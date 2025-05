The International Booker Prize 2025: vince Banu Mushtaq

È la notte della finale dell’International Booker Prize 2025, il prestigioso premio di narrativa tradotta in inglese che assegna un premio in denaro di 50.000 sterline, diviso equamente tra autrice/autore e e traduttrice/traduttore.

A imporsi è Heart Lamp di Banu Mushtaq, tradotto dalla lingua kannada da Deepa Bhasthi; si tratta della prima raccolta di racconti a vincere questo riconoscimento.

I libri rimasti in gara erano sei (cinque romanzi e una raccolta di racconti, appunto), scelti dalla giuria, presieduta dallo scrittore Max Porter e composta da Caleb Femi, Wasafiri Sana Goyal, Anton Hur e Beth Orton.

In finale anche un libro italiano, Le perfezioni di Vincenzo Latronico (tradotto dall’italiano da Sophi Hughes e pubblicato in Italia da Bompiani).

A contendersi la vittoria c’erano poi L’enigma. Il volume del tempo. Vol. 1 di Solvej Balle, tradotto dal danese da Barbara J. Haveland e portato in Italia da Add, con la traduzione di Eva Kampmann; Naufragio di Vincent Delecroix, tradotto dal francese da Helen Stevenson e pubblicato in Italia da Edizioni Clichy, con la traduzione di Fabrizio Di Majo; Under the Eye of the Big Bird di Hiromi Kawakami, tradotto dal giapponese da Asa Yoneda e A Leopard-Skin Hat di Anne Serre, tradotto dal francese da Mark Hutchinson;