“I Leoni di Sicilia”: dal 10 settembre su Rai1 la serie tratta dalla saga-bestseller

A partire da martedì 10 settembre, Rai 1 porta in prima serata I Leoni di Sicilia, la serie evento tratta dall’omonimo bestseller firmato da Stefania Auci e pubblicato dalla casa editrice Nord.

Con la regia di Paolo Genovese e le interpretazioni di Miriam Leone (nel ruolo di Giulia Portalupi) e Michele Riondino (nel ruolo di Vincenzo Florio), la saga dei Florio ci immerge nella Sicilia dell’Ottocento, raccontando l’arco di trasformazione di una delle più affascinanti famiglie d’Italia.

Dopo il successo su Disney+, la serie in otto episodi si prepara a debuttare sulla rete nazionale in 4 prime serate, offrendo una nuova opportunità a chi non ha avuto modo di seguirla sulla piattaforma di streaming.

Tra gli altri volti del cast spiccano Vinicio Marchioni nel ruolo di Paolo Florio e Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, sua moglie. Eduardo Scarpetta interpreta Ignazio Florio, figlio di Vincenzo, mentre Ester Pantano e Paolo Briguglia vestono rispettivamente i panni di Giuseppina giovane e Ignazio Florio (fratello di Paolo). Completano il cast Adele Cammarata nel ruolo di Giovanna D’Ondes.

IL LIBRO

I Leoni di Sicilia è uno dei romanzi più venduti del terzo millennio in Italia. Per chi non lo avesse ancora letto, ecco una sintesi della storia raccontata da Stefania Auci, che ci trasporta nel 1799, quando la famiglia Florio approda a Palermo da Bagnara Calabra.

I Florio, ambiziosi e determinati, guardano subito al futuro, decisi a diventare i più ricchi e potenti. E ci riescono: i fratelli Paolo e Ignazio trasformano rapidamente la loro piccola bottega di spezie nella migliore della città, per poi espandersi nel commercio dello zolfo, acquistare proprietà dai nobili decaduti e creare la loro compagnia di navigazione.

Con l’ingresso di Vincenzo, figlio di Paolo, alla guida dell’azienda, l’ascesa dei Florio continua senza sosta.

Nelle cantine di famiglia, il marsala, inizialmente considerato un vino povero, viene trasformato in una bevanda raffinata, degna della tavola reale. Sull’isola di Favignana, Vincenzo introduce un metodo innovativo per conservare il tonno, sott’olio e in lattina, rilanciandone il consumo e consolidando ulteriormente l’impero dei Florio.

Nel frattempo, Palermo osserva con meraviglia e invidia l’espansione dei Florio. Nonostante il loro successo, la famiglia è ancora vista come estranea: “stranieri“, “facchini” il cui “sangue puzza di sudore“.

Quello che Palermo non sa è che proprio questa sete di riscatto sociale è il motore dell’ambizione dei Florio, un’energia che segna le loro vite, per il bene e per il male. Gli uomini della famiglia sono figure straordinarie, ma anche vulnerabili, e hanno bisogno accanto a sé di donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, moglie di Paolo, che sacrifica tutto – persino l’amore – per garantire la stabilità familiare, o Giulia, la giovane milanese che entra nella vita di Vincenzo come un uragano e diventa il suo porto sicuro, la sua forza indomabile.

LA TRAMA DEL SECONDO VOLUME: L’INVERNO DEI LEONI

Nel secondo capitolo della saga dei Florio, L’inverno dei Leoni (pubblicato dalla casa editrice Nord), i Leoni di Sicilia si trovano lontani dai giorni della misera bottega di spezie a Palermo. All’epoca, Paolo e Ignazio erano solo due uomini determinati, fuggiti dalla miseria con poco più che la loro ambizione. Oggi, la loro famiglia domina la città con palazzi, fabbriche, navi e tonnare, e i Florio sono rispettati, onorati e temuti da tutti.

Tuttavia, inizia a emergere l’ombra del declino della loro potenza. Si apre così una nuova fase, opposta a quella trionfante del capitolo precedente. I Florio vivono l’ascesa e la caduta, conquistando tutto per poi perdere tutto. Ma questa è solo una parte della loro epica storia. Al centro del racconto ci sono due donne straordinarie: Giovanna e Franca.

Sono loro a tracciare il vero percorso della famiglia, un viaggio che è insieme esaltante e terribile, glorioso e tragico. Attraverso le loro vite, scopriamo perché, anche dopo tanto tempo, i Florio continuano a vivere nei cuori di un’isola e di una città, rimanendo unici e indimenticabili.