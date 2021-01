Giorno della Memoria 2021: i nuovi libri da leggere sulla Shoah

Anche quest’anno sono tanti i nuovi libri pubblicati in occasione del 27 gennaio 2021, Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto. Ecco la nostra selezione, tra romanzi, saggi, graphic novel, testi per ragazzi e biografie

Ogni anno, in vista del 27 gennaio, Giorno della Memoria, sono numerosi i libri a tema pubblicati, tra romanzi, saggi, testi biografici e per ragazzi, per ricordare quando, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz dai nazisti.

Qui di seguito abbiamo selezionato alcuni nuovi libri pubblicati in occasione del Giorno della Memoria 2021, per ricordare non solo gli ebrei vittime della Shoah, ma anche tutti coloro che furono perseguitati dal Terzo Reich per motivi politici o di razza: rom, disabili, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici, che trovarono la morte a causa delle politiche di discriminazione del regime nazista.

Ecco dunque la nostra selezione (in cui i titoli non sono proposti in ordine di importanza) di novità da leggere, che ci riportano alla tragedia dello sterminio di milioni di persone.

Wilma Geldof è nata nel 1962 ad Alphen aan den Rijn, nell’Olanda meridionale. Ha lavorato per anni come infermiera psichiatrica e nel Consiglio per la salute mentale e la protezione dei bambini finché, nel 2011, non ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla narrativa. Nel 2016 ha avuto l’occasione d’incontrare Freddie Oversteegen, che dopo settant’anni di silenzio ha deciso di raccontarle la sua esperienza come membro della Resistenza. La ragazza con le trecce (Nord, traduzi0ne di Alessandro Storti) è nato dopo due anni di colloqui, con l’intento di dare vita a un romanzo che rendesse finalmente a Oversteegen, la più giovane partigiana d’Olanda, il riconoscimento che merita.

Liliana Segre, classe 1930, superstite di Auschwitz, testimone della Shoah e senatrice a vita, e Gherardo Colombo, per oltre trent’anni magistrato, firmano per Garzanti La sola colpa di essere nati, un libro a quattro mani. Un dialogo in cui ripercorrono quei drammatici momenti personali e collettivi, si interrogano sulla profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più.

Ognuno accanto alla sua notte

Dal 13 gennaio in libreria per e/o Ognuno accanto alla sua notte di Lia Levi, che torna con un romanzo ambientato a Roma nel periodo delle leggi razziali, e che narra quindi della deportazione degli ebrei romani. L’autrice, di famiglia piemontese, vive a Roma e ha diretto per trent’anni il mensile ebraico Shalom. Con Questa sera è già domani Levi ha vinto il Premio Strega Giovani 2018.

Esce il 14 gennaio per Ponte alle Grazie il ricordo di uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz, Piero Terracina, scomparso a Roma alla fine del 2019: Pensate sempre che siete uomini – Una testimonianza della Shoah (con una postfazione di Lisa Ginzburg, autrice di Cara pace) è un racconto pacato e commovente, lucido ma ancora memore della totale vulnerabilità e dello sgomento di fronte all’abominio della violenza nazista.

Guanda propone nella traduzione di Elena Loewenthal L’immortale Bartfuss di Aharon Appelfeld (1932-2018), libro postumo del grande scrittore israeliano, autore di Storia di una vita e Badenheim 1939 (entrambi Guanda). Un romanzo ambientato nell’Israele contemporaneo, che ha per protagonista “l’immortale” Bartfuss, sopravvissuto ai campi di concentramento. Ora, però, si ritrova rinchiuso in un matrimonio senza speranza, prigioniero di una famiglia che ritiene solo un covo di serpi. Un uomo che lotta per sopprimere i ricordi che teme e disprezza, mentre cerca di mantenere vivo l’equilibrio.

La libraia di Auschwitz (Newton Compton, traduzione di Laura Miccoli) di Dita Kraus, nata a Praga nel 1929, racconta la vera storia dell’autrice, giovanissima prigioniera del campo di concentramento, diventata un simbolo della ribellione. Parte della storia di Dita è stata già narrata in forma romanzata nel bestseller La biblioteca più piccola del mondo di Antonio Iturbe. Ora tocca direttamente alla sua voce.

Ci salveremo insieme

Ada Ottolenghi, nata a Valabrega (1903-1979), ha scritto le memorie familiari raccolte in Ci salveremo insieme – Una famiglia ebrea nella tempesta della guerra (Il Mulino) negli anni ’50, dedicandole alla nipote Rossella. A lei è intitolata la biblioteca per ragazzi di Marina di Ravenna.

