Il 70% di Edizioni BD e J-POP Manga va al gruppo giapponese Kadokawa

“La prima casa editrice italiana oggetto di un investimento diretto da parte di una grande società di intrattenimento giapponese”: Kadowaka Corporation ha raggiunto un accordo con Edizioni BD S.r.l per acquisirne una partecipazione di controllo del 70% (in una fase di rallentamento delle vendite di manga e fumetti nelle librerie italiane) – I particolari

Dopo il boom di vendite a livello mondiale negli anni della pandemia, l’ascesa dei manga in libreria, numeri alla mano, ha rallentato, e se n’è parlato anche al Salone del libro di Torino.

Proprio dal mondo dei fumetti e dei manga (a cui abbiamo appena dedicato uno speciale sui classici del genere) arriva una significativa novità: lo scorso 14 maggio, infatti, Kadowaka Corporation, gruppo giapponese, “ha raggiunto un accordo con Edizioni BD S.r.l per acquisirne una partecipazione di controllo del 70%. Gli altri soci saranno Marco Schiavone e Messaggerie Italiane“.

Come si legge in una nota, il Gruppo Kadowaka, attraverso Edizioni BD e J-POP Manga, “non si concentrerà soltanto sulla traduzione e la pubblicazione di un’ampia gamma di manga giapponesi, comprese le opere al di fuori del proprio portfolio, ma esplorerà attivamente altre aree di sviluppo. Inoltre, il Gruppo intende espandere la propria presenza in Europa rafforzando la collaborazione con le altre sedi internazionali, compresa la vicina Francia“.

Marco Schiavone, presidente di Edizioni BD, ha commentato: “È davvero impressionante essere la prima casa editrice italiana a essere oggetto di un investimento diretto da parte di una grande società di intrattenimento giapponese. Il nostro obiettivo di diventare il canale privilegiato tra il Giappone e i nostri lettori potrà essere raggiunto con ancora più forza“.

Dal canto suo, il Takeshi Natsuno, ceo di Kadowaka, sottolinea: “Edizioni BD, con la sua etichetta J-POP Manga, ha dato un contributo significativo alla crescita del mercato italiano dei fumetti negli ultimi due decenni…”.