della scrittrice giapponese Suzuki Izumi, le cui opere sono state spesso affiancate a quelle di Ursula K. Le Guin, Octavia E. Butler e Philip K. Dick. Dell’autrice, morta a trentasei anni, add ha già pubblicato le raccolte Noia terminale e Hit parade di lacrime. Questo volume, in particolare, raccoglie undici storie di fantascienza che scavano nelle contraddizioni e nelle fragilità della società moderna. Tra i protagonisti dei racconti, un uomo che si risveglia nel corpo di una donna, uno studente di un’università infernale che rischia l’espulsione per aver fallito nella sua trasformazione in demone, un personaggio le cui orecchie crescono a dismisura…

Compagni segreti

Tra le novità internazionali di inizio 2026 anche un noir che porta in Cina: la nuova avventura dell’ispettore Chen, nato dalla penna dello scrittore Qiu Xiaolong che, con Compagni segreti – edito da Marsilio nella traduzione di Fabio Zucchella, disponibile dal 3 febbraio -, giunge al 14esimo episodio della serie. In questo nuovo giallo da risolvere, l’ex ispettore, ora direttore dell’Ufficio per la riforma giudiziaria, riceve una richiesta d’aiuto da Vecchio Cacciatore che è alla ricerca di un certo Signor X, per conto di una celebre immobiliarista di Shanghai. In nome della loro amicizia di lunga data, il protagonista accetta di aiutare l’amico e, nel corso dell’indagine, comincia a notare dei misteriosi punti in comune tra il proprio passato e la storia dell’uomo di cui si sono perse le tracce. E così, con l’aiuto della sua segretaria Jin, decide di trovare X, costi quel che costi…

La donna muore

Tra le novità più interessanti provenienti dal Giappone previste per l’inizio del 2026, anche La donna muore di Matsuda Aoko (in arrivo l’11 febbraio per e/o, con la traduzione di Anna Specchio). Una raccolta di racconti in cui l’autrice di Nel paese delle donne selvagge affronta con umorismo e critica sociale le diverse forme di discriminazione ancora presenti nel Paese del Sol Levante, tra cui il sessismo.

Come un miraggio

Proseguiamo questo viaggio tra le ultime uscite continuando a parlare di letteratura giapponese, perché Feltrinelli, il 27 gennaio, pubblicherà ancora una volta la scrittrice bestseller Banana Yoshimoto. Come un miraggio (traduzione di Giorgio Amitrano) è in realtà il suo secondo libro, uscito nel 1988 dopo il successo di Kitchen ma finora mai arrivato in Italia, e si compone di due racconti, due storie d’amore.

Un insolito negozio di vinili

Spostiamoci in Corea: a Seul, un negozio di dischi restituisce la vita a chi ha smesso di sentirne la musica… A dare vita al romanzo Un insolito negozio di vinili (il 21 aprile con Nord, nella traduzione di Mary Lou Emberti Gialloreti) sono Lim Jin Pyung (ex regista cinematografico approdato al mondo dei documentari) e Koh Hee Eun (che dopo una laurea in scrittura creativa e un master in management delle arti e dello spettacolo, gestisce un caffè e spazio multiculturale proprio a Seul).

La Cucina dei Libri di Soyangri

Rimaniamo in Corea del Sud per parlare di un piccolo villaggio in cui, ad attendere le anime stanche, c’è un vecchio hanok adibito a libreria. Un luogo magico nel quale leggere e rilassarsi, complici dolcetti e bevande calde: per scoprirlo, basterà sfogliare La Cucina dei Libri di Soyangri di Kim Jee-Hye, in libreria dal 20 gennaio con Mondadori (traduzione di Giuliana Parziale).

La luna e il bambù

Ispirato alla storia della sua bisnonna, La luna e il bambù è il primo romanzo di Ann Y. K. Choi pubblicato in Italia (a fine gennaio da Giunti): un viaggio attraverso la Corea di inizio ‘900, “un tributo ai sacrifici che le donne fanno l’una per l’altra”. L’autrice, insegnante, è originaria della Corea del Sud, vive a Toronto e nel 2017 è stata premiata con il Culture Award per la promozione del patrimonio coreano in Canada.

La notte dei mille inferi

Folklore e miti tra i libri in uscita nei primi mesi del 2026 che arrivano, in questo caso, direttamente dalla tradizione islamica. Parliamo infatti di La notte dei mille inferi (add, traduzione di Antonia Soriente), dell’autrice e accademica indonesiana Intan Paramaditha, in arrivo il 13 marzo. La scrittrice, interessata ai temi di genere, alla sessualità, alla cultura, alla politica e alle loro intersezioni, firma una “fiaba oscura”, che vede per protagoniste le nipoti di una matriarca musulmana. La donna aveva predetto loro un futuro che non si sarebbe mai avverato; in particolare Annisa, la più piccola delle tre, sconvolge la sua famiglia con la sua morte avvenuta durante un attentato suicida, che comprende l’esplosione di alcune bombe in due chiese e in un centro comunitario dove donne transgender si riunivano per dare il benvenuto al Ramadan. Le sorelle devono cercare risposte nel passato, riaprendo vecchie ferite e scoprendo segreti a lungo rimasti nascosti…

La vita giovane

La vita giovane è il titolo del nuovo romanzo di Mattia Insolia, un titolo che esprime anche il tema dell’opera. Sì, perché in questa novità in uscita a febbraio per Mondadori, lo scrittore catanese, trentenne, sceglie di raccontare la sua generazione. Tutto parte con Teo, ventotto anni e la decisione di fuggire dal paese dopo la fine del liceo. Ora che però due dei suoi migliori amici dell’epoca, Giorgio e Matilde, si sposano è il momento di tornare. Sarà anche l’occasione di ripensare a quello che è stato e a quello che sarebbe potuto essere, ai sogni infranti e all’evento che ha segnato tutti loro…

Linee parallele

Edward St Aubyn, brillante e premiato autore inglese (sua la saga di Patrick Melrose), torna a marzo 2026 con Linee parallele (Gramma, traduzione di Luca Briasco), finalista all’Orwell Prize 2025: un intreccio di vite diverse, lontane, unite da un destino inaspettato. Un romanzo “sull’intimità dei legami, sulla famiglia, sull’amore e sulle conseguenze che ogni scelta porta con sé”.

Qualcuno da odiare

Veniamo adesso a un romanzo “che intreccia il passato e il presente della nostra storia condivisa come Paese e come Nazione”: Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti, dal 10 febbraio per Guanda. Il co-protagonista, Abele, è un soldato panettiere quando, a 18 anni, nel ’37, arriva in Etiopia, la terra dell’avventura e della conquista. Più avanti ritroveremo l’uomo impegnato a vivere una vita ai margini, affaticata e povera. Fino all’incontro tra l’ormai centenario Abele e la trentenne Ludovica, che danno vita a un rapporto “complesso e profondo”, fondato sul rancore e la solitudine. Insieme, però, riusciranno a fare i conti con sé stessi e la propria memoria…

I fratelli Meraviglia

“Un romanzo sulla memoria e sulla fratellanza”, così viene presentato da Mondadori il nuovo libro di Matteo Cavezzali, autore di podcast docu-narrativi per Radio Rai, testi narrativi e teatrali. I protagonisti di I fratelli Meraviglia sono Alfredo e Franco, diversi eppure legati, lontani ma l’uno alla ricerca dell’altro, mentre l’Italia e l’Europa affrontano i drammi della Seconda guerra mondiale. Il romanzo è in uscita a gennaio.

Le occasioni di Giovanna

Tra le nuove uscite di inizio 2026 c’è poi un romanzo “dolcemente malinconico sulla bontà di un cuore puro”: Le occasioni di Giovanna di Claudio Morandini, dal 23 gennaio per nottetempo, narra infatti il sentimento forse più “scandaloso” di tutti: la bontà, e le sue conseguenze. La protagonista? Un’insegnante di liceo da poco in pensione, che riempie le sue mattinate facendo volontariato nel canile della sua città.

Dignità

Tra le uscite del nuovo anno anche una vicenda personale, un’indagine che si muove tra l’Italia e l’Albania. A scriverla è Lea Ypi, docente di Filosofia politica alla London School of Economics nata proprio in Albania, che unisce i ricordi personali della nonna alle testimonianze e ai resoconti storici. Nasce così Dignità (Feltrinelli, traduzione di Elena Cantoni, dal 28 aprile), un testo che racconta il ‘900 e le sue contraddizioni e, guardando al presente, si chiede come possiamo noi oggi giudicare chi ci ha preceduti…

Atusparia

Atteso, tra le novità del 2026, anche il nuovo romanzo della scrittrice peruviana Gabriela Wiener, della quale avevamo parlato in occasione del precedente libro, Sanguemisto. Il 23 gennaio esce Atusparia (La Nuova Frontiera, traduzione di Elisa Tramontin), in cui il furore politico si mischia alla passione amorosa. La protagonista è Atusparia, una donna di sinistra, cresciuta secondo un’educazione indigenista-marxista che, tra persecuzioni, tradimenti e un diffuso desiderio sessuale, vuole riaccendere la rivolta anticoloniale. Nata a Lima nel 1975, Wiener, giornalista, scrittrice e performer, è considerata una delle voci più originali della narrativa latinoamericana contemporanea.

Colombian Psycho

Tra i libri da non perdere nel 2026 anche il nuovo romanzo del colombiano Santiago Gamboa, Colombian Psycho (e/o, 25 febbraio, con la traduzione di Raul Schenardi). Un thriller ambientato a Bogotà, in cui la realtà e la finzione si mescolano, e la produzione letteraria di Gamboa si sovrappone a fatti realmente accaduti. Tutto comincia con il ritrovamento di alcune ossa umane…

Milady

Dalla Colombia alla Francia con Milady (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca), disponibile da fine gennaio. Adelaïde de Clermont-Tonnerre, autrice nota nel nostro Paese per Il visone bianco (Mondadori) e L’ultimo di noi (Sperling & Kupfer), firma un romanzo sulla figura di Milady, una donna manipolatrice e senza scrupoli, intrigante e avvelenatrice, la cui fama ha attraversato i secoli e la letteratura. La scrittrice decide di “liberarsi dalla leggenda e conoscere la donna” che, in un’epoca in cui molti uomini vorrebbero piegarla, lotta fino alla trasgressione finale per il suo Paese, per i suoi ideali e per la sua libertà.

Una delicata collezione di assenze

Un viaggio letterario fino al Brasile con il romanzo Una delicata collezione di assenze (La Nuova Frontiera, traduzione di Marta Silvetti), in libreria a fine febbraio. L’autrice è Aline Bei, nata a San Paolo nel 1987, laureata in Lettere e Arti sceniche, per la prima volta in Italia con un romanzo che narra di antichi rancori e silenzi che riaffiorano. In questo contesto, tre generazioni – nonna, bisnonna e nipote – si ritrovano a convivere sotto lo stesso tetto e fare i conti con il passato. Le premesse? Laura, la nipote alle prese con il passaggio dall’infanzia e l’adolescenza e Margarida, che dedica ogni energia alla ragazza, unico filo che la lega ancora alla figlia che non ha dato più notizie, vivono un equilibrio già precario, messo ancor più alla prova dall’arrivo di Filipa, la bisnonna, che porta con sé un bagaglio pieno di amarezza…

Tutti i racconti

A marzo Sur propone invece un unico volume che, per la prima volta in italiano, riunisce Tutti i racconti dello scrittore Juan Carlos Onetti (1909 – 1994). Nato in Uruguay e morto in Spagna, Onetti è considerato un maestro della letteratura latinoamericana, capace con i suoi testi di ispirare grandi nomi come Neruda e Vargas Llosa, e di emozionare le sue lettrici e i suoi lettori.

Tempo di silenzio

Proseguiamo questo viaggio tra le ultime uscite segnalando che a febbraio Elliot, nella traduzione di Enrico Cicogna, porta nel nostro Paese Tempo di silenzio, edito per la prima volta nel 1962 e in corso di ripubblicazione in tutto il mondo. In questo romanzo, considerato il definitivo superamento del realismo spagnolo, Luis Martín-Santos “combina Joyce, Faulkner e Proust, la tradizione picaresca e l’immaginario di Goya per dare voce a chi si oppone al lugubre tempo di silenzio della dittatura franchista”.

Vietato morire qui

Pubblicato originariamente nel 1971, Vietato morire qui è probabilmente il capolavoro di Elizabeth Taylor, una delle più importanti scrittrici britanniche del ‘900. “Un’affascinante storia sulle eccentricità e le delusioni della vecchiaia, e un’intelligente esplorazione della solitudine e delle possibilità dell’amicizia”, edito da Blackie (dal 30 gennaio, a cura di Paola Mazzarelli). Mrs Palfrey at the Claremont (il titolo originale) fu finalista del Booker Prize ed è considerato uno dei 100 migliori romanzi di tutti i tempi dal Guardian.

Rimpatrio

Vincitore del Premio Goncourt 2024, Rimpatrio, primo romanzo della 34enne Ève Guerra, in libreria a febbraio per Gramma (traduzione di Anna D’Elia), è ispirato alla vicenda autobiografica dell’autrice: un libro, scritto con “una prosa densa e lirica”, “sull’abbandono e sulla memoria, sul potere salvifico delle parole e su cosa significa, davvero, fare pace con le proprie radici”. La protagonista, Annabella, ha 23 anni e vive a Lione, dove frequenta l’università sognando di diventare una poetessa e di liberarsi del suo difficile passato, segnato dal controverso rapporto con il padre, di origini franco-italiane. L’uomo in Congo ha conosciuto la madre di Annabella, che, vessata dal suo comportamento violento, dopo l’ennesima lite lo ha lasciato, abbandonando così anche la figlia di soli 7 anni…

L’abbraccio

Anne Michaels, poetessa e scrittrice, con L’abbraccio (finalista al Booker Prize 2024) propone un racconto di memorie che diventa un viaggio nel tempo. La trama porta nel 1917: un reduce torna alla sua passione, la fotografia, e al suo amore… Il libro esce il 28 gennaio per Bompiani con la traduzione di Beatrice Gatti.

La città del sole

Ad aprile sentiremo parlare anche di La città del sole (Iperborea, traduzione di Alessandra Scali), racconto inedito della scrittrice svedese Tove Jansson (1914-2001), autrice della serie di libri per ragazzi sui Mumin, ma anche di romanzi per adulti, come L’onesta bugiarda, Fair Play e il bestseller Il libro dell’estate. Città del sole è una residenza di lusso per pensionati in Florida, dove un gruppo di anziane signore finlandesi decide, durante gli anni ’70, di trascorrere l’inverno. All’inizio il soggiorno sembra un sogno, ma presto affiorano le differenze culturali e un profondo senso di spaesamento. “Jansson esplora i temi dell’identità, dell’amicizia, dell’invecchiare lontano da casa”.

La linea zero

In occasione del triste anniversario dei 4 anni di invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è in arrivo La linea zero (Sellerio con la traduzione di Silvano De Fanti), in libreria dal 10 febbraio. Szczepan Twardoch, scrittore polacco già autore di Il re di Varsavia, racconta la sua esperienza al fronte, dove si è recato per portare aiuti e mettendosi personalmente in pericolo. Da ciò che ha vissuto in prima persona è nato questo romanzo, che racconta la guerra attraverso personaggi d’invenzione, “perché solo ricorrendo a figure immaginarie gli è stato possibile descrivere la realtà”.

L’inverno della levatrice

Tra i nuovi libri in uscita nel 2026 consigliati agli amanti del giallo storico, L’inverno della levatrice (Neri Pozza, traduzione di Massimo Ortelio), previsto per il 24 febbraio. Già nota al pubblico italiano per Il mio nome era Anastasia e Nome in codice Hélène (Piemme), la scrittrice Ariel Lawhon ambienta la nuova misteriosa storia nel Maine del 1789: con il disgelo, il fiume Kennebec restituisce il corpo di un uomo. A esaminarlo viene chiamata Martha Ballard, levatrice e guaritrice della comunità di Hallowell. Per lei il cadavere apparterebbe a un uomo, uno dei cittadini più rispettabili della città, che qualche mese prima era stato accusato di stupro, assieme a un altro uomo. Anche se il medico locale smentisce le sue accuse, la donna decide di indagare, in cerca della verità…

Famiglia primavera

Parliamo ora del nuovo libro del regista e sceneggiatore Sandro Baldoni (che per e/o aveva già firmato Occhi selvaggi). Famiglia primavera, da non perdere dall’11 febbraio, è la storia di una famiglia degli anni ’70, segnata dalla morte della madre ma unita da un legame che va oltre le distanze e le differenze. E così assistiamo alla vita di Marco, Francesco, Eva, Giovanni e il padre Valerio che, da una stanza all’altra, o da un continente all’altro, si cercano e ritrovano sempre, per fronteggiare il presente e il futuro.

Il fuoco di Venezia

Giovanni Montanaro, scrittore e avvocato, torna in libreria con una storia d’amore che comincia negli anni ’60, prima del divorzio e dell’allunaggio, e prosegue lungo tutta la Storia italiana: le Brigate Rosse, la Mala del Brenta, l’11 settembre e il Covid… Anni complessi, in cui Elena e Tiziano, così diversi eppure legati dalla passione per il vetro, lì sull’isola di Murano, si avvicinano e lasciano, sorridono e piangono. Il fuoco di Venezia (Feltrinelli) è in uscita il 24 febbraio.

La mia casa lontano da qui

L’autrice francese Cécile Tlili, co-fondatrice di una scuola per bambini neuro-atipici, tra febbraio e marzo firma per Elliot La mia casa lontano da qui, un romanzo che esplora le “infinite sfumature” dell’amore e della coppia, dalla passione all’usura dei rapporti, i suoi dubbi, i suoi sentimenti contrastanti e le sue false certezze. “E uno sguardo costante a una risorsa fondamentale ma spesso dimenticata: la solidarietà femminile”. In Italia è già nota per il suo premiato esordio, Una cena tranquilla.

