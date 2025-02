“Creatrici di mondi” – Scarica gratuitamente il primo numero del 2025 della rivista Il Libraio

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf e/o epub, il primo numero del 2025 della rivista Il Libraio: spazio a tanti consigli di lettura. In copertina, Alessia Gazzola. E in più, un doppio invito alla lettura, con le anteprime dei romanzi di Erica Cassano e Clare Leslie Hall

Creatrici di mondi

Sin da bambina Alessia Gazzola era un’avida lettrice e già durante le scuole medie scriveva i primi romanzi. La sua conoscenza della letteratura, in particolare (ma non solo) quella inglese e al femminile, riverbera nella sua opera nella quale introduce una verve tutta sua. Sulla scrivania custodisce un ritratto di Agatha Christie che le offre conforto nei momenti difficili. Amante delle tradizioni inglesi, periodicamente scrive a Buckingham Palace che cordialmente le risponde. È così che si è concessa di abitare questa volta un suo mondo di elezione, fatto di ricevimenti, intrighi, innamoramenti e molta ironia. In questi mesi in libreria sono fioriti i misteri e gli amori di Miss Bee, un personaggio che si muove con vivacità, arguzia e un po’ di impertinenza nell’Inghilterra degli anni ’20, conquistando lettrici e lettori e già oggetto di numerose ristampe.

In un’epoca in cui molti cercano rifugio in mondi lontani dal presente – ormai poco incline a ispirare narrazioni di evasione – i romanzi sono vere e proprie macchine del tempo. Il passato è sempre

un po’ edulcorato, se ne dimenticano le pene, si ricordano gli aspetti più suggestivi e affascinanti, e dunque ben vengano le saghe storiche, sempre più lette dopo il grandissimo successo di quella dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, che ormai festeggia il milione di copie.

Questo ritorno al passato anima anche il sorprendente romanzo d’esordio di Erica Cassano, La Grande Sete. Ambientato in una Napoli esausta e affamata durante l’occupazione nazista, il libro narra la ribellione compatta della popolazione contro gli oppressori, e l’arrivo degli americani che portano un vento affatto diverso, in pagine vibranti di energia e riscatto.

All’opposto il romanzo di Ritanna Armeni, A Roma non ci sono le montagne, ci conduce in una Roma rassegnata, schiva ma anche passiva di fronte all’occupazione nazista. Ci racconta con rigore filologico l’attentato di via Rasella e il tragico eccidio delle Fosse Ardeatine. La narrazione, attenta al dettaglio e ricca di suspense, ci fa rivivere l’azione dei GAP, partigiani di buona famiglia, combattuti tra dubbi, scrupoli e rimorsi. Alessandra Selmi, dopo il successo di Al di qua del fiume, torna con La prima regina, un romanzo che intreccia i destini di due donne: Nina, una servitrice, e Margherita, la futura regina d’Italia. La storia celebra il coraggio e la determinazione femminile, in una narrazione che spazia tra realtà e mito. Sempre sul fronte delle saghe familiari, Maria Costanza Boldrini ci regala Gli anni dell’abbondanza: tre generazioni di donne attraversano il Novecento in una città di provincia del Centro Italia, con un pizzico di magia a incorniciare il racconto.

Tornando al presente, Alice Basso con Le ventisette sveglie di Atena Ferraris affronta con umorismo e leggerezza un tema serio: la fragilità che può diventare una forza. Atena, protagonista complessa e affascinante, si muove tra intuizioni geniali e goffi inciampi nelle relazioni umane, in una storia originale che ricorda il best seller Eleanor Oliphant sta benissimo, con un tocco di giallo e molta ironia.

Nadia Terranova ci offre il romanzo della sua vita, Quello che so di te. Intenso e profondamente personale, promette di lasciare un segno duraturo nella stagione letteraria che si apre.

A chi desidera invece confrontarsi con le sfide del nostro tempo, consigliamo Dobbiamo parlare di Xi di Michael Dillon, un ritratto dell’uomo che oggi più di ogni altro influenza il corso della Storia: Xi Jinping. È in corso una specie di rimpasto globale dei governi e dei valori, dagli effetti in parte imprevedibili, merita dunque approfondire il protagonista tra tutti più stabile e potente.

Ps In questi giorni, su Rai 1, va in onda Costanza, una serie TV ispirata a Questione di Costanza di Alessia Gazzola.