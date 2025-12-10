“Takemitsu Zamurai”: la storia di un samurai che preferisce la natura alla spada

Se si pensa a Edo, la vecchia Tokyo, l’immaginario si tinge di samurai, codici d’onore, antichi spiriti e figure misteriose. Ancor più quando a raccontare la storia sono le illustrazioni di un mangaka come Taiyo Matsumoto che, affiancato dai testi di Issei Eifuku, firma Takemitsu Zamurai, edito da J-POP Manga.

La serie, che ha conquistato il Grand Prize al Tezuka Osamu Cultural Prize e che è uscita in patria tra il 2006 e il 2010, arriva per la prima volta in Italia, in un’edizione composta da quattro volumi, racchiusi in un cofanetto da collezione.

Le vicende ruotano attorno alla storia del ronin Seno Souichiro, che compare i primi giorni dell’anno nel quartiere popolare di Katagi, a Edo. Attorno a lui, un’aura misteriosa avvolta dall’odore del sangue, che fa chiacchierare gli abitanti e i gatti del villaggio: è forse posseduto da uno spirito maligno?

Ma, poco dopo il suo arrivo, tutti si devono ricredere: Soichiro impegna la sua spada e sceglie una vita tranquilla, dedicata alla natura e ai piccoli gesti quotidiani. Ma questo non gli impedisce di dimostrare di essere un abile spadaccino, sfidando spesso i giovani del villaggio per un puro piacere personale.

Le vicende del ronin nascono dalla penna di Issei Eifuku, che ha cominciato la sua carriera proprio come assistente di Matsumoto, per poi diventare sceneggiatore di diversi testi, tra cui due biografie manga dedicate agli imperatori Hirohito (con Junichi Nojo) e Akihito (con Usamaru Furuya).

Ai disegni Taiyo Matsumoto, il cui stile è stato influenzato dagli anni in cui ha vissuto in Francia. Le opere del mangaka, tra cui I gatti del Louvre, Number 5 e Tokyo Higoro, dove racconta dall’interno l’editoria manga, sono state premiate con diversi riconoscimenti, tra cui tre Premi Eisner.

La grafica del cofanetto dell’edizione italiana è stata creata appositamente dall’art director di Edizioni BD & J-POP Manga Giovanni Marinovich.