I libri, la serie Netflix, TikTok: Alice Oseman, l’autrice che racconta l’adolescenza LGBTQ+

Alice Oseman è un’autrice britannica da tempo ormai “voce dei giovani”. Sono infatti tanti gli adolescenti che si rivedono e apprezzano le sue storie.

Oseman, oggi 27enne, ottiene il primo contratto editoriale a soli 17 anni, nel 2014, per il romanzo Solitaire (Newton Compton Editori, traduzione di C. Rodotà) e pubblica nel 2016 il suo secondo libro, Radio silence (Mondadori, traduzione di Martina Del Romano).

In queste settimane il suo nome è protagonista nelle classifiche di vendita anche in Italia.

Il motivo è da ricercare soprattutto in TikTok, dove diversi booktoker hanno parlato di lei. Deve molto, però, anche alla serie tv tratta dai suoi romanzi a fumetti: Oseman scrive infatti principalmente young adult, ma è nota anche per il fumetto Heartstopper (Mondadori, traduzione di Francesco Matteuzzi), dal quale ad aprile 2022 è stata tratta la serie Netflix omonima.

Alice Oseman, la voce dei giovani

Alice Oseman ha coinvolto il pubblico dei più giovani grazie a quello che il Guardian ha definito uno stile riconoscibile e che permette agli adolescenti di rivedersi nelle vicende, in cui spesso sono protagoniste tensioni legate alla scuola, all’amicizia e in generale alle relazioni (non per forza sentimentali).

Nella serie di romanzi a fumetti Heartstopper, per esempio, l’autrice racconta la storia di Charlie, un giovane adolescente omosessuale che si innamora di Nick, che con il tempo inizierà a provare qualcosa per lui, mettendo in crisi le sue certezze legate all’orientamento sessuale e non solo.

La sessualità e l’omosessualità sono tematiche delicate che Oseman affronta con tatto. Lo stile dell’autrice è elogiato sui social soprattutto per la “dolcezza” con cui narra le vicende. Il problema dell’orientamento sessuale, e di come viverlo all’interno dell’ambiente scolastico, non è una questione da poco, specie di questi tempi.

Alice Oseman nelle sue storie dimostra di avere a cuore l’inclusività e tratta di sessualità anche in seguito a una sua personale elaborazione. Come ha spiegato al blog Julia’s bookcase, “mi ci è voluto molto tempo per capire veramente cosa fosse [l’asessualità ndr.] o che si applicasse anche a me”.

I romanzi di Alice Oseman

Il primo romanzo di Alice Oseman esce in Italia nel 2015 con il titolo di Senza nuvole, Solitaire, e Newton Compton lo ha da poco riproposto, visto il successo di Heartstopper, i cui protagonisti, Nick e Charlie, appaiono per la prima volta proprio nell’esordio. Le tematiche affrontate riguardano le difficoltà di essere adolescente. Il Times definì il libro “Il giovane Holden dei nostri tempi”.

Radio silence si configura come un romanzo di formazione che mostra la pressione verso il successo a tutti i costi che spesso subiscono gli adolescenti.

L’ultimo lavoro di Alice Oseman, Loveless (Mondadori, traduzione di Martina Del Romano), colpisce per la presenza di una protagonista che, come avviene in diversi young adult, inizialmente cerca l’amore. Quello “propagandato” dalla società e da certi film e libri, che moltissime adolescenti effettivamente sognano. Con il tempo apprenderà come, tuttavia, possano esistere anche altri modi di amare. Si scopre quindi asessuale e aromantica, un tema su cui l’autrice ha spesso detto la sua e che è finora è stato poco presente nella narrativa.

L’autrice ha dichiarato: “Uno dei motivi per cui volevo scrivere Loveless era perché, sebbene avessi letto diversi libri che presentavano personaggi aromantici e asessuali, i sentimenti e le esperienze in quei libri non erano cose a cui potevo relazionarmi particolarmente. Gli spettri aro e ase sono così vasti che le persone possono avere ogni sorta di esperienze e sentimenti diversi su sesso, romanticismo e intimità. Così ho deciso di scrivere un libro che riflettesse le mie esperienze e sentimenti riguardo all’essere aro-ase“.