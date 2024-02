Editoria e servizi digitali: Bookrepublic cede il ramo distributivo alla tedesca Bookwire

Bookrepublic, realtà che fornisce servizi editoriali digitali in Italia, annuncia una nuova partnership strategica con Bookwire attraverso la cessione della sua attività di distribuzione, che segna l’ingresso della società tedesca nel mercato editoriale italiano.

Un’operazione che – sottolinea una nota – “introduce nel mercato italiano il player internazionale, offrendo agli editori la sua expertise nel campo degli ebook, degli audiolibri e del print-on-demand. Gli editori italiani avranno così accesso a un network globale, a un numero maggiore di dati, a servizi di marketing aggiuntivi e il vantaggio di una grande spinta per la distribuzione degli audiolibri: nuove opportunità foriere di maggiori vantaggi competitivi e di importanti occasioni di crescita”.

Bookwire è attiva con la sua piattaforma di distribuzione “Bookwire OS“, “oltre che le sue risorse aggiuntive” e la sua esperienza nel settore audio dall’altro: “un’unione tra livelli e competenze diverse che, fin dalle sue premesse, intende farsi garante di nuove e migliori soluzioni per il business digitale degli editori italiani”, si legge sempre nel comunicato.

Il team di Bookrepublic entrerà a far parte dell’organizzazione internazionale di Bookwire, garantendo in tal modo continuità e stabilità.

Marco Ferrario, CEO di Bookrepublic, commenta: “Questa collaborazione apre nuove possibilità per i nostri clienti. Grazie alla portata globale di Bookwire e alle risorse aggiunte, siamo ben posizionati per fornire un servizio ancora più solido e competitivo, garantendo i migliori risultati per i nostri partner editoriali.”

Jens Klingelhöfer, CEO di Bookwire, aggiunge: “I diversi servizi e competenze di Bookrepublic si integrano perfettamente con i nostri obiettivi, apportando un valore significativo sia alle nostre aziende che agli editori che serviamo”.

In una dichiarazione congiunta, Klingelhöfer e Ferrario hanno sottolineato la transizione senza soluzione di continuità per i clienti: “Per gli editori e i clienti di Bookrepublic è tutto come al solito. L’intero team di Bookrepublic rimane a bordo, garantendo stabilità e un servizio ininterrotto. Il mercato italiano ha un immenso potenziale di crescita e siamo entusiasti di sviluppare e rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo Paese”.