La strada per i cuori teneri

Tra le uscite di metà gennaio anche una commedia on the road “grottesca e commovente”, La strada per i cuori teneri di Annie Hartnett (Bompiani, traduzione di Patrizia Managò). La trama? Il 60enne PJ Halliday, milionario grazie a una lotteria, forte bevitore e cardiopatico, prende in prestito la Volvo rossa dell’ex moglie per andare a ricongiungersi con Michelle, la fidanzatina dei tempi del liceo che è appena rimasta vedova e vive in una casa di riposo dall’altra parte degli Stati Uniti. Al volante (lui, da alcolista, non ha più la patente) c’è Sophie, la figlia ribelle, e a bordo ci sono anche Luna e Ollie, due bambini appena rimasti orfani dopo uno sconcertante omicidio-suicidio e finiti in affido a lui, e un gatto rosso, Pancakes, che è una Cassandra: dove compare lui muore sempre qualcuno… E via, dal Massachusetts all’Arizona…

Crux

Un romanzo “sul rischio di mettere in gioco tutto per cambiare la propria vita”: dal 17 febbraio per Solferino Crux di Gabriel Tallent, autore americano di un esordio di successo (Mio assoluto amore). Del nuovo romanzo, Stephen King ha sottolineato il modo in cui Tallent narra “l’amicizia tra un giovane uomo e una giovane donna”.

Ho paura torero

“A Lemebel non serve scrivere poesie per essere il più grande poeta della mia generazione. Nessuno tocca le profondità dell’animo come lui”. Parola di Roberto Bolaño. A gennaio, con Gramma, esce Ho paura torero di Pedro Lemebel, un libro oggi di culto, sulla “struggente e sovversiva” storia d’amore tra un “travestito alla soglia della vecchiaia” e un giovane rivoluzionario, narrata con una scrittura visionaria. L’autore, nato a Santiago del Cile nel 1952, è venuto a mancare nel 2015. Lemebel è stato uno dei maggiori scrittori cileni, apertamente gay, amato dalla comunità omosessuale e dalla sinistra del suo Paese, voce della controcultura latino-americana durante la dittatura di Pinochet e negli anni successivi. La traduzione è di M.L. Cortaldo e Giuseppe Mainolfi.

Il libro dei ricordi

Il Mare è un posto magico, si incontrano persone provenienti da luoghi lontani ed epoche diverse, tutte in fuga da qualcosa, che siano catastrofi, guerre o calamità poco conta. Lì, tra i ricordi della vita precedente e le riflessioni sulla sorte, donne e uomini si sentono meno soli, accomunati dalla loro condizione. Apprezzato anche da Barack Obama, Il libro dei ricordi (66thand2nd, traduzione di Anna Tagliavini) è il nuovo romanzo della scrittrice canadese Madeleine Thien, già nota per Non dite che non abbiamo niente (finalista al Man Booker Prize).

La porta dell’alba

William Sloane (1906-1974) ha lavorato per tutta la vita nell’industria editoriale americana. La porta dell’alba, edito nel 1939, torna ora per Adelphi il 20 gennaio, nella traduzione di Gianni Pannofino. Lo scrittore gioca con i generi e ne mescola gli elementi: “una grande casa isolata, un complicato macchinario da romanzo di fantascienza, una fugace ma terrificante sbirciata nell’orrore cosmico, un rompicapo degno di un mystery, persino un pizzico di romance…”.

Tre nomi

Può un nome determinare il corso di un’esistenza? A metà febbraio, per Garzanti, esce Tre nomi dell’esordiente Florence Knapp, che vive fuori Londra e lavora insieme al marito allo sviluppo di app educative per la scuola. Al centro della storia ci sono una madre, Cora, e il figlio appena nato, a cui va dato un nome. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome di tutti i maschi della famiglia del padre (e il nome che il marito vorrebbe imporle). Eppure, Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il significato, “Padre del cielo”. O potrebbe accontentare la primogenita Maia che le ha suggerito Bear, “orso”. In tre scenari diversi, la madre dà al bambino tre nomi e, con essi, tre esistenze diverse a seconda della scelta che ha il coraggio o meno di compiere…

L’incartatrice di arance

Scrittrice e docente in una scuola superiore, l’autrice siciliana Barbara Bellomo a fine marzo firma per Garzanti il romanzo L’incartatrice di arance, in cui racconta la storia della donna dietro l’antica arte dell’incarto delle arance: una vicenda di riscatto ed emancipazione, che unisce il folklore siciliano all’affascinante mondo dei tarocchi. Qui i suoi articoli per ilLibraio.it.

La cartomante di Versailles

Tra segreti, intrighi e tradimenti, una giovane cartomante conquisterà Versailles e diventerà l’unica speranza di salvezza per il trono di Francia… Il 10 marzo è in uscita per Nord, nella traduzione di Anna Ricci, La cartomante di Versailles di Anya Bergman. L’autrice ha vissuto per anni in Norvegia, e ora vive in Irlanda, dove insegna scrittura creativa.

Le figlie del pittore

Per gli amanti delle atmosfere inglesi, tra le uscite consigliate dei primi mesi del 2026 troviamo, a fine gennaio, Le figlie del pittore (Neri Pozza, traduzione di Alessandro Zabini), esordio della scrittrice Emily Howes. Il romanzo, ambientato nell’Inghilterra del ‘700, racconta la storia delle figlie del celebre ritrattista Thomas Gainsborough, frequenti protagoniste dei suoi dipinti. Le due sorelle sono molto legate, complice la condizione della maggiore, Molly, soggetta a crisi di confusione mentale, durante le quali arriva persino a dimenticare chi è. Peggy, pur essendo la più giovane, si fa carico della debolezza della sorella; ma quando la famiglia si trasferisce a Bath, le due vengono catapultate nello spietato mondo dell’alta società, dove ogni passo falso può costare caro…

Il senso della fuga

Hajar Azell, classe ’92, non aveva ancora compiuto 20 anni quando scoppiò la primavera araba tra le strade di Tunisi, Il Cairo, Damasco e Algeri. Oggi vive tra Parigi e Rabat e ha dato vita alla rivista Onorient. A fine febbraio sarà sugli scaffali italiani con Il senso della fuga (edito da marcos y marcos, con la traduzione di Sara Giuliani). Il romanzo, che porta lettrici e lettori tra le strade del Libano, in Algeria e nel cuore della rivoluzione egiziana, fino ad arrivare alle strade di Parigi, narra la storia di Alice, una giovane reporter che segue senza tregua le rivoluzioni della primavera araba.

Allmen e il signor Weynfeldt

Il tedesco Martin Suter, autore di L’ultimo dei Weynfeldt, Com’è piccolo il mondo! e Allmen e le libellule (tra gli altri), fa il suo ritorno il 27 gennaio con Allmen e il signor Weynfeldt (Sellerio, traduzione di Alice Gardoncini). In questo nuovo giallo, lo scrittore fa incontrare due sue vecchie conoscenze: il dandy Allmen e il collezionista d’arte Weynfeldt che, insieme al giardiniere guatemalteco Carlos, si trovano coinvolti nel loro primo caso di omicidio: una libraia specializzata in arte, l’unica che forse sapeva qualcosa su un quadro misteriosamente scomparso dalla collezione di Weynfeldt…

Una mattina gloriosa

Antonio Monda – docente alla New York University, collaboratore del quotidiano la Repubblica e autore di dieci romanzi e cinque testi di saggistica – porta lettrici e lettori nella New York del 1912: è il 17 aprile, e al molo 59 si sta raccogliendo una piccola folla, tutti attendono di veder comparire all’orizzonte la sagoma del celebre transatlantico di ritorno dal suo viaggio inaugurale. Una mattina gloriosa (Mondadori, in uscita a marzo) è il decimo e ultimo romanzo della “saga di New York”.

L’amore che fai

Fino a che punto la musica può incidere nelle nostre vite? In che modo può influenzare noi stessi e il nostro modo di stare al mondo? A metà febbraio, con La Nave di Teseo, il nuovo romanzo dell’autore siciliano Massimo Maugeri, che ha ideato e gestisce il blog Letteratitudine (online dal 2006). L’amore che fai “intreccia musica, memoria e affetti lontani, raccontando come l’amore possa manifestarsi nelle forme più inattese e come le coincidenze della vita possano trasformare i ricordi in eventi che cambiano per sempre la nostra esistenza”.

Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti

Nato dalla penna di Gianluca Ferraris (1976-2022), giornalista e autore di libri-inchiesta e romanzi, Lorenzo Ligas sembrerebbe essere il miglior penalista sulla scena di Milano. Ma sul lavoro ha smarrito ormai da tempo il confine tra dovere e piacere e, per quanto riguarda la sua vita privata, un matrimonio finito gli ha lasciato una figlia che ama più di ogni cosa al mondo. In Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti (edito da Corbaccio), l’avvocato è alle prese con un caso impossibile da ignorare: un poliziotto ucciso, un ex cantante sul banco degli imputati, chat cancellate nell’ora sbagliata, un misterioso telefono svizzero… L’uscita del romanzo, prevista per il 3 marzo, sarà accompagnata da una serie, in onda su Sky, con Luca Argentero nel ruolo dell’avvocato.

Buonvino e l’omicidio dei ragazzi

Tra le novità di inizio anno per chi apprezza il giallo italiano anche il nuovo romanzo di Walter Veltroni, dedicato al commissario Buonvino (che presto arriverà anche sul piccolo schermo). Buonvino e l’omicidio dei ragazzi (Marsilio, dal 27 gennaio) è un viaggio nei dolori e nei silenzi di una generazione che il commissario e i suoi agenti devono compiere se vogliono scoprire chi ha potuto uccidere, impiccandola, un’adolescente…

Il nido del corvo

A chi ama le storie cupe e il genere noir, consigliamo poi Il nido del corvo (Feltrinelli), il nuovo romanzo del prolifico e apprezzato Piergiorgio Pulixi, in uscita il 13 gennaio. Nei territori più selvaggi e desolati della Sardegna si muove un assassino dal gusto macabro, un “artista della morte” che sembra aver sfidato la polizia. A rispondere ci sono gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi, opposti per carattere ma decisi a mettere fine al gioco perverso del killer. Passo dopo passo, indizio dopo indizio si svela l’oscuro piano del criminale… E al centro ci sono proprio Corvo e Zardi.

E, sempre a proposito di Piergiorgio Pulixi, l’autore sarà in libreria nel 2026 anche con Tutte le ragazze mentono, il suo nuovo crime dedicato al pubblico Young Adult. Il libro, edito a febbraio da Rizzoli, porta in Sardegna, dove un gruppo di studentesse perbene nasconde dei segreti inconfessabili.

Nella tana del granchio

Per gli amanti dei thriller italiani, da appuntare il ritorno dello scrittore, sceneggiatore e giornalista Sandrone Dazieri, già autore di Attenti al Gorilla (Giallo Mondadori) – il suo primo romanzo noir -, La cura del Gorilla (Einaudi) e il romanzo per ragazzi Ciak si indaga premio selezione Bancarellino), tra gli altri. Nella tana del granchio (Rizzoli) racconta una nuova indagine di Dante Torre e Colomba Caselli, già protagonisti di Uccidi il padre e L’angelo.

Il cielo degli invisibili

A marzo, con Feltrinelli Noir, il nuovo giallo di François Morlupi (autore, per Salani, dell’apprezzata serie dei Cinque di Monteverde), Il cielo degli invisibili, ambientato ancora una volta a Roma. Al centro della storia Otello De Bartolo, un paninaro, anche detto lo “zozzone”. Un giorno si accorge che un cliente abituale, Joseph Koné, specializzando ventisettenne presso il vicino Policlinico, non si fa vedere da un po’. E infatti è scomparso nel nulla. Letteralmente svanito. Ma, a complicare il tutto, si aggiungono le morti di alcuni clochard della zona. Ce n’è abbastanza per cominciare a indagare…

Five

Per chi apprezza i thriller, ma anche le sperimentazioni narrative, a maggio per Giunti esce Five, dell’autrice americana Ilona Bannister, che ha una struttura particolare: il narratore si rivolge direttamente a lettrici e lettori per spingerli a scoprire chi, tra i cinque personaggi, entro la fine del libro sarà ucciso. La trama? Cinque sconosciuti… cinque minuti all’arrivo del treno per Londra… cinque minuti alla morte di uno di loro.

Arrivederci Londra

Da metà febbraio, con Baldini+Castoldi, sentiremo invece di nuovo parlare del giornalista e scrittore Enrico Franceschini, che pubblica Arrivederci Londra, “una dark comedy su una surreale pagina di storia che dieci anni fa ha diviso l’Europa”. Il riferimento è alla Brexit. Il libro è presentato come un “giallo semiserio sulla speranza che, parafrasando una vecchia battuta, la nebbia sulla Manica non isoli per sempre l’Inghilterra…”.

L’autore del delitto

Siamo a Miracle Springs, una cittadina del North Carolina. Qui Nora punta a rifarsi una vita e dimenticare le cicatrici che le segnano il viso e le braccia. Gestisce Miracle Books, una libreria dove, grazie alla sua empatia, aiuta le persone a trovare il libro ideale per risolvere i loro problemi, proprio com’è successo a lei… Ma quando un potenziale cliente viene trovato morto prima ancora di mettere piede nella libreria, Nora e le sue amiche – ognuna con un segreto che l’ha portata a Miracle Springs e ognuna determinata ad aiutare il prossimo per redimere sé stessa – decidono di riunirsi in un club del libro per far luce sul mistero… Per astoria L’autore del delitto di Ellery Adams. La traduzione è di Valentina Ricci.

Chianafera

Classe '85, cresciuto a Butera, in Sicilia, autore di romanzi e saggi, direttore della collana "Interzona" di Polidoro e critico letterario per La Lettura, Orazio Labbate torna il 23 gennaio per NN con Chianafera, romanzo "onirico e visionario", ambientato in una "Sicilia alchemica": "un'autobiografia narrata per archetipi universali e riferimenti pop; dove l'amore prende la forma di una maschera di Halloween e l'età adulta è una meta da conquistare con il sacrificio".

Gran galà con delitto

Ad aprile Garzanti pubblicherà Gran galà con delitto, giallo di Simone Tempia, che ha ideato la pagina “Vita con Lloyd”, che ha ispirato tre libri, e che nel 2020 ha pubblicato Storie per genitori appena nati. La trama di Gran galà con delitto porta nel 1960: Quanto può essere misterioso un invito a cena? Se arriva dalla contessa Mazzucco che odia l’umanità, in effetti molto. Soprattutto se a riceverlo è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà…

L’ultima cosa che sai

Parliamo di un nuovo giallo italiano in arrivo il 13 gennaio 2026: L’ultima cosa che sai (Marsilio) di Paolo Roversi narra una nuova avventura del giovane cronista hacker Enrico Radeschi, che in sella alla sua Vespa gialla indaga su una serie di delitti sullo sfondo di Milano, ed esce a 20 anni dall’ideazione del personaggio. Questa volta l’azione si sposta a Capo di Ponte Emilia, borgo natale del giornalista. Lì lo attende una terribile scoperta: in una delle zone più isolate della golena del Po, è stato ritrovato un cadavere con in mano un orologio fermo alle 3.15. In poco tempo il dettaglio si collega al “Mostro del Po”, un serial killer che agiva durante gli anni ’80, le lancette dell’orologio ferme erano il suo marchio. E così il protagonista si ritrova in “un’indagine dove memoria, leggende e conti in sospeso dettano le loro regole”…

Golden Child

Golden child segna l’esordio nel panorama italiano della scrittrice Claire Adam, già apprezzata nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Una storia tenera che porta chi legge a Trinidad (regione caraibica da cui proviene l’autrice): una famiglia deve fare i conti con un difficile dilemma… Il libro, in uscita a marzo, è dato alle stampe da 66thand2nd, con la traduzione di Emilia Benghi.

Zen Bang Love

Attilio,un regista di film pubblicitari, sta girando un documentario sul maestro zen fondatore del monastero di Zenbalò, a Salsomaggiore. Lì incontra Sandra, una ragazza che si è unita ai monaci e che prima dormiva per strada. Attilio è padre di un bambino, Pietro, avuto dall’ex compagna, al quale è legato e che ha di tanto in tanto delle crisi di rabbia. Attilio e Sandra si innamorano, e lui è preda del vortice della vita di lei, che ora c’è e un attimo dopo sparisce. Inizia così un vagabondaggio lungo le campagne del Po, in cui è ora rapito da una sorta di estasi amorosa e ora afflitto dal suo abbandono… Fabio Guarnaccia torna a marzo per Mondadori con il romanzo Zen Bang Love. Autore di diversi libri, dal 2006 è direttore della rivista culturale Link – Idee per la televisione, e co-dirige la collana SuperTele di minimum fax.

Le interruzioni

Una madre, un figlio e quello che poteva essere… Simone Lisi, libraio e già autore di due romanzi (Un’altra cena o di come finiscono le cose, 2018, e Padre occidentale, 2021), attraverso Le interruzioni (effequ, in uscita a febbraio), esplora la storia di Valerio che, alla scoperta dei quattro aborti della madre, si convince di poter raccontare cos’è quel “percorso interrotto”. E così parte per un viaggio nel passato e nel poteva essere, mentre le voci femminili intorno a lui ora lo scoraggiano, ora lo spingono a continuare. E alla fine Valerio arriva anche a scoprire qualcosa, ma su di sé.

