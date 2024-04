Oltre 500 ebook in offerta dal 21 al 25 aprile

Dal 21 al 25 aprile, nei principali negozi online, arriva “All you can read”, con oltre 500 ebook in offerta, suddivisi in 10 percorsi…

Una promozione da non mancare se amate leggere anche in ebook: dal 21 al 25 aprile, nei principali negozi online, arriva infatti “All you can read”, con oltre 500 libri (in versione digitale) in offerta, suddivisi in 10 percorsi. Eccoli:

“ libri & film “, con molti romanzi diventati pellicole o serie tv di successo;

Qui tutti i particolari:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC