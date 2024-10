“The Book of Love”: con Kelly Link tra amore e tenebre

Kelly Link debutta con “The Book of Love”, un romanzo che esplora le dinamiche dell’amore e della perdita attraverso una trama intrisa di magia e mistero. Con la sua narrazione, l’autrice intreccia una storia che tocca le corde più profonde, giocando con il fantastico per trattare il reale…

Kelly Link è una scrittrice molto conosciuta oltreoceano per la sua capacità di intrecciare racconti che si muovono in bilico tra il fantastico e il reale (in Italia sono stati pubblicati Piccoli mostri da incubo, Netwon Compton, traduzione di L. Corbonelli e illustrazioni di Shaun Tan, e Ne succedono anche di più strane, Donzelli Editore, nella traduzione di Riccardo Duranti).

Nel 2018, tra l’altro, è stata tra i venticinque vincitori della “borsa di studio del genio” della Fondazione MacArthur per “persone straordinariamente creative che ispirano tutti noi”.

Con il romanzo The Book of Love (pubblicato in Italia da Mercurio, nella traduzione di Claudia Durastanti), Link esplora nuovi temi senza abbandonare quelli a lei cari, affidando alla narrazione dell’amore e della perdita la chiave centrale dell’opera.

Laura, Daniel, Mo e un ragazzino dagli occhi diversi che si fa chiamare Bowie sono riusciti ad attraversare la porta che li separava dall’anticamera della morte.

Non sanno come ci sono riusciti, non sanno nemmeno come sono morti, ma, soprattutto, non sanno perché sono tornati. Il loro ex-insegnante di musica, però, dopo aver rivelato una natura un po’ differente da quella di noioso professore che indossa t-shirt da boomer, gli affida un compito: dovranno imparare a fare i conti con quello che è successo e, soprattutto, con quello che sono diventati.

The Book of Love è un libro fatto di libri, i punti di vista dei protagonisti si susseguono in un crescendo di oscurità che avvinghia sempre di più le loro vite.

La scrittura di Kelly Link aggiunge di pagina in pagina tasselli per approfondire il punto di vista dei personaggi e per comporre l’universo in cui li fa muovere. La magia è uno degli strumenti che l’autrice impiega per colorare la storia, per mettere di fronte ai suoi protagonisti sfide insuperabili e per tentare la loro forza di volontà. Ma sono le relazioni il vero argomento su cui Link sofferma la sua penna.

Come sottolineato da NPR, The Book of Love “è un racconto sull’amore, sulla morte, sulla resurrezione, sui baci, sulla crescita, sulla rivalità tra sorelle e sull’orrore. È una storia di storie che parla anche di scrittura”.

Mescolando l’uso del fantastico a una narrazione romantica, Link sbircia dietro gli angoli oscuri del suo mondo e porta a galla il meglio e il peggio dei suoi personaggi.

In The Book of Love, la trama si avvolge spesso su sé stessa, i protagonisti si ritrovano ad affrontare non solo le forze oscure che li circondano, i loro cambiamenti interiori, ma anche il peso delle emozioni, dei ricordi e delle relazioni interrotte.

Secondo il Guardian, il romanzo “riesce a combinare il gioco con l’orrore, creando un’opera che è al contempo divertente e spaventosa, surreale e ricca di calore umano“.

Come suggerisce il titolo, The Book of Love esplora l’amore in tutte le sue sfumature: dall’amore tra fratelli e sorelle a quello romantico, passando per i rapporti di amicizia e per quelli familiari. Ma il romanzo non si limita a una semplice celebrazione dei sentimenti: ne esplora le ombre, le sofferenze e le difficoltà.

The Book of Love rappresenta un passo avanti per l’autrice. Il suo stile, caratterizzato da una prosa evocativa e da un ritmo narrativo che alterna momenti di tensione a pause liriche, si adatta bene alla complessità del tema trattato. Nonostante la componente fantastica, il cuore del romanzo è profondamente umano, come dimostra la continua ricerca dei protagonisti di riconnettersi con coloro che amano.

Con The Book of Love, Kelly Link offre una narrazione che attraversa le tenebre per cercare la luce, una storia che esplora le profondità dell’animo umano con la stessa delicatezza con cui utilizza il fantastico.

È un viaggio che parla di amore e perdita, di mistero e scoperta e, soprattutto, di ciò che significa tornare a casa, anche quando tutto sembra perduto.