Questo posto mi sta respingendo

Andrea Martina, vincitrice del Premio Dora Nera 2024 con Furia, riapproda in libreria con Questo posto mi sta respingendo (66thand2nd), un romanzo di formazione ambientato a Torino. Al centro della storia, i due fuorisede pugliesi Atena e Lucio: lei è una studentessa modello piena di ansie e paura del futuro, lui, invece, non riesce a trovare una sua dimensione e prova sensi di colpa per i sacrifici che i genitori stanno compiendo per farlo studiare fuori. Le cose cambiano quando Lucio invita la ragazza a Parigi per un concerto, in programma al Bataclan…

Le ragazze sono andate via (titolo provvisorio)

Giulia Fazzi, già autrice di Ferita di guerra (Alberto Gaffi Editore) e Per il bene di tutti (Il Saggiatore), in Le ragazze sono andate via (Mondadori, in arrivo a febbraio) esplora “il lato oscuro della provincia italiana in un romanzo corale, che dà voce alle ragazze, ai loro sogni, alle loro paure”. La scrittrice ambienta la trama nella Modena di fine anni ’80, in cui “l’eroina ha invaso le strade, e le ragazze non sono più al sicuro”…

Non vi sarà più notte

Non vi sarà più notte, nuovo libro di Leonardo Colombati, a febbraio con Mondadori, porta a San Pietroburgo, nel 1900: il 18enne ufficiale russo Vasilij “Baz” Kozlov parte per Parigi, dove col suo reggimento sfiderà in un torneo di tennis Inghilterra, Francia e Germania. A risolvere le dispute tra nazioni, ormai da quasi un secolo, non sono più le guerre ma i tornei sportivi. Sul treno, Baz incontra Cécile, promessa sposa di un ufficiale francese e suo rivale in campo. L’esito della partita piegherà la curva del suo destino, portandolo negli Stati Uniti…

Storia di una famiglia imperfetta

Luca Trapanese, scrittore napoletano classe ’77, è autore del bestseller Nata per te – Storia di Alba raccontata tra noi (Einaudi Stile Libero), in cui racconta di Alba, una bambina con la sindrome di Down che ha preso in affido e poi adottato nel 2018. Già assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, è in seguito diventato anche consigliere della Regione Campania, dove porta avanti battaglie civili. Trapanese uscirà in libreria con Storia di una famiglia imperfetta (edito da Salani), dove racconta la propria vicenda di padre e figlio: il romanzo narra di Florinda, madre di Luca, che lo ha adottato già da adulto, proprio nel periodo in cui lui prendeva in affidamento Alba. Ma c’è un altro parallelismo che correda la storia: a seguito del terremoto dell’Irpinia, Florinda aveva accolto Francesco, un bambino con un lieve ritardo cognitivo…

La guerriera dei libri

La Seconda guerra mondiale è alle porte e anche Guerriera Guerrieri, come tutti, ha qualcosa da mettere in salvo. Nel suo caso sono i libri: migliaia, preziosissimi, alcuni molto antichi. È il tesoro della Biblioteca Nazionale di Napoli, di cui lei è bibliotecaria: Vincenza Alfano ad aprile firma per Solferino La guerriera dei libri, in cui porta nella Napoli degli anni ’30 e ’40, con una storia “che parla di resistenza, di libertà e di amore per i libri”.

La lunghezza d’onda della felicità

Proseguiamo con un romanzo che affonda le sue radici nella storia della fisica e dialoga con la ricerca contemporanea. Da un lato Louis de Broglie, Premio Nobel per la fisica nel 1929, dall’altro una donna che si interroga sul senso della vita e della conoscenza. A metà “tra romanzo scientifico e diario filosofico”, La lunghezza d’onda della felicità è il nuovo libro di Gabriella Greison – fisica, scrittrice e attrice teatrale – e una delle novità del 2026 in arrivo per Mondadori (il 27 gennaio).

Il tiranno

Non mancano i romanzi storici tra le novità dei primi mesi del 2026, come Il tiranno (Newton Compton, traduzione di Valentina Lombardi e Valentina Legnani), in arrivo il 13 gennaio. È il 62 d.C. e Roma si trova sotto la guida turbolenta dell’imperatore Nerone, che sta facendo precipitare la città nel caos e nelle cospirazioni. Per salvare il suo regno l’imperatore si affida al prefetto Catone, che sceglie al suo fianco il centurione Macrone, ufficiale leale e fidato. Il libro è firmato da Simon Scarrow, autore di numerosi romanzi storici, tra cui Il centurione e la serie I conquistatori.

La vendetta dei leoni

A proposito di romanzi storici, veniamo a un grande protagonista del genere in Italia. A inizio maggio, Matteo Strukul ci proporrà infatti con Newton Compton La vendetta dei leoni, sequel di La congiura delle vipere: nella Venezia del 1617, all’indomani della congiura di Bedmar, la Serenissima è impegnata in una lotta ai senza quartiere, volta a identificare i cospiratori spagnoli e a giustiziarli uno dopo l’altro. Nel corso di questa spietata caccia all’uomo, si incrociano i destini del Caigo, lo Spettro di Venezia, l’uomo che veglia sulla città con spada e veleno, della giovane e bella profumiera Rea, della pittrice Chiara Varotari, del capo degli sbirri e degli zaffi Marco Valier, della misteriosa e spietata avventuriera che si fa chiamare L’Invelenada…

Uah! Vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo

A marzo, con Mondadori, il nuovo libro di Giuseppe Culicchia, traduttore e direttore del Circolo dei lettori di Torino: Uah! Vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo è presentato come un “romanzo in forma di confessione, contro-biografia, racconto picaresco, finto memoir”. Narra di un antieroe scandaloso, spacciatore, bodyguard di Rocco Siffredi ed ex galeotto che racconta la propria vita a Pè – ovvero lo stesso autore – che vent’anni fa, nel suo romanzo Il paese delle meraviglie, lo aveva trasformato in personaggio. Un romanzo con cui Culicchia “prende di petto il tema del politically correct in letteratura”.

White cat, black dog

Parliamo ora di una raccolta di racconti (edita da Mercurio nella traduzione di Claudia Durastanti) di Kelly Link, autrice ed editor statunitense, già finalista al Premio Pulitzer nel 2016 (ha anche vinto diversi premi, tra cui il World Fantasy e il Nebula), di cui nel 2024 è uscito in Italia il romanzo The Book of Love: in White Cat, Black Dog la scrittrice “prende spunto dai fratelli Grimm, da Perrault e dal folklore europeo per reinventare sette fiabe in racconti inaspettati, laterali e obliqui, che dimostrano come le storie siano ancora il modo più radicale che abbiamo per interpretare il mondo e raccontarlo”.

L’albero di ginepro

A gennaio, con Safarà, L’albero di ginepro di Barbara Comyns, artista e scrittrice inglese (1907-1992). Una suggestiva rivisitazione dell’omonima fiaba dei fratelli Grimm: “il nucleo originario della storia si manifesta con immutata inquietudine e rinnovate interpretazioni, confermando il valore inesauribile delle fiabe, destinate a essere perennemente oscure, eternamente vere”. La traduzione è di Cristina Pascotto, mentre le illustrazioni sono curate da Raven Jiang.

La Biblioteca sul monte di Brace

E adesso una novità, edita da Mercurio, per lettrici e lettori di dark fantasy, La Biblioteca sul Monte di Brace, “un’epopea feroce e disperata, dove la vendetta danza col dolore, la conoscenza corrompe le anime, e l’amore e l’amicizia sopravvivono come il bordo luminoso di un sole eclissato”. Carolyn, la protagonista del romanzo di Scott Hawkins, uscito nel 2015 e tradotto da Filippo Balestrazzi, era una bambina americana, cresciuta in un anonimo sobborgo e accudita da una famiglia amorevole. Poi i suoi genitori morirono e casa sua fu distrutta. Colui che ora chiama Padre la rapì e la segregò in un’immensa biblioteca. Lì la rese sua adepta insieme ad altri undici bambini…

Via delle streghe

Il 10 febbraio Marilù Oliva firma dal canto suo Via delle Streghe (Solferino), un romanzo che intreccia le avventure di quattro vicine di casa (tra i vicoli di Bologna) che trasformano le loro serate tranquille in un patto segreto, dove la “magia nera” diventa un piano di vendetta contro femminicidi impuniti… Per che cosa siamo disposte a uccidere? È la domanda che corre attraverso questa “storia nera”…

L’ombra gemella

Poeta, traduttore, saggista e drammaturgo, Silvio Raffo ha scritto più di dieci romanzi, tra cui La voce della pietra (già finalista al Premio Strega nel 1997) da cui è stato tratto il film omonimo di Eric Howell con Emilia Clarke. Per Elliot a gennaio è in arrivo L’ombra gemella, un thriller metafisico: la trama porta nel villaggio romano di Nemi, immortalato da Byron e Frazer, dove si custodiscono le memorie di arcani riti sacrificali, vive un professore affascinante e misantropo. Il suo beato isolamento viene turbato dalla comparsa di un giovane poeta, cultore come lui di letteratura e occultismo. Il contributo imprevisto di un estroso ipnologo insinua nel narratore il sospetto inquietante di un tragico karma condiviso…

Non ancora 101

In una villetta come tante, a Berlino, una mamma un po’ mattacchiona, Irene, cerca di gestire una famiglia molto affollata: c’è Valeria, una figlia un po’ stronza, Mirta che non si vede quasi mai e Zeno, il musicista. E, come se non bastasse, la casa è occupata anche da sei bracchi ungheresi. Irene vorrebbe provare a ridurre il numero dei coinquilini a quattro zampe, affidando a qualcuno Aaron, quello dal carattere più difficile, ma chiunque si faccia avanti poi ci ripensa… Non ancora 101 di Irene Salvatori, che aveva esordito con Non è vero che non siamo stati felici (Bollati Boringhieri), sarà sugli scaffali a fine gennaio per marcos y marcos.

Vendo tiroide causa doppio regalo

Tra i nuovi libri in arrivo a inizio 2026 anche un testo “di satira scatenata e irresistibile comicità”: Vendo tiroide causa doppio regalo di Alessandro Gori (dal 13 febbraio per nottetempo). Un’opera in cui “la risata nasce sempre da uno sguardo obliquo, impietoso e tenero insieme, sul mondo e sulle confuse creature che lo abitano”. L’autore è conosciuto con lo pseudonimo Lo Sgargabonzi.

Io sono perfetto

Paolo Ruffini, comico e conduttore tv, arriva in libreria con Io sono perfetto (tra le novità da leggere nel 2026 pubblicate da La nave di Teseo), un romanzo che ruota attorno a una domanda spiazzante: cosa accadrebbe se il prossimo Presidente del Consiglio fosse down? La storia, attesa per il 13 gennaio, segue due fratelli diversissimi: un politico corrotto e un ragazzo con sindrome di down disposto a tutto pur di aiutarlo. Con humor e delicatezza, Ruffini racconta normalità, unicità e disabilità, e una campagna politica fatta di abbracci e sincerità.

Correva l’anno 2779

Negli anni molti romanzi hanno provato a descrivere il futuro, alcuni in chiave fantascientifica, altri estremizzando e ironizzando sul presente. Correva l’anno 2779 (HarperCollins Italia, 17 marzo) segue proprio questa seconda strada: in una Roma ancora definita Città Santa, ma dove il potere si esercita negli studi televisivi, l’ispettore Martinelli e l’agente Crescenzi indagano sull’esecuzione di un senatore durante un sacrificio rituale… Il romanzo è di Errico Buonanno, autore tv e scrittore.

Nubifragio

Nel 2022 un violento nubifragio colpì l’isola di Stromboli, già tormentata da un incendio e da tre mesi di siccità. Nicola Ravera Rafele – sceneggiatore e scrittore italiano, autore, tra gli altri, di Il senso della lotta (Fan­dango Libri), selezionato nella dozzina del Premio Strega, e A Parigi – Da Hemingway a Cortázar (Giulio Perrone Editore), in Nubifragio (HarperCollins Italia), in uscita il 10 febbraio, racconta di quel fatidico agosto, attraverso le storie di due famiglie, e mostra come “l’alba arriva anche dopo una notte di detriti e vite spezzate”.

La mamma invisibile

Autore, poeta e cantautore (con una partecipazione al Festival di Sanremo), Gio Evan scrive un libro intimo, in cui si confronta con la perdita della madre. Un po’ romanzo e un po’ monologo interiore, tra ricordi e sogni, La mamma invisibile (Feltrinelli, dal 3 marzo) è la storia di un trentenne che, passeggiando nel giardino di casa, sente lo spirito di sua madre, più presente che mai…

Undeniably Mine – Innegabilmente mio

Tra le novità romance di inizio anno c’è il nuovo capitolo della saga Harrison di A. J. Foster. In Undeniably Mine – Innegabilmente mio (dal 20 gennaio con Magazzini Salani) Tess e Jason si ritrovano a vivere assieme nonostante la burrascosa fine della relazione. Sempre più decisa a non farsi più usare, la ragazza dovrà scegliere da quale parte stare mentre l’ombra di un cartello messicano si avvicina sempre di più…

Be unstoppable – Cuori intrecciati

Tra le novità di inizio 2026 figura poi il nuovo libro di Lily Red (autrice italiana, classe 1999, che usa uno pseudonimo): il terzo, atteso capitolo della sua serie bestseller. Il 13 gennaio, per Newton Compton, Be Unstoppable – Cuori intrecciati riporta al centro della scena Matthew e Kelsey, alle prese con una relazione che sembrava finalmente aver trovato la sua rotta. Purtroppo la quiete dura poco: un’occasione imperdibile piomba nelle loro vite e riapre dubbi, paure e vecchie crepe, mettendo alla prova tutto ciò che hanno costruito. Una narrazione piena di emozioni, tentazioni e scelte difficili…

Leggeri come l’aurora

Autrice di romance di successo come Liberi come la neve (2023), Il narratore di storie (2023), Liberi come il vento (2024) e Trovami dove l’alba fiorisce (2025), a marzo Rita Nardi firma per Garzanti Leggeri come l’aurora. Tra i personaggi del romanzo c’è Synnøve, che sta stappando, con un’unica certezza: non può fermarsi. Fino a che, un giorno, non incontra un ragazzo fuori da una caffetteria. Si chiama Levi e a Tromsø, nel cuore gelido dell’Europa, conduce i turisti a cercare le aurore boreali insieme al suo fidato husky Snow…

Tell me in secret – Dimmelo in segreto

Autrice di successo della serie bestseller È colpa mia?, Mercedes Ron torna in libreria nel 2026 con il seguito di Tell Me Softly – Dimmelo Sottovoce. Il 13 gennaio, infatti, sarà la volta di Tell me in secret – Dimmelo in segreto (Salani, traduzione di Sara Cavarero): il triangolo amoroso tra Kamila, Thiago e Taylor è sempre più esplosivo, e la ragazza, tanto indecisa quanto innamorata, deve affrontare il divorzio dei genitori.

La serie The March Sisters

Dall’11 febbraio (per chiudere il cerchio a giugno), con Giunti, la serie The March Sisters, composta da 4 volumi, scritti ciascuno da un’autrice romance e dedicati ognuno a una delle sorelle March. Si parte con Jo di Giulia Modugno. Seguono Amy di Bianca Marconero, Beth di Alice DC e Meg di Amabile Giusti. “Una riscrittura in chiave romance contemporanea di un classico senza tempo”, Piccole Donne di Louisa May Alcott.

Come lame nel ghiaccio

Tra le novità del 2026 anche un nuovo romanzo per chi ama gli sport romance: Come lame nel ghiaccio (Il battello a vapore). L’autrice, Mathilde Bonetti, ci consegna due protagonisti che si odiano, lei una ragazza minuta e un po’ snob, lui un tipo trasandato e con la fama di bullo. Entrambi però amano il pattinaggio sul ghiaccio e pur di partecipare allo Skate Europe, la competizione più importante dopo le Olimpiadi, sono disposti a fare coppia. E chissà che tra Alicia e Karel non si accenda anche l’amore… Disponibile dal 13 gennaio.

Leave me behind

Parliamo ancora di romance: tra le novità 2026 in casa Sperling & Kupfer anche Leave me behind. Il libro, scritto da K. M. Moronova e in uscita a marzo, è un military dark romance (il nuovo trend del momento in ambito rosa) ambientato tra le fila di una squadra speciale. L’azione si unisce alla suspense romantica in questo enemies to lovers.

Fallen Gods – La caduta degli dei

Chi ama i romantasy a metà aprile 2026 potrà leggere Fallen Gods – La caduta degli dei di Rachel Van Dyken, edito da Nord. La trama? Liv Olson ha sempre amato la mitologia norrena. Per questo ha lasciato il suo posto di curatrice presso uno dei musei più prestigiosi di New York e ha accettato un lavoro in Norvegia, in un paesino sperduto che per lei ha anche un significato personale. È qui, infatti, che suo fratello è venuto a cercare notizie del padre mai conosciuto, per poi sparire nel nulla…

Burning Crown

Classe 1996, Marie Niehoff, già nota per la dilogia La sposa di sangue, riapproderà sugli scaffali con Burning Crown (Gribaudo), un romantasy ambientato in un mondo in cui umani e draghi convivono. Dopo aver perso il proprio drago in una battaglia brutale, Yessa si ritrova legata a un nuovo compagno: Cassim, un mutaforma di drago tanto seducente quanto pericoloso. Tra legami forzati, attrazione e diffidenza, il loro rapporto li spinge verso qualcosa di molto proibito…

Crudele illusione – Cruel is the light

Per gli amanti del fantasy (a tinte romance) è in arrivo, il 13 gennaio, anche Crudele illusione – Cruel is the light (Newton Compton, traduzione di Valentina Lombardi e Valentina Legnani) di Sophie Clark. La storia segue la lotta secolare tra demoni e umani, guidata da due condottieri disposti a tutto per ottenere una vittoria: da un lato Selene Alleva, dall’altro Jules Lacroix. Quando le loro strade si incrociano, i due si detestano all’istante, ma l’attrazione tra loro è altrettanto immediata…

The Wind Weaver – Tessitrice di vento

Per chi apprezza gli incroci tra fantasy e romance è invece prevista una nuova trilogia firmata da Julie Johnson, statunitense, autrice di più di 20 romanzi, che con The Wind Weaver – Tessitrice di vento (HarperCollins Italia) debutta nel romantasy. Il libro, in libreria dal 20 gennaio, è ambientato nel mondo di Anwyvn, devastato dalla guerra, dove la magia è vista come un flagello. Qui, i mezzosangue, ovvero coloro che sono nati da un umano e un fae, vengono subito eliminati. Ma per qualche motivo Rhya viene risparmiata, la sua esecuzione interrotta dall’intervento di un misterioso mercenario: il Comandante. Convinta che si tratti di un nemico, la protagonista si ritrova a lottare per la vita nelle Terre del Nord. Ma più si allontana da casa, più comincia a rendersi conto di non essere una mezzosangue qualunque…

The Wolf King

Ancora saghe tra le novità del 2026: il 17 febbraio sarà la volta di The Wolf King (Rizzoli) di Lauren Palphreyman, primo titolo di una trilogia paranormal romance popolata da licantropi sexy. Proprio pensando al pubblico dei giovani lettori, tra l’altro, Rizzoli ha appena lanciato ArgentoVivo, la nuova piattaforma che aggrega e celebra i suoi titoli più amati dal pubblico Young Adult (e non solo).