Album di famiglia

Lorenza Mazzetti (scomparsa un anno fa) racconta in Album di famiglia (La Nave di Teseo) la storia di una delle due sopravvissute all’eccidio della famiglia Einstein in Toscana. Le uniche sopravvissute a quell’evento drammatico sono proprio Lorenza e la sorella gemella Paola. L’infanzia di Lorenza, però, è anche altro: un susseguirsi vorticoso di sfumature, paesaggi, voci e volti di persone care, come lo zio Robert Einstein, la zia Nina Mazzetti, le due adorate cugine Cicci e Luce, e tutto il gruppo dei futuristi amici del padre. Di Lorenza Mazzetti è in pubblicazione anche Una vita, mille vite. Conversazione con Lorenza Mazzetti (sempre per La Nave di Teseo) di Massimiliano Scuriatti.

Il solo modo per dirsi addio

Che cosa spinge il timido figlio di un calzolaio a diventare un carnefice nazista? Perché i discendenti di una delle sue vittime si trasferiscono proprio nella casa dove lui torturava? A queste domande risponde Simon Stranger, nato a Oslo nel 1976, ne Il solo modo per dirsi addio – La sconvolgente storia di una famiglia ebrea e del suo feroce aguzzino nazista (Einaudi Stile Libero, traduzione di Alessandro Storti), romanzo sulla volontà di esorcizzare il dolore e sul tentativo di mantenere in vita i nomi di coloro che si sono persi.

Tana libera tutti

Tra i libri in uscita per il 27 gennaio anche Tana libera tutti – Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz (Feltrinelli) di Walter Veltroni. Il volume ripercorre la storia di uno degli ultimi superstiti dei campi di concentramento, nominato cavaliere di Gran croce dal presidente Mattarella in occasione del suo novantesimo compleanno. La sua storia è arriva al grande pubblico nel 2018 grazie al docufilm Tutto davanti a questi occhi girato proprio da Veltroni.

Ora che eravamo libere

Ora che eravamo libere (Fazi, traduzione di Arianna Pelagalli) racconta la vera storia di Henriette Roosenburg (1916-1972), resistente dimenticata, condannata a morte tre volte e sopravvissuta alla prigionia nazista. La donna prese parte alla resistenza olandese durante la seconda guerra mondiale: Roosenburg lavorava per la stampa clandestina e aiutata le persone ad attraversare il confine. Parliamo di un libro di successo negli anni ’50, ai tempi della prima pubblicazione negli Usa.

L’attentato

Uno struggente romanzo sugli ultimi giorni dell’occupazione nazista in Olanda, firmato da Harry Mulisch, considerato uno dei grandi scrittori di lingua olandese. Parliamo de L’attentato (Neri Pozza, traduzione di Gianfranco Coppo): Anton è solo un ragazzino quando i tedeschi distruggono la sua casa e sterminano la sua famiglia. La sua vita sarà votata alla rimozione di ogni ricordo legato a questo episodio, fino a quando lui stesso si renderà conto di non sapere davvero cosa è realmente accaduto.

La guerra di Franci

Franci Rabinek Epstein nacque a Praga nel 1920. Perseguitata durante il nazismo, dopo la guerra si trasferì con il marito e la figlia a New York, dove aprì un salone di haute couture nell’Upper West Side e dove visse fino al 1989, anno della sua morte. Nel memoir La guerra di Franci (Rizzoli, traduzione di Luigi Maria Sponzilli, postfazione di Helen Epstein) offre la testimonianza, rimasta chiusa in un cassetto per cinquant’anni, di una giovane donna sopravvissuta all’Olocausto.

Giudei

Gaia Servadio, autrice di una trentina di libri, propone per Bompiani Giudei, romanzo che narra di due famiglie ebree molto diverse: i Levi – intellettuali, amanti dell’arte, innamorati dell’Italia e dell’italiano, felici abitatori di un piccolo paradiso in terra marchigiana ma sempre curiosi dell’altrove – e i Foà, torinesi e filosabaudi, fieri rappresentanti di una piccola borghesia chiusa e conservatrice. È un matrimonio combinato a intrecciare storie e destini lungo un secolo intero: una guerra, poi l’altra e in mezzo le leggi razziali, nuove famiglie, nuovi bambini, le persecuzioni, il fronte, le partenze, le perdite. E la fatica di continuare a vivere nonostante, di reinventarsi in un mondo nuovo ma non troppo.

