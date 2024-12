A maggio 2025 “L’amore mio non muore” di Saviano, che passa a Einaudi

Einaudi Stile Libero a maggio 2025 porterà in libreria “L’amore mio non muore”, il nuovo libro di Saviano, “un romanzo. Una storia impossibile. Una storia vera”. E anche Gomorra e gli altri libri dello scrittore campano entreranno nel catalogo della casa editrice – I particolari

Era il 2006 quando Mondadori pubblicava Gomorra, l’esordio-bestseller di Roberto Saviano, che segnerà la vita dello scrittore e giornalista campano.

Da allora, Saviano, costretto a vivere sotto scorta, ha pubblicato molti altri libri con diversi editori (dal passaggio a Feltrinelli nel 2013 per ZeroZeroZero a quello in Bompiani nel 2022, per Solo è il coraggio nel 2022 – e la collana Munizioni, curata dall’autore stesso -, fino a quello a Fuoriscena nel 2024, per Noi due ci apparteniamo; nel mezzo, libri con Contrasto e graphic novel con Bao Publishing).

Ora l’annuncio di Einaudi Stile Libero, che a maggio 2025 porterà in libreria L’amore mio non muore, il nuovo libro di Saviano, “un romanzo. Una storia impossibile. Una storia vera”.

L’amore mio non muore “è la storia di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato. Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981, ed è riconosciuta come vittima di ’ndrangheta sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. La sua è una vicenda in cui si intrecciano ingenuità, ossessione, coraggio, desiderio, tradimento. Una vicenda che pare impossibile, eppure è assolutamente vera”.

In contemporanea con la pubblicazione di L’amore mio non muore, i libri di Roberto Saviano entrano nel catalogo Einaudi. Gomorra uscirà, a pochi mesi dal ventennale, con una nuova introduzione in cui l’autore “racconta la storia di un libro che si è rivelato fin da subito un terremoto culturale, sociale e civile. E che ha cambiato per sempre la sua vita”.

Nel 2010 Einaudi Stile Libero aveva pubblicato La parola contro la camorra (con DVD) dello stesso Saviano.

Fotografia header: Roberto.Saviano Getty Editorial Ottobre 2019