Dimenticato Re Gudù

A febbraio per Safarà segnaliamo Dimenticato Re Gudù di Ana María Matute, un capolavoro della narrativa fantasy (con la traduzione di Maria Nicola e le illustrazioni di Gianluigi Toccafondo). Si tratta di un fantasy storico, di una saga dinastica cupa e fiabesca, che inaugura la trilogia ambientata nel Medioevo. Matute (26 luglio 1925 – 25 giugno 2014) è considerata una delle più importanti scrittrici spagnole del ‘900: nell’arco della sua vita le sono infatti stati conferiti i più alti riconoscimenti letterari del suo Paese, tra cui il premio Planeta, il Nacional de las Letras Española e il Miguel de Cervantes per il romanzo Aranmanoth (di prossima pubblicazione sempre per Safarà). Nel 1998, tra l’altro, è stata nominata membro della Real Academia Española.

A theory of dreaming – L’ultimo rintocco

Per gli amanti del fantasy, febbraio sarà anche il mese di A theory of dreaming – L’ultimo rintocco (il Castoro OFF), il seguito di A Study in Drowning – La storia sommersa, firmato dall’autrice statunitense Ava Reid, in Italia anche con Lady Macbeth e Il lupo e il tagliaboschi, entrambi editi da (Ne/On). Il libro riprende la storia di Effy che, sconfitto il Re delle fate, è riuscita a realizzare i suoi sogni: è stata accettata alla facoltà di letteratura diventando la prima donna nella storia del Llyr a potersi iscrivere. Ma alcuni sogni sono pericolosi, soprattutto quando si avverano…

Belladonna – La trilogia

Un romanzo fantasy a tinte gotiche, bestseller oltreoceano, arriva il 27 gennaio in una nuova edizione che raccoglie in un unico volume la trilogia. Si tratta di Belladonna (edito da Rizzoli e con la traduzione di Roberto Serrai) della scrittrice statunitense Adalyn Grace. La trama racconta di Signa, alle prese con il mistero della morte di sua madre. Mentre il padre piange la defunta moglie organizzando feste sfrenate, lo spirito inquieto della donna appare alla ragazza, sostenendo di essere stata avvelenata…

Libri da leggere 2026: saggi, manuali, reportage narrativi e biografie

Vivi e morti

Guardiamo ora alla saggistica partendo da un’importante anticipazione riferita a maggio 2026, mese in cui tornerà nelle librerie italiane (con Sur) la scrittrice britannica Zadie Smith: nella raccolta di saggi Vivi e morti, l’autrice di Denti bianchi e Swing Time mescola aneddoti, ricordi, suggestioni letterarie e politiche. Il risultato? “Un libro emozionante, che conferma la sua ineguagliabile capacità di riflettere in modo critico e umano sulle preoccupazioni e le tendenze più urgenti del nostro tempo”.

Il nuovo libro di Rebecca Solnit

Veniamo a uno dei libri che affrontano tematiche femministe più attesi del 2026. Dalla maternità al consenso, dalla mascolinità fragile ai recenti casi di cronaca: a fine febbraio la scrittrice e saggista americana Rebecca Solnit firma La madre di tutte le domande (Ponte alle Grazie), “uno strumento per difendersi da violenza e misoginia”. Se in Gli uomini mi spiegano le cose l’intellettuale femminista aveva messo in luce la prepotente arroganza con cui gli uomini pensano di poter mettere a tacere le donne sul piano della competenza, della cultura, della conoscenza, qui Solnit affronta, tra gli altri temi, quello della condanna delle donne a essere per prima cosa “fattrici”, unico modo in cui possano veramente realizzarsi…

Linguaggi della verità

Vittima di un grave attentato il 12 agosto 2022, Salman Rushdie, autore di I figli della Mezzanotte e I versi satanici, nella raccolta di saggi Linguaggi della verità (dal 13 gennaio per Mondadori con la traduzione di Gianni Pannofino) riflette sul valore delle opere di giganti come Shakespeare e Cervantes, Samuel Beckett, Eudora Welty e Toni Morrison, esplorando la natura della “verità” e la sorprendente elasticità del linguaggio.

Scimmia Sapiens

A marzo potremo leggere per Bompiani anche Marco Malvaldi, chimico e scrittore di grande successo (sua la serie noir sui “vecchietti del BarLume”, pubblicata da Sellerio): Scimmia Sapiens è un pamphlet che parla di Intelligenza Artificiale. Per lo scrittore pisano l’AI non è né buona né cattiva: “è uno specchio fedele di noi, e siamo noi a poter decidere come deve essere, che cosa deve diventare”.

Manifesto per abolire il carcere

Già docente di Sociologia dei fenomeni politici e presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, Luigi Manconi è stato parlamentare per tre legislature e sottosegretario alla Giustizia. Autore di numerosi libri e articoli, è stato, tra le altre cose, il primo Garante dei diritti delle persone private della libertà per il Comune di Roma. Nel 2001 ha fondato A Buon Diritto onlus, che tuttora presiede. A marzo esce per Garzanti il suo nuovo saggio, Manifesto per abolire il carcere, in cui non si limita a denunciare lo status quo, ma lancia una campagna di sensibilizzazione.

Il nuovo libro di Gherardo Colombo in vista del referendum costituzionale sulla giustizia

Tra i saggi in arrivo in primavera in casa Garzanti, anche Storia degli Stati Uniti nuda e cruda del giornalista e scrittore Giorgio Dell’Arti, in uscita ad aprile, nonché il nuovo libro di Gherardo Colombo (presidente della casa editrice, ex magistrato, giurista e saggista), sulla Costituzione, in vista del referendum costituzionale sulla giustizia.

U maxi

A quarant’anni dal Maxiprocesso di Palermo, Pietro Grasso, uno dei suoi protagonisti, politico ed ex magistrato, parla dell’argomento nel libro U maxi (a febbraio per Feltrinelli), seguendo magistrati, investigatori, pentiti e imputati.

Sempre per Feltrinelli, saranno disponibili anche La continuità del male – Perché la destra italiana è ancora fascista di Tomaso Montanari, che in vista del 25 aprile racconta “da dove vengono le idee dell’estrema destra che governa l’Italia”, e Contro la paura – Manifesto per una sicurezza democratica di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, un “pamphlet civile e politico” (in libreria a fine aprile), che attraversa le parole chiave del dibattito pubblico – ordine, città, migrazione, tecnologia, legalità, emergenza – per restituire alla sicurezza il suo “significato originario”: “la condizione che permette alla libertà di esistere”.

Le ragioni del no – La posta in gioco nel referendum costituzionale

Rimanendo in tema, Nello Rossi – direttore della rivista Questione Giustizia e vicepresidente del Tribunale permanente dei popoli (Fondazione Basso) – e Armando Spataro – magistrato dal 1975 al 2018 e componente del Csm dal 1998 al 2002, coordinatore di indagini sul terrorismo interno e sul terrorismo internazionale – spiegano in Le ragioni del no – La posta in gioco nel referendum costituzionale (Laterza, dal 30 gennaio) perché, a loro avviso, votare no al referendum costituzionale che include modifiche apportate alla Costituzione come la separazione delle carriere e la creazione di due distinti Consigli Superiori, il sorteggio per la scelta dei membri dei due organi di governo delle magistrature e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

Il sistema colpisce ancora Da anni la magistratura è un tema caldo della politica italiana. Sulla scia delle rivelazioni fatte nel discusso “libro-scandalo” Il sistema, l’ex magistrato Luca Palamara, intervistato dal giornalista Alessandro Sallusti, racconta interessi, strategie e dietro le quinte del sistema giudiziario italiano. Il sistema colpisce ancora è in uscita per Rizzoli il 13 gennaio. Criminalità immaginate – Ripoliticizzare la questione mafiosa

In Criminalità immaginate – Ripoliticizzare la questione mafiosa (dal 23 gennaio per Tamu edizioni/Tangerin), Antonio Vesco, partendo dal concetto di “comunità immaginate” elaborato da Benedict Anderson, propone una radicale ripoliticizzazione della questione mafiosa: guardare oltre il cliché del malavitoso armato per riconoscere la “borghesia mafiosa” che abita le nostre città, capace di esercitare potere attraverso clientelismo, corruzione e reti di relazione che superano la violenza dei clan. L’antidoto Il direttore del Foglio Claudio Cerasa torna in libreria a febbraio con il marchio Silvio Berlusconi Editore. In L’antidoto punta a smontare “i dogmi del pessimismo contemporaneo” e analizzare i meccanismi che lo alimentano: dall’uso del rancore nel dibattito pubblico alla gogna mediatica, dalle letture distorte della globalizzazione ai sospetti preventivi sull’intelligenza artificiale. Il giornalista si propone di mostrare “come la frattura ideologica decisiva oggi non sia più fra le tradizionali forze politiche, ma fra chi riconosce nel progresso un motore di libertà e sviluppo – e riesce ancora a ricordarsi del bicchiere mezzo pieno – e chi invece il progresso lo combatte in nome di una presunta purezza morale, alimentando l’industria dell’allarmismo universale”.

Il nuovo libro di Stefania Andreoli

Ad aprile 2026, per Rizzoli, la psicoterapeuta Stefania Andreoli propone una “storia emblematica, che scandaglia gli aspetti più oscuri e inafferrabili dell’adolescenza”. Un’età in cui il disagio può essere un abisso profondo e pericoloso da cui però tutti possiamo fare qualcosa per aiutare i ragazzi a uscire.

Cosa fa l’arte

In un saggio a quattro mani, il musicista, compositore e produttore britannico Brian Eno, una delle figure più influenti della musica contemporanea, e la scrittrice e artista visiva Bette Adriaanse, provano a rispondere a domande come: che cosa fa l’arte? E perché ne abbiamo bisogno? Cosa fa l’arte sarà in libreria a marzo per Mondadori.

Storie di corpi – Un’indagine sull’arte, la scienza e le credenze dell’età moderna

Da scoprire e leggere nel 2026 anche Storie di corpi – Un’indagine sull’arte, la scienza e le credenze dell’età moderna (dal 27 gennaio, Il Saggiatore, traduzione di Rossella Savio): in questo nuovo saggio, il professore di Storia dell’arte moderna Victor Stoichita torna a descrivere l’evoluzione del pensiero umano nel corso dei secoli. Se in Effetto Sherlock il focus era sullo sguardo, nell’arte e nel cinema, in questo volume viene messo al centro il corpo (e le sue rappresentazioni): “materia e simbolo” ma, soprattutto, “oggetto e soggetto” con il quale entriamo in contatto con ciò che ci circonda.

Carbonio – L’elemento misterioso della vita

Paul Hawken, ambientalista, imprenditore e autore di bestseller, tra le voci più autorevoli a sostegno della rigenerazione della natura e dell’umanità, a fine gennaio firma per Aboca Carbonio – L’elemento misterioso della vita, un libro per scoprire tutto sul carbonio, “ingegnere, artefice e agente molecolare che anima tutte le forme di vita”.

Le piante non sono animali verdi – L’intelligenza vegetale alla prova dei fatti

Tra i saggi in uscita nei primi mesi del 2026 anche Le piante non sono animali verdi – L’intelligenza vegetale alla prova dei fatti, edito da Bollati Boringhieri, sugli scaffali dal 23 gennaio. Il biologo e ricercatore Marco Ferrari, autore di articoli per testate come Focus e Geo, capovolge la prospettiva antropomorfizzata della flora, che considera le piante come intelligenze “diverse”, che agiscono per il bene comune. Secondo lo studioso “è ora di ridare ai vegetali ciò che è dei vegetali”, mettendo da parte una visione che attribuisce al mondo vegetale caratteristiche e comportamenti tipici di quello animale.

Piante, noi, loro

Dai miti greci all’arte contemporanea, passando per la dieta vegetariana e il femminismo: Piante, noi, loro, il libro di Paola Bonfante in arrivo con Il Mulino, esplora come guardiamo al vivente non animale: un tentativo di leggere le relazioni simboliche, scientifiche ed emotive che legano gli esseri umani alle piante attraverso la lente della biologia vegetale.

La scimmia arrogante – Un nuovo modo di guardare l’umanità

Tra i saggi più attesi in arrivo nel 2026, c’è La scimmia arrogante – Un nuovo modo di guardare l’umanità di Christine Webb, disponibile a maggio per Bompiani e inserito nella lista dei libri più rilevanti del New York Times per il 2025. Un libro “che cambia prospettiva – e forse il destino – della nostra specie. Una sfida coraggiosa all’idea di superiorità umana, destinata a diventare un fenomeno culturale e a ispirare un nuovo modo di pensare il nostro posto nel mondo”. L’autrice, tra le voci più originali nel dibattito contemporaneo sul rapporto tra esseri umani e animali, è professoressa al Dipartimento di Studi Ambientali della New York University, ed è una primatologa di formazione interdisciplinare. Studia il comportamento sociale e le emozioni dei primati non umani, per ripensare il ruolo della scienza nel riconoscimento di un valore morale agli altri animali.

La sedia del sadico – Il design sul corpo delle donne

Già autrice, per Longanesi, di Lo stato delle cose e di Tante care cose, Chiara Alessi – che si occupa di cultura materiale e design e dirige per la casa editrice Electa la collana femminista OILÀ, dedicata a figure di donne nel progetto del Novecento – in La sedia del sadico – Il design sul corpo delle donne (Laterza, in uscita il 20 febbraio) prova a guardare il design in una prospettiva femminista, chiedendosi cosa significhi il fatto che la maggioranza dei designer riconosciuti dalla storia sia di genere maschile e, in particolare, che cosa comporti questo per le donne, soprattutto per quanto riguarda quegli oggetti che riguardano direttamente i loro corpi.

Come si smette di avere una faccia

È possibile cancellare il proprio corpo, il proprio viso? Eliminare la propria identità? Molte persone provano quotidianamente a disfarsi del proprio sé esteriore e Come si smette di avere una faccia (da aprile per effequ) di Francesca Mattei racconta proprio questo: “esistenze intrappolate”, uomini e donne che vogliono cambiare i propri connotati oppure, più drasticamente, annullarli. Emerge così una narrazione “viscerale” in cui l’autrice, che ha studiato sociologia e gestisce una libreria, costringe anche chi legge a confrontarsi con il proprio riflesso.

Fiori di fuoco

Attraverso l’incrocio tra fotografia, ecologia, botanica e filosofia, il progetto Fiori di Fuoco, nato durante la residenza artistica presso la Spot Home Gallery di Napoli, sotto la guida di scienziati e abitanti del luogo, “prende forma dall’osservazione delle piante che crescono sui terreni estremi dell’Antropocene, nella Terra dei Fuochi e nella zona vulcanica del Vesuvio”. In una discarica trasformata in laboratorio fotografico a cielo aperto, la fotografa Anaïs Tondeur crea i suoi fitogrammi accompagnati da una riflessione sulle piante che crescono tra rifiuti, rovine e tossicità del filosofo Michael Marder. Fiori di fuoco – Tracce e corrispondenze dalla Terra dei Fuochi, per Mimesis, è presentato come “un libro per coltivare nuove forme di attenzione attraverso processi filosofici e visivi”.

Il Messia delle piante

Dalle giungle all’arido deserto: l’avventura di un uomo che non si arrende all’estinzione. Con Aboca, a metà gennaio, la nuova edizione di un libro di successo, Il Messia delle piante – Alla ricerca delle specie più rare del mondo di Carlos Magdalena (traduzione a cura di Laura Calosso). L’autore è botanico e orticoltore nel Tropical Nursery, vivaio tropicale dei Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra.

Il coraggio di essere timidi

Cos’è la timidezza? Sembra una domanda facile, eppure molto si nasconde dietro questa parola. Certo per molti è un’esperienza comune, ma per altre persone può essere, insieme all’ansia e alla paura, un ostacolo insormontabile. Massimo Ammaniti, psicoanalista, professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo presso la Sapienza Università di Roma e membro della International Psychoanalytical Association, attraverso il volume Il coraggio di essere timidi (Raffaello Cortina, dal 13 gennaio) esplora cause e manifestazioni della timidezza, suggerendo anche delle strategie per gestire al meglio le proprie emozioni. Perché è possibile “trasformare la timidezza in una risorsa”.

Il bambino a colori

Hervé Tullet, artista, scrittore e illustratore francese (che attualmente vive in Italia), è autore di oltre 80 libri per bambini. La sua carriera di performer, tra l’altro, lo ha portato in luoghi prestigiosi come il MoMA e il Guggenheim Museum. Di Tullet (che ha vinto il premio Andersen nel 2011) Il Saggiatore a fine febbraio propone Il bambino a colori (nella traduzione di Rosella Savio). Si tratta del suo libro più noto e tradotto, con cui per la prima volta si rivolge agli adulti. Tullet si mette a nudo e racconta finalmente di sé, della sua infanzia grigia, cupa e soffocante. Una “meditazione sul potere curativo dell’arte”.

L’amore no – Discorsi sul pessimismo postamoroso

Nel personal essay L’amore no – Discorsi sul pessimismo postamoroso, a metà gennaio con minimum fax, Sofia Torre affronta invece un’indagine sullo stato delle relazioni amorose ai nostri tempi, che coniuga esperienza personale, riflessione sociologica e critica culturale. Interrogando la sua vita, i suoi amici, le sue relazioni, ma anche libri, film e serie tv, l’autrice, con (auto)ironia, prova a mappare lo stato delle cose in fatto di amore e di sesso.

Il ritorno dello tsunami

Coppia anche nella vita, Alberto Pellai (autore, medico e psicoterapeuta) e Barbara Tamburini (psicopedagogista e scrittrice) hanno messo a punto “guida illustrata” per la generazione di mezzo, uomini e donne che sono genitori ma anche figli. Il ritorno dello tsunami (dal 20 gennaio; seguito di L’età dello tsunami, DeAgostini) riflette sulle similitudini tra preadolescenza e quarta età, e suggerisce come “migliorare il dialogo tra le generazioni”.

