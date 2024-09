Booker Prize 2024: cinque autrici nella sestina che si giocherà la vittoria

Il cerchio si stringe. Alla Somerset House di Londra sono stati annunciati i libri finalisti del Booker Prize 2024, una shortlist di 6 titoli (ben 5 firmati da scrittrici) selezionati tra i romanzi più interessanti pubblicati tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

Istituito nel 1968, il Premio viene assegnato alla miglior opera di narrativa scritta in lingua inglese e pubblicata nel Regno Unito (e dal 2018 nella Repubblica d’Irlanda).

I 6 libri finalisti

Ecco dunque i finalisti, tra libri già arrivati in Italia e altri che aspettano ancora la pubblicazione nel nostro paese.

Con James (La Nave di Teseo, traduzione di Andrea Silvestri), Percival Everett sceglie di raccontare la storia di Le avventure di Huckleberry Finn dal punto di vista di Jim (ora James), schiavo nero e soprattutto uomo disposto a tutto pur di sopravvivere e salvare la propria famiglia.

Creation lake di Rachel Kushner, invece, sceglie di raccontare il presente: Sadie Smith è un’agente dell’FBI che si infiltra in una comunità di eco-attivisti radicali. L’autrice è nota in Italia per aver scritto I lanciafiamme (Ponte alle Grazie, traduzione di Stefano Valenti).

Held di Anne Michaels racconta di John, un soldato che, tornato a casa, non riesce ancora a staccarsi da ciò che ha subito in guerra. Un romanzo ambientato nel primo ‘900, tra fantasmi che riemergono dal passato e il tentativo di costruire un futuro…

The Safekeep, romanzo d’esordio di Yael van der Wouden, trasporta lettori e lettrici nella provincia rurale olandese, dove Isabel vive da sola e secondo le sue precise regole. Tutto cambia quando la sgraziata e disordinata Eva, fidanzata del fratello di Isabel, si trasferisce da lei.

Stone Yard Devotional di Charlotte Wood ci regala una protagonista che fugge dal presente, e da Sidney, per ritirarsi in una piccola comunità dell’outback australiano. Lì, tre visite la costringeranno a fare i conti col passato…

Orbital di Samantha Harvey (i cui libri sono pubblicati da Neri Pozza) guarda il mondo da un’altra prospettiva. Sei astronauti a bordo della stazione spaziale riflettono sul senso della vita mentre sono distanti da quel pianeta che chiamano casa. La notizia di un lutto, un tifone che si forma al largo… riportano, almeno col pensiero, i protagonisti sulla Terra.

Chi resta fuori dalla sestina

Tra chi rimande fuori dalla sestina, Stelle vaganti (Mondadori, traduzione di Stefano Bortolussi), invece, troviamo il romanzo di Tommy Orange, scrittore americano membro delle tribù Cheyenne e Arapaho dell’Oklahoma, nel quale ripercorre la storia di una famiglia di nativi negli ultimi 150 anni.

Case feroci (Bompiani, traduzione di Marco Drago) è il primo romanzo di Colin Barrett. Ambientato in Irlanda, il romanzo racconta di due giovani, incastrati nelle loro vite (e in una faida tra spacciatori) ma desiderosi di andare oltre…

Questa nostra strana storia (Bollati Boringhieri, traduzione di Prinetti Castelletti Costanza) di Claire Messud segue le vicende di una famiglia dal 1940 al 2010, tre generazioni che parlano di amore e lontananza, mentre sullo sfondo l’Europa e il mondo cambiano continuamente.

La vita in pugno (Bollati Boringhieri, traduzione di Sara Reggiani) di Rita Bullwinkel racconta l’America di oggi attraverso otto ragazze, otto atlete che si affrontano sul ring. Mentre la folla urla, le loro vite si incrociano e mescolano.

Sarah Perry (autrice pubblicata in Italia da Neri Pozza), con Enlightenment, sceglie di mettere al centro della storia l’amore e l’astronomia. La giuria del Booker Prize lo ha definito “ambizioso” e fatto “di piaceri profondi”.

Richard Powers, autore che nel 2019 ha vinto il Premio Pulitzer con Il sussurro del mondo (La Nave di Teseo, traduzione di Licia Vighi), affronta i temi dell’ambiente, dell’esplorazione, della tecnologia e della conquista degli oceani in Playground.

Amici di una vita (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti) di Hisham Matar è il racconto della vita di tre giovani, costretti all’esilio politico. Tre amici che dalla Libia migrano nel Regno Unito, e a distanza di trent’anni si ritrovano a fare i conti con la Storia: la loro e quella del loro paese natale.

Non resta che aspettare di capire chi vincerà il Booker Prize 2024. L’appuntamento con l’annuncio e la cerimonia di premiazione è a martedì 12 novembre.

