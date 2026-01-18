Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026

In una fase storica segnata da profonde divisioni, in occasione del Giorno della Memoria 2026 proponiamo una selezione di nuovi libri, per ricordare lo sterminio degli ebrei e le altre vittime del nazismo. Tra romanzi, saggi, testi e biografici e opere per ragazze e ragazzi

Commemorare i circa 6 milioni di ebrei vittime della Shoah e le centinaia di migliaia di altre donne, uomini, bambine e bambini perseguitati dal Terzo Reich per motivi politici o razziali (tra cui disabili, omosessuali, rom, testimoni di Geova, oppositori politici…). Ma non solo: nel corso del tempo il Giorno della Memoria ha assunto ulteriori significati, in particolare negli ultimi anni, segnati dal dramma di Gaza e dal riaffiorare, nel dibattito pubblico, della questione israelo-palestinese.

Istituito nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Giorno della Memoria ricorda l’ingresso, da parte dei soldati dell’Armata Rossa, nel campo di concentramento di Auschwitz, che fu finalmente liberato. Era il 27 gennaio 1945, e il mondo iniziava a fare i conti con gli orrori dello sterminio nazista.

A 21 anni dalla sua istituzione, il Giorno della Memoria 2026 si colloca in un clima di guerra e profonde divisioni, che rende ancora più urgente ribadire le terribili conseguenze dell’odio e dell’indifferenza.

Anche nel 2026, non a caso, sono molti i nuovi libri in uscita, legati al tema dell’Olocausto, in occasione del Giorno della Memoria.

Qui di seguito troverete un percorso di lettura dedicato proprio ad alcuni nuovi romanzi, saggi, biografie e opere per ragazze e ragazzi, pubblicati di recente, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e ricordare quanto avvenuto nei tragici anni della Seconda guerra mondiale.

Elena

Il 25 marzo 1944 Elena Colombo, dieci anni appena, è arrestata a Torino dalle SS. È sola: i genitori erano stati già deportati a dicembre. Nessuno di loro è tornato da Auschwitz. Molti anni dopo, Fabrizio Rondolino, che ha raccontato la sua storia in un libro edito da Giuntina (Elena), riceve un’email dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino: stanno preparando la posa di alcune pietre d’inciampo e hanno ritrovato, tra le carte della Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei, una lettera scritta nel maggio 1946 da sua nonna, Marcella Colombo. È una richiesta di aiuto per avere informazioni sulla sorte di suo fratello Sandro, di sua moglie Wanda e della loro figlia Elena. “Della bambina nessuna notizia mai“, scrive Marcella. Lo scrittore e giornalista parte da qui per ricostruire la breve vita della cugina prima di suo padre, l’unica bambina ebrea italiana che – come ha appreso durante le indagini – ha affrontato da sola l’arresto, la detenzione e la deportazione. Un percorso che attraversa archivi, testimonianze, fotografie sbiadite, nomi dimenticati. “Un viaggio dentro la propria storia familiare, alla ricerca di ciò che del passato continua a vivere, fosse anche solo un nome da ricordare”.

Una promessa ad Auschwitz

Una promessa ad Auschwitz (Newton Compton, traduzione di Marta Giangreco, in arrivo il 23 gennaio) si confronta con la vicenda di Renee Salt, che ne scrive a quattro mani con la scrittrice Kate Thompson. Siamo nel periodo che va tra il settembre del 1939, data dell’invasione nazista della Polonia, e l’aprile del 1945, quando l’autrice fu liberata dal campo di concentramento di Bergen-Belsen. In quei sei anni ci fu un’unica costante: la mano di sua madre Sala, sempre stretta alla sua.

Quattro donne

Emilio Jona, poeta, narratore, commediografo e saggista, autore, tra gli altri, di Il celeste scolaro e Il fregio della vita (entrambi editi da Neri Pozza), torna in libreria con Quattro donne (Neri Pozza). Il romanzo, ambientato negli anni dell’occupazione nazifascista, racconta la storia di quattro donne, Lina, Luigia, Marì, Delfina, che, durante la Resistenza, si resero protagoniste di momenti di “eroismo gentile”, salvando la vita alla famiglia del narratore.