Eretiche

Tra le novità della saggistica in arrivo nel 2026, menzioniamo poi Eretiche di Adriana Valerio (Il Mulino, dal 16 gennaio), che esplora le vite delle donne che, nei secoli, sono state condannate in quanto eretiche. Figure celebri come Giovanna d’Arco e altre meno note, come le protagoniste dell’Anticoncilio del 1869, sono al centro della riflessione dell’autrice – storica, teologa e docente all’Università Federico II di Napoli – che recupera storie dimenticate e affronta il significato profondo dell’eresia.

Sorellanza

Un “manifesto transfemminista antispecista”, che invita a riconoscere e intrecciare le lotte contro ogni forma di oppressione – di genere, di specie, di classe, di razza. Si tratta di Sorellanza di Martina Miccichè (Il Saggiatore), che “smonta le gerarchie che regolano i rapporti di potere”: dal patriarcato al capitalismo, dal razzismo allo specismo. E mostra come tutte le forme di oppressione siano interconnesse e si rafforzino reciprocamente.

Stranieri come te – La nazione degli esclusi nel nuovo millennio

Con il suo nuovo saggio, Ece Temelkuran – una delle voci politiche più influenti della Turchia contemporanea, autrice, giornalista e osservatrice globale – invita a entrare in quella che definisce la “nuova nazione degli stranieri”. Una comunità crescente di persone che, tra guerre, diseguaglianze e crisi climatiche, non riconoscono più il proprio Paese e vivono in uno stato di spaesamento condiviso. Stranieri come te – La nazione degli esclusi nel nuovo millennio (Bollati Boringhieri, dal 10 marzo) è un libro ideale per comprendere il nostro presente e immaginare un nuovo futuro possibile.

Lezioni sull’odio

Tra i libri da leggere nel 2026 anche la nuova opera postuma della scrittrice sarda Michela Murgia, morta a Roma il 10 agosto 2023: “una riflessione radicale, icastica e originalissima”, dedicata a un tema decisamente scomodo. L’odio è infatti rimasto “uno dei pochi tabù che non si riescono a rompere, molto più del sesso o della morte”. Eppure tutti, almeno una volta nella vita, lo abbiamo provato… Lezioni sull’odio è in uscita a febbraio per Einaudi Stile Libero.

Egemonia senza cultura – Storia sentimentale di un’ossessione italiana

C’è ancora un’egemonia culturale della sinistra? È stata rovesciata in un’egemonia della destra? Se n’è parlato molto negli ultimi anni. A marzo, Andrea Minuz, firma del Foglio, torna in libreria con il saggio Egemonia senza cultura – Storia sentimentale di un’ossessione italiana, e lo fa con il marchio Silvio Berlusconi editore. Per l’autore, “il fantasma dell’egemonia tradisce soprattutto nostalgia, smarrimento, gran confusione e mancanza di categorie che abbiano ancora una qualche presa sul presente”.

I nostri cuori invincibili

Dalla Francia, dal 20 gennaio con Ponte alle Grazie “la storia vera di due donne e del potere della scrittura, dei libri, della speranza di un futuro senza guerra”, la testimonianza “di un dialogo possibile tra Gaza e Israele”. Da un’idea del giornalista Dimitri Krier, nasce I nostri cuori invincibili – Corrispondenza tra una studentessa di Gaza e una studentessa israeliana, volume che coinvolge Tala Albanna (palestinese) e Michelle Amzalak (israeliana). Dal marzo 2024 fino a luglio 2025, nonostante i pericoli che un semplice scambio di lettere può comportare per entrambe, si scrivono. Nel caos della guerra – sotto il tiro dei razzi, tra il rumore delle sirene – mentre tutt’intorno dominano la sofferenza e il lutto, avviene un incontro autentico…

Senza rifugio – Storia dei profughi palestinesi

Gli eventi recenti nella Striscia di Gaza hanno riacceso l’interesse del pubblico per una comprensione più profonda delle radici storiche del conflitto israelo-palestinese. In Senza rifugio – Storia dei profughi palestinesi (Laterza, in libreria dal 6 febbraio), Maria Chiara Rioli – che insegna Storia contemporanea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia ed è autrice di volumi e saggi sulla storia del conflitto israelo-palestinese – si approccia in maniera multidisciplinare all’argomento, ricostruendo la storia dei rifugiati palestinesi attraverso prospettive sociali e culturali, coprendo un arco temporale che parte dalle migrazioni all’interno dell’Impero ottomano nel XIX secolo fino ad arrivare agli sviluppi più recenti, passando attraverso i momenti cruciali della Nakba del 1948 e dell’occupazione del 1967.

Cosa pensano le ragazze di oggi?

Tra i libri in uscita nel 2026 anche la storia di un giornale studentesco che con le sue inchieste segnò un’epoca e la storia della libertà di espressione in Italia. Siamo nel 1966 e il periodico del liceo classico Parini di Milano, La Zanzara, pubblica un’inchiesta che anticipa i moti del ’68 e le battaglie per l’emancipazione femminile. Riprendendo il titolo dell’epoca, Che cosa pensano le ragazze, Gianmichele Laino ricostruisce il clima e i fatti che portarono alla denuncia dei redattori. Cosa pensano le ragazze di oggi? è edito (il 30 gennaio) da Ponte alle Grazie.

Fuga dal capitalismo – L’economia è politica e altre verità che ci aprono gli occhi

Dopo L’economia è politica, Clara E. Mattei, economista e accademica italiana classe ’88, torna il 24 febbraio per Fuoriscena con Fuga dal capitalismo – L’economia è politica e altre verità che ci aprono gli occhi. Il saggio (che uscirà anche per Simon & Schuster negli Stati Uniti e Allen Lane – Penguin Random House – nel Regno Unito) “smonta il mito dell’economia come scienza neutrale, rivelando ciò che solitamente viene nascosto: le politiche di austerità, la disoccupazione, l’inflazione e persino la crescita economica non sono anomalie da correggere, ma strumenti centrali per preservare l’ordine capitalistico e il potere dei pochi sui molti”.

Il linguaggio segreto dei soldi

La giornalista Mariangela Pira conduce la rubrica quotidiana Business su SkyTg24 ed è suo l’apprezzato podcast 3Fattori. Autrice di diversi libri, con Chiarelettere ha pubblicato Anno Zero d.C. (2020), Il mondo nuovo (2021) ed Effetto domino (2023), e a marzo 2026 firma Il linguaggio segreto dei soldi – Come capire le notizie economiche e finanziarie. Mutui, pensioni, investimenti, pressione fiscale: “un libro-bussola per orientarsi nella giungla tematica e lessicale dell’economia”.

Materialismo gotico – Vivere e morire al tempo delle macchine

La collana Maverick di Einaudi ospita a febbraio Mark Fisher (1968 – 2017), con Materialismo gotico – Vivere e morire al tempo delle macchine (traduzione di Vincenzo Santarcangelo), “un libro profetico, un manifesto capace di farci scorgere, con decenni di anticipo, il nostro tempo, il tempo delle piattaforme e dell’IA, delle identità in pezzi, della schizofrenia digitale, del virtuale che si tocca, del confine ormai svanito tra materiale e immateriale, tra naturale e artificiale, tra verità e menzogna. Il libro da cui tutto è iniziato, il laboratorio teorico e politico di Realismo capitalista“.

Contro l’oligarchia

Simbolo della sinistra Usa, Bernie Sanders, è il membro indipendente del Congresso più longevo nella storia degli Stati Uniti. Nel 2016 e nel 2020 ha concorso alle primarie del Partito Democratico e dal 2021 al 2023 ha ricoperto la carica di presidente della Commissione bilancio del Senato. Non solo: tra le altre cose, è stato sindaco di Burlington, nel Vermont, per otto anni, membro della Camera dei Rappresentanti per sedici anni e ora è al suo quarto mandato al Senato degli Stati Uniti. In questi mesi, il suo tour Fighting Oligarchy sta riscuotendo un enorme successo oltreoceano. A maggio Chiarelettere propone il suo Contro l’oligarchia. In piena era-Trump, “il suo messaggio risuona forte e chiaro: la democrazia non è uno sport da spettatori, non basta seguirla da lontano. Se vogliamo realizzare una rivoluzione politica, dobbiamo unirci tutti alla lotta, in ogni modo possibile. D’altronde, la storia insegna: divisi, perdiamo; uniti, vinciamo”.

Medioccidente – Un’alternativa geografica, politica, culturale

In ambito saggistico, tra le novità di inizio 2026 c’è poi Medioccidente – Un’alternativa geografica, politica, culturale (Marsilio) dello scrittore Giuseppe Lupo, docente di letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, autore di diversi romanzi e saggi, tra cui L’americano di Celenne, Storia d’amore e macchine da scrivere e La modernità malintesa. Lupo cura una riflessione nata dal disincanto nei confronti della civiltà occidentale, che “sta manifestando alcuni limiti che minano la sua stessa credibilità”. L’autore lucano propone quindi di immaginare un luogo al di là delle mappe: il “Medioccidente”, una frontiera simbolica dove un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri è possibile. Partendo da questo presupposto, esplora la possibilità di una civiltà alternativa, intrecciando letteratura, filosofia e storia con il tema della memoria, dei legami comunitari e del senso del sacro.

Alfabit

La storia dell’incrocio fra la tradizione linguistica e la sua traduzione informatica: il linguista Giuseppe Antonelli firma per Il Mulino Alfabit, riflessione sullo stretto legame fra l’evoluzione dell’italiano del nostro tempo e l’avvento di nuovi media tecnologici”. Una storia attuale che, attraverso la lingua, “aiuta a capire qualcosa in più anche del mondo in cui viviamo”.

La trama del lusso

Tra le novità nella non fiction d’inchiesta del 2026 ci sarà anche un saggio, La trama del lusso (dal 13 febbraio, edito da add con la traduzione di Stefano Renzi), che promette di svelare “i lati più oscuri della moda”, “tra capitalismo dei corpi e criminalità” – come recita il sottotitolo. L’autrice è Audrey Millet, storica e ricercatrice francese, che sceglie di partire dalla storia di Abdoul, raccontando il suo viaggio dalla Costa d’Avorio e lo sfruttamento al centro tessile di Prato… La prefazione del libro è curata da Campagna Abiti Puliti.

Il mondo a portata di mano – Geopolitica per tutti (in un’epoca davvero complicata)

“Dieci domande fondamentali sulla geopolitica di oggi”: per orientarsi nel marasma di informazioni che i media ci propongono e capire finalmente il nostro presente. Parte da queste premesse Il mondo a portata di mano – Geopolitica per tutti (in un’epoca davvero complicata), volume di Alessandro Beloli, già volto di Geopop e divulgatore indipendente con il progetto Il mondo a portata di mano.

Tassare i milionari – Prendere ai ricchi per dare ai poveri

Per correggere la disuguaglianza economica si potrebbe iniziare da una misura semplice, dagli effetti rapidi e – guardando ai sondaggi – anche estremamente popolare: una patrimoniale sui multimilionari. Secondo il giornalista Riccardo Staglianò, si tratta di una tassa sin qui considerata “radioattiva” solo perché raccontata malissimo. Il libro Tassare i milionari – Prendere ai ricchi per dare ai poveri (Einaudi, 27 gennaio) “prova a raccontarla meglio per far capire che sarebbe nell’interesse di tutti, ricchi compresi”.

Il vincolo della vergogna

Apparsi tra il 2005 e il 2024 (eccetto uno, ancora inedito), i 16 saggi che compongono Il vincolo della vergogna sono stati riveduti da Carlo Ginzburg e vengono ora radunati da Adelphi per la prima volta in un volume. Microstorie illuminanti, in cui l’autore, storico e saggista classe ’39, tra le altre cose scrive: “Il Paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna, o di cui ci si può vergognare”.

Il primo fascista – Storia e leggenda di un precursore

Il marchese di Morès fu il primo leader politico d’Occidente a occupare la scena politica come un populista, un antisemita, e (se pure la parola ancora non esisteva) uno squadrista. Ne parla nel suo nuovo saggio Sergio Luzzatto: Il primo fascista – Storia e leggenda di un precursore (a gennaio per Einaudi) si sofferma infatti sulla sua breve e drammatica esistenza, “che innescò dinamiche teoriche e pratiche che avrebbero dominato il ventesimo secolo, dentro e oltre l’età dei fascismi”.

Matteo – Vangelo, liberato

Il Vangelo secondo Matteo, scritto quasi duemila anni fa, è uno dei libri più influenti della storia dell’umanità. Ma, letto oggi, “si rivela anche un romanzo di uomini e di passioni: tra fasti e miserie, banchetti e massacri, malattie, rivolte, bambini e anziani, ladri e virtuosi”. Per Blackie, all’interno della serie dei “Classici liberati”, a marzo sarà data alle stampe un’edizione speciale di Matteo – Vangelo, liberato. Con la nuova traduzione di Andrea Marcolongo, oltre 150 illustrazioni e l’accesso al film La vie du Christ (1906) di Alice Guy, tra le prime registe della storia del cinema.

Storia della mia fame

Tra le novità del 2026, in autunno è previsto il nuovo libro di Francesca Marzia Esposito, Storia della mia fame (66thand2nd), un memoir che tocca un argomento delicato: quello dei disturbi alimentari. L’autrice, insegnante di danza, ha già pubblicato diversi libri, tra cui, Materiali resistenti (HarperCollins Italia), Ultracorpi (Minimum Fax) e Corpi di ballo (Mondadori).

Una mosca attraversa mezza foresta – Storie di regime, esilio e libertà

Una mosca attraversa mezza foresta – Storie di regime, esilio e libertà (Feltrinelli, traduzione di Margherita Carbonaro), apparso in Germania per i settant’anni dell’autrice premio Nobel per la letteratura Herta Müller, raccoglie una serie di interventi, riflessioni e racconti su libertà, dittatura e memoria dell’autrice, “una delle voci letterarie europee più importanti a cavallo tra il Novecento delle dittature e il nostro tempo”. Il libro riunisce (dal 20 gennaio), in nove discorsi e un monologo, la summa di testimonianze e interventi pubblici della scrittrice, nata in un villaggio di lingua tedesca del Banato rumeno, regione al confine tra Serbia, Romania e Ungheria.

Almanacco dei viventi

A fine aprile Feltrinelli propone Almanacco dei viventi di Maurizio Maggiani, libro rilegato che alterna fotografie a colori e racconti – entrambi per la mano personalissima di Maggiani – e che, aprendo lo sguardo sul mondo, restituisce “nell’oggi e nell’ovunque” una sorta di cantico delle creature laico. Spazio a “straordinari dettagli del vivere. Sì, c’è vita su questo pianeta e dappertutto odore di questa vita, tracce, orme e vestigia, c’è amore per questa vita e sollievo nel toccarla e vedere che ancora ce n’è. E non finisce mai di bastare…”. Nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) nel 1951, lo scrittore, che con i suoi romanzi ha ricevuto i premi più importanti, ha fatto diversi mestieri, tra cui il fotografo industriale, il venditore di pompe idrauliche, il maestro di scuola, l’autore e il conduttore televisivo.

Ammirabili e freaks

“Un bestiario letterario del ‘900 italiano”: con il Saggiatore, dal 20 febbraio, Ammirabili e freaks del genovese Giuseppe Marcenaro (1942 – 2024), in cui l’autore racconta le vite di artisti, scrittori, intellettuali, filosofi e semplici frequentatori del mondo della cultura, “persone-personaggi” come Eugenio Montale o Giuseppe Pontiggia, Mario Soldati o Indro Montanelli, figure del mondo editoriale quali Luciano Foà o Lucia Morpurgo Rodocanachi, ma anche personalità meno note (come il conte Xavier de Sade, discendente del celebre marchese).

Ritratti in miniatura

Il nostro percorso tra i libri da leggere nel 2026 prosegue con una raccolta di saggi di Lytton Strachey, scrittore e critico letterario, noto come il “padre” del racconto biografico ed esponente del Bloomsbury Group. Ritratti in miniatura (Palingenia, traduzione e cura di Mario Fortunato), originariamente pubblicato nel 1931, riunisce tutta una serie di interessanti monografie su personaggi storici e letterati inglesi, adatte a chi ama scoprire le vite dietro autori e autrici celebri. Qui un approfondimento.

Zvanì – Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli

Osvaldo Guerrieri, critico teatrale e autore piemontese, in Zvanì – Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli (dal 20 gennaio per Gramma), tramite documenti biografici, lettere, memorie, cronache giornalistiche del tempo e rapporti medici, “costruisce il romanzo della vita e della morte” di uno dei maggiori esponenti della poesia italiana moderna (1855 – 1912). Dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Venezia, inoltre, è atteso il film Zvanì, diretto da Giuseppe Piccioni, con Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

In Inghilterra con Agatha Christie – Una vita da romanzo

Giulio Perrone presenta il 16 gennaio un nuovo volume di Passaggi di Dogana, la collana di guide letterarie, che esplora una città o un paese attraverso percorsi narrativi e seguendo le tracce di artisti famosi che lì hanno vissuto. Con In Inghilterra con Agatha Christie – Una vita da romanzo di Melania Guarda Ceccoli, il paese designato è l’Inghilterra, scoperto attraverso la vita della signora del giallo: la sua infanzia felice nel Devon, l’invenzione di personaggi iconici come Hercule Poirot e Miss Marple, il suo misterioso periodo di sparizione e le avventure in Oriente.

Il seme santo – La poetica di Anselm Kiefer

Restiamo nell’ambito della saggistica. Tra le novità da segnalare c’è infatti un nuovo libro dello psicoanalista Massimo Recalcati (che qui abbiamo raccontato attraverso le sue molte pubblicazioni). In Il seme santo – La poetica di Anselm Kiefer, in uscita il 20 gennaio per Marsilio Arte, Recalcati analizza e commenta le opere del pittore e scultore tedesco, tra estetica e interiorità, facendo emergere l’arte come esperienza viva che interroga chi osserva.

