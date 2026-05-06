Il premio alla libreria per bambini “Mio nonno è Michelangelo” di Pomigliano d’Arco

Fondata nel 2016 in provincia di Napoli dall’archeologa Maria Carmela Polisi, la libreria per bambini “Mio nonno è Michelangelo”, a cui va il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, è “uno spazio condiviso e collettivo, luogo da cui osservare la complessità del mondo e discuterne insieme. Sprone dell’incontro tra le famiglie, i libri e gli autori…” – I particolari e la storia del negozio

Mio nonno è Michelangelo di Pomigliano d’Arco (Napoli) è la libreria vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2026, promosso dall’Associazione Italiana Editori e da Andersen, che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi.

Giunto alla tredicesima edizione, il premio è stato ideato per sottolineare il ruolo e il valore delle librerie – fondamentali presidi culturali sul territorio – e per ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e soprattutto fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di AIE e dalla direzione della rivista Andersen.

La libreria è nata nel 2016 da un’idea di un’archeologa

Fondata nel 2016 da Maria Carmela Polisi, archeologa, la libreria Mio nonno è Michelangelo promuove gruppi di lettura per ogni fascia d’età e tipologia di lettore, tra cui uno dedicato alla Costituzione italiana.

La libreria organizza anche il Festival Flip, e incontri nei musei per avvicinare i più giovani all’arte e alla storia. Michelangelo era il nome del padre della fondatrice, operaio alla Fiat, morto prima di poter conoscere i suoi nipoti.

“Uno spazio condiviso e collettivo”

Queste le motivazioni della scelta della giuria: “Per una libreria che, nata dalla determinazione di un percorso di studio individuale, intende la lettura come esperienza partecipata, declinata attraverso la creazione di gruppi di lettura per tutte le età, ma anche tramite chiamate all’azione a corto e lungo raggio sul territorio. Per la volontà forte di creare uno spazio condiviso e collettivo, luogo da cui osservare la complessità del mondo e discuterne insieme. Per essere sprone dell’incontro tra le famiglie, i libri e gli autori in un contesto accogliente e di prossimità, anche attraverso le attività del Flip Festival”.

“Il Premio Gianna e Roberto Denti va quest’anno a una libreria simbolo dell’impegno di libraie e librai nel coltivare e far sbocciare l’amore per il libro in territori socialmente più fragili di altri – ha dichiarato Carlo Gallucci, delegato AIE per la Commissione Ragazzi. “Con la sua autorevolezza, il premio quest’anno non solo conferma l’importanza della professione del libraio all’interno della filiera editoriale, ma riconosce anche il suo valore pubblico nel creare reti sul territorio per la promozione sociale”.

Il Premio sarà assegnato sabato 23 maggio durante la 45esima edizione del Premio Andersen, che si terrà a Genova nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.