Perché leggere oggi “Moby Dick” di Herman Melville

Matteo Saudino racconta Moby Dick di Herman Melville, 1851 (da Leggere il mondo, la prima guida del progetto Il Libraio Scuola*)



A volte capita che un consiglio di lettura dato da un adulto a un adolescente funzioni, e segni l’inizio di un amore letterario.

Così è stato per me nell’estate tra la seconda e la terza liceo, quando l’insegnante di italiano ci consigliò, tra i vari libri per le vacanze, Moby Dick.

Una lettura sicuramente impegnativa, data la “mole” del volume, ma che mi ha coinvolto sin da subito. A colpirmi – in un momento come quello dei sedici anni che avevo allora, un’età in cui stai cercando di capire chi sei e chi vuoi essere – è stata innanzitutto la tematica del viaggio inteso come crescita, formazione, conoscenza di sé stessi.

La seconda è lo scontro tra il bene e il male in un racconto in cui però il bene e il male si mescolano, si toccano, non sono nettamente divisi, così come accade spesso nella realtà.

Ma ci sono altri due valori che permeano il romanzo, e che all’epoca della prima lettura mi colpirono in maniera particolare: il coraggio e l’amicizia.

Il coraggio di mettersi in gioco, di affrontare il mare e poi i legami forti che si creano sulla nave, che diventa metafora della comunità. Dalla nave, il mitico Pequod, non si può scendere e dunque è indispensabile provare a collaborare, per quanto difficile sia, provare a dare (e ottenere) fiducia; come è indispensabile aver la prontezza ad adattarsi a qualsiasi evenienza e la capacità di forgiare il proprio carattere. Insomma: sulla nave si cambia, si matura.

Il primo pensiero dopo la conclusione della lettura è stato di inquietudine e di meraviglia: la vita è meravigliosa, ma anche portatrice di angosce, così come meraviglioso ma anche inquietante è la ricerca di un senso da attribuirle.

Negli anni, poi, ho riletto alcuni passaggi, soprattutto quelli che riguardano il capitano Achab, il mio personaggio preferito, i suoi dialoghi, i suoi monologhi e il suo essere sempre fermo, ostinato, irremovibile. E anche l’incipit, il famoso: «Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa – non importa ch’io vi dica quanti – avendo poco o punto denaro in tasca e niente che particolarmente m’interessasse a terra, pensai di mettermi a navigare per un po’, e di vedere così la parte acquea del mondo».

Achab, con la sua rabbia cieca, la sua ostinazione nel perseguitare Moby Dick – «sulla cui bianca gobba aveva accumulato la somma di tutta la rabbia, di tutto l’odio sentiti dalla sua stirpe da Adamo in poi» – incarna la volontà, l’ostinazione dell’uomo di distruggere il male.

Per il capitano distruggere Moby Dick significa debellare il male una volta per sempre da se stesso e dal mondo intero.

Con gli allievi ho letto la sfida finale alla balena, ed è stato emozionante, perché un personaggio come Achab, riscoperto da adulto, è ancora più coinvolgente e inquietante. Questo romanzo rappresenta la sfida di un’avventura in un viaggio interiore, fatto di lentezza e di riflessione. Per questo sono convinto che leggerlo ancora oggi abbia senso in una società veloce, frenetica: è importante prendersi il tempo per un viaggio dell’anima. Per Moby Dick si può provare solo un brivido d’attrazione e una conseguente, paradossale, repulsione; Moby Dick è l’ignoto, il mistero, è dio, è la ricerca di sé.

In questo senso ritengo che i classici siano fondamentali nella mia vita di lettore e di insegnante, perché hanno molte cose ancora da dire, soprattutto se sono ben interrogati, anche più volte a distanza di anni.

La bellezza dei libri infatti non sta solo in quello che lo scrittore si propone di raccontare, ma soprattutto in quello che il lettore riesce a ricavarne ogni volta.

Proprio come il fascino di una lezione non sta nella spiegazione nozionistica di un insegnante, ma nel tesoro che possono farne i suoi studenti.

L’AUTORE – Matteo Saudino, insegnante di Filosofia e Storia classe ’74 e ideatore del popolare canale YouTube di divulgazione filosofica BarbaSophia, dopo il successo di Ribellarsi con filosofia e La filosofia non è una barba, entrambi editi Vallardi, ha pubblicato con Salani Sofia Express.

IL PROGETTO IL LIBRAIO SCUOLA E LA GUIDA LEGGERE IL MONDO* – Una guida digitale, Leggere il mondo (da scaricare gratuitamente), pensata per offrire periodicamente percorsi di lettura ai docenti delle scuole secondarie superiori, ma anche agli educatori, a chi lavora in libreria e in biblioteca e alle famiglie. E una nuova sezione del sito ilLibraio.it, che ospita articoli e interventi sui temi dell’educazione e della promozione della lettura tra i più giovani, oltre a una newsletter dedicata. Con l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 nasce un nuovo spazio, Il Libraio Scuola: qui tutti i dettagli.