Tutto in una notte

“Un viaggio notturno e insolito” attraverso case, monasteri, botteghe, campi di battaglia e taverne, raccontando “un Medioevo insonne e vibrante, molto più affascinante di quanto siamo abituati a immaginare”. Il 23 gennaio Beatrice Del Bo (che insegna Storia economica e sociale del Medioevo e Didattica della storia all’Università degli Studi di Milano) firma per Il Mulino Tutto in una notte.

Atlante della nera milanese – Storia e geografia dei delitti che hanno insanguinato Milano

Autore di podcast come Milano Bandita, Agatha Christie scomparsa, Mamma Ebe e Demoni urbani (diventato poi un libro pubblicato da Sperling & Kupfer), Giuseppe Paternò Raddusa ha firmato le sceneggiature dei film Maschile singolare, L’Estate più calda e Maschile plurale. Il 20 gennaio esce per Utet il suo Atlante della nera milanese – Storia e geografia dei delitti che hanno insanguinato Milano: delitti celebri e dimenticati, vicende che hanno attraversato giornali, tribunali e memorie familiari, episodi che hanno ridefinito il rapporto tra la città e chi la abita. Storie che affondano le loro radici nella parte più glamour e scintillante della città, la Milano da bere, oppure tra le formazioni politiche che hanno insanguinato piazze e strade negli anni settanta, o nel periodo d’oro delle bande armate, da Cavallero a Vallanzasca, fino ai quartieri popolari del secondo dopoguerra come la Porta Venezia di Rina Fort, lontana dalla vetrina scintillante incastonata in corso Buenos Aires di oggi…

Il racconto della Cina

Gaia Perini, che insegna all’Università di Bologna, nel saggio Il racconto della Cina (in libreria a fine gennaio per Il Mulino), traccia un percorso, “uno tra i tanti possibili nella fitta foresta della modernità cinese”, operando una scelta di opere letterarie, “nella convinzione che, pur essendo frutto della fantasia e dell’estro creativo di chi le ha ideate, esse valgano a illuminare la loro epoca in un modo che è precluso alle fonti storiche, appunto perché sfruttano a proprio vantaggio la distanza della finzione artistica dalla realtà”.

America

Da non perdere, per chi ama muoversi tra le pagine della Storia, il volume America, dal 20 febbraio per Giuntina, dello scrittore yiddish Israel Joshua Singer. Rimasto inedito fino a oggi, questo libro raccoglie molti articoli che Singer scrisse sulla vita ebraica a New York e negli Stati Uniti: una testimonianza e un’analisi degli anni ’20, tra botteghe e piccoli appartamenti, tra grattacieli in costruzione e contraddizioni sociali. L’opera è stata tradotta e curata da Enrico Benella.

Disarmare il discorso – Sulla militarizzazione del linguaggio

Dalla pandemia del 2020 in poi abbiamo assistito a una continua militarizzazione del linguaggio: nel discorso pubblico e mediatico, nel modo di leggere e raccontare il mondo, perfino nelle relazioni e nei rapporti con l’altro. Ne parla Federico Faloppa in un saggio edito da effequ a metà marzo: Disarmare il discorso – Sulla militarizzazione del linguaggio. L’autore, che insegna Storia della lingua italiana e Sociolinguistica nel Dipartimento di Lingue moderne dell’Università di Reading, ha scritto, tra gli altri, Lessico e alterità – La formulazione del diverso, Brevi lezioni sul linguaggio e Sbiancare un etiope – La costruzione di un immaginario razzista.

Un inno alla vita

Il processo per gli stupri di Mazan ha scosso fortemente l’opinione pubblica in Francia e nel mondo e Gisèle Pelicot è diventata il simbolo della lotta alla violenza di genere. Con la decisione di tenere il processo a porte aperte, processo conclusosi con la condanna per tutti e 50 gli imputati e con la pena massima al marito, Dominique Pelicot – colpevole di averla sedata, stuprata e fatta stuprare per anni – la donna ha scelto di non tacere. Dal 17 febbraio è in libreria, in contemporanea mondiale, Un inno alla vita (Rizzoli), una testimonianza diretta a un anno da quella della figlia, Caroline Darian.

Lidia Poet e le prime avvocate – La vera storia del femminismo forense in Europa

Il caso di Lidia Poët, la prima donna italiana riuscita e entrare, a seguito di una sentenza, nell’Ordine degli Avvocati, è noto al pubblico (era il 1920, e lei aveva 65 anni). Ma il caso di Poët non è stato il solo. Alberto Nicòtina, ricercatore postdoc e docente di Diritto europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Amsterdam, in Lidia Poët e le prime avvocate – La vera storia del femminismo forense in Europa (Bollati Boringhieri, dal 6 febbraio) raccoglie le testimonianze di quella che fu “una battaglia che, partendo dai tribunali, ha contribuito in modo decisivo a ridefinire il ruolo delle donne nella società”. Attraverso documenti e lettere, tra cui un’autobiografia inedita di Poët, l’autore racconta della sfida per permettere alle donne laureate in giurisprudenza di esercitare la professione.

Il pensiero incoraggiante – Tolkien in difesa del presente

A fine febbraio anche un interessante libro in cui J.R.R. Tolkien, scrittore di culto e autore del Signore degli Anelli, diventa una bussola per il presente in cui viviamo. Rick DuFer, filosofo, performer e divulgatore – suoi Seneca tra gli zombi e Critica della ragion demoniaca – attraverso Il pensiero incoraggiante – Tolkien in difesa del presente (Bompiani) rilegge il grande classico della letteratura fantasy e ne trae “sette lezioni di saggezza” per affrontare le grandi sfide dell’oggi.

Il boom latinoamericano

Il boom latinoamericano (Mondadori, in uscita a gennaio) raccoglie, nella traduzione di Bruno Arpaia, la corrispondenza di quattro romanzieri latinoamericani: Julio Cortázar (Il gioco del mondo), Carlos Fuentes (La morte di Artemio Cruz e Terra nostra), Gabriel García Márquez (Cent’anni di solitudine e L’amore ai tempi del colera) e Mario Vargas Llosa (La città e i cani e La casa verde), questi ultimi anche insigniti del Premio Nobel). Il libro – composto da 207 lettere, cartoline, telegrammi e un’appendice di saggi, interviste e documenti – offre uno sguardo inedito sui rapporti personali e collettivi dei quattro scrittori, nel periodo che va dal 1959 al 1975.

La nostra Odissea – Ritorno all’umano

A gennaio vedremo poi sugli scaffali La nostra Odissea – Ritorno all’umano (Il Saggiatore), il nuovo libro di Andrea Pezzi – imprenditore, autore e volto noto della tv tra MTV, Mediaset e Rai. In queste pagine Pezzi “intreccia l’incertezza e le paure dell’epoca contemporanea con il mito del viaggio per eccellenza”: l’Odissea. Ulisse diventa così la guida per leggere allarmismi, trasformazioni e fenomeni del nostro tempo ma soprattutto per riflettere su ciò che resta profondamente umano. Un invito a rallentare, a guardare più a fondo e a riscoprire ciò che l’autore chiama “intelligenza naturale”. Dal volume è stato tratto uno spettacolo teatrale, Intelligenza Naturale, che ha debuttato nel 2025 e che sarà in scena anche a febbraio e marzo 2026.

Indifesi sotto la notte – Narrazioni dell’AIDS in Italia tra gli anni ’80 e ’90

Indifesi sotto la notte – Narrazioni dell’AIDS in Italia tra gli anni ’80 e ’90, in libreria a febbraio per minimum fax, analizza com’è stato vissuto, affrontato e raccontato in Italia l’HIV negli anni in cui il virus iniziava a diffondersi, rappresentando una minaccia concreta. A firmare il libro è Luca Starita. Tra le testimonianze presenti nel volume, quelle di Luca Guadagnino, Dacia Maraini, Tommaso Giartosio e Vera Gheno. Classe ’88, nato a Napoli, l’autore abita a Firenze, dove lavora come responsabile delle relazioni con il territorio per le librerie Feltrinelli. Laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi sulla queerness nella narrativa di Aldo Palazzeschi, ha già firmato i saggi Canone ambiguo – Della letteratura queer italiana (effequ 2021) e Pensiero stupendo – Un saggio sul tradimento (effequ 2023).

Le 7 rivoluzioni dell’intelligenza artificiale

Sanità, economia, politica: dobbiamo davvero vedere più rischi che potenziale nell’era dell’intelligenza artificiale? Se lo chiede Davide Casaleggio (dal 2016 presidente di Casaleggio Associati e dell’Associazione Rousseau, create insieme al padre Gianroberto) in Le 7 rivoluzioni dell’intelligenza artificiale, in uscita a maggio con Chiarelettere. Un libro che si propone di offrire “gli strumenti per comprendere le trasformazioni più profonde che l’umanità abbia mai affrontato e per prepararci ad attraversarle con lucidità e consapevolezza”.

Internet è per tutti

Un’invenzione, forse, ha cambiato di recente il mondo più di tutte le altre: il World Wide Web. Una tecnologia come mai si era vista priva, portata alla luce da Tim Berners-Lee, e capace di connettere ogni angolo del globo. A marzo è proprio l’informatico britannico a ripercorrere quei momenti e le tappe fondamentali degli ultimi anni nel memoir Internet è per tutti (Mondadori). Tim Berners-Lee nel 2016 è stato insignito del premio Turing, “il Nobel dell’informatica”. Nel corso della sua lunga carriera ha coniato non solo il nome World Wide Web (W.W.W), ma ha anche scritto il primo server per il World Wide Web (httpd) e, tra le altre cose, ha firmato la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali (html)…

Le 7 regole della fiducia

Jimmy Wales, enigmatico e visionario co-fondatore di Wikipedia (con Larry Sanger), si racconta per la prima volta in un libro: a gennaio propone per Garzanti Le 7 regole della fiducia (traduzione di Davide Martirani). La fiducia, per Wales, è un tesoro prezioso, una creatura viva che può e deve essere costantemente alimentata…

Internet non è un posto per femmine

Nel saggio Einaudi Internet non è un posto per femmine, Silvia Semenzin si sofferma sull’esclusione, sul sessismo, sulla discriminazione presenti in larga parte della Rete. E lo fa intrecciando dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social, fino all’impegno come sociologa e attivista, “guida in un viaggio rivelatore dentro l’anima più oscura e misogina” del web e dei social. In libreria il 13 gennaio 2026.

Big Tech – Il potere dei giganti della tecnologia

Luca Balestrieri – esperto di innovazione tecnologica, professore di Economia dei media digitali all’Università Luiss Guido Carli e con esperienza di responsabile in Rai di numerose direzioni nel settore tecnologico e strategico – indaga ” i meccanismi che regolano l’ecosistema tecnologico in cui ci troviamo immersi”. Il saggio Big Tech – Il potere dei giganti della tecnologia (Laterza, dal 20 gennaio) esplora l’evoluzione delle Big Tech e la loro corsa verso l’arricchimento e il potere.

Quel che non è salvato è perso – L’internet che abbiamo avuto

L’avvento del web, il suo farsi consuetudine in ogni casa e in ogni momento, è qualcosa che è stato sì molto analizzato ma mai narrato come esperienza lontana, come qualcosa che distingue con forza due generazioni adiacenti. Cosa ha creato, quell’avvento? L’11 febbraio effequ pubblica il saggio di Lorenzo Fantoni Quel che non è salvato è perso – L’internet che abbiamo avuto, in cui l’autore alterna il memoir alla ricostruzione storica e all’analisi politica. L’autore, giornalista freelance, ha già firmato con effequ Vivere mille vite – Come i videogiochi ci hanno cambiato il futuro.

Le simmetrie nascoste – Perché la fisica moderna è alle radici dell’intelligenza artificiale

Il Premio Nobel Giorgio Parisi, nel suo nuovo libro, Le simmetrie nascoste – Perché la fisica moderna è alle radici dell’intelligenza artificiale (Rizzoli, dal 27 gennaio), ragiona sul legame tra “fisica della complessità” e intelligenza artificiale, “che conosce tutto ciò che ha inventato l’umanità ma non può inventare il futuro: perché – per ora – non ha una vera esperienza e una vera idea del mondo”.

Il secolo delle generazioni – Scoprire il capitale multigenerazionale e anticipare il futuro

È la prima volta che nello stesso secolo convivono otto generazioni, dai centenari alla Beta Generation. Nel saggio Il secolo delle generazioni – Scoprire il capitale multigenerazionale e anticipare il futuro, Isabella Pierantoni (Il Mulino, in uscita a fine gennaio), sociologa ed esperta di studi e analisi generazionali in Italia ed Europa, propone una lettura comparata delle generazioni attive oggi nella società, per scoprire le loro dinamiche di convivenza, per analizzare le differenze ma anche per gettare ponti e trasformare i conflitti in opportunità di crescita.

Cambia tutto… e vinci!

Scrittore bestseller, James Patterson il 10 febbraio torna con un libro self-help, il manuale Cambia tutto… e vinci! (in uscita per Longanesi, scritto con Patrick Leddin – esperto nel campo della leadership e della cultura aziendale – e tradotto da Allegra Panini). Anni fa, quando, all’apice di una sfavillante carriera nel marketing, Patterson ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua vera passione, la scrittura, ha capito una lezione: non accontentarsi mai dello status quo, ma sfidare la routine, affrontando la paura dell’ignoto e trasformando il disagio in energia creativa…

Il silenzio è rivoluzione – Ascoltare il suono segreto della vita

Con Einaudi, a gennaio, il saggio di Nicoletta Polla-Mattiot, Il silenzio è rivoluzione – Ascoltare il suono segreto della vita, che accompagna “in un viaggio rigenerante alla scoperta del silenzio come riserva di senso”, che, “senza moralismi né nostalgie, ci pone una domanda urgente: possiamo reimparare a tacere per capire meglio chi siamo e ciò che diciamo?”.

Perché scocca la scintilla

Kate Murphy, giornalista che scrive per New York Times, Wall Street Journal ed Economist, nota per la capacità di rendere accessibili temi scientifici complessi legati al comportamento umano, a fine febbraio ci presenta ora per Corbaccio Perché scocca la scintilla, in cui esplora la scienza della sincronia interpersonale, mostrando come emozioni e comportamenti si “contagino” e influenzino profondamente le nostre relazioni quotidiane. Un saggio “che unisce scienza, cultura e storie reali, ideale per capire perché con alcune persone nasce un’immediata sintonia e con altre no”.

Volume 2 – Avere vent’anni

Dopo che a inizio autunno 2025 Volume, la nuova rivista di approfondimento di Chora Media e Feltrinelli, ha fatto il suo debutto, il 13 gennaio è in uscita il secondo numero, dal titolo Ascoltando il mondo – Avere vent’anni. Il trimestrale, diretto da Mario Calabresi, questa volta si chiede cosa vedono i ventenni quando guardano il mondo, che storie sentono urgenti e cosa hanno bisogno e voglia di raccontare? Con i contributi di Calabresi, Giovanna Calvenzi, Teresa Ciabatti, Samuele Cornalba, Paolo Di Paolo, Sabrina Efionayi, Chiara Gamberale, Francesca Mannocchi, Cesare Martinetti, Luca Micheli, Francesca Milano, Giulia Muscatelli, Silvia Nucini, Simone Pieranni, Sara Poma e Sayf.

Medicina femminile plurale – Il sapere delle donne nella storia

Duemila anni di storia della medicina, narrata da un punto di vista diverso: quello delle donne. Daniela Minerva, tra le figure di riferimento della divulgazione scientifica e medica in Italia (attualmente direttrice della piattaforma multimediale Salute di La Repubblica, La Stampa e GNN), in Medicina femminile plurale – Il sapere delle donne nella storia (edito da Bollati Boringhieri, in arrivo a gennaio) ripercorre duemila anni di “questa sotterranea conoscenza condivisa”, orientata dallo sguardo di “angeli del focolare”.

I Novanta

Tra musica, società, politica, televisione e web, come si fa a raccontare gli anni ’90? Ci ha provato Chuck Klosterman, giornalista che ha scritto per GQ, Esquire, The New York Times Magazine e The Guardian, nelle pagine di I Novanta (in uscita ad aprile per 66thand2nd, traduzione di Federica Principi).

Super Nintendo

Per tutti gli amanti dei videogiochi e della cultura geek, approda in Italia un libro imperdibile: Super Nintendo (Tea, da febbraio), che svela segreti e curiosità, racconta le storie di celebri giochi e personaggi memorabili che hanno reso l’azienda giapponese un fenomeno globale, e una passione per moltissime persone. Il volume è stato scritto da Keza MacDonald, editor della sezione videogiochi per The Guardian.

Artico

Si arricchisce la proposta di Passenger, collana di Iperborea, che raccoglie dei libri-magazine dedicati ciascuno a un Paese (o a una città) e alla sua identità. Il 21 gennaio sarà la volta di Artico: “il XXI secolo passa dall’Artico. Contro il mito di un territorio disabitato, le popolazioni umane e non umane della regione si preparano all’impatto”. Il libro sarà sugli scaffali dal 21 gennaio.

Viaggio di una notte nella Tokyo del piacere

“Un’esplorazione dell’universo sessuale contemporaneo del Giappone che svela i meccanismi nascosti dietro la sua apparente perfezione sociale”. A fine marzo Tommaso Scotti, autore di noir di successo ambientati nel Paese del Sol Levante, firma per Longanesi un “viaggio antropologico” nel mondo notturno di Tokyo, tra girls bar, club esclusivi e locali dai confini morali sfumati: Viaggio di una notte nella Tokyo del piacere è “a metà tra reportage e romanzo”…

Non devi piacere a tutti

Meg Josephson, psicoterapeuta specializzata in mindfulness e “compassion focused therapy”, il 3 marzo pubblica per Corbaccio Non devi piacere a tutti, un libro sul “fawning”. In cui spiega come il bisogno di compiacere gli altri sia una risposta di sopravvivenza appresa nell’infanzia e non un tratto della personalità. Attraverso esempi reali ed esercizi pratici, l’autrice aiuta così “a riconoscere i propri bisogni, gestire i conflitti e costruire relazioni più sane, imparando finalmente a vivere per sé stessi smettendo di preoccuparsi di quel che pensano gli altri”.

