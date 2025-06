Il 18 giugno è in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video la serie tv, composta da otto episodi, L’estate dei segreti perduti, tratta dall’omonimo romanzo di Emily Lockhart.

La serie, ispirata al mistery thriller L’estate dei segreti perduti pubblicato da DeAgostini (per l’occasione, il 17 giugno sarà in libreria la nuova edizione con in copertina i protagonisti della serie), segue le avventure di Cadence Sinclair, detta Cady, e dei suoi amici, “I Bugiardi”, sull’isola privata del nonno, dove da sempre la ricca famiglia Sinclair passa l’estate.

Ma, questa volta, le vacanze saranno diverse e un misterioso incidente cambierà la vita di Cady e dei suoi compagni portando alla luce segreti e misteri che incrineranno ogni legame apparentemente perfetto…

Il cast di L’estate dei segreti perduti

Veniamo ora al cast della serie, scritta da Julie Pec (già nota per The Vampire Diaries e Legacies) e Carina Adly MacKenzie (autrice di Roswell, New Mexico e The Originals), e che ha coinvolto nell’adattamento anche l’autrice newyorkese di romanzi young adult.

Emily Alyn Lind interpreterà Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari vestirà i panni di Gat Patil, Esther McGregor quelli di Mirren Sinclair Sheffield. E ancora Joseph Zada avrà il ruolo di Johnny Sinclair Dennis, mentre Caitlin FitzGerald quello di Penny Sinclair e Mamie Gummer sarà Carrie Sinclair. Completano i ruoli principali Candice King nelle vesti di Bess Sinclair, Rahul Kohli nel ruolo di Ed Patil e David Morse come Harris Sinclair.

Da poco, inoltre, è stato condiviso il trailer ufficiale della serie (prodotta da Universal Television e Amazon MGM Studios) che vi proponiamo di seguito.