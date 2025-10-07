A marzo 2026 uscirà per Einaudi Stile Libero Il custode, il nuovo libro di Niccolò Ammaniti. Con questo romanzo, come si legge nella nota di Einaudi, lo scrittore “torna a raccontarci le ombre dell’adolescenza“: “dopo aver esplorato il confine diafano tra innocenza e colpa in Io non ho paura e la fragilità dei legami in Io e te, ora scava nei desideri più nascosti e bui di Nilo Vasciaveo, un ragazzino che vive nell’oscurità di un sottoscala in cui abita un antico e pauroso segreto”.

Nato a Roma nel 1966, lo scrittore, regista e sceneggiatore, vincitore del premio Strega nel 2007 per Come Dio comanda, ha pubblicato Branchie (1994), Fango (1996), Ti prendo e ti porto via (1999), il già citato Io non ho paura (2001), Che la festa cominci (2009), il già nominato Io e te (2010), Il momento è delicato (2012), Anna (2015) e La vita intima (2023). Per la tv Ammaniti ha invece scritto e diretto le serie Il miracolo (2018) e Anna (2021).