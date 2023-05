“Poverina”: come ridere con rispetto di un ictus a 34 anni

“«Per un ictus a 34 anni sei giovanissima». Me lo dicevano di continuo neurologi, fisiatri, infermieri, oss: «sei giovane», «il tuo cervello è giovane», «i tuoi neuroni sono giovani», «che fortuna che l’hai avuto da giovane perché chi è giovane può recuperare più facilmente»”. Autrice comica e speaker radiofonica, Chiara Galeazzi è in libreria con “Poverina”, in cui racconta, con ironia, l’impatto dell’emorragia cerebrale che ha avuto a soli 34 anni