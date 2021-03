Ebook: in offerta i primi libri di tante serie di successo

Dal 12 al 18 marzo nei principali negozi online saranno in offerta i primi libri (in versione ebook) di diverse serie molto amate – I dettagli sulla promozione

Per lettrici e lettori che amano le serie (di libri), in arrivo una promozione ebook da non mancare: dal 12 al 18 marzo, infatti, nei principali negozi online saranno in offerta i primi libri di diverse serie molto amate…

Tante le autrici e gli autori protagonisti, italiani e internazionali, protagonisti in diversi generi narrativi (in particolare gialli e thriller): Hans Tuzzi, Alan D. Altieri, Diana Gabaldon, Donato Carrisi, Charlotte Link, Emilio Martini, Roberto Centazzo, Terry Pratchett, Elda Lanza, Rachel Van Dyken, Mirko Zilahy, Ilaria Tuti, James Patterson, Patrick O’Brian, Fabiano Massimi, Lars Kepler, Alessia Gazzola, Clive Cussler, Roberto Costantini, Bernard Cornwell e Lee Child.

