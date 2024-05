Salone del Libro di Torino da record: nel 2025 appuntamento dal 15 al 19 maggio

Si è chiusa la 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro, la prima diretta da Annalena Benini. Cinque giorni con 222mila persone (record per il Salone) che hanno incontrato ospiti da tutto il mondo e case editrici “in un’atmosfera di gioia e partecipazione, per tracciare parole nuove, sguardi sul mondo e per festeggiare l’appartenenza a una grande e variegata comunità di lettrici e lettori”.

Il Salone appena trascorso è stato raccontato nel pomeriggio in Arena Bookstock, nel nuovo Padiglione 4 da: Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; il rappresentante istituzionale della Regione Campania, Regione ospite Salone del Libro 2025; Imke Buhre, Progetto Tedesco – Lingua Ospite Salone Libro 2024; Willem van Ee, Ambasciatore Paesi Bassi in Italia, Paesi Bassi Paese Ospite Salone Libro 2025; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Alessandro Isaia, Segretario Generale Fondazione per la Cultura Torino, rappresentanti istituzionali della Regione Piemonte e della Città di Torino; Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino, Piero Crocenzi, Amministratore delegato di Salone Libro s.r.l.

Il Salone del Libro quest’anno ha visto presenti tantissimi giovani e giovanissimi visitatori tra i padiglioni 1, 2, 3, il nuovo padiglione 4 che ha riscosso successo, l’Oval, il Centro Congressi e la Pista 500, progetto artistico sviluppato dalla Pinacoteca Agnelli. In particolare, per la prima volta la giornata più visitata dopo il sabato – che resta giornata con maggior affluenza – è stata il venerdì che di qualche centinaio supera la visitazione della domenica.

Sale piene e incontri sold out, dunque. Ora l’appuntamento è per la prossima primavera: la 37esima edizione si terrà a Torino dal 15 al 19 maggio 2025.