Zerocalcare torna con una nuova serie animata su Netflix nel 2026

Ora è ufficiale il ritorno di Zerocalcare e di Valerio Mastandrea (a prestare la voce all’Armadillo) per una nuova serie animata su Netflix nel 2026. Il nuovo progetto arriva dopo il successo di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo” – I particolari

È stato annunciato con un video sul profilo Instagram ufficiale di Netflix che nel 2026 il noto fumettista italiano Zerocalcare tornerà sugli schermi con una nuova serie. Con lui, l’attore e doppiatore Valerio Mastandrea, voce dell’immancabile Armadillo.

Dopo Strappare lungo i bordi (uscita nel 2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (del 2023), è dunque prevista per il nuovo anno – non è stata svelata la data precisa – la terza serie animata firmata da Michele Rech, tra i fumettisti contemporanei più apprezzati e letti.

Per quanto riguarda i dettagli della serie (che sarà prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con la casa editrice BAO Publishing), Netflix non ha rivelato ancora nulla, ma quello che possiamo immaginare è che Zero e l’Armadillo si muoveranno ancora una volta nel complesso universo immaginato dall’artista romano.

Nell’attesa non resta che recuperare tutte le opere di Zerocalcare (da La profezia dell’armadillo del 2011 a Quando muori resta a me del 2024), a cui abbiamo dedicato uno speciale, e i progetti a cui il fumettista lavora: ultimo in ordine temporale la collana Cherry Bomb, curata per BAO Publishing.

Fotografia header: Getty Images (foto di Rosdiana Ciaravolo)