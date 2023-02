IoScrittore: al via le iscrizioni al torneo. E debutta il nuovo premio per autrici e autori under 30

Prende il via la 14esima edizione di IoScrittore, il torneo letterario online (del tutto gratuito) promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Con una novità: il premio speciale under 30 (in palio 1000 euro in libri e la possibilità di confrontarsi con un editor professionista)… – I particolari

Prende il via la 14esima edizione di IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, in partnership con ilLibraio.it, IBS.it, Ubik, il Libraccio e Taobuk – Taormina International Book Festival.

CI SI ISCRIVE ENTRO IL 30 MARZO, GRATUITAMENTE

Diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per gli aspiranti scrittori e le aspiranti autrici in cerca di un’occasione per mettere alla prova il loro talento, il torneo è una realtà in evoluzione, che coinvolge ogni anno migliaia di iscritti sul sito del progetto. A proposito, ricordiamo che quest’anno è possibile iscriversi sul sito entro e non oltre il 30 marzo 2023.

IoScrittore è il torneo letterario organizzato dalle case editrici di GeMS, un progetto di scouting editoriale che riesce a mettere in contatto aspiranti autori e professionisti dell’editoria. I partecipanti, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnati sia nella veste di scrittori sia in quella di lettori, valutando le opere degli altri partecipanti e ricevendo a loro volta critiche costruttive. Una formula unica, che ha portato tanti autori a migliorarsi, avvicinandoli al mondo dell’editoria italiana, come è accaduto ad esempio Sara Gambazza, con il suo Ci sono mani che odorano di buono, Longanesi, e Bruno Manca, autore di A che distanza è il cielo, TEA.

IL PREMIO SPECIALE UNDER 30

Quest’anno IoScrittore si arricchisce di un’importante novità, il “Premio speciale under 30”. Il vincitore o la vincitrice riceveranno 1000 (mille) euro di libri delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol a propria scelta tra le edizioni in commercio. Inoltre, avranno la possibilità di confrontarsi con un editor professionista per capire come lavorare sul testo, per migliorarlo e metterne in luce i punti forti. Un’occasione davvero unica.

L’APPUNTAMENTO IN DIRETTA FACEBOOK, CON TANTI CONSIGLI AGLI ASPIRANTI AUTORI

Inoltre, giovedì 9 marzo, alle ore 18.15, in diretta sulle pagine Facebook di IoScrittore e del Libraio, è in programma il nuovo appuntamento di LibLive: Consigli d’autore per scrivere un romanzo di successo. In occasione dell’apertura delle iscrizioni a questa 14esima edizione, un incontro tutto dedicato al mondo degli esordi narrativi, per avere l’opportunità di ascoltare i consigli di autori e editor affermati. Parteciperanno infatti Francesca Giannone, autrice di La portalettere (Nord) e Matteo Strukul, autore di Paolo e Francesca (Nord-Sud Edizioni). E con loro Marco Figini, direttore editoriale di Magazzini Salani e di Nord-Sud Edizioni e Cristina Prasso, direttore editoriale di Nord. Modera Marta Perego (autrice, conduttrice, content creator e giornalista).

IL CALENDARIO DI IOSCRITTORE 2023

In questa prima fase, che termina il 30 marzo, i partecipanti dovranno caricare sulla piattaforma online l’incipit della propria opera. Sarà quindi Taobuk a ospitare in presenza e in streaming l’evento in cui saranno annunciati i 400 finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando sul sito www.ioscrittore.it il testo nella sua versione integrale. L’evento di proclamazione dei 10 romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano 2023.

IoScrittore premia ogni anno 10 opere con la pubblicazione in ebook e cartaceo on demand dopo un accurato editing professionale, che saranno distribuite in tutti i principali negozi online. Inoltre, a insindacabile giudizio delle direzioni editoriali, uno o più romanzi che hanno partecipato al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo. Sono inoltre previsti premi per i migliori lettori, a sottolineare l’importanza della fase di valutazione nel processo di selezione e pubblicazione editoriale.