Estranea

Tra le proposte anche Estranea, edito da Garzanti (nella traduzione di Roberta Scarabelli), esordio di Yael van der Wouden, autrice vincitrice del Women’s Fiction Prize nel 2025. Il libro trasporta chi legge tra le stanze silenziose di una casa olandese degli anni ’60, una casa che vent’anni prima aveva protetto Isabel e i suoi fratelli dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La donna si sente ancora al sicuro in quella casa, quando ecco che l’arrivo di Eva – viva, luminosa, ambigua – incrina ogni sua convinzione. Fa da sfondo alla narrazione il dramma egli ebrei olandesi sopravvissuti ai campi di sterminio a cui fu negato il diritto di rientrare nelle loro case dopo l’Olocausto.

Parigi ’44 – L’onta e la gloria

Nazisti, collaborazionisti, partigiani, corrispondenti di guerra, fotografi e artisti nella Parigi del 1944. Parigi ’44 – L’onta e la gloria (in uscita a gennaio per Gramma, traduzione dall’inglese di Maurizio Bartocci) è un “libro di storia che si legge come un romanzo di guerra, d’amore, di tradimento e… di onta e gloria”. L’autore, Patrick Bishop, tra le altre cose ha firmato due bestseller sulla Royal Air Force durante la Seconda guerra mondiale, e ha trascorso venticinque anni come corrispondente estero coprendo conflitti in tutto il mondo.

Miracolo ad Auschwitz

Michael Calvin (già autore di Il sopravvissuto di Auschwitz con Josef Lewkowicz) e Naftali Schiff, firmano Miracolo ad Auschwitz (Newton Compton, traduzione di Marta Suardi, in arrivo il 13 gennaio). Il libro racconta la storia vera, grazie a testimonianze dirette e indite, di 51 ragazzi sopravvissuti alle camere a gas.

L’amore infelice del Führer

Albert Speer fu il Ministro degli Armamenti durante la Seconda guerra mondiale, il gerarca più legato a Hitler e l’unico dei gerarchi processati a Norimberga a non essere stato condannato a morte. A indagare sulla sua figura, attraverso una riflessione sull’universo del Terzo Reich e sul modo in cui la Storia può essere raccontata oggi, lo scrittore Jean-Noël Orengo, autore di L’amore infelice del Führer (Mondadori, in uscita a marzo) – il suo quinto romanzo –, candidato al Premio Goncourt.

Il messia di Stoccolma

In vista del Giorno della Memoria, La Nave di Teseo pubblica una nuova edizione di Il messia di Stoccolma (traduzione di Mario Materassi, in libreria dal 23 gennaio), firmata da Cynthia Ozick, autrice nata (nel 1928) da genitori ebreo-russi, tra le scrittrici americane più apprezzate (tra i suoi libri si ricordano Eredi di un mondo lucente – Feltrinelli – e Corpi estranei – Bompiani). Il romanzo racconta la storia di Lars Andemening, critico letterario nato in Polonia, da dove è stato fatto fuggire giovanissimo per salvarlo dalle atrocità naziste. Essendo orfano, Andemening decide di “scegliersi” un padre: si dichiara infatti figlio dello scrittore ebreo Bruno Schulz, su cui ha una vera e propria ossessione, che lo renderà vittima di una bufala…

La lista di Schindler

A proposito di riedizioni, il 13 gennaio ritorna in libreria, a decenni dalla sua prima pubblicazione, La lista di Schindler (Utet) “un monito contro l’indifferenza, un tributo a chi non ha avuto voce e a chi, come Schindler, seppe usarla per proteggere gli altri”, da cui è stato tratto il film di Steven Spielberg, premiato agli Oscar. Thomas Keneally, romanziere, saggista e vincitore del Booker Prize, dipinge un uomo, l’industriale Oskar Schindler, che compie un gesto “silenzioso e rivoluzionario”: salvare, uno per uno, più di mille ebrei destinati ai campi di concentramento.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Quanta stella c’è nel cielo

Tra i libri consigliati in vista del Giorno della Memoria 2026 c’è Quanta stella c’è nel cielo (La Nave di Teseo, in libreria dal 20 gennaio), firmato dalla scrittrice e poetessa ungherese – ma naturalizzata italiana –Edith Bruck, sopravvissuta alla deportazione e autrice di numerosi libri. Questa nuova uscita narra la storia di una ragazza che torna alla vita dopo l’Olocausto, sullo sfondo del dopoguerra, “quando tutto sembrava crollare e rinascere al tempo stesso”.

