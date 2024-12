Libri, eventi e novità per i 20 anni di Giulio Perrone Editore

Il 2025 sarà un anno speciale per Giulio Perrone Editore, che per il suo ventesimo anniversario lancerà un calendario di eventi, pubblicazioni e novità pensate per celebrare due decenni di storia della casa editrice indipendente romana.

Tra i progetti in programma, il lancio a marzo di un ciclo di venti appuntamenti che porteranno scrittori e amici della casa editrice a incontrare i lettori e le lettrici nelle principali città italiane, e non solo: da Parigi a Roma, da Milano a Catania, da Bari a Torino. Gli eventi saranno aperti al pubblico e coinvolgeranno non solo le librerie, ma anche spazi alternativi come locali, caffè e luoghi di incontro. È inoltre prevista una collaborazione speciale con Librerie Feltrinelli e la creazione di gadget tematici ispirati alla collana di narrativa di viaggio Passaggi di Dogana.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Si inserisce nello stesso solco la partnership con Taobuk, festa delle arti, della letteratura e del pensiero, che a giugno festeggerà quindici anni e per cui Giulio Perrone Editore realizzerà un libro celebrativo ripercorrendone le emozioni, la storia e gli ospiti: da Paul Auster a Mario Vargas Llosa, da Emmanuel Carrère a Marina Abramović.

Nel segno del rinnovamento, ma anche dell’amarcord, il ritorno di Maria Camilla Brunetti – in casa editrice dal 2007 al 2012 – che dopo una lunga esperienza da caporedattrice della rivista trimestrale Il Reportage, si occuperà nuovamente di libri per Passaggi di Dogana. “Un progetto che – sottolinea una nota -, da oltre dieci anni, esplora le connessioni tra luoghi e letteratura, aprendosi spesso alle suggestioni legate al mondo del cinema e della musica”.

Inoltre, l’ufficio stampa e gli eventi saranno affidati a Lerane Comunicazione di Francesca Aimar e Margherita Pigliapochi.

Nel comunicato sul ventennale si spiega inoltre che “la proposta editoriale per i prossimi mesi conferma l’attenzione della casa editrice ai temi della contemporaneità, dall’identità di genere alle relazioni e ai confini non solo geografici, ma anche sociali e culturali”.

Per le voci della narrativa italiana e straniera della collana Hinc, uscirà a marzo il secondo romanzo di Morena Pedriali Errani, artista circense e attivista per le minoranze romanì, Il cielo sopra Gaza non ha colori; mentre Paolo Di Paolo, proprio in occasione dell’anniversario, riporterà in libreria i suoi primi racconti, Nuovi cieli, nuove carte (Empirìa, 2004, finalista Premio Italo Calvino), arricchiti da due inediti.

Per Passaggi di Dogana, Pier Luigi Razzano porterà, nei primi mesi dell’anno, A Napoli con Pino Daniele, a dieci anni dalla scomparsa del cantautore; Giorgia Spadoni A Sofia con Gospodinov dedicato alla capitale di “un paese a parte”, come lo definisce lo stessoscrittore bulgaro; con Carolina Paolicchi si andrà A Baghdad con le Mille e una notte. All’insegna della contaminazione tra arti e linguaggi, A Catania con Franco Battiato di Elvira Seminara.

“Non riesco ancora a credere che siano passati vent’anni da quando abbiamo iniziato: dalla cena in un ristorante greco con un giovanissimo Paolo Di Paolo, alle parole rassicuranti di Walter Mauro – ricorda il fondatore Giulio Perrone – Un tempo lungo che è volato via, fatto di soddisfazioni, ma anche di grandi difficoltà, di tanti autori straordinari, alcuni scoperti e altri che ci hanno insegnato molto, da Ugo Riccarelli a Dacia Maraini, fino a Rossana Campo e Antonio Tabucchi. Tante avventure e la sensazione chiara, netta che il meglio debba ancora venire. Un grazie speciale – conclude Perrone – va a Mariacarmela Leto, senza la quale questo viaggio non sarebbe iniziato e che ha condiviso con me un lungo tratto, e ad Alessio Dimartino che è salito a bordo quando forse nessuno lo avrebbe fatto e da due anni condivide con me l’onere e l’onore di questo meraviglioso lavoro”.