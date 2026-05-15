Quali sono stati i libri più venduti in Italia nel 2026, finora? Nella top 10 dei bestseller tra gennaio e aprile in vetta troviamo Stefania Auci, davanti a Niccolò Ammaniti e Stefania S.. In classifica anche Bianca Pitzorno e…

Quali sono stati i libri più venduti in Italia nel 2026, finora? Quali i bestseller dei primi mesi dell’anno?

Prima di conoscere le novità più apprezzate da lettrici e lettori, va detto che, grazie all’effetto del “bonus biblioteche”, nei primi quattro mesi del 2026 l’editoria di varia nei canali trade è cresciuta rispetto ai primi quattro mesi del 2025 del 2,5% a copie (e del 3,8% a valore). Numeri positivi, dunque, per il mercato librario, di cui si è discusso al Salone del libro in corso a Torino.

Al Lingotto, come anticipato, si è parlato anche dei romanzi, dei saggi e dei fumetti protagonisti delle classifiche di vendita tra gennaio e aprile 2026.

Ecco i 10 libri-bestseller del 2026, tra gennaio ed aprile

Il libro più venduto in Italia tra gennaio e aprile 2026 è quindi il terzo capitolo della saga-bestseller sui Florio, che supera il nuovo romanzo di Ammaniti; sul terzo gradino di questo speciale podio troviamo un romance (ricordiamo, tra l’altro, l’uscita su Amazon Prime di Love Me Love Me, il film ispirato proprio alla serie di Stefania S.). Tra i generi narrativi, il romance tra l’altro è quello che è cresciuto di più nel 2026.

Continuando a parlare dei bestseller di inizio 2026, troviamo poi il nuovo romanzo di un’autrice amata da più di una generazione, Bianca Pitzorno, che è anche in corsa per il Premio Strega 2026.

Al quinto e al sesto posto due saggi biografici di grande successo: quello di Cazzullo su San Francesco e quello di Angela su Giulio Cesare.

In attesa di Prova a non ridere!, la prima serie tv animata tratta dai suoi fumetti, in uscita su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio, al settimo posto della top ten presentata al Salone del libro c’è l’amatissimo Pera Toons.

Proseguendo con la classifica dei bestseller in libreria tra gennaio e aprile 2026, troviamo poi l’ultimo romanzo di un autore americano bestseller come Dan Brown e un manuale di grande successo, La Teoria di lasciare andare.

La classifica dei 10 libri più venduti finora nel 2026 si chiude poi con il prolifico giallista sardo Pulixi.

Staremo a vedere come si evolverà questa “sfida” nel corso dei prossimi mesi, con l’arrivo di nuove importanti uscite…