Il pane perduto

La testimonianza di Edith Bruck, che ha vissuto in prima persona gli orrori del Nazismo e della Shoah, nel memoir Il pane perduto (La Nave di Teseo), a cui affida i ricordi di una vita intera. Dalla truce esperienza dei lager fino a giungere ai giorni nostri, con una serie di riflessioni sui pericoli dell’attuale ondata xenofoba, ma anche con una serie di quadri commoventi, in cui le esperienze della vecchiaia assumono i toni sfumati di un dolce ricordo d’infanzia.

L’esile filo della memoria

Lidia Beccaria Rolfi (Mondoví, 1925-1996), maestra elementare e staffetta partigiana, arrestata nel 1944, fu deportata nel lager di Ravensbrück e poi liberata dagli Alleati. Einaudi propone una nuova edizione di L’esile filo della memoria – Ravensbrück, 1945: un drammatico ritorno alla libertà (a cura di Bruno Maida), che contiene anche i Taccuini del Lager, vergati dall’autrice durante i mesi di prigionia, che testimoniano lo sforzo quotidiano per restare vivi e l’uso della memoria come forma di resistenza.

Quest’ora sommersa

In Quest’ora sommersa (Feltrinelli), attraverso la figura inafferrabile di Leni Riefenstahl, “la regista di Hitler”, Emiliano Poddi racconta il tema del male radicale da un’angolazione rara, quella della bellezza artistica. Autore teatrale e radiofonico, docente alla Scuola Holden, Poddi ha già scritto i romanzi Tre volte invano (Selezione Premio Strega), Alborán e Le vittorie imperfette.

Fotografia di un massacro

Il ritrovamento di una rarissima foto “in presa diretta”, che documenta il momento finale del massacro di un’intera famiglia ebrea. Una celebre storica americana, Wendy Lower, in Fotografia di un massacro (Rizzoli) racconta una storia dimenticata dell’Olocausto. Attraverso una ricerca d’archivio durata più di dieci anni, l’autrice ricostruisce la vicenda della famiglia della foto, e della storia intera dei massacri dell’Europa dell’Est, compiuti dagli ufficiali tedeschi insieme ai collaboratori ucraini. Fornendoci anche una nuova chiave di lettura della perversa ideologia nazista sulla famiglia.

Le api d’inverno

Un apicoltore che, nella Germania nazista, mette a rischio la propria vita per aiutare gli ebrei fuggiaschi a valicare il confine, trasportandoli nei suoi alveari. Esce per Neri Pozza Le api d’inverno (traduzione di Chiara Ujka) di Norbert Scheuer, che in Germania per i suoi romanzi ha vinto diversi premi. Il suo romanzo racconta da un lato un mondo improntato alla distruzione e all’odio, e dall’altro il desiderio di un futuro pacifico.

Il giorno della Memoria raccontato ai miei nipoti

Attraverso le date della Storia, a partire dal 27 gennaio 1945, nel Giorno della memoria raccontato ai miei nipoti (Piemme) Lia Levi ripercorre la sua infanzia segnata dalle Leggi razziali e dall’occupazione nazista, rivolgendosi ai suoi nipoti e a tutti i giovani lettori che negli anni ha incontrato nelle scuole d’Italia e che le hanno posto migliaia di domande, in un dialogo fatto di curiosità e riflessioni.

Biancaneve nel Novecento

A gennaio Marilù Oliva torna in libreria con Biancaneve nel Novecento (Solferino), romanzo che percorre tutto secolo breve e racconta, attraverso gli occhi di due donne, i segreti nascosti delle famiglie, il corpo femminile e la violenza a cui è da sempre sottoposto. Tra tutte, il bordello del campo di concentramento di Buchenwald.

Anne Frank, la mia vita

Veniamo a un testo per ragazzi. Sonda propone Anne Frank, la mia vita (traduzione di Simone Buttazzi), edizione illustrata della biografia definitiva di Mirjam Pressler (l’unica approvata dalla Fondazione Anne Frank di Basilea). La novità sta nel punto di vista inedito in cui viene descritta Anne, vista come un’adolescente volitiva e passionale, decisa a farsi strada nella vita attraverso la scrittura.

Il libro dei nomi perduti

Kristin Harmel firma per Sperling & Kupfer (traduzione di Chiara Brovelli) Il libro dei nomi perduti, un romanzo ispirato a una storia vera ambientato durante la seconda guerra mondiale: Eva, la protagonista, falsifica documenti per proteggere i bambini ebrei che fuggono nella Svizzera neutrale, e per il loro futuro ne conserva l’identità in un libro.

Il profumo di mio padre – L’eredità di un figlio della Shoah

Emanuele Fiano, architetto e politico, dedica un libro al padre, Nedo, l’unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e morto lo scorso 19 dicembre. “Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla”. Così l’autore, oggi deputato del Partito democratico e in prima linea, da sempre, contro i rigurgiti del neofascismo e dell’antisemitismo, tratteggia in poche parole il senso del suo memoriale, dal titolo Il profumo di mio padre (Piemme, prefazione di Liliana Segre).