Gli ultimi della lista

Nell’agosto del ’44 Parigi è ormai vicina alla Liberazione, eppure dalla Gare de l’Est continuano a partire treni carichi di deportati. Gli ultimi della lista (Mondadori, con la traduzione di Francesca Mazzurana) parla proprio di quegli ultimi treni e, in particolare, di un convoglio composto da 37 ufficiali dei servizi segreti alleati, destinati al Block 17. Tre di loro tenteranno la fuga, cercando la complicità della resistenza clandestina del campo. Grégory Cingal – archivista e traduttore, candidato al Prix Médicis e al Grand Prix de l’Académie Française – esplora in questo romanzo, in libreria dal 20 gennaio, quello che Primo Levi definiva “la zona grigia”: un’area di compromesso tra persecutori e vittime.

Le ragazze di Ravensbrück

Tra i libri consigliati in vista del Giorno della Memoria 2026 anche Le ragazze di Ravensbrück (Newton Compton, traduzione di Daniela di Falco, in arrivo il 23 gennaio) di Lynne Olson, autrice, storica e giornalista americana. Il romanzo narra la storia vera di un gruppo di donne unite per sfidare i nazisti nei campi di concentramento: le ragazze della “sorellanza” di Ravensbrück, che affrontarono gli aguzzini delle SS, rifiutandosi di svolgere il lavoro assegnato, denunciando gli orrori del campo e persino diffondendo tra le detenute una rivista satirica.

Sull’antisemitismo – Una parola nella Storia

Mark Mazower, uno dei maggiori storici mondiali, in Sull’antisemitismo (edito da Einaudi e con la traduzione di Valentina Palombi) cerca di fare luce su “una delle questioni più urgenti del contemporaneo”. In questo saggio, in libreria dal 20 gennaio, l’autore porta avanti una riflessione sul concetto di antisemitismo, dalla coniazione del termine alla sua diffusione a livello globale con l’ascesa di Adolf Hitler, fino a essere associato a chi muove critiche verso lo Stato di Israele.

I complici di Hitler – Gli aiutanti e i carnefici del Terzo Reich

Richard J. Evans, storico inglese dell’Europa del XIX e XX secolo con particolare focus sulla Germania, in I complici di Hitler – Gli aiutanti e i carnefici del Terzo Reich (Mondadori, traduzione di Aldo Piccato, disponibile dal 27 gennaio) rivela le reali dinamiche del consenso al Terzo Reich, attingendo alle più recenti evidenze storiografiche, attraverso un’analisi che ricostruisce i profili di leader, funzionari, propagandisti e collaboratori comuni che aiutarono il Führer in molteplici modi.

Passione e tragedia – La storia degli ebrei russi

Veniamo a Riccardo Calimani, autore di diversi volumi dedicati soprattutto alla storia degli ebrei e di Venezia, per nove anni presidente del Meis, Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara. Passione e tragedia – La storia degli ebrei russi (La nave di Teseo), che torna il 23 gennaio in una nuova edizione, con una postfazione inedita dell’autore, racconta la vicenda degli ebrei russi “come specchio delle contraddizioni di un intero continente”. Il libro raccoglie la storia di un popolo disperso, raccontata dalle prime comunità ebraiche nelle terre degli zar fino alle rivoluzioni, alle persecuzioni e alle migrazioni di massa del Novecento.

Ti lascio il mio cuore – Una storia vera d’amore e sopravvivenza ad Auschwitz

È il 1938 e Genie è un’adolescente alle prese con la sua quotidianità piena e serena, tra passioni e desideri della sua età. Ma ben presto gli orrori della Seconda guerra mondiale irrompono nella sua città, separandola, oltre che dalla sua famiglia, anche da Feliks, giovane pianista. Darcy Lee, originaria della Georgia e impegnata nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini, firma per Giunti (in libreria dal 14 gennaio) Ti lascio il mio cuore – Una storia vera d’amore e sopravvivenza ad Auschwitz, il racconto della prigionia dei suoi nonni, “che solo grazie a un’incrollabile fede nel loro amore hanno trovato la forza per superare le atrocità dei campi di sterminio”.

