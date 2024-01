Perché ci piace tanto il connubio tra commedia e giallo – di Anna Premoli

Negli ultimi anni i romanzi che mettono insieme giallo e commedia sono tornati al centro dell’attenzione. Nella sua riflessione per ilLibraio.it, Anna Premoli, che torna in libreria con “Tutto troppo complicato”, parte dai classici del genere e cita due personaggi di culto come la mitica Jessica Fletcher de “La signora in giallo” e Miss Marple, nata dalla penna Agatha Christie…

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare della mitica Jessica Fletcher, personaggio imperdibile della serie televisiva La signora in giallo. La mitica vecchietta è ufficialmente una scrittrice di gialli, ma spesso e volentieri veste i panni di una detective a tempo perso. E chi non conosce Miss Marple, della grandissima Agatha Christie, che è magnificamente fuori dagli schemi tradizionali?

Le amiamo perché sono protagoniste un po’ improbabili che hanno il grande desiderio di mettere il naso in affari che sulla carta non sarebbero di loro competenza, se non fosse per quel loro intuito eccezionale e una predisposizione atipica a mettersi nei guai.

E, in un certo senso, sono così anche i miei personaggi in Tutto troppo complicato, il mio nuovo romanzo. Violante e Amedeo si conoscono a una festa, dopo che entrambi si sono rifugiati su un terrazzo, alla ricerca di un attimo di pace. Non lo sanno ancora, ma hanno parecchio in comune: sono entrambi fiscalisti, una professione che solo pochi coraggiosi definirebbero memorabile. Non che loro si lamentino: Violante è una grande lettrice di gialli nel tempo libero, ma nella sua vita ha sempre evitato salti nel vuoto o colpi di testa. Amedeo, analogamente, ha ereditato lo studio di suo padre e ha continuato con la tradizione di famiglia, anche perché il ruolo di eccentrica di casa appartiene a sua sorella Jeanne, che fa la pittrice e che sta cercando di farsi strada nel difficile mondo dell’arte contemporanea.

Violante e Amedeo assistono per caso alla misteriosa sparizione di un quadro nell’appartamento nella casa di fronte e decidono di andare a controllare di persona, spinti da quella curiosità impertinente che caratterizza sempre un detective alle prime armi. Dove le altre persone scelgono di chiudere un occhio (o anche due) e fare finta di niente, i protagonisti di una commedia mystery decidono invece di intervenire. Che si vadano così a ficcare in veri e propri guai non deve sorprendere più di tanto, e infatti i nostri due si troveranno presto in arresto, trascinati in Questura di fronte all’ispettore Martini, un uomo enigmatico e molto cinico.

Ogni commedia che si rispetti, rosa o gialla che sia, ha bisogno che il protagonista trovi uno sparring partner all’altezza, e Martini è proprio la persona perfetta per questo ruolo, non solo nei confronti di Violante e Amedeo, ma soprattutto di Jeanne, che per il burbero ispettore prova un’antipatia immediata.

Una volta appurato che i due fiscalisti non hanno niente a che fare con il quadro, Martini li vorrebbe quanto più lontani dall’indagine che inizia a prendere forma. Ma non ha fatto i conti con la loro smisurata curiosità e la convinzione di poter aiutare in qualche modo a capirci di più, che non li fa desistere facilmente. Non solo: coinvolgendo la nonna di Jeanne e Amedeo, scopriranno che il quadro misterioso potrebbe forse essere un Boccioni finora sconosciuto e si immergeranno nelle atmosfere di un secolo fa grazie ai racconti sui futuristi, muovendosi con disinvoltura in una Milano spumeggiante, divisa tra presente e passato.

La città non è un mero sfondo, ma è una sorta di protagonista della storia. A suo modo, ha ispirato le opere di Boccioni, con la sua vitalità e la sua voglia di progresso.

E, mentre inseguono il passato, i nostri eroi finiscono per incappare nell’amore. Del resto, niente salda i rapporti come il ritrovarsi a correre insieme qualche pericolo di troppo, o come sentirsi parte di un team che lotta per riportare a galla la verità.

Perciò, che siate amanti di gialli, di commedie o di storie d’amore, questo romanzo potrebbe fare al caso vostro e regalarvi qualche momento prezioso di divertimento e leggerezza.

L’AUTRICE E IL ROMANZO – Nata nel 1980 in Croazia, Anna Premoli (nella foto in copertina di Yuma Martellanz, ndr) vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato per un lungo periodo per una banca privata, prima di accettare nuove sfide nel campo degli inve­stimenti finanziari. Si è avvicinata alla scrittura come “metodo anti­stress” durante la gravidanza.

Autrice prolifica di romanzi rosa di grande successo, pubblicati in dodici Paesi e opzionati per il cinema, per la Newton Compton Editori ha esordito con Ti prego lasciati odiare, bestseller vincitore del Premio Bancarella 2013. Successivamente ha pubblicato per la stessa casa editrice numerosi titoli, tra cui Molto amore per nulla, Questo amore sarà un disastro, Un amore sulla neve e Tutto a posto tranne l’amore e, nel 2023, In amore vince chi rischia.

La sua nuova uscita, Tutto troppo complicato (Newton Compton Editori, in uscita il 5 gennaio), si differenzia dai precedenti romanzi in quanto mette insieme, oltre a un romantico intreccio, giallo e commedia.

Nel testo viene presentata la figura di Violante, fiscalista di giorno e lettrice di gialli di notte, che nonostante ami il mistero se ne tiene ben alla larga. Eppure, durante una festa organizzata da un’amica nel suo appartamento in Brera, è proprio il mistero a trovare lei. Dopo l’incontro con Amedeo, irresistibile collega con cui c’è un’intesa istantanea, la serata prende una piega del tutto inaspettata: lo splendido quadro che avevano notato nel lussuoso appartamento di fronte – linee spezzate, colori accesi, forse un’opera futurista di Umberto Boccioni – svanisce nel nulla.

Un quadro scomparso e una coppia di detective pronta a dar vita a una commedia romantica, piena di arte e mistero. Detective improvvisati per nulla abituati all’avventura, i due si lanciano infatti in un’indagine che li condurrà a caccia di vecchie agende e quadri dimenticati. In una Milano di luci e ombre, arte e segreti, quello che è iniziato come un gioco potrebbe però nascondere insidie.

Violante e Amedeo saranno pronti a rischiare tutto, compreso il loro cuore?

Fotografia header: Anna Premoli, credit di Yuma Martellanz