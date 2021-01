Audiolibri: nuove nomine e nuovi progetti per Emons

Cresce il mercato degli audiolibri anche in Italia e arriva il riassetto in casa Emons, marchio specializzato. La casa editrice, nata a Roma nel 2007 puntando sin da subito sugli audiolibri, e che nel 2015 ha esteso la propria produzione a due collane di libri cartacei, Gialli tedeschi e Guide 111, ha infatti deciso di nominare una direttrice editoriale: si tratta di Carla Fiorentino, già responsabile commerciale Emons dal 2017 dopo una decennale esperienza a nottetempo, e autrice di due romanzi per Fandango, Cosa fanno i cucù nelle mezz’ore e I tonni non nuotano in scatola, e del podcast Forty (che diventerà libro sempre per Fandango nel 2021).

Nel 2020 la casa editrice è arrivata a una produzione annua di circa 60 titoli in audiolibro, tra formato fisico e digitale, e di 15 testi cartacei. Sono anche arrivate due nuove collana, Emons Record ed Emons Raga.

Emons Record, dedicata alla produzione podcast e serie audio (dall’audioserie l’Avvocato Guerrieri di Gianrico Carofiglio e al podcast Polvere, il caso Marta Russo di Cecilia Strada e Chiara Lalli in coproduzione con Miyagi, è diretta da Paolo Girella, già direttore della collana Guide 111.

Emons Raga (diretta da Silvia Nono) è invece una collana di libri dedicata al mondo dei ragazzi che coniuga la lettura tradizionale e l’ascolto, e ha esordito in ottobre con i primi due titoli della serie I Misteri di Mercurio a firma di Pier Domenico Baccalario e Daniele Nicastro.

La direzione generale di Emons va a Sergio Polimene, già responsabile di ruoli strategici all’interno del marchio.

Tra le novità in arrivo nel corso del nuovo anno, l’audiolibro di Alla ricerca del tempo perduto di Proust nella traduzione di Giovanni Raboni.