Il Libraio – estate 2025: scarica gratuitamente la rivista (che contiene una guida speciale)

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf e/o epub, il numero dell’estate 2025 della rivista Il Libraio (in copertina, lo scrittore bestseller Ildefonso Falcones): spazio a tanti consigli di lettura selezionati tra le novità, tra romanzi e saggi. All’interno, anche una guida speciale in vista delle vacanze, e l’invito alla lettura, dedicato al romanzo di Raffaella Case in uscita a settembre…

Scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio in pdf (e in epub)

Tutto è ancora possibile

Il nuovo romanzo di Ildefonso Falcones, In guerra e in amore, si intreccia con La cattedrale del mare

nel passato e nel presente. Nel passato perché continua la saga degli Estanyol, protagonisti della Cattedrale e anche degli Eredi della terra. Nel presente, perché la scelta di Falcones di ambientare in Italia questo nuovo capitolo della saga è un omaggio ai lettori italiani e all’Italia stessa, che negli anni ha frequentato spesso per incontrare il pubblico e che ama moltissimo. Qui si narra l’epopea del conte Arnau Estanyol nella Napoli rinascimentale del ’400, fra trame politiche e passioni travolgenti.

Dopo aver raccontato la Barcellona medievale e la Spagna delle persecuzioni religiose, Falcones ambienta nel nostro Paese una vicenda che intreccia lealtà e vendetta, amore e guerra. Una saga che si legge come un romanzo d’avventura, ma che mostra anche con chiarezza le differenze tra le due culture catalana e italiana del tempo: pugnace e affarista la prima, decadente e colta la seconda. I tanti conquistatori di Napoli, si dice, alla fine si lasciano sedurre e diventano napoletani. È quello che accade ad Alfonso d’Aragona, che da grande guerriero si trasforma in mecenate. Unica eccezione i nazisti, lo abbiamo visto nella Grande Sete, il fortunato esordio, continuamente ristampato, di Erica Cassano: durante le Quattro giornate della liberazione, vengono respinti dalla popolazione stessa.

Altri libri in questo numero ci parlano, con registri diversi, della memoria e del coraggio. Come La bottega del tempo ritrovato di Toshikazu Kawaguchi, un autore che ha conquistato oltre 1 milione di lettori e torna con un nuovo romanzo che ci spiega l’importanza del tempo, scritto con la leggerezza e la grazia che solo la letteratura giapponese sa evocare.

Ma chi ha più coraggio dei bambini che ogni giorno affrontano imprevisti? In Occhi di bambina di Marco Vichi, un romanzo di rara intensità ispirato a una storia vera, sarà la piccola Arianna a dover affrontare un segreto di famiglia ben custodito.

Quando i fiori avranno tempo per me di Sara Gambazza ci riporta, con un tono di calda umanità, nella Parma del 1922 percorsa dalla violenza e lo fa con la voce indimenticabile di Anita, madre combattente, emarginata eppure centrale, in un’Italia che dimentica facilmente le sue donne. Gambazza firma un romanzo viscerale, che tocca le corde della rabbia e della tenerezza.

Massimo Cannoletta unisce il gusto del racconto di viaggio alla scoperta culturale, tra due oceani e tre continenti con la consueta simpatia e capacità di stupire. Il giramondo ci invita a guardare il mondo con occhi curiosi e rispettosi, e ci ricorda che viaggiare significa soprattutto incontrare.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Nel nuovo noir di Gian Andrea Cerone, La curva dell’oblio, il commissario Mandelli torna a indagare su un doppio fronte: un romanzo in cui il passato e il presente si specchiano a vicenda.

Limpida e potente la voce di Antonella Giuffrè nella Seminatrice di coraggio, storia di donne, di cura e di resistenza. In una Sicilia segnata da antiche ferite, la protagonista raccoglie l’eredità delle seminatrici, che mantengono il contatto tra i soldati al fronte e la popolazione più povera e analfabeta, e la trasforma in lotta per l’emancipazione. Un libro che parla al cuore e all’intelligenza.

Con Il talento della rondine, una storia di amicizia, crescita e scoperta di sé, in un tempo in cui gli adolescenti hanno più domande che risposte, Matteo Bussola offre loro una risorsa narrativa, fatta di empatia e sincerità.

Al centro della rivista, come sempre per l’estate, una guida ai libri dell’anno che hanno avuto più successo, per aiutarvi a fare il pieno di storie.

In guerra e in amore, si dice, tutto è lecito. Nei libri, per fortuna, tutto è ancora possibile.

Il desiderio di leggere non è mai stato così alto, lo abbiamo visto al Salone di Torino in una edizione record. E abbiamo capito che se si compra qualche libro in meno è perché la carta della Cultura e del Merito non è abbastanza efficace. Il ministro Giuli promette di risolvere il problema e in effetti la 18app aveva stimolato così bene la lettura tra i giovani italiani da essere copiata nei principali Paesi europei.