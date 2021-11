I compiti delle vacanze per adulti: alla scoperta della versione invernale dei “quaderni di attività”

Dopo il successo del “Quaderno dei compiti delle vacanze”, lanciato in Italia nell’estate 2020 e arrivato nel 2021 alla sua seconda edizione, Blackie Edizioni presenta il nuovo “Quaderno d’inverno”: un compagno per i mesi freddi, da spulciare da soli o in compagnia, sotto una coperta o davanti al camino (o a un termosifone), per esercitare la mente e allenare il cervello

Apparso per la prima volta nell’estate 2020, il Quaderno di attività di Blackie Edizioni (casa editrice indipendente di Barcellona, che proprio nel 2020 ha aperto a Milano la sua sede italiana) ha dato vita a un genere editoriale che prima non esisteva: quello dei compiti delle vacanze – cioè di giochi, esercizi e passatempi – per adulti.

Il Quaderno di compiti delle vacanze vol. 2 ha confermato il suo trend positivo anche nel 2021, come abbiamo raccontato in questo approfondimento. E adesso, a grande richiesta, Blackie Edizioni presenta il suo nuovo Quaderno d’inverno. Giochi ed esercizi per adulti vol. 1: un compagno per i mesi freddi, da spulciare da soli o in compagnia, sotto una coperta o davanti al camino (o a un termosifone), per esercitare la mente e allenare il cervello.

Con le sue 72 pagine di quiz, cruciverba, giochi matematici, storie insolite, logica, labirinti, sciarade e giochi alcolici, il Quaderno d’inverno ha infatti la stessa creatività e lo stesso stile che hanno contraddistinto il Quaderno dei compiti delle vacanze, ma nasce per accompagnare lettori e lettrici durante tutto il resto dell’anno, anche quando il brutto tempo costringe a stare in casa.

Al suo interno sono presenti anagrammi legati contemporaneamente al cinema e ai maglioni, indovinelli sulle playlist natalizie, curiosità sulle tradizioni e sulle feste invernali di tutto il mondo, ma anche copricapi da abbinare ai loro rispettivi personaggi letterari, rompicapi sulle cene di Natale, alberogrammi, auguri da associare a svariate lingue del mondo e tanto altro.

Così, grazie ai suoi 150 esercizi, 500 illustrazioni, 12 infografiche, oltre 1000 personaggi e celebrità, e 120 ore di divertimento, il Quaderno promette di far bruciare più di 3000 calorie per essere risolto, facendo passare dal mondo della musica a quello delle serie tv, dalla letteratura alla scienza, dallo sport al sesso, in un vortice di attività utili “per detossinare la mente e riforestare il cervello“, perfino sotto la neve…