The steps – La mia vita, un passo dopo l’altro

Veniamo a una delle autobiografie più attese del 2026. A maggio, con Rizzoli (in contemporanea mondiale), è infatti in uscita il memoir di Sylvester Stallone, in cui l’attore di Rocky e Rambo ripercorre la sua vita, tra difficoltà infantili, bullismo e riscatto personale. Si intitolerà The steps – La mia vita, un passo dopo l’altro, in riferimento ai settantadue gradini che Rocky sale di corsa al Philadelphia Museum of Art (nel primo film della serie).

Gracias a la vida – Un’autobiografia

Dopo la storica vittoria del mondiale di pallavolo con la nazionale femminile, Julio Velasco, allenatore leggendario e “filosofo della pallavolo”, ha deciso di raccontarsi in prima persona nell’autobiografia Gracias a la vida (Feltrinelli, in uscita il 3 marzo). Dall’infanzia alle lotte politiche, dalle vittorie negli anni Novanta al recente successo: queste pagine, immancabili per chi ama lo sport, sono la lucida testimonianza di cosa significa lavorare di squadra per raggiungere l’obiettivo comune.

Colpi di testa

Negli ultimi anni l’attenzione verso la salute degli atleti negli sport da contatto è cresciuta, soprattutto per quanto riguarda i colpi alla testa. Tommaso Clerici, collaboratore di Ultimo Uomo ed Esse Magazine, arriva in libreria (il 30 gennaio) con un’inchiesta che intreccia le storie di sport e, soprattutto, di uomini segnati da commozioni cerebrali e traumi cranici. Colpi di testa (66thand2nd) illumina il lato più oscuro dello spettacolo sportivo e, attraverso anche le voci dei medici, racconta rischi e conseguenze spesso ignorate o taciute.

Le lezioni del campo

Tra le novità del 2026 di Gribaudo, Le lezioni del campo, nuovo libro di Demetrio Albertini, uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, stella del Milan (5 Scudetti e 3 Champions League) e della Nazionale, un campione dentro e fuori dal campo. “Undici capitoli per raccontare ciò che lo sport insegna davvero”, che partono da una domanda: che cosa resta quando le luci dello stadio si spengono?

Lo sport è business – Il business è sport

In vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, a fine gennaio Apogeo propone Lo sport è business – Il business è sport – Una storia olimpica di Michael Payne, per oltre vent’anni responsabile della strategia commerciale del Comitato Olimpico Internazionale, l’uomo che ha contribuito a trasformare le Olimpiadi in un brand globale. Tra accordi miliardari, strategie mediatiche, giochi di potere, un saggio “dal ritmo da spy story”, per capire come lo sport sia diventato un’industria da miliardi “e per interrogarsi su come questo conviva con i valori e i principi dello spirito olimpico”.

La mente si calma, la vita cambia – Mindfulness per vivere meglio in dieci passi

Dall’overthinking all’ansia, dalla procrastinazione all’autosabotaggio: dal fine marzo, con Longanesi, un manuale per affrontare con nuovi strumenti le sfide di tutti i giorni e scoprire l’approccio meditativo della mindfulness: La mente si calma, la vita cambia – Mindfulness per vivere meglio in dieci passi è firmato da Marco Ghiani e Valerio Perrone, fondatori di Stanza Zen, community italiana online dedicata alla mindfulness e al benessere.

Anche i cani a volte volano – Storie di animali per tornare umani

Un libro-appello, dedicato al profondo legame tra animali ed esseri umani. Il 13 gennaio, con Solferino, la raccolta di scritti di Dacia Maraini Anche i cani a volte volano – Storie di animali per tornare umani. Un’opera che raccoglie racconti, memorie e interventi pubblici, e ribadisce l’importanza del rispetto per l’ambiente (che non è solo nostro), la ferma opposizione al rito insensato della caccia, e in cui la scrittrice spiega la sua scelta vegetariana e condanna gli allevamenti intensivi.

Come me nessuno mai – Le mille vite di Felice Maniero bandito

Per chi apprezza i libri true crime, dal 20 gennaio arricchirà la serie Italian Tabloid di Sem Come me nessuno mai – Le mille vite di Felice Maniero bandito. Maurizio Dianese propone qui il racconto del declino di una delle figure più “iconiche” della storia criminale d’Italia: Felice Maniero, ex “Faccia d’angelo”.

Il falsario di Stato

Sempre per Italian Tabloid di Sem è previsto, il 13 gennaio, Il falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani, che ha al centro la figura di Antonio Chichiarelli, detto Tony, figura centrale di alcuni snodi cruciali della storia criminale e politica degli anni di piombo in Italia. Chichiarelli, infatti, è passato alla storia per quella che viene considerata la più grande rapina mai compiuta nel Paese — 35 miliardi di lire nel 1984 — e per la realizzazione del falso comunicato n. 7 delle Brigate Rosse, che annunciava il presunto suicidio di Aldo Moro. Dal 23 gennaio, su Netflix, arriva Il Falsario, film di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto nei panni di un artista-falsario ispirato proprio alla figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli.

Il codice della longevità

La longevità è da sempre uno dei grandi sogni dell’umanità, e mai come oggi abbiamo gli strumenti per trasformarla in una conquista reale: le scoperte scientifiche e tecnologiche stanno infatti aprendo possibilità impensabili fino a pochi anni fa… Secondo Eric Topol, uno dei più influenti ricercatori medici al mondo, stiamo entrando nell’”Era della longevità”: le scoperte degli ultimi anni daranno uno slancio mai visto all’aspettativa di vita. L’autore ne parla nel libro Il codice della longevità (Newton Compton, 13 gennaio, con la traduzione di Rossana Pinna e Valerio Copponi).

Decision making strategico

Scegliere quasi mai è facile e trovarsi di fronte a un bivio può essere paralizzante e fonte di ansia. Non a caso esistono strategie e pratiche che possono aiutarci a compiere le scelte, che siano in ambito familiare o in quello lavorativo. Per chi vuole scoprire di più sul tema, c’è il volume Decision making strategico (Ponte alle Grazie, 23 gennaio), curato dalla psicologa e psicoterapeuta Roberta Milanese e dal direttore operativo del Centro di Terapia Strategica Stefano Bartoli.

Kondo planner

Nuovamente in libreria, da metà gennaio con Vallardi, il metodo di Marie Kondo, con Kondo planner, “il libro-diario giapponese per riordinare la casa e trasformare la vita”. Un volume (tradotto da Barbara Ronca) che è, al tempo stesso, un’agenda, un diario e un manuale per mettere in pratica quotidianamente il suo celebre metodo. In cui non mancano test, suggerimenti e tabelle.

Cose spiegate bene – Cinemino?

Il doppiaggio dei suoni, la costruzione di un cliffhanger, la scritta Hollywood e lo streaming… Sono questi alcuni degli argomenti che tratta il nuovo numero di Cose spiegate bene – Cinemino?, libro-rivista del Post – in collaborazione con Iperborea – che approfondisce di volta in volta un nuovo argomento. Nell’edizione in uscita il 25 febbraio non si guarda solo alle storie e ai retroscena del mondo del cinema, ma si riflette sulla crisi in corso e sulle nuove possibilità tecnologiche.

Ce la puoi fare – 30 giorni per aumentare il tuo consumo di frutta e verdura

Mangiare più frutta e verdura per molte persone può rappresentare un percorso fatto di piccoli passi. Ne parla il manuale Ce la puoi fare, il nuovo libro (in arrivo per Gribaudo) di Riccardo e Luca Di Pazza, content creator e divulgatori appassionati di alimentazione vegetale. Una guida strutturata in 30 giorni “che aiuta a cambiare le proprie abitudini alimentari senza rinunce, con semplicità e con maggiore consapevolezza”.

La sublime arte del disordine – Filosofia dei calzini spaiati

Simonetta Tassinari, docente di storia e filosofia, divulgatrice e collaboratrice del nostro sito, il 13 gennaio è nuovamente sugli scaffali con un saggio “pop” di filosofia applicata alla vita. Partendo del disordine domestico, qualcosa che tutti e tutte hanno sperimentato nella loro vita, l’autrice riflette sulla perfezione e sul controllo, sui ruoli e sulle libertà quotidiane. La sublime arte del disordine – Filosofia dei calzini spaiati è edito da Gribaudo.

Conto alla rovescia per la ricchezza

Se siete “fan” del manifesting (pratica, e fenomeno su TikTok, a cui abbiamo dedicato un articolo) allora non potete perdere il ritorno di Rhonda Byrne, che nel 2006 esplose con il documentario e il libro The secret. Dopo quasi vent’anni la ritroviamo con Conto alla rovescia per la ricchezza (dal 24 febbraio per HarperCollins Italia, traduzione di Francesca Pe’), in cui l’autrice bestseller “rivela semplici e comprovate pratiche di attrazione della ricchezza”.

Libri da leggere 2026: poesia

Scrivere il cielo – Poesie al contrario

A febbraio 2026 Roberto Vecchioni dà alle stampe, per Einaudi, Scrivere il cielo – Poesie al contrario, una raccolta di versi autobiografici, in cui “si dispiega la sua vita intera, ma al contrario”: “dalla voce luminosa della vecchiaia fino a quella incantata del ragazzino che compone le sue prime liriche sui quaderni di scuola”. Tra amore, musica, morte, desiderio, memoria e destino…

Godzilla

Tra le novità del 2026 per lettrici e lettori di poesia, c’è una raccolta di versi in cui “i dettagli del quotidiano lasciano intravedere le tracce di una futura tragedia epocale, cosmica”. Parliamo di Godzilla di Federico Italiano, che conduce “in un universo in folle metamorfosi e a rischio di scomparsa”. L’autore, anche saggista e traduttore, si fa guidare “essenzialmente dall’endecasillabo, lavorando sulle innumerevoli variazioni che la figura metrica offre”. Dal 24 febbraio con Guanda.

Transitori e risorti

A chi ama la poesia segnaliamo inoltre una raccolta speciale: (alcune tra) le poesie inedite di Ivano Ferrari. Scomparso nel 2022, il poeta mantovano ha affidato tutti i suoi scritti non ancora pubblicati all’amico Antonio Moresco, che per Crocetti ha curato Transitori e risorti (in uscita il 10 febbraio), selezionando pagine rimaste finora nell’ombra. I temi sono quelli che hanno segnato la sua voce – la morte e l’amore, la rivoluzione e il macello – restituiti in versi radicali e sorprendenti.

Procne machine

Carmen Gallo, docente di letteratura inglese alla Sapienza Università di Roma e già autrice di poesie e saggi, nel 2026 approda in Einaudi con un testo breve e intenso, dai riferimenti autobiografici e ispirato dalle tante storie che ci circondano ogni giorno. Procne Machine (dal 27 gennaio) è il viaggio di due sorelle, nella Storia e nel mito. È la trasformazione dei corpi e la sperimentazione dei generi letterari, attraversando di volta in volta Eschilo, Shakespeare, John Keats e Lou Reed (tra gli altri).

La consolazione delle stelle

Con il prossimo libro ci spostiamo in Nord Europa, in particolare in Svezia. Tra le novità del 2026 la pubblicazione di alcune poesie scelte di Karin Boye (1900-1941), scrittrice e poeta originaria di Göteborg, celebre per la distopia Kallocaina (qui approfondita). L’opera, presentata con il titolo La consolazione delle stelle (traduzione e postfazione di Fulvio Ferrari), è data alle stampe da Iperborea il 15 gennaio e presenta il testo svedese a fronte.

Poesie d’amore

Da non perdere poi la raccolta contenente tutte le Poesie d’amore di Rupi Kaur, celebre scrittrice e “fenomeno letterario” esploso con la pubblicazione di milk and honey. Una selezione perfetta per godere della scrittura di Kaur e per lasciarsi ispirare dal calore dell’amore. Il libro, edito come i precedenti da tre60, è tradotto da Alessandro Storti e sarà sugli scaffali dal 6 febbraio.

Milano porto di mare

Curata da Luca Mastrantonio, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, Milano porto di mare è un’antologia (pubblicata a gennaio da Mondadori, all’interno della collana Lo specchio) interamente dedicata alla poesia milanese, con opere di autori – da Carlo Porta a Luciano Erba e Salvatore Quasimodo – che sono nati o hanno vissuto per le strade del capoluogo lombardo, e che con le loro parole hanno ritratto l’anima della città.

Poesia come violenza

In Poesia come violenza, a febbraio per Italo Svevo Edizioni (nella collana Biblioteca di Letteratura Inutile, con la traduzione di Bernardo Pacini, e a cura di Giuseppe Nibali), il poeta statunitense Zachary Schomburg, classe 1977, riflette sull’importanza dell’utilizzo della violenza in poesia per penetrare il mondo che ci circonda attraverso le parole, “abolendo ogni forma di politically correct e di filtro imposto dalla società”. La poesia diventa così “uno strumento per andare oltre il dolore fisico, per manipolare la realtà, addirittura per mutilarla”.

Haiku al femminile

Nella società giapponese le voci letterarie delle donne sono state quasi sempre all’ombra di quelle maschili, anche se il loro contributo è stato fondamentale. Finalmente, a partire dal ‘900, le cose hanno cominciato a cambiare, permettendo alle donne di riprendere lo spazio che meritavano. Haiku al femminile (Einaudi, dal 13 gennaio) fa emergere queste voci, attraverso una raccolta di haiku composti dalle principali poetesse degli ultimi cento anni. L’antologia è a cura di Cristina Banella, che ha conseguito un PhD in Storia e civiltà dell’Asia orientale, specializzandosi in studio e traduzione dell’haiku, che ha accompagnato ogni componimento con i nessi e sottintesi culturali.

Arrivano i Barbari – Voci dal poetry slam

Il fenomeno del poetry slam rappresenta una competizione – poesia performativa, canto, stand–up, dialetto, rap, freestyle, teatro – che coinvolge attivamente il pubblico. Arrivano i Barbari – Voci dal poetry slam, a cura della Redazione Cultura del Corriere della Sera e in libreria a fine febbraio per Solferino, raccoglie alcune delle voci di questa corrente che si sono fatte notare in Italia, “per autenticità, originalità, coraggio”: quelle di Filippo Capobianco, Martina Lauretta e Francesca Pels, che hanno guidato la composizione dell’antologia, insieme a quelle di altri 12 poeti e poetesse.

Ogni volta che mi baci muore un nazista

Il 10 febbraio riappare sulla scena, in questo caso per Sem, Ogni volta che mi baci muore un nazista, raccolta che ha fatto conoscere Guido Catalano. L’autore classe ’71 ha iniziato dagli scanzonati palchi dell’underground torinese per poi esplodere e tramutarsi in un fenomeno popolare: è “l’unico esempio di poeta performer che sa far ridere e innamorare come fosse il frontman di una band di culto”. Con questa uscita Sem avvia “la riproposta di una serie di opere iconiche e intramontabili con cui Guido Catalano ha fatto innamorare i più…”.

Libri da leggere 2026: fumetti graphic novel e manga

Frontier

Veniamo ai nuovi fumetti e manga in arrivo nel 2026. Proseguiranno le uscite per Cherry Bomb, la collana di Bao Publishing curata dal fumettista Zerocalcare, e a fine gennaio sarà disponibile Frontier, un graphic novel in cui “la deriva dello spazio diventa lo specchio oscuro delle nostre stesse contraddizioni”. Guillaume Singelin, che già era comparso nella collana per aver illustrato la serie The Grocery, scritta da Aurélien Ducoudray, racconta la storia di un futuro prossimo in cui l’umanità, avendo portato la Terra allo stremo, ha deciso di colonizzare lo spazio per ricominciare daccapo. Anche se la corsa alla conquista è diventata un pretesto per estrarre in maniera spregiudicata minerali di ogni sorta, “resta ancora uno scampolo di umanità che coltiva la speranza”…

La prima graphic novel di Alessandro Barbero

Veniamo a un’anticipazione: lo storico, podcaster e saggista-bestseller Alessandro Barbero in autunno pubblicherà, con Rizzoli Lizard, la sua prima graphic novel (creata con Davide Savelli e Iris Biasio). Dalla prospettiva di Ricciotti, figlio adolescente di Garibaldi, il volume racconterà un episodio dell’ultima fase della vita dell’indomito Eroe dei Due Mondi, un viaggio in Inghilterra che fece preoccupare i conservatori d’Europa…

Tenement

Ed eccoci con una novità per chi ama le storie horror a fumetti. Negli ultimi anni Jeff Lemire e Andrea Sorrentino hanno infatti dato vita a un universo narrativo in cui “l’orrore segna sovrano”, Il mito del frutteto di ossa. A fine febbraio l’universo si amplia con un nuovo racconto: al centro di Tenement (Bao Publishing) c’è un palazzo tetro in cui vivono sette inquilini, accomunati da un mostruoso crimine…

Il quinto volume di Black Letter

A maggio, con Edizioni BD, arriva Black Letter 5 di Mogiko, nome d’arte di Giulia Monti: Shira, colei che tutto vede, ha consegnato a Rushi e Pher una rivelazione sconcertante che li porrà su un sentiero molto pericoloso. Un viaggio nel passato che rivelerà connessioni sconcertanti tra Rushi, Pher e la catastrofe che anni fa distrusse una parte di Neogashima. Il cammino verso la verità ultima è iniziato, così come il countdown per la grande catastrofe predetta dall’arcangelo oracolo… Black Letter, va ricordato, è la prima serie manga di un’autrice italiana pubblicata in Giappone.

Barbara

“Due geni del manga si incontrano, sulla carta”. Dalla penna di Go Nagai, autore giapponese classe ’45 di Devilman, approda a gennaio con J-Pop Manga una “graffiante” rivisitazione di Barbara, uno dei racconti più adulti e sensuali del leggendario Osamu Tezuka (Astro Boy, I tre Adolf): nelle vite di alcuni artisti irrompe all’improvviso la figura di Barbara, una donna tanto misteriosa ed enigmatica quanto affascinante, che diventerà la loro musa. Quale sarà però il prezzo da pagare per ricevere da lei un’ispirazione artistica senza pari?