Le scarpe di Lorenzo – Storia dell’uomo che salvò Primo Levi

Con Rizzoli una storia di amicizia potente e silenziosa, dove l’umanità e il coraggio sconfiggono l’odio e la paura. Le scarpe di Lorenzo – Storia dell’uomo che salvò Primo Levi di Carlo Greppi, con le illustrazioni di Paolo Castaldi, racconta a ragazze e ragazzi di Lorenzo Perrone, che a trentotto anni arriva ad Auschwitz come muratore volontario. Il suo soprannome è “il Tacca”, l’attaccabrighe. Fino all’incontro con Primo Levi…

Stelle nascoste – La Shoah nei ricordi di un bambino

Nando Tagliacozzo è venuto al mondo da un solo giorno, quando il 14 dicembre 1938 la madre riceve una lettera di licenziamento dalla scuola. La sua infanzia si confronta da subito con la crudeltà del fascismo, che ha stabilito che gli ebrei sono “nemici della patria”. Nonostante le improvvise limitazioni, la famiglia Tagliacozzo reagisce rimanendo unita, affrontando le discriminazioni e il clima di guerra. Fino all’alba del 16 ottobre 1943, quando una squadra tedesca irrompe nel loro palazzo, a Roma. Non bussa alla porta del loro appartamento, ma a quella della nonna, sullo stesso pianerottolo. Ada, la sorellina di otto anni, la nonna e lo zio vengono portati via, per non fare più ritorno. Nando è troppo piccolo per capire, ma da quel momento la sua vita si popola di paure senza nome, e dimenticare sembra l’unica soluzione per sopravvivere. Fino a quando sarà un’altra bambina, che di Ada ha gli occhi scuri e vivaci, a sbloccare la sua memoria. Nando Tagliacozzo, uno dei sopravvissuti al rastrellamento nazista avvenuto a Roma il 16 ottobre del 1943, firma con Marco Caviglia, storico della Fondazione Museo della Shoah, un libro per ragazze e ragazzi ispirato alla sua storia: Stelle nascoste – La Shoah nei ricordi di un bambino. Consigliato dai 9 anni.

I ragazzi del tempo

Un’avventura “dal ritmo serrato e cinematografico”, scritta a quattro mani dall’autrice bestseller Ann Brashares e dal fratello Ben. Per Rizzoli il 20 gennaio esce I ragazzi del tempo (consigliato dagli 11 anni). Al centro della storia troviamo Henry, Frances e Lukas che, da un giorno all’altro, si ritrovano in una società governata dai nazisti. La Germania, in questo mondo alternativo, ha vinto la Seconda guerra mondiale, ed eccone le conseguenze. Ma come uscire da un tale incubo? Come riportare il mondo sui binari della Storia? La chiave sta forse in una vecchia radio che i tre ragazzi hanno scoperto tempo prima, seppellita nel giardino di Henry…

Il sentiero di pietre blu

Ancora un libro per i più piccoli. In occasione del Giorno della Memoria 2026, arriva il 13 gennaio, per Il Battello a Vapore, Il sentiero di pietre blu, scritto a quattro mani da Lia Levi – autrice e giornalista, superstite dell’Olocausto – e Simone Calderoni – nipote della scrittrice e autore del romanzo fantasy Avventure dei cinque regni (Giunti). Il sentiero del titolo è un percorso in una foresta, che condurrà alla libertà sia Loredana, una bambina costretta a fuggire dalle leggi razziali, sia Lorei, una giovane di un tempo lontano che vuole lasciarsi alle spalle i conflitti della sua tribù.

Può succedere ancora?

In vista della Giornata della Memoria, uovonero porta in libreria, a partire dal 16 gennaio, un libro illustrato divulgativo consigliato per lettrici e lettori a partire dai 9 anni. Firmato dallo scrittore svedese Jesper Lundqvist e illustrato dalla designer e grafica Fideli Sundqvist, Può succedere ancora? racconta la Seconda guerra mondiale e l’Olocausto con un linguaggio adatto a interlocutori giovani, incoraggiando la riflessione sugli eventi del passato e del presente e il dialogo tra le diversità, con collegamenti all’attualità, utili per affrontare un percorso di consapevolezza e di educazione civica a scuola e in famiglia.