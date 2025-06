È morto all’età di 85 anni lo scrittore e saggista Edmund White, autore di “Un giovane americano”, “La bella stanza è vuota” e “La sinfonia degli addii”, tra i padri della narrativa omosessuale, “un gigante della letteratura americana”. In uscita per Playground, il suo editore italiano, “Gli amori della mia vita – Un memoir erotico” – I particolari

È morto all’età di 85 anni lo scrittore, drammaturgo e saggista statunitense Edmund White, autore di libri come Un giovane americano, La bella stanza è vuota e La sinfonia degli addii (trilogia, in parte autobiografica, che in Italia è pubblicata da Playground).

E proprio la sua casa editrice italiana, in un post sui social, scrive:

Purtroppo ieri notte, a New York, è venuto a mancare Edmund White (1940-2025), un gigante della letteratura americana. È persino superfluo sottolineare l’importanza che ha avuto per la nostra casa editrice, da quando, nel 2007, abbiamo iniziato a pubblicare (e ripubblicare) le sue opere.

Lo abbiamo stimato e amato.

Restano i suoi capolavori.

Nato nel gennaio del 1940, in Ohio, White è considerato uno dei padri della letteratura omosessuale, un intellettuale che ha parlato apertamente della sua sieropositività (in anni in cui era considerato un tabù) e di come si possa vivere con l’HIV.

Oltre a scrivere, White ha insegnato alla Brown University e alla Priceton University (è stato docente di scrittura creativa).

Ha raccontato l’omosessualità e il sesso in America

Con le sue opere ha raccontato l’omosessualità e il sesso in America, tra i moralismi degli anni ’50 e i dettagli più intimi, mai volgari, delle coppie gay. Non senza tralasciare temi attuali e fondamentali come i diritti (dal matrimonio all’adozione) o la lotta agli stereotipi, oggi più che mai. E non è un caso, allora, che in una recente intervista apparsa su La Repubblica, White abbia affermato di non aver “mai sentito tanto odio in America”.

Gli amori della mia vita, il memoir “erotico” in arrivo

Negli ultimi anni (dopo essere sopravvissuto a un infarto) lo scrittore ha condotto una vita ritirata, insieme al marito.

Il prossimo 20 giugno Playground pubblicherà il recente Gli amori della mia vita – Un memoir erotico (traduzione di Martino Adami), in cui White racconta “delle migliaia di partner sessuali che ho avuto”, visto che “ho un’età in cui uno scrittore dovrebbe finalmente dichiarare quel che per lui conta di più”.

Fotografia header: Edmund White (foto di Leonardo Cendamo/Getty Images 04/06/2025)