Troppo libera – L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel

Passiamo ora a un’interessante novità per chi apprezza i graphic novel biografici. Oggi ricordata quasi unicamente come amante del celebre scultore Auguste Rodin, Camille Claudel è stata un’artista talentuosa che, negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi del Novecento, sfidò l’arte e la società parigina pagando un caro prezzo. Claudel, infatti, venne reclusa in manicomio e dimenticata per oltre trent’anni. Il 24 febbraio Tunué porta in libreria il volume Troppo libera – L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel, realizzato da Assia Petricelli e Sergio Riccardi (e curato da Simona Binni), con cui scoprire la storia di questa donna, prima ancora che di questa scultrice. La prefazione è di Daniela Brogi.

Sibylline

In Sibylline (Bao Publishing, sugli scaffali a fine marzo) Sixtine Dano, diplomata in animazione e con all’attivo la regia di diversi cortometraggi, dà vita a Raphaëlle, una diciannovenne che si trasferisce a Parigi per studiare architettura e che si ritrova costretta a prostituirsi. La ragazza, combattuta tra la forza dell’amore e la potenza della femminilità, “vive una difficile dicotomia che la porta a riflettere e a interrogarsi su se stessa e sul ruolo della donna in una società in cui il sesso è ancora un tabù”.

Ho lasciato ogni posto – David Bowie a Berlino in tre atti

A metà marzo, con Feltrinelli Comics, una graphic novel che racconta David Bowie nel suo periodo più creativo e sperimentale, ma anche più tormentato: quello della cosiddetta “trilogia berlinese” (composta dai dischi Low, Heroes e Lodger, pubblicati fra il 1977 e il 1979). Dagli stessi autori di È mia la colpa – La vita dei Joy Division e Morire non importa – The Cure: le radici del mito (Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro), in arrivo Ho lasciato ogni posto – David Bowie a Berlino in tre atti.

Sempre agli anni di Berlino di David Bowie è dedicato anche il graphic novel Low del fumettista tedesco Reinhard Kleist, in uscita per Bao Publishing, presentato come la biografia musicale “emotiva” di una delle icone immortali del ventesimo secolo.

Quello che la pioggia non dice 1

Okaya Izumi firma per Bao Publishing un manga delicato, sulla crescita personale e sulla cura. La protagonista di Quello che la pioggia non dice (primo volume di due, in uscita il 23 gennaio) è Ame, una giovane che, trasferitasi in periferia, è alla ricerca di sé. Lontana da ciò che la mette a disagio incontrerà molti personaggi che aiuterà a guarire, perché Ame è uno “specchio per gli altri” e restituisce “loro esattamente ciò di cui hanno bisogno”…

Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup

Nel XIII secolo, ai margini in rapida espansione di quell’impero Mongolo che sta sconvolgendo l’Asia, la giovane persiana Sitara, rimasta orfana, viene condotta come schiava nella città di Tus, nell’Iran orientale. Per sopravvivere in quel durissimo mondo, Sitara dovrà sfruttare le conoscenze ereditate dal suo Paese, avanzatissime per l’epoca, per scalare voracemente la piramide sociale fino in cima, e diventare… la strega che manovrerà le sorti dell’impero… Inizia il racconto, pittoresco e affascinante, di una ragazza pronta a lottare contando unicamente sulla forza della conoscenza: a gennaio, con J-Pop Manga, esce Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup.

Medea

Rita Petruccioli ha lavorato come illustratrice e fumettista spaziando tra magazine, textile design, advertising, libri per bambini e fumetti, e con Bao Publishing ha già pubblicato Ti chiamo domani e Frantumi. Adesso ritornerà in libreria con Medea, una reinterpretazione del mito greco che parte dalla teoria secondo cui la donna non avrebbe davvero ucciso i propri figli, ma fosse solo vittima di uno stigma patriarcale…

Libri da leggere 2026: libri per ragazzi e ragazze

Countdawn – Il libro della Neve

Inauguriamo ora la sezione dedicata ai libri per ragazze e ragazzi in uscita nel 2026 con “Un libro ribelle, che come noi potesse viaggiare fuori dalle Oasi e le loro leggi…”: a fine gennaio, Pierdomenico Baccalario e Marco Magnone ci propongono Countdawn – Il libro della Neve (Piemme), primo volume di una dualogia distopica (consigliata dai 13 anni) sulla dittatura delle tecnologie su noi poveri esseri umani…

La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social

Dopo il successo mondiale di La generazione ansiosa, Jonathan Haidt ci consegna una guida illustrata per ragazzi e ragazze. Il tema? Mettere da parte lo smartphone e “scegliere una vita felice, entusiasmante e piena di avventura”. Disponibile dal 10 febbraio, La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social è pubblicato da Rizzoli e scritto insieme a Catherine Price.

La pescatrice

Proseguiamo il nostro viaggio tra le novità per ragazze e ragazzi del 2026. Il 13 gennaio Giuseppe Festa esce per Salani con La pescatrice, libro che parla a ragazze e ragazzi di ecologia, primi amori e scoperta di se stessi. A Marettimo il mare è tutto: scuola, casa, futuro. La protagonista della storia, Scilla, ha 14 anni e una barca chiamata Cariddi. Il padre è morto tra le onde, la madre è sparita anni fa, e con la nonna condivide silenzi pieni di cose non dette. Un giorno, però, in fondo al mare trova un ciondolo, con dentro una foto…

L’avventura sull’albero fantastico

Milo e Tilly sono i protagonisti di L’avventura sull’albero fantastico (che sarà inserito nella collana Libri ribelli di Garzanti, con la traduzione di Linda Cibati, il 23 gennaio), firmato dalla scrittrice bestseller Anna James, autrice di libri per ragazze e ragazzi, come Tilly e i segreti dei libri e Hetty e la battaglia dei libri. La storia ruota attorno a una missione che i due ragazzi devono portare a termine: portare in salvo i libri. Viaggiano a bordo di un treno alimentato a immaginazione e sono sulle tracce della Botanica Rosa, una donna capace di tutto… Consigliato dagli 11 anni.

Mentre cadono le stelle

In Ucraina la guerra c’è, ma “la vita insiste con una forza ostinata”. Max studia, litiga con il fratello e impara che anche i forti possono piangere. Alex combina pasticci, ma scopre che chiedere scusa è il gesto più coraggioso. Sophia tiene insieme i pezzi di una famiglia sparsa tra l’Italia e il fronte, mentre la bisnonna Alina impasta dolci e memoria. Caterina lavora lontano, ma con le sue videochiamate tiene stretti tutti, uno per uno… Barbara Tamborini, psicoterapeuta e autrice (anche insieme al marito Alberto Pellai), cura un libro “in grado di affrontare le difficoltà dell’adolescenza e gli orrori della guerra”, Mentre cadono le stelle (in uscita a metà gennaio per Salani, con la postfazione di Anna Zafesova), scritto con Maryna.

Voices – Voci

Ursula K. Le Guin (1929-2018) è una delle autrici più influenti e amate della fantascienza del ‘900. E Mondadori porterà in libreria, dal 20 gennaio, il secondo capitolo inedito della trilogia inaugurata da Gifts – Doni. Voices – Voci (traduzione di Stefano Andrea Cresti) è “una storia di crescita e di resistenza, un inno alla parola e al suo potere”. Il libro prosegue con la storia del popolo di Ald, incolto e amante della guerra, che alla conquista della città di Ansul, distrusse tutte le biblioteche e i tesori della conoscenza delle epoche passate. Il Mastrodivia, l’ultimo custode della memoria collettiva, fu imprigionato e torturato per anni, ma non è stato annientato: la sua vita ha ancora uno scopo…

Tobia – L’ombra delle cime

Continuano le vicende di Tobia nel nuovo volume della serie: L’ombra delle cime (Terre di Mezzo) dell’autore francese Timothée de Fombelle, che troveremo da fine gennaio. La trama segue le avventure del ragazzo all’ombra della grande quercia, ferita a morte da un cratere scavato nel legno. Intanto, il vecchio amico di Tobia, Leo Blue, domina ormai le cime e ha imprigionato Elisha… Consigliato a partire dai 9 anni.

Figli della foresta – Due vite africane rapite dal colonialismo italiano

Due bambini strappati alla loro terra sono al centro di “una storia vera di colonialismo, razzismo e rimozione”. A maggio, con Beccogiallo, la scrittrice e ricercatrice italiana/somala Igiaba Scego e la fumettista e illustratrice Chiara Abastanotti ci propongono Figli della foresta – Due vite africane rapite dal colonialismo italiano, un graphic novel consigliato dai 12 anni in su.

La Costituzione allo specchio

La Costituzione italiana si avvicina ai suoi primi ottant’anni, ma che cosa dice oggi dell’Italia? Ne parla nel suo nuovo libro per ragazze e ragazzi Andrea Franzoso ( Salani, dal 20 gennaio, con la prefazione di Marta Cartabia): La Costituzione allo specchio fa riferimento ad alcune parole-chiave: “Repubblica, Costituzione, Democrazia, Lavoro, Diritti e Doveri, Memoria e Radici, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze linguistiche, Confessioni religiose, Cultura e Paesaggio, Integrazione e Cittadinanza, Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola e Salute…”.

Cronache di una lucertola qualunque – Un cappello molto importante

Patrick Ness, prolifico e amato autore di Sette minuti dopo la mezzanotte e della trilogia Chaos Walking, tornerà a far parlare di sé dal 10 febbraio grazie a Cronache di una lucertola qualunque – Un cappello molto importante (Mondadori, traduzione di Giuseppe Iacobaci), il nuovo capitolo sulle avventure di Zeke, la lucertola qualunque, alle prese con nuove divertenti avventure insieme ai suoi immancabili amici. Il volume, consigliato a partire dai 9 anni, è illustrato da Tim Miller.

Calcio Academy – L’inizio

A marzo 2026 debutta per Il Castoro una nuova serie tutta dedicata al mondo del pallone, Calcio Academy. Il protagonista è Leo, e sogna di diventare un calciatore professionista. Quando uno scout dei London Dragons lo nota e lo invita al campo estivo della squadra, quel sogno inizia a prendere una forma sempre più reale… Inizia per il giovane una nuova avventura, tanto sportiva quanto personale. Il libro è firmato T.Z. Layton ed è consigliato dai 10 anni.

Keeper of the lost cities – La rivelazione

Tra i libri per ragazzi in uscita nel 2026 è previsto anche il primo volume di una serie americana bestseller, di cui Warner Bros ha acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica. Si tratta di Keeper of the lost cities – La rivelazione (Rizzoli, in libreria dal 27 gennaio) della scrittrice statunitense Shannon Messenger. La protagonista, Sophie, nasconde un segreto: avverte i pensieri delle persone che la circondano come se le parlassero ad alta voce. Quando incontra Fitz, un ragazzo che condivide il suo stesso dono, scopre di non appartenere al mondo degli umani, ma a quello degli elfi. Ad attenderla, alle Città Perdute, ci sono creature fantastiche e la prestigiosa accademia di Fosforia, dove potrà mettere alla prova i suoi talenti.

Nebula

E continuiamo con l’avventura di Gioia, una ragazzina capace di vedere i fantasmi che con i suoi due amici dovrà difendere l’isola di Nebula dalla malvagia sete di conquista di Acli, dea dell’oscurità e della disperazione. Valeria Moccia, Beatrice Bassoli e Bianca Alessi firmano per Tunué una storia di accettazione e coraggio a tinte fantasy. Nebula (dal 27 febbraio) è consigliato dai 9 anni in su.

Il Medioevo dalla A alla Zazzera

A volte può essere difficile far appassionare ragazze e ragazzi alla Storia. Una soluzione potrebbe essere il nuovo libro di Manlio Castagna – sceneggiatore, regista e scrittore che per oltre vent’anni ha diretto il Giffoni Film Festival -, Il Medioevo dalla A alla Zazzera (dal 24 marzo per Il Castoro). Con ironia, curiosità e le illustrazioni di Alice Guidi, l’opera racconta infatti una delle epoche più affascinanti del mondo occidentale, con un taglio consigliato dai 11 anni in su.

Meta – La stagione dei tornei

Arriva a marzo il secondo capitolo della serie firmata da Francesco Gungui, autore di romanzi per ragazzi e ragazze (come la trilogia fantascientifica di Inferno, Purgatorio e Paradiso e i romanzi realistici per giovani adulti, come Mi piaci così e L’importante è adesso). Il libro, che si intitola Meta – La stagione dei tornei (il Castoro), riprende le vicende di Tommy, Achille e Viola, che tornano sul campo per giocare nuove partite e per formare una nuova squadra, tutta al femminile. Il primo volume della serie ha vinto il Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura 2025, sezione “Fuoriclasse”. Consigliato a partire dai 10 anni.

Volevo avere le ali

Nel 2026 ritroveremo anche Francesco D’Adamo, apprezzato scrittore, giornalista e insegnante. Suo il libro per ragazze e ragazzi (dagli 11 anni) Volevo avere le ali, edito da Giunti a metà gennaio. Da un lato Gabriele, prigioniero di sé stesso e della sua camera, dall’altro Jasmine, costretta a vivere in una tenda a causa della guerra nel suo Paese. Tra i due giovani inizia un dialogo online, una piccola “fessura” che collega le loro vite…

Del buio non ho paura

Il 2026 sarà anche l’anno della coppia artistica Vecchini – Sualzo, già autori del graphic novel Le parole possono tutto, che in Del buio non ho paura (il Castoro, a fine marzo) ci narrano la storia di Leo, cresciuto in una casa famiglia, dove ha visto bambini e ragazzi andare via, mentre lui rimaneva lì. Anche se nella sua vita ci sono cose positive -la scuola, gli amici, Stella- il male è pronto a bussare alla sua porta: una ragazza è stata uccisa e lui, con l’aiuto di Stella e di una misteriosa presenza inaspettata, forse può riuscire a ritrovare la strada per guardare in faccia il suo passato… Il testo è firmato da Silvia Vecchini, autrice di romanzi per bambini e ragazzi, e illustrato da Sualzo, che collabora con numerose case editrici. Consigliato a partire dai 12 anni.

Max nella casa delle spie

Spie e segreti nel nuovo romanzo per ragazze e ragazzi di Adam Gidwitz, finalista al Premio Strega ragazzi e ragazze 2024 con La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo. In Max nella casa delle spie (Giuntina, traduzione di Marina Morpurgo, dal 23 gennaio) un giovane ragazzo ebreo vede la sua vita cambiare, costretto a lasciare la Germania nazista e a trasferirsi a Londra. Max, questo il nome del protagonista, scopre però di non essere completamente solo: sulle sue spalle compaiono due compagni inattesi, un kobold e un dybbuk, Berg e Stein. Con la guerra alle porte, Max escogita un piano: diventare una spia britannica per poter tornare in patria e ritrovare i suoi genitori. Comincia così la sua “doppia vita”, tra addestramenti segreti e missioni impossibili…

La lista di Violetta

Violetta ha 11 anni, è eccentrica e introversa ma, soprattutto, vuole giocare almeno una volta con ciascun compagno di classe. Esperienza dopo esperienza, amico dopo amico, chi legge inizierà a chiedersi se tutto quel che incontra è successo veramente… Consigliato dai 9 anni, La lista di Violetta di David Vliestra (scrittore e insegnante in una scuola elementare) vede al centro il tema della paura (e il suo superamento). In uscita a febbraio per La Nuova Frontiera, con la traduzione di Olga Amagliani e le illustrazioni di Yoko Heiligers.

Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi

Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi (Feltrinelli, con le illustrazioni di Alessandra De Cristofaro) è un viaggio nel mondo dei sentimenti: partendo da situazioni comuni, come un litigio con un amico, un timore improvviso o un istante di felicità, e attingendo dall’universo della filosofia e della letteratura, il libro sottolinea come “le emozioni non sono un ostacolo, ma una bussola”. A firmare questo titolo, consigliato a partire dai 9 anni, è il noto filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti (autore di libri come i romanzi per ragazzi e ragazze Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi e Filosofia per giovani menti), qui insieme a Anna Vivarelli (finalista al premio Strega e due volte vincitrice del premio Selezione Bancarellino, che ha pubblicato per Feltrinelli Kids Una capra tibetana in giardino e La casa delle meraviglie). Il libro sarà disponibile a partire dal 10 febbraio.

Quando si accesero le stelle – Un grande scienziato ti racconta la nascita dell’universo

Con le illustrazioni di Matteo Breton, Quando si accesero le stelle – Un grande scienziato ti racconta la nascita dell’universo (Feltrinelli Kids, dal 13 gennaio) è “un viaggio nel tempo e nello spazio per scoprire com’è nato l’universo”. Guido Tonelli – fisico al Cern di Ginevra, professore all’Università di Pisa, tra gli scienziati che hanno scoperto il bosone di Higgs – e Sergio Rossi – di formazione fisico, autore e divulgatore – accompagnano lettrici e lettori (dai 13 anni in su) in una storia “che unisce scienza e immaginazione”.

Mattimeo – Redwall

Originariamente pubblicata a partire da metà anni ’80, la saga Redwall dello scrittore inglese Brian Jacques (1939 – 2011) vive ora una seconda giovinezza con la ripubblicazione dei romanzi da parte di Mondadori (con la traduzione di Loredana Serratore). Il 3 febbraio sarà la volta del terzo capitolo della serie, Mattimeo: Matthias il Guerriero deve salvare suo figlio e i giovani dell’abbazia prima che sia troppo tardi e Slagar il Crudele completi il suo malvagio piano… Dai 9 anni.

Operazione abissi

Avventure sottomarine, creature luminose e animali che parlano, ma solo a chi sa ascoltare davvero. Questo il mondo in cui si muovono Azzurra, la sua amica Estela e il fratello Enrico, protagonisti di Operazione abissi (Il Battello a Vapore, dal 13 gennaio), nato dalla penna di Roberto Danovaro, ecologo e docente all’Università Politecnica delle Marche, e Claudia Facchinetti, autrice di libri per ragazzi a tema natura e animali. Per riunire le giovani e i giovani appassionati che in tutto il mondo lottano per salvare gli oceani, le due amiche fondano una pagina social, Blue Star, grazie alla quale vivranno tante avventure…

Geo Bros – Uni