Editoria: i nuovi Maverick di Einaudi, “racconti di un mondo in cambiamento”

“Indipendenti, imprevedibili, provocatori”: così vengono definiti i libri della collana Maverick di Einaudi, al debutto in libreria.

“Un progetto culturale – come viene presentato dalla casa editrice torinese – che si rispecchia anche in quello grafico”, nato dalla collaborazione con l’agenzia Undesign di Torino e che parte “dall’identità einaudiana: il bianco e il quadrato”.

Come si spiega nella nota della casa editrice, i libri proposti sono pensati per “offrire ai lettori risposte nuove e radicali ai grandi temi con cui facciamo i conti. Radicali non solo dal punto di vista politico, quanto soprattutto nello sguardo e nell’approccio alle cose. Cambiamento climatico, intelligenza artificiale, capitalismo delle piattaforme, ma anche trasformazioni dell’immaginario e dell’inconscio collettivo”, racconti di un mondo in evoluzione.

E seguendo questo scopo, si “ribalta la prospettiva” anche dal punto di vista grafico: “il quadrato è bianco, ‘punctum’ al centro di tutte le copertine, mentre è lo sfondo a cambiare. Il quadrato, allora, è ‘il pezzo che manca’ per provare a capire una realtà ipercomplessa, connessa, oscura”.

Inaugura la collana Luca Misculin con Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale, in cui il Mediterraneo centrale viene raccontato come una grande epopea umana e storica. È nel Canale di Sicilia, dove batte il cuore del Mare nostrum, che nel corso dei millenni si sono incrociati uomini e dei, merci e miti, lingue, religioni, passioni, rivalità e grandiose tragedie. Ed è ancora lì, oggi, che si gioca il nostro futuro.

A seguire Modernità esplosiva. Il disagio della civiltà delle emozioni di Eva Illouz: la nostra vita emotiva è sottoposta a tensioni e contraddizioni che nascono dall’insanabile conflitto tra la società che ci promette libertà, autorealizzazione e godimento e la vita che va in direzione opposta. E allora indagare le emozioni a fondo, nella loro matrice sociale, significa trovare risposte alla crisi democratica e psicologica del nostro tempo. Da una delle maggiori intellettuali europee, una nuova “Modernità liquida” all’altezza della nostra epoca.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

E Ingiustizia climatica della scienziata Friederike Otto, indicata tra le cento persone più influenti del nostro futuro secondo il Time. Le catastrofi climatiche sono un fatto sociale e politico, non naturale. Quando si parla di lotta contro il cambiamento climatico, si dovrebbe combattere per la dignità e i diritti di quelle persone a cui sono sempre stati negati, e continueranno a esserlo sempre di più nel futuro.

A seguire, sempre nel 2025, i libri di Lucia Tozzi, Valerio Mattioli, Valentina Tanni e Raffaele Alberto Ventura.