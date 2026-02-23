Tra feel-good, romance e mistero, “Water Moon” della scrittrice Samantha Sotto Yambao trasporta in un mondo onirico e fantastico, che custodisce i rimpianti delle persone; un mondo dove è possibile cavalcare cigni di carta, che ricorda le tipiche atmosfere delle produzioni d’animazione giapponese…

Un’atmosfera che, secondo il Guardian, ricorda le produzioni dello Studio Ghibli, con forti richiami alla narrativa feel good giapponese. Parliamo di Water Moon (Nord, traduzione di Claudine Turla) della scrittrice Samantha Sotto Yambao.

La trama del romanzo trasporta lettrici e lettori a Tokyo, in un negozio di pegni molto particolare: qui, infatti, le persone possono impegnare i propri ripianti, per ottenere in cambio un tè verde molto speciale e, soprattutto, la pace della propria anima.

A gestire il negozio è il signor Ishikawa che, però, scompare misteriosamente, proprio il giorno in cui è avvenuto il passaggio di consegne alla figlia Hana, la nuova proprietaria.

Per poter svelare il mistero della scomparsa del padre la ragazza dovrà compiere un viaggio “al confine con la nostra realtà e una realtà onirica”, ha raccontato Grazia Rusticali, direttrice editoriale di Nord, nel corso di un incontro a Milano.

Un viaggio che, attraversato lo specchio d’acqua presente nel giardino del negozio, porterà al regno dei rimpianti, un mondo magico e sorprendente.

Ma Hana non sarà sola: a farle compagnia in quest’avventura Keishin, un giovane scienziato che fa la sua comparsa nel negozio proprio quando tutto sembra stare precipitando.

Samantha Sotto Yambao dipinge un mondo in cui i confini tra realtà e sogno sono estremamente labili, ricco di riferimenti alla cultura orientale, tra cui quello degli origami, che nel mondo dei rimpianti prendono vita, diventando cigni di carta da poter cavalcare.

Come raccontato dall’autrice stessa, l’ispirazione del romanzo è arrivata durante una visita a Ninenzaka, il quartiere storico di Kyoto, dove si è trovata ad avventurarsi in una vecchia casa dall’aspetto tradizionale che si è rivelata essere una moderna caffetteria: la scrittura è partita dalla voglia di catturare all’interno di un romanzo “la sensazione di meraviglia” che aveva provato.

L’idea è stata sviluppata durante il periodo del lockdown, in cui la scrittrice ha potuto notare come i banchi di pegni della sua città fossero diventati un’ancora di salvezza per tante persone, con gli oggetti dati in pegno a rappresentare le storie e le scelte dei loro proprietari.

Tra feel-good, romance e mistero, Water Moon “sconfina tra un genere e l’altro”, portando alla mente ambientazioni oniriche tipiche delle produzioni d’animazione giapponese, in cui poco importa chiedersi se si tratta di sogno o realtà.