“Margo ha problemi di soldi”: dal 15 aprile la nuova serie su Apple TV

Margo Ã¨ una studentessa 20enne incinta, con pochi soldi e tante bollette da pagare. Sa che tenere il bambino Ã¨ una scelta che complicherÃ tutto, ma decide di farlo lo stesso, ignorando i consigli (contrari) di tutti. In arrivo a metÃ aprile “Margo ha problemi di soldi”, la nuova serie di Apple TV, tratta dall’omonimo romanzo di Rufi Thorpe, con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman – I particolari

Tratto dall’omonimo romanzo di Rufi Thorpe (pubblicato in Italia nel 2024 e apprezzato da pubblico e critica), a metÃ aprile arriva su Apple TV Margo ha problemi di soldi, la serie realizzata da David E. Kelley (showrunner e sceneggiatore) e prodotta da A24.

La serie ha un cast di primissimo piano, conÂ Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman (sia protagoniste, sia produttrici assolute). Tra gli attori, anche il vincitore dell’Emmy Nick Offerman, oltre a Taddeo Graham.

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La trama

Di cosa racconta la serie tv tratta dal libro Margo ha problemi di soldi? La trama ha al centro una studentessa universitaria 20enne incinta. Il padre del bambino? Mark, il suo professore universitario, sposato e con due figli… Ãˆ da qui che prende forma il dramma familiare di Margo, con un carattere commovente e comico allo stesso tempo.

Non hai soldi, ti aspetta una vita difficile. Ãˆ quello che tutti continuano a ripeterle, e anche lei stessa, a dir la veritÃ . Con una montagna di bollette da pagare e scarsissime possibilitÃ di farcela, la protagonista decide di provarci lo stesso, e tiene il bambino.

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Quando Bohdi nasce, la situazione, come previsto, si complica: le coinquiline con cui Margo divide la casa si lamentano delle urla del neonato, all’asilo non trova un posto e il ristorante per cui lavora la licenzia.

In totale assenza di aiuto, la protagonista decide di approdare su OnlyFans, sfruttando l’esperienza acquisita osservando il padre, ex wrestler professionista. Crea cosÃ¬ il personaggio di Hungy Ghost, ma la situazione non fa che complicarsi ulteriormente…

Una narrazione che scorre veloce e che guarda al presente con ironia. A tratti ricorda una sit-com, ma poi sorprende attraverso acute riflessioni sulla vita.

Il cast della serie

A interpretare la protagonista, Margo, Ã¨ la celebre Fanning, mentre Pfeiffer veste i panni della madre, ex cameriera di Hooter’s (single) in cerca di nuovo marito. Il padre Jinx Ã¨ rappresentato da Offerman. Andando avanti con gli episodi compare Kidman, con un ruolo ampliato rispetto al libro (come si legge su Elle), nei panni di un’ex wrestler e avvocata specializzata in cause di affidamento.

Dopo Presunto innocente (serie dramedy – candidata agli Emmy – tratta dall’omonimo romanzo di Scott Turrow, di cui al momento si sta realizzando la seconda stagione), Margo ha problemi di soldi segna una nuova collaborazione tra Apple TV e Kelley.

L’autrice del libro che ha ispirato la serie

Quanto a Rufi Thorpe, che vive in California e insegna a The Book Incubator, sempre Bollati Boringhieri ha pubblicato nel 2021 anche il romanzo La nostra furiosa amicizia (nella traduzione di Claudia Durastanti), finalista al PEN/Faulkner Award. Thorpe Ã¨ inoltre autrice di Piccola Dea (2015), finalista allâ€™International Dylan Thomas Prize e al Flaherty-Dunnan First Novel Prize e di Dear Fang, With Love (2016).