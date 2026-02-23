Samantha Sotto Yambao, Water Moon
Narrativa

“Water Moon” di Samantha Sotto Yambao: un libro al confine tra realtà e sogno

Narrativa
di Redazione Il Libraio 23.02.2026

Tra feel-good, romance e mistero, “Water Moon” della scrittrice Samantha Sotto Yambao trasporta in un mondo onirico e fantastico, che custodisce i rimpianti delle persone; un mondo dove è possibile cavalcare cigni di carta, che ricorda le tipiche atmosfere delle produzioni d’animazione giapponese…

Un’atmosfera che, secondo il Guardian, ricorda le produzioni dello Studio Ghibli, con forti richiami alla narrativa feel good giapponese. Parliamo di Water Moon (Nord, traduzione di Claudine Turla) della scrittrice Samantha Sotto Yambao.

La trama del romanzo trasporta lettrici e lettori a Tokyo, in un negozio di pegni molto particolare: qui, infatti, le persone possono impegnare i propri ripianti, per ottenere in cambio un tè verde molto speciale e, soprattutto, la pace della propria anima.

A gestire il negozio è il signor Ishikawa che, però, scompare misteriosamente, proprio il giorno in cui è avvenuto il passaggio di consegne alla figlia Hana, la nuova proprietaria.

copertina di Water moon di Samantha Sotto Yambao

Per poter svelare il mistero della scomparsa del padre la ragazza dovrà compiere un viaggio “al confine con la nostra realtà e una realtà onirica”, ha raccontato Grazia Rusticali, direttrice editoriale di Nord, nel corso di un incontro a Milano.

Un viaggio che, attraversato lo specchio d’acqua presente nel giardino del negozio, porterà al regno dei rimpianti, un mondo magico e sorprendente.

Ma Hana non sarà sola: a farle compagnia in quest’avventura Keishin, un giovane scienziato che fa la sua comparsa nel negozio proprio quando tutto sembra stare precipitando.

Samantha Sotto Yambao dipinge un mondo in cui i confini tra realtà e sogno sono estremamente labili, ricco di riferimenti alla cultura orientale, tra cui quello degli origami, che nel mondo dei rimpianti prendono vita, diventando cigni di carta da poter cavalcare.

Presentazione di Water moon alla libreria Gogol

Nella cornice della libreria milanese Gogol and Company di Milano, Grazia Rusticali, direttrice editoriale di Nord, e il team della casa editrice, hanno presentato alcune tra le novità editoriali in uscita nel corso del 2026. Dopo il successo del terzo capitolo della saga dei Florio firmata dalla scrittrice siciliana Stefania Auci, i titoli presentati dimostrano l’interesse a “esplorare anche una strada che va più chiaramente nella direzione del fantastico”. Sebbene Nord (storico marchio legato alla fantascienza) non sia estranea ai romanzi fantasy – ricordiamo che nel catalogo sono presenti autori come Andrzej Sapkowski, maestro del genere e autore della nota saga The Witcher – le novità presentate durante l’incontro si muovono in direzioni diverse, trattandosi di libri “che sconfinano tra un genere e l’altro”: romance, fantascienza e, perché no, anche thriller e spy story…

Samantha Sotto Yambao Water Moon

Come raccontato dall’autrice stessa, l’ispirazione del romanzo è arrivata durante una visita a Ninenzaka, il quartiere storico di Kyoto, dove si è trovata ad avventurarsi in una vecchia casa dall’aspetto tradizionale che si è rivelata essere una moderna caffetteria: la scrittura è partita dalla voglia di catturare all’interno di un romanzo “la sensazione di meraviglia” che aveva provato.

L’idea è stata sviluppata durante il periodo del lockdown, in cui la scrittrice ha potuto notare come i banchi di pegni della sua città fossero diventati un’ancora di salvezza per tante persone, con gli oggetti dati in pegno a rappresentare le storie e le scelte dei loro proprietari.

Tra feel-good, romance e mistero, Water Moonsconfina tra un genere e l’altro”, portando alla mente ambientazioni oniriche tipiche delle produzioni d’animazione giapponese, in cui poco importa chiedersi se si tratta di sogno o realtà.