Il mio nome è Selma

Il mio nome è Selma (Mondadori, traduzione di Claudia Cozzi) è la storia della giovane Selma van de Perre, studentessa ebrea diciottenne al momento dell’invasione dei Paesi Bassi da parte del Terzo Reich. Con il nome di “Marga”, Selma decise di combattere tra le file della resistenza: dopo aver fatto a lungo la staffetta e aver contribuito alla fuga e alla salvezza di molte persone, fu arrestata a e deportata al lager femminile di Ravensbrück, dove riuscì a sopravvivere grazie a una falsa identità, mentre il resto della sua famiglia moriva in altri campi di sterminio. A 99 anni Selma ha deciso di raccontare una delle moltissime storie di resistenza ebra: la propria.

Prigionieri della storia

Keith Lowe è autore di importanti lavori sulla seconda guerra mondiale. Utet porta in libreria Prigionieri della storia – Che cosa ci insegnano i monumenti della seconda guerra mondiale sulla memoria e su noi stessi (traduzione di Chiara Baffa). Lo storico sceglie così di scandagliare l’eredità dell’ultimo grande conflitto del Novecento attraverso la memoria che i Paesi hanno voluto fermare nella pietra: venticinque monumenti dedicati di volta in volta a eroi e martiri, alle vittime ma persino ai carnefici, senza dimenticare le opere che hanno voluto auspicare l’inizio di una sterminata pace tra i popoli.

La poltrona della SS

Tutto comincia con la scoperta di un fascio di documenti personali ricoperti di svastiche nascosti all’interno del cuscino di una poltrona. È da qui che prende le mosse l’imprevisto itinerario di ricerca di Daniel Lee, storico della seconda guerra mondiale, sulle tracce di un oscuro ufficiale delle SS e funzionario del Terzo Reich di Stoccarda, Robert Griesinger. Ne La poltrona della SS (nottetempo, traduzione di Fiorenza Conte) emerge la biografia di un nazista ordinario che affiora gradualmente dall’anonimato mostrando le responsabilità attive, le colpe, le complicità ideologiche e le maschere del conformismo dissimulate tra le pieghe dei silenzi conniventi dei tanti “assassini da scrivania” che operavano nell’atroce macchina nazista.

L’ultimo treno per la libertà

L’ultimo treno per la libertà (HarperCollins Italia, traduzione di Roberta Scarabelli), romanzo di Meg Waite Clayton, racconta di Truus Wijsmuller, eroina della resistenza antinazista e insignita del titolo di Giusta tra le Nazioni, che salvò nel corso degli anni più di 10mila bambini facendoli espatriare sotto gli occhi dei nazisti.

Che cosa c’è da ridere

Che cosa c’è da ridere (Mondadori) di Federico Baccomo racconta la storia di Erich Adelman, un ragazzino ebreo nella Berlino degli anni ’30, che ha il desiderio di diventare un grande comico. Tra lui e i suoi sogni si interpone la tragedia della Shoah: la sua unica salvezza diventerà far ridere il comandante, il suo unico nemico. Una storia che rappresenta il coraggio di tutti coloro che sfidarono il nazismo opponendo alla violenza l’arte e l’intelligenza.

Il diario di Anne Frank

Il diario di Anne Frank. Il retrocasa, annotazioni al diario dal 12 giugno 1942 al 1° agosto 1944 (Star Comics, traduzione di Luca Blengino) è l’adattamento in forma di graphic novel di Ozanam e con i disegni di Nadji, due tra i più apprezzati autori delle bande dessinée franco-belga. Nel suo diario la giovane Anne racconta i due anni in cui visse reclusa insieme alla famiglia e a pochi altri, e la sua vita vissuta attorno alle piccole cose della quotidianità, mentre fuori si scatenava la brutalità del nazismo.

Patria – Crescere in tempo di guerra

In uscita per BeccoGiallo il graphic memoir Patria – Crescere in tempo di guerra di Bruna Martini: l’autrice racconta la storia vera di sua zia Graziella, ragazzina educata nel credo fascista, mettendo in dialogo i propri disegni e acquerelli con foto e documenti originali del Ventennio. Attraverso il punto di vista della piccola, il libro testimonia il processo di indottrinamento operato dal regime sui giovani attraverso la scuola. Il risultato è un fumetto atipico, una sorta di passaggio di testimone tra due donne della stessa famiglia.