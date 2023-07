Dall’Argentina alle classifiche dei libri più venduti, passando per Wattpad e il film su Prime: il caso “È colpa mia?”

Tra i libri protagonisti nei piani alti delle classifiche, ormai da qualche settimana c’è anche È colpa mia? – Edizione film di Mercedes Ron, in libreria per Salani con la traduzione di Sara Cavarero.

Il volume è firmato da una giovane scrittrice argentina, già protagonista sulla piattaforma Wattpad, che si è trasferita in Spagna quando aveva nove anni e si è poi laureata in Comunicazione audiovisiva all’Università di Siviglia.

A contribuire al successo del libro (si tratta di una trilogia) di Mercedes Ron, autrice che oltre alla passione per la scrittura ha quella per la musica (e per il canto in particolare), è stato senza dubbio il film tratto da È colpa mia?, arrivato su Amazon Prime, oltre che il passaparola su TikTok.

Ma cosa racconta il romanzo? Parliamo di un romance (il genere narrativo del momento) con al centro una storia d’amore “frenetica e pericolosa”.

Ecco, in sintesi, la trama: se hai solo diciassette anni e tua madre decide di cambiare vita, marito e città non puoi fare altro che seguirla, anche se è l’ultima cosa che vorresti al mondo. Anche se la città in questione è Los Angeles. È quello che succede a Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California, dove l’attendono una villa gigantesca, vestiti costosi, scuole private e feste in piscina. Tutte cose che a Noah non sono mai troppo interessate. Ma ad attenderla c’è anche Nicholas, il suo nuovo fratellastro: ventun anni, studente del college, capelli scuri e penetranti occhi azzurri. Quello che Noah non sa, e che nessuno in famiglia sospetta, è che dietro quella faccia d’angelo Nicholas nasconde una doppia vita, non proprio da bravo ragazzo… I mondi di Noah e Nick non potrebbero essere più diversi, eppure un’attrazione irrefrenabile (e inaspettata) si insinua prepotentemente fino a sconvolgere le loro esistenze. Stare accanto a uno come Nicholas Leister ha un prezzo, e nel caso di Noah questo vuol dire fare i conti con i fantasmi del passato e arrivare al punto di mettere a rischio la sua stessa vita…