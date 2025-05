Editoria, Agnese Pini alla presidenza della Longanesi

Agnese Pini succede a Ferruccio de Bortoli alla presidenza della Longanesi. La nomina, come informa una nota, arriva a seguito dell’assemblea della casa editrice Longanesi & C. S.r.l.: “L’assemblea e il consiglio d’amministrazione ringraziano Ferruccio de Bortoli per i 10 anni di presidenza nei quali non ha mai fatto mancare il suo appoggio e la sua grande esperienza.

La nomina di Agnese Pini alla presidenza di una casa editrice fondata 80 anni fa da uno dei maestri del giornalismo italiano e il passaggio di testimone con uno dei più illustri rappresentanti dell’informazione degli ultimi decenni ci pare particolarmente importante”.

Ispirata dalla passione con la quale Tiziano Terzani e Oriana Fallaci si confrontarono dopo gli eventi dell’11 Settembre sulle pagine del Corriere della Sera, Agnese Pini inizia la sua carriera giornalistica collaborando con La Nazione di cui, dopo un percorso di collaborazioni con altre testate giornalistiche, diventa la direttrice, prima donna in 160 anni alla guida dello storico quotidiano toscano. Nel 2022 assume la direzione anche de Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale.

“Sono estremamente grato a Ferruccio de Bortoli per aver voluto rappresentare in questi dieci anni la casa editrice Longanesi, apportando le sue competenze e il suo forte senso civico ed istituzionale”, dichiara Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. “Con fiducia e ottimismo do il benvenuto ad Agnese Pini che ho avuto modo di conoscere anche attraverso i suoi libri: sono sicuro che la sua sensibilità verso i giovani e l’acuta attenzione con cui guarda ai cambiamenti della società sapranno aiutare la Longanesi nel suo cammino alla scoperta di nuove voci”.

“Da ottant’anni Longanesi è sinonimo di indipendenza e coraggio intellettuale, per questo assumerne la presidenza mi riempie di orgoglio e gratitudine”, – dichiara Pini. “È con profondo rispetto e senso di responsabilità che raccolgo il testimone di Ferruccio de Bortoli, riferimento assoluto per generazioni di giornalisti e lettori. In tempi di grandi trasformazioni, la sfida più bella sarà dare voce a storie capaci di orientare, interrogare, illuminare. Le stesse qualità che rendono il buon giornalismo e la buona editoria strumenti vitali per comprendere il presente e immaginare il futuro”.