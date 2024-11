Premi letterari: a Samantha Harvey il Booker Prize 2024

Sei astronauti meditano sull’umanità e sullo splendore della Terra: Samantha Harvey ha vinto il Booker Prize 2024 con “Orbital”, romanzo in uscita nel 2025 in Italia per NN – I particolari

Va a Samantha Harvey, autrice britannica di Orbital (in uscita nel 2025 in Italia per NN edizioni), il Booker Prize 2024.

Il libro (di sole 136 pagine) racconta di sei astronauti immaginari sulla Stazione Spaziale Internazionale, mentre meditano sull’umanità e sullo splendore della Terra.

Una vittoria “all’unanimità“, quella di Harvey, come spiegato dal presidente della giuria, l’artista e autore Edmund de Waal.

Samantha Harvey ha dedicato la vittoria del premio alle persone che “parlano a favore e non contro la Terra, a favore e non contro la dignità degli altri esseri umani, delle altre forme di vita e di tutti gli uomini e le donne che chiedono e lavorano per la pace”.

Come riporta il Guardian, tra i sei libri finalisti Orbital finora era stato anche il più venduto (con circa 29mila copie nel Regno Unito).

Nella rosa dei finalisti, insieme a Harvey, anche James (La Nave di Teseo, traduzione di Andrea Silvestri) di Percival Everett, Creation lake di Rachel Kushner, Held di Anne Michaels e The Safekeep, romanzo d’esordio di Yael van der Wouden.