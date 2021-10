Il tuo audiolibro… in un quaderno: ecco gli “Audionotes” di Emons

“Quaderni parlanti”: novità in casa Emons, che propone gli “Audionotes”, cioè audiolibri di opere italiane e internazionali, letti da noti attori e inseriti in un notes di carta pregiata – I dettagli

“Il tuo audiolibro… in un quaderno”: novità in casa Emons, che propone gli “Audionotes”, cioè audiolibri di opere italiane e internazionali, letti da noti attori, inseriti in un notes di carta pregiata (Munken Print White, con certificazioni di rispetto della natura FSC e NATURA OFFICE).

Gli “Audionotes” vengono presentati dalla casa editrice specializzata in audiolibri (diretta da Carla Fiorentino) come “quaderni parlanti”. Se vi state chiedendo come funziona, in pratica l’audiolibro si trova all’inizio del notes sotto forma di un codice QR che, inquadrato con la videocamera del cellulare, rimanda alla App Emons e ne permette l’ascolto per sempre.

I titoli, sottolinea l’editore, sono scelti sulla base della loro iconicità: “Opere che, per la loro grandezza, conquistano il cuore e danno dipendenza”. Si parte con 8 “Audionotes”, tra cui Mary Poppins di P. L. Travers (a leggere l’audiolibro Paola Cortellesi), Cuore Di Tenebra di Joseph Conrad (letto da Francesco De Gregori) e due novità: Siddartha di Hermann Hesse, letto da Francesco Scianna, e Shantaram di Gregory David Roberts, letto da Stefano Fresi.