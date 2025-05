“Incontrarsi tra le pagine”: scarica gratuitamente il secondo numero del 2025 della rivista Il Libraio

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf e/o epub, il numero di maggio 2025 della rivista Il Libraio (in copertina Jane Yang, autrice del romanzo “Come due fiori di loto”): spazio a tanti consigli di lettura selezionati tra le novità in arrivo sugli scaffali, tra romanzi e saggi. E scopri l’invito alla lettura, dedicato a “La levatrice” di Bibbiana Cau e a “E sempre lo farò” di Claire Kilroy

Scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio in pdf (e in epub)

Incontrarsi tra le pagine di un libro

Sempre più cerchiamo nel passato risposte o conforto di fronte a un presente difficile. Viaggiamo lontano nel tempo e nello spazio con Come due fiori di loto, il romanzo di Jane Yang, in copertina. Un’ode a una cultura millenaria come quella cinese, il romanzo racconta con grazia e potenza la vita di due bambine nella Cina semifeudale di fine Ottocento. Una venduta come serva, l’altra figlia di una famiglia nobile: le loro esistenze si intrecciano in un rapporto fragile e profondo, che cresce tra ingiustizie, sogni e ribellioni silenziose. Una storia che parla di

libertà, legami e femminilità negata, capace di restare impressa a lungo.

Se giovani ce ne sono sempre meno, ben vengano i romanzi che fanno sentire la loro voce. Enrico Galiano, con Quel posto che chiami casa, ci presenta Vera, una ragazza accompagnata

dalla voce del fratello mancato a soli quattro anni. La sua è una ricerca di senso, identità e libertà in un mondo che fatica a comprendere la fragilità. Una storia dolce e ribelle sul diventare sé stessi.

Con L’estate che ho ucciso mio nonno Giulia Lombezzi firma un romanzo duro e intenso sul patriarcato e gli scarti generazionali sempre più accentuati sotto gli occhi di tutti. Il nonno porta nell’intimità della sua casa un mondo che sembrava finalmente dimenticato, mentre la madre viene attratta dal rispetto in vecchie logiche di sottomissione. In un mondo che sembra sempre più confuso ci viene in aiuto Il folle di Dio alla fine del mondo, in cui Javier Cercas dà voce a un dialogo straordinario con Papa Francesco. Un grande intellettuale laico e un pontefice

visionario si incontrano in un libro che solleva domande profonde, confronti accesi e riflessioni attualissime su fede, potere e verità.

La verità è un fuoco di Agnese Pini è un memoir toccante che scava nella memoria privata e collettiva. Una storia incredibile, la sua, che tocca tutti i temi fondamentali della vita, dell’amore, della famiglia, della coscienza e della società italiana. Una scoperta scioccante la costringe a ricostruire il proprio passato. Una voce potente, capace di commuovere.

Interessante e coraggiosa anche la scoperta del passato famigliare di Barbara Serra, in Fascismo in famiglia. E a proposito di fascismo, di ieri e di oggi, con Nero indelebile, Mirella Serri ci offre un saggio documentato, che ricostruisce le radici culturali e ideologiche della destra italiana contemporanea e che farà discutere.

Voglio segnalare poi due storie passionali e romantiche. Terra di anime spezzate di Clare Leslie Hall ci regala un racconto struggente sull’amore che dura nel tempo, e sulle seconde possibilità. Beth e Gabriel, anime affini divise dalla vita, si ritrovano tredici anni dopo un’estate che ha cambiato ogni cosa. Un libro intenso, sensuale e profondo, che parla di passioni mai sopite e verità taciute troppo a lungo. Ci vediamo in Cime tempestose di Tessa Bickers è una storia bellissima: Erin, la protagonista, ritrova la sua vecchia copia di Il buio oltre la siepe piena di annotazioni, e scopre che qualcuno ha risposto ai suoi appunti. Da qui nasce una profonda relazione. Un romanzo dolce, brillante e commovente.

Infine tante novità per i generi più amati dai lettori.

Tra le saghe La principessa d’argento di Rebecca Godfrey, il romanzo di una delle donne più straordinarie del ’900, Peggy Guggenheim.

Romance: Felicia Kingsley, l’autrice più letta, supera se stessa in L’amante perduta di Shakespeare. Narrativa che fa stare bene: La pasticceria di mezzanotte di Noriko Onuma, il caso editoriale giapponese. Thriller: Jean Reno, con Emma ci regala un romanzo riuscitissimo. Massaggiatrice dal passato tormentato, Emma trova il coraggio di cambiare vita, tra passione, spionaggio e pericoli inaspettati. Un romanzo d’azione, degno di un grande interprete diventato narratore.

Insomma tanto da leggere mentre aspettiamo In guerra e in amore, il grande romanzo storico di Ildefonso Falcones, ambientato nella Napoli del ’400, in omaggio ai suoi lettori italiani.

Ps Intanto il successo pronosticato alla serie di Miss Bee, di Alessia Gazzola, è arrivato più forte che mai e i romanzi della serie non smettono di essere ristampati.