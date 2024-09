La “bomba” di Zerocalcare: curerà una collana per BAO Publishing, “Cherry Bomb”

“I fumetti di questa collana sono quelli che ho fatto vedere a tutti i miei amici dicendo: ‘Ammazza che bomba!’”. In arrivo nel 2025 “Cherry Bomb, progetto editoriale curato da Zerocalcare per Bao Publishing – I particolari

Novità in casa BAO Publishing: la voce girava da tempo, ora arriva la conferma ufficiale della casa editrice, che ha annunciato via social una collana curata e diretta da Zerocalcare, dal nome evocativo Cherry Bomb.

In attesa di ulteriori dettagli, che verranno forniti entro fine anno – per ora possiamo apprezzare il nome e il logo del progetto, che debutterà nelle librerie e nelle fumetterie nel corso del 2025.

Zerocalcare ha commentato l’annuncio spiegando il titolo della nuova collana: “Cherry Bomb vuol dire bomba carta. Non conoscono un modo migliore e più diretto per attirare l’attenzione in modo plateale su qualcosa”. E per chi sente crescere la curiosità, l’artista di Roma aggiunge: “I fumetti di questa collana sono quelli che ho fatto vedere a tutti i miei amici dicendo: ‘Ammazza che bomba!’”.

E mentre aspettiamo di scoprire quali opere BAO porterà in Italia, non resta che recuperare tutti i lavori del fumettista romano, raccolti in questo articolo.